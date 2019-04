Prezident Zeman zahájí návštěvu Rakouska setkáním s krajany

Prezident Miloš Zeman zahájí oficiální návštěvu Rakouska večerním setkáním se zástupci českých krajanů ve Vídni na českém velvyslanectví. Oficiální část programu třídenní návštěvy, včetně setkání s rakouským protějškem, hlavu českého státu čeká od středy. Zeman návštěvou Rakouska uzavírá sérii cest do sousedních zemí po svém loňském znovuzvolení. Zemana do Rakouska doprovází manželka Ivana Zemanová a podnikatelská delegace čítající téměř 30 osob.

Analytici: Česká ekonomika zpomalí i letos, lidé víc šetří

Růst ekonomiky v Česku zpomalí i letos, lidé si uvědomují rizika a začínají šetřit, vyplývá z vyjádření analytiků pro ČTK. Hlavními tahouny růstu hrubého domácího produktu (HDP) přesto zůstanou spotřeba domácností a investice, soudí ekonomové. Loni český hrubý domácí produkt (HDP) zpomalil růst na 2,9 procenta z předloňských 4,5 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Tuzemskou ekonomiku může dál ovlivnit výrazné zpomalení zahraniční poptávky a nejistota v zahraničním obchodě vyvolaná brexitem a spory mezi USA, Čínou a Evropskou unií, uvedli analytici. Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka HDP Česka v porovnání se zeměmi Visegrádu roste nejpomaleji a doplácí na zpomalování německé ekonomiky, se kterou je česká ekonomika silně provázána. Také podle ekonomky Bondster Jany Mückové data z Německa ukazují, že si Česko bude muset zvyknout na nižší růst HDP, přičemž strašákem může být i šok v podobě poklesu globálních trhů. Přesto uplynulý rok z pohledu ekonomiky Mücková hodnotí jako úspěšný - navzdory tomu, že firmám chybí pracovníci.

Ekonom Komerční banky Viktor Zeisel očekává, že dynamika spotřeby domácností v příštím roce zrychlí, současně si ale lidé uvědomují rizika, která se nad ekonomikou vznášejí, a že už pomaleji rostou platy. Proto si začali tvořit úspory. Na totéž poukázal analytik Generali Investments Radomír Jáč. Podle něj údaje o slabším růstu HDP, mírně se snižující míře zisku nefinančních podniků a růstu míry úspor domácností navíc naznačují, že si ČNB může vzít ještě další čas na rozmyšlenou, zda a kdy dále zvýšit měnově-politické úrokové sazby.

Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf rozvědky a velvyslanec Schwarz

Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky, a někdejší velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz. Oznámil to na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Schwarz byl z dosavadních osmi ředitelů rozvědky od vzniku samostatného Česka nejdéle působícím. V jejím čele stál sedm let. Po odchodu z čela rozvědky se Schwarz stal českým velvyslancem v Izraeli. Na tomto postu ho loni v říjnu vystřídal bývalý ministr obrany a zahraničí Martin Stropnický (ANO).

RE: ČR patří k zemím s největším počtem vězňů a nejdelšími tresty

Česko patří v rámci Evropy k zemím, kde je v přepočtu na množství obyvatel nejvíce vězňů a jejich tresty patří ve srovnání se čtyřmi desítkami dalších států k těm nejdelším. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou zveřejnila Rada Evropy (RE). Ta nicméně upozornila, že celkově se míra uvězněných lidí v Evropě mezi lety 2016 a 2018 snížila o téměř sedm procent a že v průměru se zkrátily i tresty odnětí svobody, a to z 8,8 na 8,2 měsíce. Z celkových trendů se Česká republika vymyká, protože v roce 2018 bylo v českých věznicích 209 lidí na 100.000 obyvatel, zatímco průměr 44 sledovaných zemí je 103 vězňů na 100.000 obyvatel. Česko je v tomto ohledu na šestém místě za Ruskem, Gruzií, Ázerbájdžánem, Litvou a Moldavskem. Počet vězňů v ČR přitom v posledních letech kontinuálně roste: ještě v roce 2015 jich bylo 198 na 100.000 obyvatel.

