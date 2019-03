Zeman i Babiš poblahopřáli Čaputové k volebnímu vítězství

Prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) poblahopřáli Zuzaně Čaputové k vítězství ve volbách. Zeman se těší na setkání s prezidentkou v Česku. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle vyjádření Babiše Čaputová vedla férovou kampaň a zůstala sama sebou. Ke zvolení jí gratulovala řada českých politiků. Podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) Slováci jejím zvolením jednoznačně potvrdili proevropskou orientaci země a zájem na co nejlepších vztazích se svými sousedy.

Právnička a protikorupční aktivistka Zuzana Čaputová bude první ženou v čele slovenského státu. Podle předběžných výsledků vyhrála sobotní druhé kolo prezidentských voleb na Slovensku nad místopředsedou Evropské komise Šefčovičem v poměru 58 ku 42 procenta hlasů. Po zvolení dala najevo, že chce dodržet tradici a že její první zahraniční cesta coby nové hlavy státu povede do České republiky. "Českou republiku vnímám jako bratrský národ. Prezidenta (Miloše) Zemana respektuji jako legitimně zvoleného prezidenta," řekla Čaputová na novinářský dotaz. Zeman minulý týden přijal jejího soupeře Maroše Šefčoviče a popřál mu úspěch v prezidentských volbách.

Hamáček i Kubera odmítli Zemanovy útoky na státní zástupce

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček odmítl stejně jako předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) útoky politiků na státní zástupce. Uvedli to v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce v reakci na vyjádření prezidenta Miloše Zeman. Případné odvolání ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) není podle Hamáčka "na stole". Ani k odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana není důvod. "Není možné útočit na státní zastupitelství, orgány činné v trestním řízení si vedou velmi dobře. Ty útoky nemůžu akceptovat, žádná zásadní pochybení nevidím," uvedl Hamáček. Ani podle Kubery není důvod, aby státní zástupci byli dehonestováni.

Prezident Zeman se ve čtvrtek kriticky vyjádřil vůči šéfovi olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvanovi. Bylo to v souvislosti s nedávným policejním zásahem v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli údajnému ovlivňování tendru na výběr dálničního mýta. Hamáček uvedl, že se chce zřejmě příští týden sejít se šéfem ÚOHS Rafajem, který čelí kritice za to, že se kvůli tendru na mýtné sešel jak s premiérem Andrejem Babišem (ANO), tak s místopředsedou hnutí Jaroslavem Faltýnkem. "Schůzky na benzinkách a po recepcích jsou neakceptovatelné," uvedl Hamáček.

Bělobrádek: Snad budou nové tváře ve vedení tažní koně, ne chovní

Bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se nebojí velké obměny v předsednictvu KDU-ČSL a mnoha nových lidí. Řekl to ČTK v Brně při oslavách stého výročí strany. Bělobrádek vedl lidovce přes osm let, v pátek ho vystřídal poslanec Marek Výborný. Do předsednictva se dostali také tři mladí náměstci různých primátorů. Bělobrádek doufá, že mladí koně budou tažní, a ne chovní. Výborný podle něj sice nemá tolik zkušeností, ale nemá za sebou ani chyby. "V kuloárech jsme se bavili, že jsme to možná s novými mladými tvářemi přehnali. Ale já bych se toho nebál. Ono se to poddá," řekl Bělobrádek.

Nadále zůstane v celostátním výboru strany. "Budu mít i čas se více věnovat regionu, kde jsem poslancem, krajským zastupitelem a také řadovým zastupitelem ve městě. Budu se věnovat manželce a dětem. Budu také číst knihy, věnovat se zahradě a možná napíšu i nějaké písňové texty," doplnil Bělobrádek. KDU-ČSL dnes v Brně po dvoudenním sjezdu oslavuje sté výročí vzniku.

Petříček bude v USA jednat s ministry NATO

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) zamíří v příštím týdny na třídenní cestu do Spojených států. V úvodu absolvuje setkání ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance ve Washingtonu. Petříček vystoupí i na připomínkové akci ke 20. výročí vstupu Česka, Maďarska a Polska do NATO, která se uskuteční na polském velvyslanectví ve Washingtonu. Před odletem z USA zamíří do Kansasu, kde bude jednat o podpoře investic českých firem a setká se s místní krajanskou komunitou.

Odchod zástupce Tchaj-wanu chtěla Čína i na setkání s Hřibem

Čínský velvyslanec usiloval o odchod tchajwanského diplomata už na novoročním setkání pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s diplomatickým sborem, Hřib to ale odmítl. Vyplývá to z tiskové zprávy pražského magistrátu o nynější Hřibově pracovní cestě na Tchaj-wan. Stejné čínské žádosti při setkání s diplomaty ve středu vyhověla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), opozice ji za to kritizuje a vyzývá k odstoupení. Magistrát také uvedl, že Praha má zájem o přímou leteckou linku s tchajwanskou metropolí Tchaj-pej.

