ČR a Libanon stojí o rychlý návrat syrských uprchlíků do vlasti

V Sýrii je třeba rychle najít politické řešení konfliktu, aby se do země mohli vrátit uprchlíci. Shodli se na tom v Praze český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s libanonským protějškem Džibránem Básilem. V šestimilionovém Libanonu žije zhruba 1,5 milionu běženců ze Sýrie. Básil také uvedl, že Česko by mohlo využít Libanon jako výchozí bod pro firmy, které by se podílely na poválečné obnově Sýrie. Petříček ocenil skutečnost, že Libanon přijal na svém území velké množství syrských uprchlíků před válkou. Připomněl, že Praha pomáhá Libanonu při zvládání zátěže, kterou velké množství uprchlíků pro zemi představuje. "Od roku 2017 jsme poskytli celkem 40 milionů korun na humanitární a rozvojové projekty, v letošním roce to bude dalších 15 milionů korun," řekl Petříček. Pomoc pro Libanon podle něj směřovala zejména do oblasti zdravotnictví. O problémech s migrací Básil v Praze jednal i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Shodli jsme se, že nejdůležitější je navrácení syrských migrantů do jejich vlasti," uvedl Babiš na twitteru po schůzce s libanonským ministrem.

Česko podporuje společnou evropskou pozici i příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které považují Golanské výšiny za okupované území. Nebude svými kroky porušovat tyto rezoluce ani mezinárodní právo, řekl na dotaz ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Spojené státy tento týden jednostranně uznaly svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami, jejich krok odmítly Rusko, Sýrie, Turecko i některé státy EU včetně Německa a Francie. Petříček to řekl po jednání s libanonským ministrem zahraničí Džibránem Básilem. Ten také vyzval Česko, aby nepřesouvalo svou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to učinily USA a jak to prosazuje prezident Miloš Zeman.

Petříček: Ruští vojáci ve Venezuele nepomáhají uklidnění situace

Přítomnost ruských vojáků ve Venezuele nepřispívá k uklidnění tamní situace. Novinářům to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Česko podle něj považuje za důležité uspořádání nových voleb, které by pomohly vyřešit vleklou krizi v zemi. ČR uznala za dočasnou hlavu Venezuely opozičního politika Juana Guaidóa, ruští vojáci dorazili do země po dohodě s vládou Nicoláse Madura. Dvě ruská vojenská letadla dopravila do Venezuely stovku vojáků a 35 tun materiálu v rámci "technické a vojenské spolupráce" mezi Venezuelou a Ruskem, uvedla ruská média. Podle ruské diplomacie se vyslání vojáků uskutečnilo v mezích venezuelských zákonů. Guaidó označil příchod ruských vojáků za porušení venezuelské ústavy.

Učitelé vyjádří v černém oblečení nesouhlas se stavem školství

Část učitelů zřejmě přijde ve čtvrtek do školy v černém oblečení na protest proti současnému stavu školství. Akcí Vidíme to černě, která se uskuteční u příležitosti Dne učitelů, chtějí upozornit na svou nespokojenost s financováním a různými opatřeními ve školství. Akci podporují například spolek Pedagogická komora nebo Učitelská platforma. Průměrný plat učitelů vzrostl loni podle ministerstva školství o 11 procent na 35.089 korun. Do roku 2021 by podle programu vlády měl činit zhruba 46.000 korun měsíčně. "Máme jedny z nejnižších (učitelských) platů v OECD, mladý učitel nemá motivující vyhlídky kariérního růstu a technologické zázemí škol je pro moderní výuku často nedostačující - je jen otázkou času, kdy mladí učitelé rezignují úplně," uvedla předsedkyně Učitelské platformy a středoškolská učitelka Petra Mazancová. Podle ní si například odborník na informační technologie vydělá v soukromém sektoru pětkrát víc než ve školství. Učitelská platforma kritizuje zavádění nesystémových a neověřených opatření ve školství, jejich časté střídání a nejednotné vládní vize.

