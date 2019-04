Hamáček příští týden navštíví Albánii, Severní Makedonii a Srbsko

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) navštíví příští týden spolu s policejním prezidentem a ředitelem hasičského sboru Albánii, Severní Makedonii a Srbsko. Návštěva se uskuteční od 7. do 11. dubna. Mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová připomněla, že český kriminalistický ústav v současnosti pomáhá kolegům z Albánského forenzního institutu s přípravami na akreditaci jejich laboratoře podle mezinárodních standardů.

V Severní Makedonii Hamáček se svým protějškem Oliverem Spasovským podepíše darovací dohodu, na jejímž základě Česko zemi poskytne 25 milionů korun na vybavení azylové a hraniční infrastruktury. Ministři se pak podle mluvčí přesunou na hraniční přechod Bogorodice. Tam se Hamáček setká s policisty, které Česko do země opakovaně vysílá od roku 2016. V Srbsku jsou v plánu rozhovory s ministrem vnitra Nebojšou Stefanovičem. Česko nyní pomáhá se zřizováním a výcvikem antikonfliktních týmů srbské policie.

Smartwings kvůli odstaveným boeingům v létě omezí svůj provoz

Letecký dopravce Smartwings v létě omezí kapacity svých letů o osm procent. Společnost tak dočasně pozastaví provoz některých linek nebo sníží počet letů do některých destinací. Na vybraných linkách také upraví letové časy. Zákazníkům dotčených spojů dopravce nabídne jiné lety, případně vrácení peněz. Jde o důsledek současného odstavení strojů Boeing 737 MAX, kterých má dopravce ve své flotile sedm. Stále není zřejmé, kdy se tato letadla budou moci vrátit do provozu. Provoz letadel Boeing 737 MAX kvůli březnové nehodě v Etiopii zakázala Evropská agentura pro bezpečnost létání (EASA). Stejně reagovala i řada dalších zemí.

Americká společnost informovala, že při opravě softwarového problému stabilizačního systému MCAS, který etiopští vyšetřovatelé označují za jeden z faktorů březnové tragédie, zjistila další chybu na stroji. Týká se řízení vztlakových klapek. Tento problém ovšem nejspíš zdrží opravy o několik dalších týdnů. Smartwings dosud odstavená letadla nahrazoval dalšími letouny ze své flotily. Komplikace v provozu dopravce řešil zejména častými přelety, což znamenalo náklady v řádech několika milionů korun denně. Společnost je bude zřejmě vymáhat po americkém výrobci letadel.

Zemanův expertní tým podpořil zkrácení stavebního řízení

Stavební řízení by v novém stavebním zákoně měla zkrátit tzv. fikce souhlasu v případě, že se úřad nevyjádří do 30 dnů. V Lánech se na tom shodla expertní skupina prezidenta Miloše Zemana. Zjednodušení a urychlení stavebního řízení má být hlavním cílem nového zákona. Podle kritiků ale nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, či otevírá prostor pro korupci. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR se pozastavuje také nad tím, že zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány. Věcný záměr nového stavebního zákona připravila Hospodářská komora ČR, která sdružuje mimo jiné velké stavební a developerské korporace.

ČR se v EU propadlo v počtu zemřelých při nehodách o 6 příček

Česká republika se loni v rámci států Evropské unie propadla v žebříčku počtu obětí dopravních nehodách na milion obyvatel na 21. místo z předchozího 15. V Česku jich bylo evidováno 62. První místo s 28 zemřelými patří Velké Británii a poslední Rumunsku s 96 usmrcenými. Průměr za všechny státy unie loni činil 49 obětí dopravních kolizí na milion obyvatel. ČTK data poskytlo Centrum dopravního výzkumu s odkazem na předběžné údaje Evropské komise.

K zemím EU s nejnižším počtem tragických nehod patří vedle Spojeného království Dánsko, Irsko a Švédsko, kde na milion obyvatel loni připadlo zhruba 30 obětí dopravních nehod. Nadprůměrný počet zemřelých při nehodách mělo Polsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko, kde jich bylo mezi 76 až 96.

Studenti z ČVUT vytvořili za pomoci robota model obydlí na Marsu

Studenti z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze za pomoci robota vytvořili model buňky, která by měla sloužit jako obydlí na Marsu. Studenti buňku navrhli a robot splétal přírodní vlákno na výplň, ze které pak studenti sestavili malé obydlí. Projekt měl přimět studenty, aby přemýšleli nad budoucností robotické architektury, která by mohla být využitelná pro život na Marsu.

Studenti dostali zadání navrhnout stavbu za použití přírodního provázku jako materiálu, se kterým bude pracovat kolaborativní robot. "Vymysleli jsme si recept z kukuřičného škrobu a arabské gumy na zpevnění provázků. Vše muselo být biologické," řekl ČTK architekt Šimon Prokop. Pro ideu bydlení na Marsu bylo důležité, aby se stavba lehce přenášela a aby její materiál zabral co nejméně prostoru při převážení na místo. "Provázek jen smotáte do klubíčka a za pomoci robota postavíte obydlí nebo aspoň úkryt," vysvětlil Prokop. Robot na takzvaných kopytech vyplétá trojúhelníky, které pak studenti ručně spojují do polokoule.

