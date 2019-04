Zeman se na závěr návštěvy Rakouska omluvil kvůli výroku o škole

Prezident Miloš Zeman věnoval závěrečný den své třídenní návštěvy Rakouska setkání s rakouským ministrem dopravy Norbertem Hoferem. Celou návštěvu zhodnotil jako velmi pozitivní, i když ji od prvního dne poznamenala jeho nespravedlivá kritika bývalého vídeňského starosty Michaela Häupla kvůli financování českojazyčné Komenského školy ve Vídni. Zeman se za to omluvil s tím, že vycházel z nesprávných informací, jež mu poskytla česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková. Diplomatka se za to prezidentovi omluvila i před novináři na závěrečném briefingu. Vídeňská radnice ve snaze uvést na pravou míru otázku financování českojazyčné školy ve Vídni informovala, že Komenského škola získala v roce 2009 od města jednorázový stavební příspěvek jeden milion eur (25,6 milionu korun). Vedle této sumy Vídeň v letech 2014 až 2017, tedy během Häuplova mandátu, poskytla Školskému spolku Komenský na denní provoz vzdělávacích institucí 550.000 eur (14 milionů korun). Spolek ve Vídni působí od roku 1872 a provozuje školku, obecnou školu a reálné gymnázium. Velvyslankyně Červenková už ve středu vysvětlila, že prezidentovi před úterním setkáním s krajany, stručně sdělila, že Komenského škola žádné peníze od Vídně nedostává. Měla tím na mysli systémové a pravidelné příspěvky, nikoli jednorázové platby.

Tématem jednání s Hoferem byl projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe, který Zeman podporuje. Zeman požádal o přehodnocení zdrženlivého rakouského stanoviska vůči tomuto projektu. Na briefingu pak Zeman na dotaz, jak se Hofer k věci staví, řekl, že nabyl dojmu, že pozitivně. Je prý ale třeba počkat, až si prostuduje dokumentaci, kterou mu česká strana předala. Zeman patří dlouhodobě mezi zanícené propagátory novodobé iniciativy na vznik vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, ale nemá pro to plnou podporu ani v ČR.

Sněmovní výbor odmítl uznání izraelské svrchovanosti nad Golany

Zahraniční výbor Sněmovny podpořil odmítavé stanovisko ministerstva zahraničí k americkému uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami. Usnesení získalo jednomyslnou podporu. Předseda výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) předtím varoval, že postup Spojených států může vytvořit nebezpečný precedens, na jehož základě mohou další země, například Rusko nebo Čína, vznášet nároky na území. Poukázal na ruskou anexi ukrajinského Krymu nebo gruzínské Jižní Osetie. Podle něj by podobně mohla postupovat i Čína například u územních sporů v Jihočínském moři.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) minulý týden uvedl, že Česko se hlásí k rezolucím Rady bezpečnosti OSN a ke společné pozici Evropské unie, které shodně označují Golanské výšiny za okupované území. Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa v zahraničním výboru řekl, že Česko neplánuje svůj postoj změnit. Důvodem pro změnu by podle něj nebylo ani vypsání referenda na Golanských výšinách, podle něj nelze považovat takové hlasování za argument v situaci, kdy se koná nesvobodně. Golany jakožto strategicky významnou oblast na jihozápadě Sýrie židovský stát obsadil za války v roce 1967 a v roce 1981 ji v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN anektoval. Americký prezident Donald Trump uznal izraelskou svrchovanost nad územím minulý týden.

LN: Koudelka v USA převzal cenu CIA za zahraniční spolupráci

Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka počátkem března v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) převzal ocenění za zahraniční spolupráci. Napsaly to dnes Lidové noviny (LN), kterým to potvrdil Koudelka i premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň se potvrdilo, že Koudelka se při Babišově návštěvě Spojených států spolu s premiérem setkal s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou. Podle lidí z branže je cena George Tenta prestižní. "Uděluje se při výjimečných příležitostech. Nedostává to každá návštěva," řekl deníku bývalý ředitel civilní rozvědky a někdejší ministr vnitra František Bublan.

Babiš centrálu CIA navštívil počátkem března během své třídenní návštěvy Spojených států, která vyvrcholila setkáním s prezidentem Donaldem Trumpem. O Koudelkově účasti na jednání v CIA dosud média jen spekulovala. Premiér před schůzkou ani po ní nechtěl obsah jednání komentovat. Koudelka v tajných službách pracuje od roku 1992, ředitelem BIS je od srpna 2016. Prezident Miloš Zeman ho už dvakrát odmítl jmenovat do hodnosti generála.

