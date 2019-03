Petříček otevřel v italském Miláně generální konzulát

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček otevřel český generální konzulát v Miláně. Ten bude poskytovat servis pro občany ČR a českou podnikatelskou komunitu v italském regionu, který patří mezi nejbohatší a nejvýznamnější v Evropě. "Itálie je jedním z šesti největších obchodních partnerů České republiky. Naše hospodářská spolupráce nikdy nebyla tak intenzivní jako nyní. Otevření generálního konzulátu v jednom z nejbohatších evropských regionů je tak dalším důkazem rostoucího ekonomického významu Itálie pro ČR," uvedl Petříček.

Milán je druhým největším italským městem a o jeho významu svědčí také přítomnost 57 diplomatických zastoupení z celého světa. "Vzájemný obchod České republiky a Itálie vzrostl za posledních pět let o čtvrtinu, sever Itálie je navíc pro naše vzájemné ekonomické vztahy klíčový. Proto jsem velmi rád, že se nám podařilo po deseti letech činnost generálního konzulátu obnovit," uvedl šéf české diplomacie.

Rusko obvinilo českou diplomatku, že straní Západu

Rusko obvinilo českou diplomatku Janu Reinišovou z vedení Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), že straní Západu. Ruské ministerstvo zahraničí to uvedlo v prohlášení na webu, na které upozornil server Deník N. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michal Bucháček serveru řekl, že prohlášení Ruska jsou nepravdivá. Reinišová podle něj vykonává funkci předsedkyně výkonného výboru OPCW nestranně a spolehlivě. Údajnou vazbu Reinišové na Západ dává Moskva do souvislosti s vyšetřováními chemických útoků v Sýrii nebo otravy bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Británii.

Dotazníky ukázaly shodu na úpravě odvodů živnostníků či spoření na stáří

Živnostníkům by se měly v budoucnu postupně začít zvyšovat minimální odvody tak, aby neskončili jen s nejnižší penzí. Dobrovolné spoření na stáří by mělo být efektivnější a víc by se do něj měli zapojit zaměstnavatelé. Důchodový účet by se od rozpočtu oddělovat neměl. Zásluhovost penzí by se snižovat neměla. Souhlasila s tím většina z 35 členů komise, kteří odpověděli na dotazníky o podobě důchodů v Česku. Vyplývá to z vyhodnocení, které zveřejnilo ministerstvo práce. V komisi je 44 poslanců, senátorů, úředníků, expertů a zástupců odborů, zaměstnavatelů či seniorů.

Pro postupné zvyšování odvodů OSVČ byly víc než tři pětiny odpovídajících. Souhlasily s tím, že minimální pojistné by se živnostníkům mělo zvednout tak, aby po 40 letech jeho placení dosáhli aspoň na 80 procent průměrné penze. Téměř tři čtvrtiny respondentů byly také proti oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, jak si předsevzala Babišova vláda.

Honzák: Reforma psychiatrie musí být zakotvena v zákoně

Reforma psychiatrie musí být podle lékaře Radkina Honzáka zakotvena v zákoně, protože budou problémy s jejím financováním. Musí být jasné, co a v jakém rozsahu bude možné hradit. Řadu pacientů z psychiatrických nemocnic je podle něj možné propustit do domácí péče, někteří ale do nepřátelského světa chtít nebudou. Honzák to řekl v rozhovoru s ČTK. Lékař, který se profesně věnuje hlavně psychosomatice, na konci března oslaví 80. narozeniny. Je také autorem řady knih, letos mu vyjde nová o syndromu vyhoření.

Lidé jsou podle něj v současné době častěji ochotní jít na psychiatrii, protože se začíná destigmatizovat. "Deprese už není ostuda. Když se vrátíte mezi lidi a řeknete, že berete antidepresiva, tak je dnes bere už každý druhý," uvedl Honzák. Podle něj není kromě psychiatra jiná instituce, která by řešila lidské trápení. Honzák se psychiatrii věnuje 57 let. Podle něj přibývá zdravotních problémů, na které si lidstvo zadělalo samo. "Co dříve vyřešila sousedská soudržnost, tak s tím se teď zajde za psychiatrem," řekl. Díl viny nesou i technologie a sociální sítě. "Zvedají takový ten narcismus. Tam se lidi nabubřují a nafukují, a když se pak potkají, tak si neumějí říct slovo," dodal.

Pedagogové slaví Den učitelů soutěží, medailemi i protestem

Pedagogové slaví Den učitelů. Ministr školství Robert Plaga (ANO) předá vybraným kantorům již tradičně medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou nejvyšším oceněním pedagogické práce. Rozhodne se také o vítězi 26. ročníku soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Někteří učitelé zřejmě přijdou do školy v černém oblečení. Akcí Vidíme to černě chtějí upozornit zejména na nespokojenost s financováním a nejasnou vizí státu ve školství.

Divadlo Archa bude v hlavním programu festivalu v Avignonu

Divadlo Archa se stane po 17 letech českou scénou, jejíž inscenace byla vybrána do hlavního programu světové divadelní přehlídky ve francouzském Avignonu. Během závěrečného týdne od 16. do 23. července Archa uvede na festivalu sedm repríz inscenace Obyčejní lidé. Tato inscenace dokumentárního divadla vznikla jako společný projekt Divadla Archa a nezávislého čínského souboru Living Dance Studio v Pekingu.

Festival v Avignonu s více než sedmdesátiletou tradicí je jedním z největších na světě. Centrem Avignonského festivalu je nádvoří Papežského hradu, kde se nachází monumentální prostor pro 2000 diváků, který figuruje na seznamu památek UNESCO. Obyčejní lidé v režii Jany Svobodové a v choreografii tanečnice Wen Chuej kombinuje principy dokumentárního divadla a tance. Inscenace porovnává reálné příběhy lidí v obou zemích a sleduje důležité mezníky v jejich historii.

V neděli se mění čas, posunování hodinek možná za dva roky skončí

V noci na neděli začne platit letní čas. Ve 02:00 se hodiny posunou o 60 minut dopředu, noc tak bude o hodinu kratší. Změna času zpozdí několik dálkových i regionálních vlakových spojů. Zpátky ke středoevropskému se čas vrátí 27. října. Povinné střídání standardního a letního času by podle nedávného rozhodnutí Evropského parlamentu mělo skončit v roce 2021. Zatím se ale členské země EU neshodnou, jaký čas pak bude platit. Státy by podle europoslanců měly svůj postup koordinovat, aby se předešlo případnému narušení fungování jednotného trhu.

Michelinskou hvězdu dvě pražské restaurace letos obhájily

Michelinskou hvězdu pro letošní rok obhájily pražské restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise a Field, které zůstávají jedinými restauračními zařízeními v České republice s tímto oceněním. Uvádí se to v tiskové zprávě k vydání gastronomického průvodce Michelin pro Evropu (Main Cities of Europe 2019).

Vůbec poprvé Praha získala michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy se jí mohla pyšnit restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. Ten obdržel hvězdu pro Allegro celkem třikrát. Podnik Allegro mezitím zanikl. Celkem hvězdu doposud získalo pět pražských restaurací.

Počasí

Převážně zataženo, na většině území slabý občasný déšť nebo mrholení, v polohách nad 1100 m zpočátku sněžení. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C.