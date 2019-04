Zeman s Van der Bellenem jednali o dálničním spojení a V4

Český prezident Miloš Zeman se na jednání ve Vídni snažil svého rakouského kolegu Alexandera Van der Bellena přesvědčit o významu rozšířené spolupráce visegrádské skupiny (V4; Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) s Rakouskem a kanálu Dunaj-Labe-Odra. Van der Bellen na společné tiskové konferenci ocenil vzájemné vztahy obou zemí, zlepšení ale vidí v zatím nedokončeném dálničním propojení a ve zlepšení železniční sítě. "Česká republika je nejdůležitějším partnerem Rakouska ve střední Evropě," řekl Van der Bellen. Připomenul také, že Vídeň s Prahou mají především v oblasti jaderné energetiky odlišné názory. Na plán dostavby jaderné elektrárny Temelín se Rakousko podle Van der Bellena dívá s obavami, rakouský prezident ale ocenil český přístup, kdy Rakousku poskytuje veškeré potřebné informace. Zeman na tiskové konferenci sdělil, že rakouskému prezidentovi zdůraznil význam spolupráce V4 s Rakouskem, které považuje za protiváhu těsnějšího vztahu Německa s Rakouskem. Pokud jde o vodní propojení Dunaje, Labe a Odry, zachoval Van der Bellen podle Zemana neutralitu.

Prezidenti v sídle Rakouské hospodářské komory ve Vídni zahájili rakousko-české podnikatelské fórum. Toho se účastní na 37 českých firem hledajících v Rakousku nové partnery, distributory či klienty. Český prezident ocenil, že českých firem, které působí v Rakousku, přibývá. Zatímco před pěti lety jich bylo přes 100, dnes jsou jich na dvě stovky. Rakousko je pro Českou republiku sedmým nejvýznamnějším obchodním partnerem. Aktuálně se podílí 3,7 procenta na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Zároveň je šestým nejdůležitějším exportním trhem s podílem 4,5 procenta na celkovém českém exportu.

Polovina senátorů požádala Babiše o odvolání Novákové

Polovina senátorů požádala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby okamžitě odvolal z funkce ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO). V otevřeném dopisu, který zaslali ČTK, senátoři uvedli, že Nováková poškodila vztahy s Tchaj-wanem a už poněkolikáté nezvládla své povinnosti. Vadí jim, že zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit před týdnem setkání zahraničních investorů. Čtyři desítky zástupců horní komory se tak přidali ke kritice šéfky resortu, o jejímž brzkém odchodu z funkce se spekuluje.

Nováková vysvětlovala incident z minulého týdne během jednání vlády v pondělí. "Vysvětlila, že to bylo selhání jejích podřízených a že z toho vyvodí personální důsledky," řekl po jednání Babiš. Čínský velvyslanec se podle něj choval velmi nestandardně. Připomněl v té souvislosti i událost z přelomu roku, kdy čínský velvyslanec Čang Ťien-min podle Babiše lhal o obsahu jejich společné schůzky na téma varování před čínskými technologiemi. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) před jednáním kabinetu uvedl, že šlo o chybu protokolu, ministerstvo by proto příště mělo formát jednání konzultovat s diplomacií.

Nováková uvedla, že v záležitosti nevidí svou chybu a že ji podpořil prezident Miloš Zeman. Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi řekl, že personální změny ve vládě nejsou aktuální. Uvedl rovněž, že pokud by se pro nějakou změnu rozhodl, napřed by to prodiskutoval s příslušným ministrem, poté projednal s prezidentem Milošem Zemanem a teprve pak zveřejnil. Na pondělní schůzce se Zemanem prý o personální politice nemluvili.

Ministři zahraničí NATO se sejdou v USA k oslavám výročí aliance

Vztahy s Ruskem, boj proti terorismu a sdílení břemene obranných výdajů NATO mají být hlavními tématy zasedání ministrů zahraničí Severoatlantické aliance ve Washingtonu. Slavnostní konference věnované 70. výročí vzniku NATO se v rámci své třídenní americké cesty zúčastní i český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Diskuse se pravděpodobně zaměří také na alianční podporu Ukrajiny a Gruzie, které projevují silný zájem o členství. Podle agentury Bloomberg nemají být oslavy 70. výročí vzniku NATO příliš okázalé vzhledem k nepříliš vstřícným stanoviskům prezidenta USA Donalda Trumpa vůči alianci. Během své volební kampaně Trump obrannou organizaci označil za zbytečnou a stěžoval si na nedostatečné finanční příspěvky partnerů. Ministr Petříček má ve Washingtonu promluvit na ministerském fóru Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA) a bude jednat se zástupci Kongresu.

Na zvýhodněných jízdenkách železničářů se nyní nic měnit nebude

Na zvýhodněných režijních jízdenkách železničářů se nyní nic měnit nebude. Sněmovní hospodářský výbor nepodpořil pozměňovací návrh Martina Kolovratníka (ANO) k vládní drážní novele, podle kterého by České dráhy nemusely zdarma uznávat jízdní výhody zaměstnancům jiných firem. Největší železničářské odbory ustavily kvůli pozměňovacímu návrhu stávkový výbor, bylo by podle nich ohroženo další fungování režijních jízdenek na železnici. Režijní jízdenky, které zajišťují bezplatné jízdné, využívá přes 100.000 současných i bývalých zaměstnanců Českých drah, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a dalších železničářských institucí.