Vzhledem k počtu uvězněných lidí trpí Česko i přeplněností věznic, když na 100 míst ve věznicích loni připadalo 106 vězňů. Větší přetlak ve věznicích zažívají jen v Severní Makedonii, Rumunsku, Francii, Itálii, Moldavsku, Srbsku a Portugalsku. Zároveň Česká republika patří ke státům, kde si vězni odpykávají v průměru nejdelší tresty. V roce 2017 to bylo průměrně 24 měsíců - delší dobu trávili lidé za mřížemi pouze v Ázerbájdžánu, Portugalsku a Rumunsku. I v tomto ohledu je tendence setrvale rostoucí, protože ještě v roce 2005 byla průměrná délka trestu v ČR 12,1 měsíce, v roce 2014 19,9 měsíců. Česko rovněž patří k zemím, kde je za mřížemi ve srovnání s dalšími státy poměrně hodně žen. Zatímco evropský průměr je pět procent žen z celkového počtu vězňů, v ČR tvoří ženy 7,4 procenta vězňů. Naopak vazebně stíhaní tvoří v ČR jen 8,2 procenta všech lidí za mřížemi, zatímco evropský průměr je 22 procent.

Vláda podpořila návrhy, které mají zvýšit podíl peněžitých trestů

Novelu trestních předpisů, která by měla zajistit častější ukládání peněžitých trestů místo krátkodobých trestů vězení, podpořila vláda. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Prodloužit by se měly také lhůty pro placení peněžitého trestu. Ministerstvo chce, aby soudy nově po nezaplacení peněžité sankce přeměnily trest na trest vězení podle předem daného přepočtu. Jedna denní sazba se má přepočítat na dva dny za mřížemi. Soudy by tak neměly teprve určovat, jaký bude náhradní trest odnětí svobody. Zároveň by již nemělo být možné změnit peněžitou sankci na jiný alternativní trest. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

Podle ministerstva uložily soudy předloni přes 8000 peněžitých trestů, což je 14,6 procenta z počtu odsouzených. Například v Německu však peněžité sankce tvoří 80 procent uložených trestů a v Maďarsku téměř polovinu.

Výzkum: Třetina mladých lidí ve vztahu zažila násilí

Třetina mladých lidí, kteří mají zkušenosti se vztahem, zažila ze strany svého partnera násilí. Vyplynulo to z průzkumu centra pro oběti domácího násilí ProFem, který představila vedoucí sociálních služeb organizace Dana Pokorná. Dopady násilí ve vztazích mladých lidí jsou podle ní alarmující - anorexie, sebepoškozování či myšlenky na sebevraždu. Je proto podle ní potřeba, aby se s tímto tématem naučili lépe pracovat pedagogové a výchovní poradci. "Veškerá pomoc v případech partnerského násilí je nyní zaměřená na dospělé. Dopady jsou přitom odlišné. Mladí se s násilím vyrovnávají směrem dovnitř, například sebepoškozováním," uvedla Pokorná. Z výzkumu vyplynulo, že pouze necelá třetina mladých lidí, kteří jsou ve vztahu vystaveni působení některé z forem násilí, nepocítí žádné dopady na svůj osobní život nebo zdraví.

Nejčastější formou je násilí psychologické, které se nejvíce projevuje extrémní žárlivostí a přehnanou kontrolou. Následuje fyzické násilí a stalking po rozchodu. Projekt společnosti ProFem zahrnoval výzkumy v pěti zemích. V Rakousku zažilo násilí 29 procent mladých lidí, kteří mají zkušenosti se vztahem. V Chorvatsku to bylo 30 procent a v Gruzii 32 procent. Nejlépe dopadlo Španělsko, kde se setkalo s partnerským násilím pouze 23 procent mladých lidí, kteří již zažili partnerský vztah.

Italská síť sdílení aut Anytime začne působit v Praze

Italská mezinárodní služba sdílení aut Anytime začne působit v Praze. Ode dneška umožňuje registraci uživatelů prostřednictvím mobilní aplikace a do měsíce začne nabízet sdílení vozidel. Anytime je jedním z největších poskytovatelů carsharingu na světě a prvním nadnárodním hráčem, který přichází do Česka. V České republice plánuje v příštích letech investovat až 30 milionů eur, tedy přes třičtvrtě miliardy Kč. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

Anytime umožňuje vyhledávat, rezervovat a odemykat auta z mobilní aplikace. Pronájem vozidel lze počítat na minuty, hodiny nebo na dny. Rezervace, vyzvednutí a vrácení auta je samoobslužné. V nabídce bude několik set vozidel Tyota Yaris Hybrid s automatickou převodovkou a parkovací kamerou. Část vozů má ve výbavě bluetooth. Ceny začínají od 1,99 Kč za minutu použití vozidla, nic dalšího uživatel neplatí. Služba zahrnuje benzín, mytí i pojištění vozu. Součástí je bezplatné parkování v modrých a fialových zónách. Platba se uskuteční automaticky po ukončení pronájmu z připojené platební karty. Společnost Anytime začala poskytovat služby v pronájmu aut v roce 2012. V současné době provozuje více než 8000 automobilů ve 14 městech ve čtyřech zemích.