Náměstek Bärtl dostal kvůli Tchaj-wanu vytýkací dopis

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl dostal kvůli incidentu se zástupci Tchaj-wanu vytýkací dopis. Neočekává ale, že by musel své místo opustit, řekl novinářům po jednání zahraničního výboru sněmovny, který se událostí zabýval. Zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit před týdnem setkání zahraničních investorů, polovina senátorů kvůli tomu požaduje odvolání ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO). Zahraniční výbor událost označil za nešťastnou. Bärtl před poslanci uvedl, že on byl tím, kdo řešil situaci po požadavku čínského velvyslance na odchod tchajwanského zástupce z akce. Uvedl, že využil svých nadstandardních vztahů s představiteli Tchaj-wanu. Ti podle něj vyjádřili pochopení pro český postup a ujistili, že incident neohrozí budoucí vztahy mezi oběma zeměmi.

Temelín začne zavážet palivo, zkusí i soubory od Westinghouse

Technici v jaderné elektrárně Temelín začnou o víkendu zavážet palivo do reaktoru prvního bloku, který je od 1. března plánovaně odstaven. Zavezou tam 163 palivových souborů, mezi nimi i šest zkušebních od firmy Westinghouse Electric Sweden. Elektrárna je chce v nadcházejících letech testovat. Nyní využívá palivo ruské firmy TVEL. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Odstávka prvního bloku by měla trvat dva měsíce. "Neznamená to přechod na americké palivo. Jde pouze o testování pro ověření vlastností a oboustranné získání know-how před výběrem dodavatele pro další kontrakt. Se stávajícím výrobcem máme nasmlouvaný objem paliva do roku 2023 a smlouva nám umožňuje v případě potřeby uplatnit opci na další překládky," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Přestože palivo od Westinghouse bude tvořit pouze tři procenta ze všech palivových souborů v reaktoru, licenční řízení trvalo téměř tři roky. "Vzniklo přes sedm desítek technických zpráv, analýz a posudků, které mají dohromady přes 7000 stran," uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Deník N: Kardinál Duka podal kvůli zneužívání trestní oznámení

Pražské arcibiskupství podalo trestní oznámení na kněze, který údajně před lety sexuálně zneužíval tehdy nezletilého Jiřího Kylara, v současné době svinařského zastupitele. Deníku N to potvrdila kancléřka arcibiskupství Marie Kolářová. Kněz, kterého kardinál Dominik Duka už v sobotu odvolal ze služby, svou vinu podle informací serveru odmítá. Kylar v tiskové zprávě uvedl, že Duka v posledních dnech začíná předstírat razantní a zásadový postup, tento obrat mu však nevěří. Knězovo odvolání doporučilo kolegium ustanovené pro obdobné případy. Arcibiskupství zveřejnění jména podmínilo Kylarovým souhlasem, ten ho ale odmítl dát. Jiří Kylar se rozhodl do svého případu nyní už dál nezasahovat, protože se mu podle serveru nelíbí postoj pražského arcibiskupství. Kritizuje mimo jiné fakt, že přestože v médiích se svým příběhem poprvé vystoupil už v září 2018, měsíce se nic nedělo.

V tiskové zprávě zaslané ČTK se Kylar pozastavil nad tím, že informace k jeho případu mají a poskytují některým novinářům církevní hodnostáři, kteří u jeho výpovědi před kolegiem nebyli. Duka podle Kylara dosud případy zneužívání "ostudně bagatelizoval", jeho nynějšímu obratu nevěří. Kylar už dřív uvedl, že se stal obětí zneužívání ve svých 12 letech, vzepřít se dokázal až v dospělosti. Trestní oznámení nepodal, prý si celou věc s knězem vyříkal. Podle Kylara šlo o selhání jednotlivce, které nesouvisí s fungováním církve nebo celibátem. Kylar nyní pomáhá obětem domácího násilí, které se ocitly v podobné situaci.

Nedovolených jízd na železnici přibývá, za šest let o 78 pct

Na české železnici přibývá případů nedovoleného projetí návěstidla. Drážní inspekce mezi lety 2013 až 2018 napočítala 663 nedovolených jízd, při kterých zemřel jeden člověk a dalších 49 bylo zraněno. Celková škoda byla téměř 300 milionů korun. Během té doby se počet přestupků zvýšil o 78 procent. Informovala o tom Drážní inspekce. Trend pokračuje i během letošního prvního čtvrtletí, kdy se počet nedovolených jízd meziročně zvýšil o 70 procent na 56 případů. Podle inspekce chybují především méně zkušení strojvedoucí. Zhruba 37 procent projetí návěstidla na červenou zaznamenali strojvůdci s praxí kratší než pět let. Nejde přitom pouze o věkově mladé strojvedoucí, velká část z nich se na tuto profesi překvalifikovala z jiné pozice. Ve většině případů si podle inspekce strojvedoucí chybu uvědomí krátce po projetí návěstidla, ve 520 případech tak zastavili ve vzdálenosti do 400 metrů. Podle šetření inspekce je hlavním důvodem incidentů nepozornost strojvedoucích, často opakovaná například při odjezdu ze stanice.