Vládní drážní novela předpokládá vznik systému jednotných jízdenek. Jeho zavedení a pětiletý provoz má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Předloha má také umožnit vstup zahraničních dopravců na tuzemský trh. Stát chce systémem jednotných jízdenek umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku, a postoupit tak v liberalizaci trhu. Systém má být hotov do roku 2020.

Češka odsouzená v Pákistánu za pašování heroinu se odvolala

Dvaadvacetiletá Tereza Hlůšková, které pákistánský soud minulý měsíc vyměřil osm let a osm měsíců za pašování drog, se proti tomuto rozhodnutí odvolala. Informoval o tom list The Daily Pakistan. Hlůšková ve svém odvolání k vrchnímu soudu Láhauru žádá, aby byl rozsudek anulován, protože "popírá skutečné události případu". Mladá žena od počátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Vedle trestu odnětí svobody dostala i pokutu 113.000 pákistánských rupií (zhruba 18.500 korun). Pákistánští celníci mladou ženu zadrželi loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se chystala pokračovat do Irska. Média původně uváděla, že vezla devět kilogramů drogy, v době závěrečného soudního stání některá psala, že šlo o osm a půl kilogramu heroinu. Do březnového rozsudku se proces s českou občankou se v Láhauru vlekl více než rok a provázely ho četné odklady.

Jihlavská iniciativa chce pro Evžena Plocka vyznamenání

Občanská iniciativa Odkaz Evžena Plocka bude nadále usilovat o státní vyznamenání pro Evžena Plocka, který se 4. dubna 1969 na protest proti nastupující normalizaci upálil v Jihlavě. Iniciativa vedená Karlem Němcem v minulosti dosáhla pro Plocka titulu čestného občan Jihlavy a chtěla by po něm pojmenovat ulici. Další metou je státní vyznamenání. Přispět má k tomu vyjádření ministerstva obrany posuzující Plockovo jednání z pohledu protikomunistického odboje, řekl ČTK Němec. Prezident Miloš Zeman v lednu ale řekl, že Plocka nevyznamená. Němec stejně jako řada jiných badatelů o politickém motivu ale nepochybují. "Plocek si vyznamenání zaslouží, v úsilí získat pro něj vyznamenání nepolevíme, i kdybychom měli čtyři roky počkat," řekl Němec. Jihlava si výročí Plockovy smrti připomene 10. dubna.

Občanská iniciativa působí v Jihlavě deset let. Za tu dobu zorganizovala asi 15 akcí včetně seminářů pro učitele a studenty nebo setkání historiků. Před dvěma lety vydala knihu Odkaz Evžena Plocka z Jihlavy, jejichž autorům Václavu Šplíchalovi a Pavlu Bajerovi dělal oponenta historik Ondřej Felcman. Felcman bude jedním z účastníků akce, kterou s iniciativou pořádá 10. dubna jihlavská radnice. V roce 2017 vznikl v režii Martina Řezníčka o Plockově činu film Příběh třetí lidské pochodně. Ve stejném roce se stal Evžen Plocek čestným občanem Jihlavy.

Egyptologové z ČR objevili hrobku hodnostáře a neznámou královnu

Egyptologové z Česka objevili v jižní Sakkáře hrobku hodnostáře Chuyho, který žil na konci 5. dynastie na sklonku Staré říše. Objev hrobky vyzdvihuje význam vlády krále Džedkarea a období pozdní 5. dynastie. Dále expedice nalezla doklady o dosud neznámé královně z konce 5. dynastie. Královnino jméno Setibhor a její tituly jsou vytesány na sloupu z červené žuly, který se nachází v nově odkrytém vstupu do jejího pyramidového komplexu. Otázku, kdo byla majitelka tohoto neobvyklého památníku, který sousedí s pyramidovým komplexem krále 5. dynastie Džedkarea, se odborníci pokoušeli zodpovědět desítky let. Na svém webu o tom informoval Český egyptologický ústav.

Pyramidový komplex královny Setibhor patřil k prvním, jež byly v jižní Sakkáře postaveny na konci 5. egyptské dynastie, která vládla přibližně v letech 2435 až 2306 před naším letopočtem. Jde přitom o největší pyramidový komplex patřící královně z období celé Staré říše. Její zádušní chrám navíc zahrnoval architektonické prvky a součásti, jež byly tehdy vyhrazeny pouze panovníkům. Velké rozměry pyramidového komplexu královny Setibhor a její titul královy manželky naznačují, že to mohla být právě ona, kdo svému muži, králi Džedkareovi, pomohla na egyptský trůn v závěru 5. dynastie. Džedkare se pak zřejmě snažil svou královnu uctít tím, že pro ni vybudoval veliký památník s mnoha neobvyklými rysy, včetně nově nalezeného sloupu s palmovou hlavicí z červené žuly - takové sloupy byly až dosud známy jen z komplexů panovníků, nikoli však královen Staré říše, uvedli egyptologové.