Vědci si v planetáriu připomněli 100 let astronomické unie

Blížící se červencové 100. výročí od založení Mezinárodní astronomické unie (IAU) si na shromáždění v pražském planetáriu připomněli čeští astronomové i s prezidentkou IAU Ewine van Dishoeckovou. Unie sdružuje přes 13.000 profesionálních astronomů z celého světa, jejím posláním je rozvíjení oboru a zprostředkovávání poznatků i široké veřejnosti. Účastníky setkání pozdravil i bývalý sekretář unie z let 1967-1970 Luboš Perek, který se narodil 26. července 1919, takže je o dva dny starší než IAU.

Mezinárodní astronomická unie byla založena v roce 1919, ČR se stala jejím členem o tři roky později. Pod hlavičkou organizace se letos uskuteční 2500 akcí ve 100 zemích. Jedním z úkolů mezinárodní unie je pojmenovávání astronomických objektů, například hvězd, planet nebo galaxií. V neděli se v planetáriu vystoupí s přednáškou americký astronaut Andrew Feustel v rámci svého týdenního přednáškového turné návštěvy v Česku.

Kytice vyšla jako bibliofilie s grafikami Jana Híska

Novou knižní podobu doprovázenou originály grafických listů Jana Híska dostala česká literární klasika - Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Jako bibliofilii ji vydává nakladatelství Aulos, které se na knihy s výraznou výtvarnou částí specializuje. Knihy vycházejí v nákladu jen desítek kusů a stojí tisíce korun. Kytice má 75 exemplářů a stojí 11.000 korun. Jan Hísek balady doprovodil ilustracemi vytvořenými pomocí mezzotinty - náročné grafické techniky. Kniha se dále i ručně váže a tvoření a výroba zabraly tedy více než rok.

Zatímco Hísek zpracoval celou Kytici, před dvěma lety vyšla v nakladatelství Teapot jen jediná balada ze souboru, Záhořovo lože v unikátní úpravě výtvarníka Františka Skály. Kniha vyšla v nákladu 65 kusů. Nejdražší knihou prodanou na domácím aukčním trhu je Váchalova Šumava umírající a romantická, která se v roce 2008 prodala za 3,1 milionu korun. Váchal dílo sám vytiskl a svázal do 11 exemplářů s téměř 70 barevnými dřevoryty.

V centru Prahy začínají třítýdenní velikonoční trhy

V centru Prahy začínají velikonoční trhy. Stánky s velikonočními dekoracemi a pokrmy budou na Staroměstském a Václavském náměstí a na náměstí Republiky do 28. dubna a prostor tam dostanou i hudební a taneční soubory. Výzdoba trhů se ale bude na rozdíl od předchozích let od sebe lišit. Staroměstské náměstí ozdobí tradiční proutí a pentle, na Václavském náměstí bude design modernější a podtrhnou ho například kovové prvky.

V Dolní Moravě vzniká nejdelší bobová dráha v Česku

V Dolní Moravě na Orlickoústecku by měla být v srpnu otevřena nejdelší bobová dráha v Česku. S délkou 3020 metrů bude horská dráha druhá nejdelší v Evropě a téměř dvojnásobně předčí dosud největší českou dráhu v Kutné Hoře s 1565 metry, řekl ČTK marketingový manažer střediska Tomáš Drápal. Sklon místy dosahuje až 30 procent a bob vyvine rychlost kolem 40 kilometrů za hodinu. Na trase bude jezdce čekat 25 zatáček, otáčka o 360 stupňů ve výšce 12 metrů nad zemí, osmičková smyčka, podzemní tunel a čtyři nadjezdy nad lesními cestami. Lidé se budou moci na bobové dráze svézt i nahoru. Vytáhne je tam vlek o délce 1150 metrů.

Kimeli opět vyhrál Pražský půlmaraton, Homoláč nejlepší Evropan

Keňan Benard Kimeli obhájil triumf na Pražském půlmaratonu. Vylepšil si osobní rekord na 59:07 minuty, čímž se dostal na třetí místo letošních tabulek. Rekord závodu mu ale o dvacet sekund odolal. Mezi ženami zvítězila keňská rodačka v barvách Kazachstánu Caroline Kipkiruiová (1:05:44), která tak navázala na loňský triumf na desetikilometrové Birell Grand Prix. Nejlepším Čechem i Evropanem byl Jiří Homoláč, jenž ale místo vysněného času pod 63 minut běžel přes 64 minut. Cílem proběhl na 12. místě, ale z času 1:04:03 nebyl nadšený. Bylo to o 40 sekund pomalejší než jeho osobní rekord.

Nejlepší český vytrvalec Jiří Homoláč už popáté absolvoval několikaměsíční tréninkový kemp v Keni. Letos mu v Itenu zachutnaly kozí a kravské žaludky, přirovnal je k mořským plodům. Do Afriky se hodlá nadále pravidelně vracet, proto si tam celoročně pronajal apartmán. Na tréninku v Keni těží Homoláč z vysoké nadmořské výšky 2400 metrů, společnosti dalších špičkových běžců i místní stravy, která mu pomáhá k optimální tělesné hmotnosti. Do Itenu jezdí čím dál více českých i ostatních evropských běžců, mimo jiné evropský rekordman v půlmaratonu Julien Wanders.