Hřib řekl, že rozhodně neplánuje po vzoru ministryně Novákové vyhazovat tchajwanského diplomata ze setkání. "Neudělal jsem to počátkem tohoto roku, kdy se pokoušel čínský velvyslanec vyvolat stejný problém na mém novoročním setkání s diplomatickým sborem, a neudělám to ani příště. Politici České republiky nemusí podlézavě přitakávat přáním čínského velvyslance, jsme suverénní stát," uvedl Hřib. Tchaj-wan nemá v Česku velvyslanectví, ale hospodářskou a kulturní kancelář. Její ředitel Chung-I Wang je ale podle serveru Hlidacipes.org považován za člena diplomatického sboru a je běžně zván například na jednání s ministerstvem zahraničí. Tchaj-wan je jedním z největších zahraničních investorů v České republice, od roku 1993 vytvořil 23.000 pracovních míst, uvedl magistrát.

Ukrajinci v ČR projevili o volbu prezidenta značný zájem

O volbu budoucího ukrajinského prezidenta byl v Česku značný zájem. Před sídlem velvyslanectví v Praze se vytvořila několikasetmetrová fronta voličů. Bezpečnostní pracovníci ambasády je vpouštěli po malých skupinkách. Hlasovat pravděpodobně přijeli Ukrajinci z celých Čech vzhledem k tomu, že v okolí ambasády byla zaparkována auta ze všech českých krajů. Ukrajinci pobývající na Moravě mohli hlasovat na ukrajinském konzulátu v Brně. Pražská ambasáda byla na nápor voličů připravena. Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v Česku ke konci loňského roku přes 130.000 ukrajinských občanů.

V Brně na konzulát přišlo dnes dopoledne k volbám ukrajinského prezidenta bezmála 400 lidí z celkových 4900 zapsaných. ČTK to řekl člen volební komise Mychajlo Petečel. Podle něj byla v minulých volbách účast zhruba třetinová, nyní by mohla být i vyšší. K volbám přijel i Serhij Kosenkov z Uherskohradišťska. Podle něj z prvního kola vítěz nevzejde a jako postupující do druhého kola tipuje herce Volodymyra Zelenského a buď prezidenta Petra Porošenka, nebo někdejší premiérku Juliji Tymošenkovou.

Duka odvolal ze služby kněze kvůli zneužívání zastupitele

Kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka odvolal ze služby kněze podezřelého ze sexuálního zneužívání svinařského zastupitele Jiřího Kylara v době jeho dospívání. Rozhodl tak na základě důvodného podezření, oznámil ČTK mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman s tím, že knězovo odvolání doporučilo kolegium ustanovené pro obdobné případy. Biskup Zdeněk Wasserbauer vyjádřil respekt ke Kylarovi. Ten o svém traumatickém zážitku promluvil poprvé loni. Uvedl, že se stal obětí zneužívání ve svých 12 letech, vzepřít se dokázal až v dospělosti. "Ty věci byly tabu. S nikým jsem o tom nehovořil, ani s rodiči. Bral jsem to jako své selhání. Kněz mi přikazoval, abych o těch věcech nemluvil, že je to v pořádku, že ty věci jsou k mému dobru," uvedl v rozhovoru pro Seznam.cz.

Kylar trestní oznámení nepodal, prý si celou věc s knězem vyříkal. Podle Kylara šlo o selhání jednotlivce, které nesouvisí s fungováním církve nebo celibátem. Kylar nyní pomáhá obětem domácího násilí, které se ocitly v podobné situaci.

Vláda se chystá v pondělí rozhodnout, jak by mohly růst důchody

Vláda se v pondělí chystá rozhodnout o tom, jak by mohly od ledna příštího roku růst důchody. Podle zákonných pravidel by se měly zvednout v průměru asi o 700 korun. Kabinet bude řešit, jakou cestou by bylo možné částku navýšit ještě o dalších zhruba 200 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) počátkem roku totiž seniorům slíbil průměrné přidání o 900 korun. Tolik prosazuje i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Zajistit to chce novelou, která znovu posiluje pevnou část penze a oslabuje zásluhovost. Proti návrhu se postavil resort financí. S dalším snižováním zásluhovosti nesouhlasí ani pravicová opozice a také někteří vládní poslanci ANO.

Důchody se skládají ze dvou částí. Pevný díl je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. V procentní výměře se odráží odpracovaná doba a výše odvodů. Nízkou zásluhovost penzí kritizoval v minulosti Ústavní soud. Zákonodárci ji pak museli od roku 2012 posílit.

Borýsek ze svazu stavebnictví: Chybí jasná koncepce vlády

Českému stavebnictví chybí jasná koncepce vlády. Veřejné investice, které by měly stabilizovat trh, jsou spíše nárazové. Stavební produkce tak na rozdíl od zemí západní Evropy kolísá, řekl ČTK člen představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví a ředitel Lias Vintířov Rudolf Borýsek. "Když se podíváme na vývoj stavební produkce v posledních letech, tak například v Německu nebo Rakousku je vidět postupný a stabilní růst, zatímco země z bývalého východního bloku včetně Česka kolísají nahoru dolů. Stavební firmy tak v jednom období nestíhají, ale vzápětí produkce znovu výrazně klesá. Stát by měl výkyvy na trhu vyvažovat veřejnými investicemi," míní Borýsek.

