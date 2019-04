MF navrhlo zvýšit zdanění u tabáku, lihu a hazardu

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout příští rok o zhruba deset procent. Rovněž spotřební daň lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Změny, jejichž cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, by měly platit podle plánů ministerstva od ledna 2020. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by tak mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Veřejné rozpočty by podle propočtů MF měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Růst spotřebních daní může zvýšit inflaci nad dvě pct. a daňové zatížení ČR, uvedli analytici. Cílem je podle nich snaha získat peníze do rozpočtu.

Navržené zvýšení spotřebních daní je podle tabákové společnosti Japan Tobacco International (JTI) extrémní a bezprecedentní, může vést k destabilizaci trhu. Skokové zdražení povede ke zvětšení černého trhu, sdělil v reakci na návrh ministerstva financí mluvčí firmy Jiří Hauptmann. Podle něj už nyní v ČR černý trh roste, podíl nezdaněných cigaret dosahuje 9,6 procenta. Po odečtu cigaret legálně přivezených turisty se podle něj dá odhadnout na sedm procent. Na riziko zvětšení černého trhu poukázala i společnost Philip Morris.

Analytici: Únorový růst maloobchodních tržeb překonal očekávání

Únorový růst maloobchodních tržeb překonal očekávání. Rostoucí spotřeba domácností je dále klíčovým faktorem růstu ekonomiky, shodli se analytici. Za rok 2019 ale očekávají další mírně zpomalení růstu maloobchodních tržeb kvůli slabšímu ekonomického růstu a mírně nižší dynamice mezd. Maloobchodní tržby bez prodejů aut v únoru zrychlily meziroční růst na 5,1 procenta z revidovaných lednových 4,9 procenta. "Náznaky obav domácností ze zhoršení ekonomické situace se v únoru nijak neprojevily na jejich spotřebním chování. Meziroční růst tržeb mimo autosegment zcela odpovídá průměru loňského roku a ani ve struktuře poptávky nedochází k nečekaným změnám," komentoval čísla analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Domácí poptávka se může opřít zejména o rychlý růst mezd a rekordně nízkou nezaměstnanost, doplnil analytik Deloitte David Marek. Pomáhá jí také mírně podprůměrná úroveň míry úspor. V zahraničí podle něj sice přibývá známek zhoršení ekonomického počasí a prognózy růstu pro Německo a další země postupně klesají, domácí poptávka v české ekonomice si ale ještě nějakou dobu svou sílu udrží. Příznivé je rovněž to, že po šesti měsících nepřetržitého propadu stouply výdaje domácností v motoristickém segmentu.

Poslanec zrušil konferenci, na které měl vystoupit krajně pravicový aktivista

Poslanec Milan Pour (ANO) po kritice zrušil páteční konferenci Rodina a její práva v 21. století ve Sněmovně. Měl na ní vystoupit britský krajně pravicový aktivista Tommy Robinson, který byl několikrát trestaný za napadení, podvody či pohrdání soudem. Pour uvedl, že si o řečnících nezjistil podrobné informace. Jeho prohlášení ČTK zaslala mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Robinsonovu účast na konferenci v dolní komoře kritizoval například britský velvyslanec v Česku Nick Archer. Od konference se distancovalo i hnutí ANO.

Pour uvedl, že jeho cílem bylo uspořádat akci, kde se bude nekonfliktně diskutovat o postavení rodiny v 21. století, a to i v souvislosti s projednávanými sňatky párů stejného pohlaví. Konferenci organizovali Pour a senátorka Jitka Chalánková (nezávislá), která ale účast odřekla. Pour upozornil na to, že řečníky sám přímo neoslovoval. Na konferenci měl vedle Robinsona vystoupit také poslanec ČSSD Foldyna, který se stýká s kontroverzním ruským nacionalistickým spolkem Noční vlci, nebo německý poslanec za protiimigrantskou stranu AfD Petr Bystroň. Původně měl podle programu vystoupit s příspěvkem i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Na twitteru ale oznámil, že se akce nezúčastní.

S reakcí na vyšetřování role ÚOHS vláda počká, uvedl Babiš

Vláda musí počkat, jak se vyvine policejní vyšetřování kolem antimonopolního úřadu, komentoval premiér Andrej Babiš (ANO) jednání s šéfem úřadu Petrem Rafajem. Toho spolu s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem policie vyšetřuje podle médií v souvislosti s rozhodováním o mýtném tendru. Rafaj dnes Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) mimo jiné informoval, že policie ho ještě nevyslechla. "Tvrdí, že úřad vždy posupuje nezávisle. Nemáme žádné jiné informace, musíme počkat, až policie věc vyšetří," komentoval premiér schůzku. Předseda vlády znovu odmítl, že by rozpočet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byl v minulosti krácen kvůli řízením proti ministerstvům řízeným hnutím ANO, jak uvedl Rafaj. Rafaj dnes potvrdil, že podal stížnost proti březnovému policejnímu zásahu v sídle úřadu nejvyššímu státnímu zástupci a také u Ústavního soudu. Jeho advokát David Kojzar ve čtvrtek řekl televizi Prima, že příkazy soudu neobsahují téměř žádné odůvodnění a policie zabavila více listin, než soud povolil. Podle protokolu o provedení prohlídky policisté Rafajovi na několik hodin zabavili mobilní telefon, vzali mu stovky stran dokumentů, desítky flash disků a také 200.000 Kč v hotovosti. U prohlídky byl šéf olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvan.

