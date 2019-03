Exministr kultury Herman vyzval Novákovou k rezignaci

Sjezd KDU-ČSL na návrh exministra kultury Daniela Hermana a dalších politiků odsoudil jednání ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO) a vyzval k její rezignaci. Vadí mu, že zástupce Tchaj-wanu musel ve středu na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci českého ministerstva průmyslu (MPO). Podle lidovecké europoslankyně Michaely Šojdrové Nováková poškodila zájmy ČR. "Je v zájmu České republiky zachovat dobré obchodní vztahy s Čínou i s Tchaj-wanem. Než ale paní ministryně vykázala zástupce investorů z Tchaj-wanu, měla si uvědomit, že Tchaj-wan má u nás dvakrát větší počet investorů než Čína. Čína umožnila vznik 3000 pracovních míst a Tchaj-wan 17.000 pracovních míst," řekla Šojdrová. Na její návrh vyzve vedení KDU-ČSL poslance a senátory, aby se při navazování obchodních dohod dodržovala lidská práva.

Odvolání Novákové žádá i skupina senátorů v čele s Markem Hilšerem z klubu Starostů a nezávislých. Šéfka resortu podle nich porušila suverenitu české zahraniční politiky. Otevřený dopis podle Hilšera podepsalo nejméně 12 zástupců horní komory. K výzvě senátorů se zatím resort nevyjádřil. S Novákovou si chce situaci vyjasnit ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.

Výborný: KDU-ČSL nedělá revoluci, navážeme na práci Bělobrádka

KDU-ČSL zvolením nového předsednictva nedělá revoluci, naopak naváže na práci bývalého předsedy Pavla Bělobrádka a bývalého prvního místopředsedy Mariana Jurečky. Novinářům to na sjezdu strany v Brně řekl nový předseda lidovců Marek Výborný. Neuvažuje také o tom, že by stranu s někým spojil. Chce ji mít jako samostatnou a suverénní. Spolupráci se stranami ale Výborný nevylučuje. O bližší spolupráci v pátek na sjezdu KDU-ČSL mluvili například předseda ODS Petr Fiala, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nebo místopředseda TOP 09 Vít Rakušan. Místopředsedkyně Šárka Jelínková mezi programovými prioritami lidovců zmínila podporu rodin s dětmi, výchovu a vzdělávání, řešení situace lidí, kteří jsou v exekuci, ale také životní prostředí.

Velvyslanec Kuvajtu: Přesun ambasády ČR v Izraeli vyvolá agresi

Případný přesun české ambasády do Jeruzaléma vyvolá další agresi. V rozhovoru s ČTK to uvedl nový kuvajtský velvyslanec v České republice Rašíd Fálih Hadžrí. Kuvajt podle něj nechce ovlivňovat vnitřní politiku ČR, nicméně přestěhování české ambasády v Izraeli nepovažuje za dobré řešení. Poškodí to vztahy s arabskými zeměmi, řekl. Česko-kuvajtské vztahy označil za velmi dobré, nicméně poznamenal, že by Kuvajt uvítal navýšení obchodní spolupráce. Přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma dlouhodobě podporuje zejména český prezident Miloš Zeman.

Pro Kuvajťany je Česká republika atraktivní destinací a do českých lázní jezdí velmi rádi. Kuvajtský velvyslanec zaznamenal stížnosti, které se v minulosti objevily v souvislosti s pobytem arabských i kuvajtských hostů v českých lázních. Například obyvatelé lázní Teplice uváděli, že návštěvníci z arabských států narušují svými pikniky venku noční klid či nechávají v parcích odpadky. V nedávné době ale stížnosti utichly. „Jestliže se lidé scházejí v parku, je to náš zvyk, možná si nevybrali nejvhodnější místo, ale nebyl v tom špatný úmysl, nic proti České republice ani jejím občanům," dodal. Zároveň uvedl, že zaznamenal i několik stížností na to, jak bylo s pacienty z Blízkého východu v lázních zacházeno. Tyto problémy již řešil i s českým ministrem zdravotnictví.