Stát by podle něj měl také vytvořit jasnou a dlouhodobou strategii bytové výstavby. Samostatnou kapitolou je pak podle Borýska komplikovaná administrativa a stále se zpřísňující technické předpisy. Získání stavebního povolení se tak protahuje a v některých oblastech může získání povolení trvat i deset let.

Násilné vystěhování Neveklovska mělo za cíl poněmčení

Nucené a násilné vystěhování českých občanů z 71 obcí Neveklovska, Sedlčanska a Benešovska ve středních Čechách, které skončilo před 70 lety, 1. dubna 1944, bylo součástí plánů okupantů na vytvoření takzvaného německého zemského mostu, při kterém mělo být poněmčeno území od Litoměřic ku Praze, a na vznik nových výcvikových prostorů. Vyhláška se týkala téměř 30.000 obyvatel v oblasti velké zhruba 500 kilometrů čtverečních na severu a západě ohraničené řekami Sázavou a Vltavou a na jihu a východě městy Sedlčany a Benešov. Samotné vystěhování se uskutečnilo v pěti etapách. První vysídlenci si mohli vzít všechen majetek, ti další už většinu museli zanechat na místě.

Na zabraném území nacisté zřídili zemědělské provozy, pracovní a vězeňské tábory i vojenské cvičiště. Ke konci války německá armáda cvičiště opevnila a některé objekty podminovala. Řada původních obyvatel tak raději odešla do pohraničí, kde osídlila nemovitosti po odsunutých Němcích.

Milan Kundera: Láska je jediným záchytným bodem ve světě nejistoty

Z budovatelského lyrika cizelérem románu, ze světel ramp do ústraní, z češtiny do francouzštiny. A taky z Brna přes Prahu do Paříže. Život jednoho z nejznámějších spisovatelů českého původu Milana Kundery je plný změn. Autor, který se k některým svým raným dílům příliš nehlásí, chtěl mluvit jen prostřednictvím svých děl. To se mu ale zcela nikdy nepovedlo. A česky z jeho deseti románů dosud čtyři nevyšly. V pondělí 1. dubna oslaví devadesátiny. Spisovatel, který chtěl po vzoru Gustava Flauberta "zmizet za svým dílem a zřeknout se role veřejné osobnosti", odmítá od konce 80. let poskytovat rozhovory. Jeho oficiální biografie u francouzských vydavatelů má dvě věty: "Milan Kundera se narodil v Československu. Od roku 1975 žije ve Francii".

Kundera debutoval ve čtyřiadvaceti sbírkou básní stalinistického ražení Člověk zahrada širá. Na úplné výsluní se dostal dramatem Majitelé klíčů, za které v roce 1964 obdržel Státní cenu Klementa Gottwalda. Všechna tato díla později zavrhl a svým "opusem číslo jedna" stanovil sbírku povídek Směšné lásky (1963-1968). Svůj trumf ale Kundera vynesl na jaře 1967, kdy vydal román Žert. Dílo, které se Zbabělci Josefa Škvoreckého a Sekyrou Ludvíka Vaculíka patří k hlavním dílům české poválečné literatury.

Z Kundery se stala známá osobnost, jež se vyjadřovala k lecčemu - známá je třeba jeho polemika o okupaci s Václavem Havlem v roce 1968. V roce 1970 ztratil Kundera zaměstnání a žil z honorářů za cizojazyčná vydání svých děl. V roce 1974 odjel do Francie a v následujícím roce se rozhodl nevrátit. Po vydání románu Kniha smíchu a zapomnění (1979), v níž je prezident Gustáv Husák "prezidentem zapomnění" a zpěvák Karel Gott "idiotem hudby", byl zbaven čs. občanství. Francouzské získal o dva roky později. A vynesl další trumfy: sarkastické účtování s "lyrickým věkem" Život je jinde (1973), Valčík na rozloučenou (1976), Nesnesitelná lehkost bytí (1984) či román Nesmrtelnost (1990). Toto dílo je posledním Kunderovým česky psaným románem.

Turisty bude letos lákat na Švihov cenná tapisérie z 18. století

Lákadlem právě zahájené návštěvnické sezony na vodním hradě Švihov na Klatovsku bude nově získaná rozměrná tapisérie Armida a Rinaldo ze začátku 18. století, kterou pro hrad získalo ministerstvo kultury. ČTK to řekl kastelán Lukáš Bojčuk. Vzácný gobelín nedávno zrestaurovala po roce práce Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Armida unášející spícího Rinalda je příběh z obléhání Jeruzaléma při první křížové výpravě, řekl kastelán. Švihov je třetí nejnavštěvovanější státní památka v Plzeňském kraji. Loni na hrad přišlo 33.718 turistů.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, na Moravě a ve Slezsku místy až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.