Ministerstvo začíná chystat pravidla vzniku a podpory družstevního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá nastavení pravidel vzniku a podpory družstevního bydlení. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) by stejně jako u sociálních bytů chtěla upřednostnit dotační program s vládním nařízením před zákonem. Míní, že připravovat teď zákon o dostupném bydlení by bylo zbytečné. Případnou poslaneckou normu by ale podpořila a její resort by se na sepsání podílel. Dostálová to řekla v rozhovoru s ČTK. "Pro mě dělat zákon o sociálním a dostupném bydlení, když ty samé parametry jsou promítnuty v programu Výstavba, je zbytečné. Jediný rozdíl je v tom, že města a obce nemají povinnost (sociální a dostupné byty mít). Jakmile se ukáže, že program nevyužívají a brání sociálnímu bydlení, je to signál okamžitě věci oprášit a zakomponovat do zákona," řekla Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se chystá na konci dubna spustit dotační program Výstavba na podporu sociálního a dostupného bydlení. Návrh vládního nařízení s pravidly pro obce a města k získání peněz by měl kabinet schvalovat v polovině dubna. Pro letošek by se měla rozdělit jedna miliarda korun. ČTK to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Podle ní by se první byty mohly začít stavět v září či říjnu. Nové sociální byty, které mají vzniknout za dotace z programu Výstavba, by podle chystaného nařízení měli dostávat lidé s příjmem pod 1,6násobek životního minima a bez šancí na získání běžného bydlení. Vyrůst mají byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních s koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Nájemné v sociálním bytě by podle navrhovaného předpisu mělo činit nejvýš 61,10 korun za metr čtvereční.

Zákon o sociálním bydlení slíbila Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení. Od záměru ale ustoupila a rozhodla se pro dotační program Výstavba. Později začali vládní politici mluvit o zákonu o dostupném bydlení. Se zákonem o sociálním bydlení počítala už vláda ČSSD, ANO a lidovců premiéra Bohumila Sobotky. Norma měla původně platit od roku 2017. Tehdejší koalice se na ní shodnout nedokázala. Po zákonu volá Platforma pro sociální bydlení, která zastřešuje organizace na pomoc potřebným a experty na sociální problematiku. Podle platformy se bytová nouze v Česku bez normy, která by stanovila povinnosti státu a obcí, nevyřeší. S tím souhlasí někteří zákonodárci z opozice i koalice.

Piráti ustoupili, analýza bytů v Praze pomocí elektroměrů nebude

Praha nenechá zpracovat analýzu počtu prázdných bytů s pomocí dat z elektroměrů, jak navrhovali Piráti. Záměr vyvolal spory v koalici, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ho označil za zásah do soukromí a vlastnických práv. Zástupci koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) společně uvedli, že prázdné byty jsou v metropoli problém. Chtějí ho nicméně řešit s pomocí pozitivních opatření, například daňových slev, nikoliv vyšším zdaněním neobydlených bytů. Přimátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že nikdy nenavrhoval prázdné byty zdanit. Vedení města chce zrychlit délku stavebních řízení, odblokovat brownfieldy nebo podpořit družstevní výstavbu. Piráti před několika dny opakovaně uvedli, že data od společnosti PRE by měla formu anonymizované statistiky. Neměla se týkat konkrétních bytů, ale celých katastrů, takže by soukromí nebylo narušeno. Pospíšil nicméně plán dále kritizoval a vyvolal kvůli němu koaliční jednání. Hovořil o komunistickém návrhu, koaliční krizi a naznačil, že pokud by Piráti na analýze trvali, může to znamenat rozpad koalice. Piráti dnes po několikahodinovém jednání tlaku ze strany TOP 09 ustoupili a plán zrušili.

V zimní sezoně zemřelo na silnicích 194 lidí, meziročně o 19 více

Od loňského listopadu do konce letošního března zaznamenala policie 40.888 nehod, o 184 méně než za stejné období loňského roku. Zvýšil se ale počet usmrcených osob, za pět měsíců jich na silnici zemřelo 194, o 19 více než ve stejném období před rokem. Na tiskové konferenci ke zhodnocení zimní sezony na silnicích to řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Upozornil také na to, že stále přibývá havárií motocyklistů. V zimních měsících jich bylo 317, o 175 více než v minulém období, zemřelo jich osm, meziročně o šest více. "Česká republika se stále řadí mezi státy s vysokým počtem dopravních nehod," doplnil Lerch.

