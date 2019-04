NKÚ: Stát není schopen správně reagovat na změny ve společnosti

Stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve výroční zprávě za loňský rok, ve které hodnotí fungování České republiky. Na malé výkonnosti celé státní správy se podle kontrolorů podepisuje stávající struktura a procesy. I když stát investuje výrazné prostředky, nedostává za ně to, co čeká, uvedl NKÚ. "První podmínkou pro to, abychom našli řešení, je uvědomit si závažnost situace. Máme ´zasukovaný´ stát, který neumí řadě problémů čelit. Je třeba vyhodnotit nezbytnost a účinnost vládní ," sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala. Potřebné reformy se podle kontrolorů v řadě oblastí stále oddalují. Například na splnění daňových povinností potřebují firmy v ČR o 40 procent více času, než je průměr zemí EU a Evropského sdružení volného obchodu, a to 230 hodin. Některá opatření zavedená státem v rámci boje proti daňovým únikům administrativní zátěž naopak zvýšila.

Česko také podle NKÚ významně zaostává v rozvoji on-line služeb státu. Nedaří se napravit situaci v oblasti informačních technologií, což digitalizaci státu nejen prodlužuje, ale také prodražuje. "Řízení této oblasti postrádá koncepci, chybí personální kapacity a stát je často závislý na externích dodavatelích," upozornil NKÚ. Míra on-line kontaktu mezi orgány veřejné moci a občany je podle Evropské komise jedna z nejnižších v EU, ČR je na 22. místě. Dlouhodobě se nedaří změnit také situaci v rozvoji infrastruktury, ať už jde o výstavbu silnic nebo dopravu na železnici. To má přitom podle kontrolorů negativní dopad i na konkurenceschopnost země. Podle zprávy Světového ekonomického fóra z loňského roku je ČR v kvalitě silnic na 68. pozici ze 140 zemí, v EU obsadila 23. místo. Zatímco v některých sousedních zemích trvá příprava výstavby infrastrukturních staveb pět let, v ČR je to i 13 a více let.

Stát by měl podle kontrolorů také lépe plnit svou roli, pokud jde o bytovou politiku a definovat sociální bydlení. Do podpory bydlení stát v letech 1997 až 2017 investoval 232 miliard korun, přesto NKÚ zjistil, že v některých oblastech se situace zhoršovala. Roste například počet sociálně vyloučených lokalit i počet obyvatel v nich. Podle NKÚ přitom hrozí, že dostupnost bydlení pro různě ohrožené skupiny obyvatel se bude nadále zhoršovat.

Zeman: Evropská komise by si neměla hrát na vládu EU

Evropská komise by si podle podle prezidenta Miloše Zemana neměla hrát na vládu EU, ale měla by poskytovat pouze úřednický servis. Skutečnou unijní vládu by měla představovat Evropská rada, která je složena zejména z předsedů vlád a hlav států EU, řekl Zeman v rozhovoru pro Českou televizi, který se týkal 15 let Česka v EU. Potřebné změny ve fungování EU budou podle Zemana záviset na výsledku voleb do Evropského parlamentu. Ten by podle prezidenta měl získat právo předkládat zákony. Zeman také zopakoval, že by chtěl, aby EU měla kromě ministra zahraničí také ministry obrany a financí.

Prezident také komentoval otálení s odchodem Velké Británie z EU. "Je to organizovaný chaos, nikdo pořádně neví, co se má dělat, a tak se předstírá aktivita," řekl Zeman. "Britové se naprosto, ale naprosto zesměšňují. Ať už to trápení skončí," uvedl. Nejlepší by podle něj nyní bylo, aby britský parlament po opakovaných odmítáních schválil dohodu o odchodu z EU. Případné další britské referendum ohledně vztahů s EU by se mělo konat až za deset let, dodal Zeman.

V základních školách začínají zápisy budoucích prvňáků

Základní školy dnes začínají zapisovat děti, které v září nastoupí do prvních tříd. K zápisům by podle odhadů ministerstva školství mělo přijít kolem 137.000 dětí. Počet zapisovaných by se tak oproti loňsku mohl snížit o 8100. Nejpozdější termín zápisů je 30. dubna. O přesném datu na jednotlivých školách rozhodují jejich ředitelé. K zápisu musí letos přijít všechny děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. Podobně jako v minulých letech jich pravděpodobně kolem pětiny přinese žádost o odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i potomka, který by do školy nastoupil v pěti letech. Podle odhadů ministerstva by tak k zápisům mohlo přijít přibližně 110.500 šestiletých, 1000 pětiletých a asi 25.500 sedmiletých a starších dětí.

Rodiče mohou pro svou ratolest vybrat kteroukoli školu. Povinnost přijmout dítě má ale pouze spádová škola, která se nachází v místě trvalého bydliště žáka. Pokud by se stalo, že škola nebude mít dost míst ani pro děti ze spádové oblasti, rozhodne o přijatých v losování.

Plzeňská zoo chová jako jediná zoo v Česku kolibříky

Plzeňská zoologická zahrada získala do své expozice tři kolibříky Amaziliiny. Drobné ptáčky, kteří dorůstají hmotnosti pěti gramů a velikosti 11 centimetrů, chová zoo vůbec poprvé ve své více než devadesátileté historii. V tuzemských zoo jde rovněž o ojedinělý počin, řekl ČTK mluvčí zahrady Martin Vobruba. "Chov kolibříků je velmi náročný. Naše zoo je získala v závěru roku 2018 z odchovu Weltvogelparku Walsrode v Německu," uvedl. Kolibříci jsou známí tím, že jako jediní ptáci mohou létat pozadu, pozoruhodní jsou také velkou frekvencí mávání křídel, až devadesátkrát za vteřinu. Kolibříkům se díky jejich často velmi nápadnému zbarvení říká létající drahokamy.

Počasí

Jasno až polojasno. Zpočátku zejména v jižních a západních Čechách zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C, na Šumavě až 8 °C.