Lidovci dnes po osmi letech zvolí nového předsedu

Lidovci si dnes v Brně zvolí nového předsedu, vybírat budou mezi trojicí poslanců Janem Bartoškem, Marianem Jurečkou a Markem Výborným. Vítěz hlasování nahradí v čele KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který zastává funkci od listopadu 2010, a stal se tak nejdéle sloužícím polistopadovým předsedou KDU-ČSL. Loni na podzim se rozhodl, že nebude znovu kandidovat, protože strana potřebuje novou dynamiku a on se cítí unavený a chce se věnovat rodině. V sobotu bude sjezd na brněnském výstavišti pokračovat diskusí o změně stanov a směřování politiky KDU-ČSL.

V neděli si KDU-ČSL v Brně připomene 100. výročí založení strany. Nyní jsou lidovci s více než 22.000 členy druhou nejpočetnější stranou české politické scény. Každý rok nicméně přichází kvůli úmrtím lidovci o zhruba tisíc členů. Nových členů se od roku 2010 přihlásilo 3300, byli to hlavně mladí lidé. Věkový průměr členské základny KDU-ČSL se nyní pohybuje kolem 65 let.

ČSA propustí až 60 zaměstnanců

České aerolinie (ČSA) propustí 40 až 60 zaměstnanců, hlavně palubních průvodčích. ČTK to řekla Vladimíra Dufková, mluvčí firmy Smartwings, která je většinovým vlastníkem ČSA. Na informaci upozornily server Zdopravy.cz a Česká televize. ČSA zrušily v lednu několik pravidelných linek. Firma dříve oznámila, že kvůli omezování letových kapacit sníží počet zaměstnanců asi o 100. Nabídla jim přechod pod Smartwings, ale někteří to nevyužili. ČSA měly podle poslední výroční zprávy ke konci roku 2017 zaměstnanců 719, z toho 273 letušek a stevardů.

Čeští podnikatelé jednali v Ománu o spolupráci v řadě odvětví

Objednávku pobytu pro ománské klienty v českých lázních či účast v tendru na dodávku polohovatelných lůžek pro největší nemocnici v ománské metropoli Maskatu přinesla končící mise českých podnikatelů do Ománu. Přes tři desítky českých podnikatelů doprovázely do Ománu předsedu Senátu Jaroslava Kuberu. "Bylo potěšující se osobně přesvědčit, jak dobré renomé české firmy v Ománu mají. Český průmysl má zkrátka co nabídnout, ať již v oboru nových technologií, zdravotnického průmyslu nebo stavebnictví," řekl viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář, který podnikatelskou delegaci do Ománu vedl. Ománští představitelé například projevili zájem i o spolupráci s českými firmami při modernizaci jednoho z tamních regionálních letišť.

Zákonné podmínky odběru orgánů mrtvým cizincům budou snazší

Možnost odběru orgánů cizincům, kteří zemřou v Česku a nemají dárcovskou kartu, se zřejmě usnadní. Nově bude stačit souhlas blízké osoby zemřelého. Zjednodušení podmínek přinese novela transplantačního zákona, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. V současnosti musejí české úřady žádat cizí stát o informaci, zda jeho občan vyjádřil souhlas s posmrtným odběrem orgánů, nebo ne. Současná pravidla podle předkladatelů novely znemožňují odběru orgánů od zhruba 15 cizinců, kteří ročně v Česku zemřou, což může představovat až 100 orgánů vhodných k transplantaci.

Zlatým Ámosem se stala učitelka Pavlína Kopáčiková ze ZŠ Vacov

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získala učitelka matematiky, češtiny a tělocviku Pavlína Kopáčiková ze Základní školy Vacov na Prachaticku. Na trůnu vystřídala Davida Turka ze Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice na Děčínsku a ukončila mužskou nadvládu v této anketě z posledních tří let. U dětí zvítězil učitel matematiky a tělesné výchovy Jiří Palán ze ZŠ Větrný Jeníkov na Vysočině, který získal korunu pro Dětského Ámose. Z 57 nominací, které letos školáci navrhli, do finále postoupilo pět učitelek a jeden učitel. O vítězi se v bouřlivé atmosféře rozhodovalo ve čtyřech finálových disciplínách. Všichni se museli v jedné minutě představit, připravit si básničku s použitím slov Ámos, žák, škola a školník, za minutu naučit publikum něco ze svého předmětu a v pětiminutové scénce prokázat souhru se svými žáky. Tradiční anketa Zlatý Ámos se vyhlašovala letos pošestadvacáté.

Děti stráví dnešní noc v knihovnách čtením pohádek

Ve stovkách knihoven a škol dnes budou děti trávit noc čtením pohádek, povídáním a také přespáním. Podevatenácté si tím připomenou dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V Česku se letos k Noci s Andersenem připojí 652 knihoven, 702 škol a stovka dalších míst, jako jsou kluby dětí nebo divadla. Tématem letošního pohádkového nocování je připomenutí Andersenových méně známých pohádek, jako je třeba kniha Při nejzazším moři. Připomínat se bude i 70. výročí nakladatelství Albatros.

První Noc s Andersenem se uskutečnila v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně, kde se nočního dobrodružství účastnila dvacítka malých čtenářů. Postupem času se akce rozrostla po Česku a dále do světa. Letošní ročník se uskuteční na 1750 místech. Kromě Česka jsou registrovaná místa i v dalších 20 zemích. Většina je z Evropy, ale číst se bude také v Saúdské Arábii, ve Spojených státech, v Austrálii či na Novém Zélandu.

Nejlepším filmem Febiofestu se stalo slovenské drama Ostrým nožem

Vítězem soutěžní sekce Nová Evropa filmového festivalu Febiofest se stalo slovenské drama Ostrým nožem. Film režiséra Theodora Kuhna vypráví příběh otce, kterému parta neonacistů zavraždí syna a on se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou. Ocenění Kristián za celoživotní přínos kinematografii získali oscaroví režiséři Jiří Menzel a Bille August z Dánska, který natočil například film Bídníci.

Cenu za Menzela, který se od konce roku 2017 potýká s vážnými zdravotními problémy, převzala jeho manželka Olga Menzelová. "Když jsem byl mladý, inspirovali mě pánové Jiří Menzel a Miloš Forman, díky kterým mě napadlo stát se režisérem. Vždy mě u českého filmu fascinoval humor a humanismus a stále se k filmům těchto dvou mužů vracím," řekl dánský režisér August.

Karolína Plíšková porazila Halepovou a bude hrát v Miami o titul

Karolína Plíšková si jako první česká tenistka zahraje na turnaji v Miami finále a může získat třináctý titul v kariéře. V semifinále dvakrát přerušeném deštěm porazila až po jedné hodině v noci Rumunku Simonu Halepovou 7:5, 6:1 a překazila jí návrat do čela světového žebříčku. Ve finále se pátá nasazená Plíšková utká s Australankou Ashleigh Bartyovou, s kterou má vyrovnanou bilanci 2:2. V případě výhry se stane světovou dvojkou.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy mlhy. Během dne postupně polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.