Deník N: Předsednictví je podle Babiše drahé a nic nepřinese

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje náklady na české předsednictví Evropské unie v druhé polovině roku 2022 za neúměrně vysoké a nevidí v něm žádný přínos. Podle Deníku N dokonce před ministry tento týden hovořil o tom, že by se Česko této role kvůli finančním výdajům mohlo i vzdát. Babiš listu řekl, že předsednictví stojí dost peněz, ale nepřemýšlí o tom, že by Česko nebylo předsedající zemí EU. "Česko bude předsedat EU. Samozřejmě," uvedl. Deník N se opírá o svědectví pěti členů vlády z ČSSD a ANO, jejich jména neuvedl. Kabinet měl v pondělí projednávat zajištění předsednictví a související finanční a personální požadavky. Materiál byl ovšem z jednání stažen. O premiérově záměru se ještě bude jednat, konečné rozhodnutí má padnout v dubnu, uvedl deník. Harmonogram příprav a koncepce komunikace českého předsednictví mají být hotovy do konce října.

Babiš o údajně vysokých nákladech na předsednictví hovořil i v úterý s velvyslanci členských států v Praze. "Řekl jsem, že předsednictví je drahé. V roce 2009 nás stálo 3,45 miliardy korun a ODS měla kšeft ProMoPro. O vzdání se předsednictví nebyla řeč," řekl Deníku N premiér. "Konstatoval jsem, že předsednictví za 3,45 miliardy korun je dost peněz. Nepřemýšlím nad tím. Česko bude předsedat EU. Samozřejmě," reagoval na další dotazy. Česká republika předsedala Evropské unii v první polovině roku 2009. Češi tehdy řešili například konflikt v Gaze nebo plynovou krizi na Ukrajině. V březnu padla vláda Mirka Topolánka a po zbytek půlročního období zemi vedla úřednická vláda Jana Fischera. Náklady na předsednictví provázely kontroverze spojené se zakázkou na ozvučení od firmy ProMoPro.

Předseda Senátu přivezl do Ománu početnou delegaci podnikatelů

Pro české podnikatele se v Ománu otevřely slibné obchodní kontakty v oblasti energetiky, strojírenství a stavebnictví, zdravotnických technologií, turismu nebo potravinářského průmyslu. Oznámila to tisková tajemnice Senátu, jehož předseda Jaroslav Kubera je v těchto dnech spolu s početnou delegací podnikatelů na návštěvě tohoto sultanátu. Třímilionový Omán senátní zdroje označují za perspektivní trh a bránu do arabského světa. S Kuberou se do Ománu vydalo 35 podnikatelů. Jednali například o projektu získávání vody ze vzduchu díky unikátní české technologii, o ekologické technologii pro tisk nebo o tendru na dodávku polohovatelných lůžek pro největší nemocnici v hlavním městě Ománu a také o možnosti cest Ománců do Česka a jeho lázeňských měst. Kubera by považoval za velký přínos zřízení českého velvyslanectví v Ománu, protože nyní tamní agenda spadá pod českého velvyslance v Saúdské Arábii.

EK: Země EU by měly do léta prověřit rizika spojená se sítěmi 5G

Do konce června letošního roku by měly všechny státy Evropské unie dokončit na národní úrovni zhodnocení rizik souvisejících s infrastrukturou pro mobilní sítě páté generace (5G). Uvedla to Evropská komise s tím, že země bloku mají právo vyřadit ze svých trhů společnosti také z důvodů souvisejících s národní bezpečností. Materiál komise se vyhýbá přímému odkazu na firmy z Číny v době, kdy ve Francii jedná čínský prezident Si Ťin-pching a na 9. dubna je naplánovaný summit EU-Čína.

Především Spojené státy už měsíce naléhají na své spojence, aby zakázali účast čínského koncernu Huawei a dalších čínských firem na budování nové komunikační infrastruktury. Důvodem je obava, že tyto společnosti mohou sdílet citlivá data s vládou v Pekingu, neboť je k tomu zavazují čínské zákony. Komise zdůraznila, že zranitelnost sítě 5G v jedné členské zemi nebo kybernetický útok na ni by se dotkl unie jako celku. Prověrky na národní úrovni budou základem pro následný vznik koordinovaného zhodnocení rizika na celoevropské úrovni.