Nejvyšší státní zástupce odmítá snahu politiků útočit na žalobce

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se ohradil proti pokusům některých politiků útočit na žalobce a podlomit v ně důvěru. Je připraven vysvětlit práci státního zastupitelství nejvyšším ústavním činitelům. Uvedl to v tiskovém prohlášení, které ČTK poskytl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Práci šéfa olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvana ve čtvrtek komentoval prezident Miloš Zeman. V televizi Barrandov se kriticky vyjádřil v souvislosti s nedávným policejním zásahem v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Uvedl, že kauza možná neskončí rozsudkem a že v takovém případě by měl být Ištvan odvolán z funkce.

Za nepodložené i za prokazatelně nepravdivé už v pátek prezidentovy výroky označila Unie státních zástupců. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček reagoval, že prezident na svých slovech trvá. Policejní zásah na antimonopolním úřadu souvisí s údajným ovlivňováním tendru na výběr mýta. Prezident Zeman se už dříve zastal šéfa ÚOHS Petra Rafaje, když uvedl, že důvodem k Rafajově odchodu by měl být až pravomocný rozsudek. Policie na úřadu a také v sídle provozovatele mýtného systému Kapsch zasahovala 7. března, nikoho neobvinila.

V Českých Budějovicích nabízí technologii na recyklaci vody

V Českých Budějovicích se mohou zájemci seznámit s novou technologií na recyklaci vody ve sprchách. Jde o jediné místo v republice, kde si lidé mohou tento systém prohlédnout a zakoupit. Technologie spotřebovanou vodu čistí a vrací ji zpět do sprchového oběhu. Uživatelé tím při sprchování ušetří až 90 procent vody. Podle statistik je průměrná denní spotřeba pro čtyřčlennou rodinu až 400 litrů vody. ČTK to řekl Roman Nedvěd ze společnosti Agemon, která technologii nabízí. Recyklace a čištění vody v oběhu například používají astronauti ve vesmíru. Technologii na stejném principu pro běžné sprchy vynalezla švédská společnost Orbital Systems, kterou Agemon zastupuje ve střední Evropě.

"Návratnost investice v rodinném domě s jednou koupelnou máme spočítanou již za pět let. Momentálně ale řešíme především nasazení do mokrých komerčních provozů, jako jsou bazény, sportovní centra, hotely nebo lázně, ale i třeba univerzitní objekty, ubytovny, internáty, sociální zařízení zaměstnanců podniků a podobně. V těchto provozech může být návratnost již za jeden až dva roky," uvedl Nedvěd.

Konference ukázala ovládání bytu ústy i čtečku peněz pro nevidomé

Technologie pro ovládání domácnosti očima či ústy nebo aplikaci pro nevidomé na rozpoznávání bankovek ukázala v Praze konference INSPO zaměřená na inovace pro lidi se zdravotním omezením. Lidem se zrakovými problémy může ulehčit život také aplikace převádějící vizuální svět do zvukové podoby. Devatenáctého ročníku konference, jejíž ústředním tématem byla umělá inteligence, se letos účastnilo 38 vystavovatelů.

Jeden z přednášejících na konferenci vystoupil na dálku prostřednictvím robota Eiffela, komunikoval s návštěvníky a pohyboval se v prostoru. "Eiffel je ukázkou toho, jak se mohou lidé s omezením pohybu zapojit na dálku do pracovního procesu, a získat tak plnohodnotné zaměstnání," uvedli organizátoři. Součástí akce byla zaměstnavatelská zóna, jejímž cílem bylo ukázat, že handicapovaní se nemusejí bát hledat práci u větších firem.

Česko se dnes zapojí do akce Hodina Země za ochranu klimatu

Česko se dnes mezi 20:30 a 21:30 podesáté zapojí do celosvětové akce Hodina Země za ochranu klimatu. Zhasnutím světel v bytech, ve firmách nebo reflektorů nasvěcujících památky mohou lidé a samosprávy upozornit na to, jak spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí. Letos se v Česku plánuje akce zúčastnit více než 150 měst a obcí. Světla zhasnou například na hradě Špilberk v Brně, v Alžbětiných lázních a v chrámu svaté Máří Magdalény v Karlových Varech nebo v kostele svatého Václava a centru v Mníšku pod Brdy. V Praze zhasne osvětlení Vyšehradu, Vítkova a Petřína.

Někteří z účastníků si dali také klimatický závazek. Frýdek-Místek hodlá snížit energetickou náročnost budov, podpořit centrální zásobování teplem a také výměnu topných systémů v domácnostech za nízkoemisní či bezemisní. Prostějov chce více fotovoltaických panelů na budovách a zlepšit využití dešťové vody pro různé účely. Blatno na Chomutovsku bude více třídit odpad, podporovat finančně i nadále výměnu kotlů za ekologicky šetrné typy a dotovat čističky odpadních vod.