Kupkův obraz se vystaví po 50 letech, dražit se bude za 28 mil.Kč

Znovu objevený abstraktní obraz Františka Kupky bude po 50 letech vystaven a v aukci se bude prodávat za vyvolávací cenu 28 milionů korun. Obrazy průkopníka nefigurální malby vévodí českému žebříčku aukčních prodejů výtvarného umění. Předaukční odhad v případě nyní nabízeného díla předpokládá cenu 40 až 60 milionů korun. Obraz Plochy příčné II byl dosud znám jen ze dvou černobílých reprodukcí. Od roku 1946 přitom byl stále ve stejné sbírce. Od 23. dubna ho na předaukční výstavě ukáže Galerie Kodl, která jej bude 26. května dražit. Informuje o tom server Artplus.cz. Obraz je protějškem k malbě Plochy příčné I, která má téměř identický formát a je ve sbírce Národní galerie Praha. Zatímco obraz Plochy příčné I zakoupil československý stát, Plochy příčné II Kupka věnoval svému pražskému příteli. V roce 1968 byl obraz vystaven na Kupkově velké výstavě ve Valdštejnské jízdárně. Poté se vytratil z povědomí. Za částky nad 40 milionů korun bylo dosud doma i v zahraničí vydraženo osm Kupkových obrazů.

Mladí čeští designéři představí svou tvorbu v Miláně

Studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) připravili pro víkend designu v Miláně instalaci nazvanou Studiolo Robotico R.U.R. vycházející z divadelní hry Karla Čapka "R.U.R". Na jejím vzniku se podíleli studenti oborů designu, ilustrace, skla, módy a typografie. Na tradiční přehlídce designu se představí od 9. do 14. dubna. Pojetí celé instalace připomíná robota vykonávajícího různé funkce. Jeho jádro tvoří studio robotického portrétování, které zvnějšku funguje zdánlivě na vysoce automatizované úrovni. Ve skutečnosti jsou portréty, které si návštěvníci můžou nechat vytvořit, malovány ručně, v objektu ukrytými ilustrátory. Ručně vyráběné křišťálové vázy sklárny Moser budou na místě dekorovány pomocí air-brush digitální technologie a speciálního softwaru. Celý mechanismus budou obsluhovat studenti v uniformách robotů volně navazující na scénograficko-kostýmní pojetí R.U.R. z 20. let.

Film Velké dobrodružství Čtyřlístku vznikl tradiční kresbou

Animovaný film Velké dobrodružství Čtyřlístku, který bude mít v kinech premiéru 4. dubna, je dárkem k 50. výročí této kreslené čtveřice. První příběh z pera výtvarníka Jaroslava Němečka vyšel 15. května roku 1969. Nový snímek tvořený čtyřmi samostatnými příběhy vznikl na Němečkův námět šest let po snímku Čtyřlístek ve službách krále. Na rozdíl od předchozího filmu vyráběného pomocí 3D technologie, která se potom převáděla do 2D, jsou nyní hlavní hrdinové na filmové plátno přeneseni tradiční kresbou. "Lidé jsou zvyklí, že takhle vypadá Čtyřlístek," uvedl Němeček. "Manželovi se splnil celoživotní sen, od malička si přál mít autorský celovečerní film," sdělila Lucie Němečková, která nadabovala postavu Starostky.

Spolu s dětským komiksem Čtyřlístek letos měl své výročí i jeho autor. Ilustrátor Němeček 20. února oslavil 75. narozeniny. První číslo Čtyřlístku vytvořil v roce 1969 společně s manželkou Lucií. Náklad 30.000 kusů byl brzy rozebrán, dobrodružství hrdinů pak pokračovala dalšími díly. Od sedmého dílu příběhy začala psát Ljuba Štíplová, která zemřela v roce 2009. Po roce 1990 příběhy psali i další spolupracovníci. Před lety dosáhl náklad Čtyřlístku až 220.000 kusů, nyní se i v konkurenci zahraničních časopisů pohybuje kolem 50.000 výtisků.

Arabfest v Plzni se věnuje jídlu, hlavně na Blízkém východě

Zhruba 120 hostů, z toho více než polovina z arabských zemí, se představí na jubilejním 10. ročníku festivalu arabské kultury Arabfest v Plzni od 3. do 7. dubna. Pozvání letos přijali velvyslanci 14 z 21 zemí, kde je arabština úřední řečí. Letošním tématem je jídlo ve všech významech a souvislostech, především v kontextu Blízkého východu, řekla ČTK Tereza Svášková, ředitelka festivalu, který se přesune 8. až 11. dubna do Olomouce a od 11. do 14. dubna bude v Praze. Podle organizátorů jde o největší podobnou událost ve střední Evropě. Podporuje ji hlavně Západočeská univerzita, ale také ambasády.

Počasí

Polojasno až oblačno, v západní polovině Čech ojediněle přeháňky nebo i bouřka. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C.