EK potvrdila peníze z fondů na dva velké dopravní projekty v ČR

Evropská komise mezi 25 velkými infrastrukturními projekty spolufinancovanými z fondů EU potvrdila i dva týkající se České republiky. Oznámila to komisařka pro regionální rozvoj Corina Cretsuová. Prvním je modernizace železničního koridoru mezi Prahou a Plzní s investicí za 76 milionů eur (skoro dvě miliardy Kč). Druhým je investice skoro 75 milionů eur (přes 1,9 milionu Kč) do silnice mezi Nebory a Bystřicí, která je součástí hlavního spojení mezi českou dálnicí D48 a slovenskou dálnicí D3. Infrastrukturní projekty placené z unijních fondů soudržnosti, u nichž hodnota přesahuje 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy Kč), podléhají kvůli svému velkému rozsahu zvláštnímu posouzení a rozhodnutí Evropské komise. Ve stávajícím programovém období, tedy mezi roky 2014 až 2020 získalo finanční prostředky z EU 258 takových velkých projektů.

MZV spustí nový program rozvojové pomoci zaměřený na investice

Ministerstvo zahraničí spustí příští týden nový program rozvojové pomoci, který by měl přispět k investicím českých firem v rozvojových zemích. Program Záruka by měl snížit rizika a tím i náklady investic pro české firmy, v zemích určení by díky němu mohla vzniknout nová pracovní místa nebo vzrůst životní úroveň. Novinářům to řekl náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. Podobné nástroje rozvojové pomoci podle něj využívají i severské státy. Letos vyčlenila vláda pro program Záruka 50 milionů korun. Firmy budou moci žádat o záruku maximálně do poloviny výše úvěru, o který kvůli plánované investici banku požádají. Maximální výše poskytnuté záruky na jeden projekt je 25 milionů korun, maximální délka záruky je osm let.

V zásilce půl tuny kuřecích řízků z Polska do Česka je salmonela

V zásilce více než půl tuny kuřecích řízků z Polska do Česka objevila tuzemská Státní veterinární správa (SVS) bakterii salmonelu. Maso se dostalo hlavně do stravovacích zařízení. ČTK to sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Řízky ze zásilky již podle něj dodavatel rozvezl odběratelům a maso bylo zpracováno. Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění. SVS ale zatím nemá informace, že by měl někdo po konzumaci masa ze zmíněné zásilky zdravotní problémy. Podle Vorlíčka je při dostatečné tepelné úpravě masa se salmonelou riziko nákazy minimální.

Analýza: Ve vážné bytové nouzi bylo loni v ČR 54.000 domácností

V provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova je v Česku 54.000 domácností. Žije v nich 83.000 lidí, z nich 20.500 dětí. Polovina všech rodin i samotných lidí ve vážné bytové nouzi je ve 14 městech. Ukázala to nová analýza Platformy pro sociální bydlení a organizace Lumos za rok 2018. Podle zjištění problém s bytovou nouzí naopak téměř nemá víc než polovina území republiky. Analýza vychází z údajů o vyplácených dávkách, od organizací na pomoc potřebným, od několika desítek radnic a ze sčítání domácností bez domova v Brně a Liberci.

Experti se zaměřili také na to, zda města přidělovala byty rodinám z ubytoven a azylových domů. Zjistili, že v některých místech by dosavadním tempem mohlo přestěhování všech domácností do obecního bydlení trvat až půl století. Výsledky ukázaly, že města často nemají přehled o tom, kolik rodin v bytové nouzi v nich vlastně žije. Podle analýzy se do bytové nouze každý rok dostává 11.700 domácností. Některé z nich do ní spadnou poprvé, jiné opakovaně. Autoři podotýkají, že ne všichni ale potřebují sociální byt. Řadě lidí by stačila podpora, a to třeba poradenství, příspěvek na kauci při pronájmu či poskytnutí garance pronajímatelům.