Babiš: ČTÚ musí víc tlačit na nápravu trhu s mobilními službami

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) musí víc využívat své kompetence k nápravě situace na trhu s mobilními službami. Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). S vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou se shodl na potřebě větší regulace v této oblasti, která by měla podle premiéra zvýšit konkurenci a snížit ceny i pro spotřebitele. Babiš to uvedl po schůzce s předsedou Asociace českých virtuálních operátorů Pavlem Humpolíkem. "Napsal mi, že podniká v prostředí, kde je nepoměr velkoobchodních a maloobchodních cen. Dnes mi to přišel popsat osobně," uvedl. S Dzurillou se pak shodl na potřebě větší regulace.

Babiš v úterý kritizoval dokument o reálných cenách mobilních dat, který mu dodala Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Chyběly v ní podle něj základní údaje, o které žádal. Rozhodl se proto obrátit kvůli zjišťování reálných cen mobilních dat na trhu přímo na operátory. Mluvčí APMS Jiří Grund ČTK v reakci na Babišovu kritiku řekl, že premiér asi zapomněl, že stát financuje ČTÚ, který má údaje o cenách, podléhajících obchodnímu tajemství, k dispozici. Podle několika mezinárodních srovnání jsou ceny mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku jedny z nejvyšších v Evropě. Operátoři se brání, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků, protože velká část uživatelů získala individuální výhodnější nabídku.

Zelenina na tuzemském trhu kvůli špatné úrodě zdražila o 80 pct

Zelenina na tuzemském trhu výrazně zdražila a její ceny byly v únoru podle Českého statistického úřadu meziročně vyšší bezmála o 80 procent. Výrazný cenový růst podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM) Petra Hanky souvisí s loňskou špatnou úrodou zeleniny v Česku i Evropě, kterou zavinilo suché a teplé počasí. Vysokou cenovou úroveň by měla korigovat zelenina z nové sklizně, která bude do obchodů postupně posílána od jarních měsíců. Nejvíce na zahraničních trzích podražila petržel a cibule, ale cenový nárůst je zaznamenám také u dalších druhů zeleniny. Dovoz zeleniny do Česka stále roste a loni bilance zahraničního obchodu v této kategorii plodin vykázala už více než jedenáctimiliardový schodek. V Česku se zelenina pěstuje zhruba na 10.000 až 11.000 hektarech.

ČR o půlnoci ukončila plošné kontroly polského hovězího

ČR o půlnoci ukončila plošné kontroly polského hovězího masa. Příjemci masa tak nemusí dokládat jeho vyšetření na přítomnost salmonel, testy dělali na své náklady. Polsko podle státu přijalo dostatečná opatření. Státní správa ale upozorňuje, že i nadále budou veterináři se zvýšenou intenzitou dovozce kontrolovat. Česká mimořádná veterinární opatření platila zhruba měsíc, Polsko ze začátku reagovalo negativně, tamní ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski, zpočátku pohrozil, že pokud bude ČR jeho zemi "vydírat", může začít s kontrolami českého piva. Nakonec se tak nestalo.

ČR a Evropská komise (EK) obdržely v pondělí záruky, že se učinilo maximum, aby se na trh nedostávalo maso ze skotu nevhodného pro lidskou spotřebu, uvedlo v úterý ministerstvo. V uplynulém měsíci hrozila příjemcům masa, pokud by jej nedali řádně vyšetřit, dvoumilionová pokuta. Až poté, co obdrželi testy s vyhovujícími výsledky, mohli uvést maso na trh. Pokud by byly výsledky nevyhovující, museli příjemci masa okamžitě informovat veterináře. Podobné opatření stále platí u dovozového masa z Brazílie.