České dráhy i železniční instituce kvůli nárůstu počtu incidentů zavedly nebo připravují další opatření. Státní dopravce vedle kontrol například pořídil nové trenažéry. První je v České Třebové, významném železničním uzlu, druhý bude od června v Praze Vršovicích. Jde o první trenažéry svého druhu v Česku. Všem železničním dopravcům v ČR chybí celkově tři stovky strojvůdců.

Výstava na Petříně mapuje život generála Štefánika

Štefánikova hvězdárna na pražském Petříně zahajuje výstavu mapující život generála, politika a astronoma Milana Rastislava Štefánika, od jehož smrti způsobené pádem letadla uplyne 4. května sto let. Návštěvníci si budou moct prohlédnout například známky s podobiznou Štefánika nebo jeho dizertační práci. Výstava potrvá do konce května. Představí i drobné dobové předměty, jako jsou bankovky a pohledy s portrétem Štefánika, fotografie, Ex libris, články a nekrology. Na výstavě bude i studie z roku 1933 k soše Bohumila Kafky, kterou vytvořil v roce 1938 pro Bratislavu jako pomník. Kopie sochy, který byla zničena v roce 1952, byla odhalena 30. srpna v roce 1994 na Petříně před Štefánikovou hvězdárnou.

Štefánik byl v roce 1918 jmenován ministrem vojenství samostatného Československa a stal se diplomatem v Itálii. Odtud se letadlem, které sám pilotoval, vracel domů. Letadlo se ale nedalo Bratislavy zřítilo a celá posádka včetně Štefánika zahynula.

Karlínská Invalidovna hostí festival jídla

Na nádvoří karlínské Invalidovny a v přilehlém parku začíná Garden Food Festival, který nabídne speciality několika národních kuchyní, regionální potraviny či farmářské produkty. V Praze potrvá do soboty, pokračovat bude v dalších měsících v Ostravě, Rožnově pod Radhoštěm, Uherském Hradišti a na konci září skončí v Olomouci. Návštěvníky podle organizátorů čekají netradiční ochutnávky a prezentace restaurací, bister a regionálních výrobců. Vedle klasické české kuchyně a vybraných delikates mohou ochutnat i pokrmy s hmyzem, hlemýždě, pečené pštrosy, ústřice, foie gras, restovaná žabí stehýnka, čokoládu a pralinky, lanýže z rumunského Banátu, vegetariánské, veganské a raw speciality a další pochoutky. Se svými zkušenostmi se podělí šéfkuchaři Radek Kašpárek, Jan Punčochář nebo Přemek Forejt. Novinkou letošní série Garden Food Festivalu je spojení jídla s uměním.

Festival se bude konat na nádvoří barokní budovy Invalidovny, která je národní kulturní památkou a dlouhá léta nebyla běžně přístupná. Loni na jaře přešla do rukou Národního památkového ústavu, který v pátek zahajuje pravidelné komentované prohlídky. Dosud většina lidí znala prostory unikátní budovy stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera jen ze slavného filmu Miloše Formana Amadeus.září v Olomouci. Vstupenky a další

Nájezdy trhačů medvědího česneku začaly, někde ale hrozí pokuty

Nájezdy trhačů medvědího česneku do přírody v Jihomoravském kraji začaly. Rostlinu volně trhat lze, jsou ale místa, kde je to zakázáno, což někteří lidé nerespektují. Potýkají se s nimi například strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Medvědí česnek tam roste v několika přírodních rezervacích, kde je trhání jakýchkoliv rostlin zakázáno, řekl dnes ČTK zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma. Medvědí česnek je mezi lidmi velmi oblíbený, přidává se třeba do pomazánek nebo se používá jako koření do polévek.

Počasí

Jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, v Čechách místy až 21 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C, na Šumavě až 15 °C.

Provoz na dálnici D1 opakovaně zastavily stromy padající kvůli silnému větru. Popadaných stromů od rána hasiči na Vysočině odstranili desítky. Na víc než hodinu zastavily i železniční dopravu na Jihlavsku a Žďársku. Před silným větrem varovali meteorologové. Vane hlavně na Českomoravské vrchovině a východě Čech.