Analýza: Systém služeb není připraven na stárnutí, hrozí kolaps

Český systém sociálních služeb není připraven na stárnutí. Pokud výrazně nepřibudou zařízení pro seniory, hrozí v dalších desetiletích kolaps péče. Do poloviny století by se měla kapacita seniorských domovů, domovů pro pacienty s demencí či pečovatelské služby minimálně zdvojnásobit. Novinářům to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. "ČR má ve srovnání s EU podprůměrné kapacity pobytových služeb na počet lidí nad 65 let. Ve srovnání s původními zeměmi EU je tam výrazný propad. Skandinávské země vykazují dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu," uvedl Horecký. Podotkl, že míst v zařízeních v Česku sice mírně přibývá, počet potřebných se ale zvedá rychleji.

Příspěvek na péči pobírá nyní asi 355.000 lidí. Podle propočtů by jich v polovině století mohlo být až 734.000. Lidé nad 65 let tvoří zhruba pětinu obyvatel, za pár desetiletí by to měla být téměř třetina. Přibývat bude hlavně mužů a žen ve velmi vysokém věku. Na tisícovku osmdesátníků a starších lidí připadá v Česku zhruba 83 míst v domovech pro seniory. Pokud by se podle analýzy kapacita nezvedla, v polovině století by to bylo už jen 33 míst na tisícovku lidí nad 80 let.

Česko se připojí ke světovému dni pozorumění autismu

Česko se připojí ke Světovému dni porozumění autismu. Připraveno je jen v Praze několik akcí, například předání ocenění nebo slavnostní nasvícení Tančícího domu a Petřínské rozhledny v modré barvě symbolizující komunikaci a sebevyjádření, což jsou oblasti, ve kterých mají lidé s těmito poruchami problémy. Další akce budou pokračovat po celý duben. Podobně jako pražské dominanty budou modře nasvícené například také Empire State Building v New Yorku, egyptské pyramidy nebo vyhlídkové kolo London Eye. V pátek budou prostory senátu hostit odbornou konferenci Autismus 2019 - zdravotní, sociální a školské služby. Na několika místech Česka pořádají dobrovolníci také takzvané modroběhy, charitativní běhy na pomoc rodinám s autismem.

Zmizelý německý film se našel v Polsku, je v české verzi

Poslední film o Sherlocku Holmesovi z němé éry, desítky let považovaný za ztracený, se náhodou našel v Polsku. Po následné rekonstrukci v USA se bude v příštích dnech poprvé promítat. Projekce se uskuteční na filmovém festivalu věnovaném slavnému detektivovi. Napsal to dnes list Gazeta Wyborcza na svém webu. V Polsku se přitom podle deníku našla česká verze německého filmu Pes baskervillský z roku 1929. Kopie snímku se podle kurátorky festivalu Elžbiety Wysocké našla v roce 2009 ve sklepě kostela ve městě Sosnowiec, kde ze zaprášených krabic vycházel podezřelý zápach, jak se celuloidové filmy rozkládaly. Farář je naštěstí nevyhodil, ale zavolal známému, filmovému znalci, a přes něj se filmy dostaly do povolaných rukou.

"Pes baskervillský byl v české verzi. Všechny informace i titulky byly v češtině. Ale když jsme uviděli název, nepotřebovali jsme Sherlocka, abychom odhalili, co je to za film," vysvětlila Wysocká. Německý film o anglickém detektivovi v české verzi se do polského města dostal podle expertky díky předchozímu faráři, který byl filmovým fanouškem. Filmy sbíral a měl známého v Českém Těšíně, který jej zásoboval. V kostele se kromě filmů našla i stará promítačka.

V Hostíně u Vojkovic začíná sklizeň a prodej chřestu

V Hostíně u Vojkovic začíná sklizeň a prodej chřestu. Sklizeň, kterou je nutné dělat ručně, letos začala o dva týdny dříve než v loňském roce, řekl ČTK Jan Charvát ze společnosti Český chřest. Podle Charváta je zatím chřestu omezené množství, společnost ještě tedy nedodává do supermarketů, produkce směřuje především do restaurací. Sklizeň by měla vrcholit v květnu. Poměr sklizně by výhledově měl být 60 procent zeleného chřestu, jenž je oblíbenější, a 40 procent bílého. V omezeném množství bude také farma nabízet speciální odrůdu fialového chřestu. Chřestem je v okolí Hostína osazeno zhruba 186 hektarů polí, je zde pro něj vhodná písčitá půda. Většina produkce směřuje k zákazníkům v ČR, ale část putuje například do Německa, Nizozemska, Velké Británie nebo do Hongkongu.

Počasí

Jasno až polojasno. Odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, v Čechách ojediněle až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C, na Šumavě kolem 13 °C.