D1 na Vysočině byla kvůli spadaným stromům zavřená 14 hodin

Kvůli popadaným a nakloněným stromům byla dálnice D1 na Vysočině ve směru na Brno 14 hodin neprůjezdná. Provoz na nejdůležitějším dálničním tahu v České republice, na Vysočině zastavily stromy, které polámal nebo vyvracel silný vítr. Na víc než hodinu zastavily i železniční dopravu na Jihlavsku a Žďársku. Nejrozsáhlejší výpadky energie zaznamenali energetici na Třebíčsku a Žďársku, řekla mluvčí společnosti E.On Martiny Slavíkové. Bez proudu bylo více než 300 domácností. Další desítky odběrných míst byly podle mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové bez proudu na Havlíčkobrodsku. Kromě stromů hasiče zaměstnávaly i požáry v lesích, kterých byly asi čtyři desítky. Vítr většinou rozfoukal místa, kde se před několika dny pálilo klestí po těžbě.

Astronaut přivezl do Prahy Krtka, který s ním byl ve vesmíru

Prahu navštívil americký astronaut Andrew Feustel, který na své mise vzal předměty odkazující na Česko. Na tiskovou konferenci v sídle Akademie věd České republiky (AV ČR) přivezl figurku Krtka, kresbu židovského chlapce z Terezína Měsíční svit a Písně kosmické Jana Nerudy, které s ním letěly do vesmíru. Na návštěvu s ním přijela i jeho žena Indira Feustelová, která má po matce české kořeny. Feustela čeká týdenní přednáškové turné v Praze, Olomouci, Ostravě a v Brně. Navštíví také Terezín. "Jsem ráda, že tak významná osobnost opět přijala pozvání na třetí návštěvu v Česku," uvedla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. "Pracoviště AV ČR mají v objevování vesmíru dlouhodobou a velmi úspěšnou tradici a nejen v domácím prostředí. Naši vědci a vědkyně se angažují rovněž v mezinárodních programech, jako je evropská jižní observatoř, evropská kosmická agentura nebo CERN," řekla. Astronaut a jeho žena Indira jsou oficiálními vyslanci agentury pro americký kosmický program NASA a na organizaci návštěvy se podílelo také velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.

Architektka Eva Jiřičná převzala Cenu města Zlína

Architektka Eva Jiřičná převzala Cenu města Zlína za rok 2018. Jiřičná je zlínskou rodačkou. Cenu získala za celoživotní dílo v oboru architektury a za celoživotní šíření dobrého jména svého rodiště. "Nikdy jsem v životě netušila, jak je rodné město důležité v životě člověka," řekla novinářům Jiřičná. Je autorkou zlínského kongresového a univerzitního centra, navrhla také Vzdělávací komplex zlínské univerzity. "Říkám svým studentům, že pro architekta není důležitá jen komunikace s klienty a spolupracovníky, ale i s lidmi, co v dešti, zimě svařují nosníky na střeše. To jsou ti lidí, kteří nakonec odevzdají práci, kterou architekt nakreslí," uvedla Jiřičná, podle které pořád fungují "zlaté české ruce", které v kritické situaci dokážou pomoci.

Na sněhovém poli Mapa republiky je stále přes deset metrů sněhu

Sněhové pole známé jako Mapa republiky nad Modrým dolem ve východních Krkonoších by mohlo odtát až v červenci. V současnosti tam místy může být až 14 metrů sněhu. Svůj charakteristický tvar připomínající prvorepublikové Československo ale dosud nemá. Na úbočí Studniční hory je stále souvislá vrstva sněhu. ČTK to řekl Josef Harčarik se Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Národní park měří mocnost sněhu v místě, kde se Mapa republiky během jara postupně vyrýsuje, několikrát za zimu po dobu 20 let. Rekordní hodnoty sněhu na "mapě" byly naměřeny v zimní sezoně 1999/2000, maximální mocnost sněhu byla 15,7 metru. Tehdy sníh zmizel až v první dekádě srpna. Naopak nejméně sněhu tu bylo naměřeno hned následující sezonu 2000/2001, "jen" 6,1 metru.

Slavia s žádostí o odklad trestu u UEFA neuspěla

Evropská fotbalová unie UEFA nevyhověla žádosti Slavie o odklad trestu za výtržnosti fanoušků. Pražský celek tak bude mít při domácím čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea uzavřenou část tribuny Sever, kde sídlí její kotel. Na sociální síti twitter o tom informoval šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Slavia byla potrestána za únorové utkání s Genkem, při němž fanoušci házeli předměty na hřiště. Disciplinární komise UEFA navíc udělila českému klubu pokutu 32.000 eur (asi 825.000 korun), belgický celek zaplatí za nepřístojnosti svých příznivců 20.000 eur (516.000 korun).

Slavia se proti verdiktu chtěla odvolat, ale poté místo toho požádala o odložení trestu. Podle právníků by totiž nemělo odvolání šanci na úspěch a do zápasu by se nestihlo projednat. Pražané argumentovali tím, že před zahájením prodeje vstupenek na Chelsea neměli žádné informace, že by měli být potrestáni. Zápas s Chelsea byl původně velmi rychle vyprodán majiteli permanentek a vstupenky ani nešly do volného prodeje. Po trestu od UEFA o utkání přijde 1904 příznivců. Londýnský celek se v Edenu představí 11. dubna, odveta v Anglii se hraje 18. dubna.

Počasí

Polojasno až oblačno, od jihu až zataženo. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na jihozápadě kolem 14 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C.