Fond budoucnosti dá 25 milionů korun na česko-německé projekty

Česko-německý fond budoucnosti poskytne 25 milionů korun na 195 projektů k rozvoji česko-německých vztahů. Projekty se uskuteční na obou stranách hranice a mezi podpořenými akcemi jsou například spolupráce mezi školami nebo mezi památníky připomínajícími nacistické zločiny. Například na týdenní vzdělávací seminář Památníku Terezín a památníku v bavorském Dachau uvolnil fond 8400 eur (asi 218.000 korun). Seminář je určen pro mladé lidi z Česka a z Německa, kteří se na akci budou moct potkat s pamětníky z terezínského ghetta.

Česko-německý fond budoucnosti vznikl na základě česko-německé deklarace z roku 1997. Jeho účelem je podpora kulturní výměny a občanského dialogu mezi Čechy a Němci. Za dobu své existence podpořil přes 10.000 projektů.

Soud pravomocně zprostil Nečesaného viny z napadení kadeřnice

Pražský vrchní soud pravomocně zprostil Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice. Případ se stal před šesti lety, krajský soud postupně vynesl pět rozsudků. Mladík nejprve dvakrát skončil ve vězení, kde si odpykal celkem dva roky, a na svobodu se pokaždé dostal díky zásahu Nejvyššího soudu. Nový senát krajského soudu pak Nečesaného dvakrát osvobodil, s čímž vrchní soud původně nesouhlasil. Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička uvedl, že dnešní rozhodnutí je špatné, ale že vzhledem k procesní situaci neměl lepší možnost. Řekl, že odvolání státní zástupkyně proti zprošťujícímu verdiktu zamítl, přestože její odvolací námitky byly oprávněné. "Za současné procesní situace nelze vinu prokázat. (...) Nemůžeme nutit soud prvního stupně k tomu, jakým způsobem má hodnotit důkazy. Navíc už jsme to jednou udělali a nalézací soud na naše výtky v podstatě nereagoval," podotkl soudce. Obžaloba tvrdila, že někdejší dvacetiletý student gymnázia Nečesaný udeřil kadeřnici několikrát do hlavy polenem a sebral jí přes 10.000 korun. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej však označila za útočníka.

Sport

Čeští fotbalisté podlehli v přípravném utkání v Praze hvězdné Brazílii 1:3 a po pátečním debaklu 0:5 od Anglie na úvod evropské kvalifikace prohráli i s druhým gigantem. Reprezentanty poslal v Edenu do vedení v 37. minutě prvním gólem v národním týmu David Pavelka, pětinásobní mistři světa ale po pauze otočili stav. V 49. minutě srovnal Roberto Firmino a v 83. a 90. minutě se dvakrát prosadil střídající Gabriel Jesus. Slavní Brazilci se představili v Praze podruhé v historii, v roce 1956 hráli s Československem v přípravě bez branek. V dalším zápase změří národní celek 7. června v rámci kvalifikace síly s Bulharskem.

Tenistka Petra Kvitová vypadla v Miami ve čtvrtfinále a přišla o možnost stát se po turnaji světovou jedničkou. Turnajová trojka prohrála v utkání přerušeném deštěm s Australankou Ashleigh Bartyovou 6:7, 6:3 a 2:6. Česko má v Miami jistou semifinalistku, ve čtvrtfinále se totiž střetnou pátá nasazená Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.

Jiří "Andrej" Zídek bude v srpnu jako první Čech uveden do basketbalové Síně slávy FIBA. Stejné pocty se dočká i slovenská trenérka žen USK Praha Natália Hejková. Slavnostní ceremoniál se uskuteční během mistrovství světa mužů v Číně, na které se poprvé v historii probojovala i samostatná česká reprezentace. Legendární pivot, který v únoru oslavil 75. narozeniny, získal s reprezentací stříbro a bronz na mistrovství Evropy. Se Slavií VŠ Praha byl Zídek sedmkrát mistrem ligy a v roce 1965 hrál finále Poháru mistrů evropských zemí. V roce 2001 byl vyhlášen československým basketbalistou 20. století.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy, zejména ve východní polovině území přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C.