Noc bude o hodinu kratší, nastává letní čas

V noci na neděli začne platit letní čas. Ve 02:00 se hodiny posunou o 60 minut dopředu, noc tak bude o hodinu kratší. Zatímco lidé si budou muset hodinky posunout sami, hodiny v elektronických přístrojích, například v telefonu nebo počítači, se přeřídí automaticky. Kdo bude touto dobou cestovat dálkovým vlakem či autobusem, musí počítat se zpožděním. Zpět ke středoevropskému času se Češi vrátí 27. října. Povinné střídání standardního a letního času by podle nedávného rozhodnutí Evropského parlamentu mělo v roce 2021 skončit.

Členské země EU se ale zatím neshodnou, jaký čas pak bude platit nastálo. V Česku podle průzkumů převažují zastánci letního času, vláda se zase naopak přiklání k zavedení zimního času.

V Praze se v ulicích kromě židlí a stolků objeví také lehátka

V pražských ulicích se kromě židlí a stolků objeví také lehátka. Důvodem je rozšířit možnost odpočinku ve městě. Umístěna by mohla být například na nábřeží nebo na Pankráci. Lidé si budou moci letos sednout na více než dvou tisícovkách židlí u více než 500 stolků. Vyplývá to z materiálu Institutu plánování a rozvoje (IPR). Rozmisťování židlí a stolků se v hlavním městě poprvé uskutečnilo v roce 2016, kdy byly zkušebně umístěny na osmi místech.

Vodáci v Suchdole odemkli řeku Lužnici, jelo asi 170 lodí

Vodáci symbolicky odemkli řeku Lužnici. Akce Odemykání Lužnice se v Suchdole nad Lužnicí zúčastnilo asi 170 lodí. Je to více než v jiných letech, díky pěknému počasí. ČTK to řekl Jan Wipplinger ze suchdolského vodáckého oddílu. Někteří vodáci se během plavby i koupali. Teploty v kraji dosahují 18 stupňů. Další akce čekají jihočeské vodáky v dubnu. Odemykání Vltavy, při němž se pluje z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, bude 13. dubna. Odemykání Malše, plavba z Římova do Českých Budějovic, je plánovaná na 27. duben.

Lužnice je poklidná nížinná řeka, od pramene k soutoku s Vltavou dlouhá kolem 200 kilometrů. Proud bývá rychlejší jen při tání sněhu nebo po větších deštích. Vodáků jezdí v sezoně tisíce. I na Lužnici jsou ale nebezpečná místa, jako jez Pilař, kterému se někdy říká jez smrti. O život tam přišlo několik desítek lidí. Vodáci v tomto místě přenášejí lodě po břehu.

Pollert obhájil post viceprezidenta Evropské kanoistické asociace

Čestný předseda Českého svazu kanoistů a šéf sekce divoké vody Jaroslav Pollert bude další čtyři roky viceprezidentem evropské asociace (ECA). Funkci obhájil na kongresu v Bělehradě, kde porazil poměrem hlasů 19:13 šéfa norské kanoistiky Geira Kvilluma. Trojnásobný mistr světa ve vodním slalomu Pollert byl viceprezidentem ECA poprvé zvolen v roce 2015 v Sofii. Předsedou asociace zůstal Brit Albert Woods, který neměl protikandidáta. Pollert je profesorem na Stavební fakultě ČVUT a odborníkem na stavbu kanálů pro vodní slalom.

Cyklista Štybar vyhrál v Belgii další jarní klasiku v Harelbeke

Cyklista Zdeněk Štybar vyhrál závod WorldTour Grand Prix E3 v Harelbeke a slaví už druhý letošní triumf v jarních klasikách po úvodním Omloop Het Nieuwsblad. Jezdec stáje Deceuninck-Quick Step uspěl v Belgii v závěrečném spurtu vedoucí skupiny, v níž nechal za sebou domácí favority Wouta van Aerta a Grega van Avermaeta. "Je to pro mne radost, že tu mám takovou formu, a už se vážně těším na Flandry," řekl Štybar. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu se stal pátým jezdcem v historii, který dokázal v jedné sezoně vyhrát Omloop Het Nieuwsblad a E3.

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C.