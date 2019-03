Česko patří k nejlevnějším evropským zemím pro tranzit kamionů

Česko patří k nejlevnějším evropským zemím pro tranzit kamionů Náklady nákladních dopravců na mýto a pohonné hmoty v Česku patří k nejnižším v Evropě. Těžké kamiony na tuzemských dálnicích zaplatí za mýto a naftu v průměru 46,50 eur (zhruba 1195 korun) na 100 kilometrů. Ve všech sousedních státech jsou náklady vyšší. Například v Rakousku stojí projetý stokilometrový úsek po zpoplatněné dálnici v průměru 52,28 eur (asi 1346 korun), v Německu 58,26 eur (zhruba 1500 korun), v Polsku 58,21 eur (asi 1499 korun) a na Slovensku 55,19 eur (zhruba 1421 korun). I proto zahraniční dopravci využívají Českou republiku jako tranzitní zemi. Vyplývá to z nejnovější analýzy Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), kterou má ČTK k dispozici. Stát by tak měl na spotřební dani z pohonných hmot za loňský rok získat téměř 92 miliard Kč, meziročně o 1,48 procenta více. Výběr z mýta se zvýšil o 3,97 procenta na 10,8 miliardy korun.

Ruská diplomacie navrhla Česku nové konzultace o nemovitostech

Ruské ministerstvo zahraničí navrhlo českému velvyslanci v Moskvě uspořádat co nejdříve nové kolo konzultací o problémech kolem nájmu nemovitostí v Praze. Napsala to agentura TASS s odvoláním na komentář ministerstva zveřejněný v Moskvě. S velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou ruští diplomaté o problému hovořili už minulý týden ve středu. Podle zpráv českého tisku je důvodem diplomatického sporu ruské nakládání s byty v Praze, které Česko vlastní a ruská ambasáda je na základě mezivládních dohod využívá. Podle serveru Deník N by velvyslanectví mělo využívat byty pro své diplomaty, ale v rozporu s dohodami je pronajímá třetím osobám. "V návaznosti na dřívější rozhovor ruská strana velvyslanci sdělila, že má nadále zájem o nalezení vzájemně přijatelných řešení," citoval TASS z komentáře ruského ministerstva. Ruské ministerstvo zároveň upozornilo na "umělou mediální kampaň" a blíže neurčené "unáhlené jednostranné kroky," které údajně kolem problému nemovitostí vznikají. Naznačilo, že problémy jsou i kolem českého majetku v Rusku.

Moravskoslezský kraj přispěje na projekty na životní prostředí 40 miliony

Celkem 40 milionů korun poskytne Moravskoslezský kraj projektům týkajícím se životního prostředí. Zejména kvůli suchu byl značný zájem hlavně o dotace na drobné vodohospodářské projekty. Kraj na ně původně vyčlenil 25 milionů korun, sumu pak navýšil o další dva miliony, přesto se mu nepodařilo uspokojit všechny zájemce, řekla novinářům náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová (ANO). Značná část dotací směřuje na ozdravné pobyty dětí, kraj na ně vyčlenil 13,5 milionu. Další peníze z krajského rozpočtu směřují například na podporu environmentální výchovy nebo na Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Novojičínsku. Částka aktuálně směřující do oblasti životního prostředí ale podle náměstkyně není konečná a kraj bude ještě vyhlašovat další dotační tituly.

Do Prahy přijeli zástupci Centra světového dědictví UNESCO

Do Prahy přijeli zástupci Centra světového dědictví UNESCO. Mise, které se účastní také zástupci Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), by neměla rozhodovat o tom, zda zůstane hlavní město na seznamu světového dědictví. ČTK to sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Cílem návštěvy by mělo být seznámení se s aktuálním a budoucím postojem Prahy k ochraně a zachování kulturního dědictví," dodal. Historické centrum Prahy je na seznamu světového a přírodního dědictví UNESCO od roku 1992. Magistrát ve spolupráci s ministerstvem kultury připravil pro zástupce organizací program, skrze který je seznámí s přístupem a plány nové pražské koalice.

Praha byla zapsána na seznam UNESCO 14. prosince 1992. Pod ochranou je historické jádro o rozloze 866 hektarů, které zahrnuje Pražský hrad a Hradčany, Malou Stranu včetně Karlova mostu, Staré Město s Josefovem, Nové Město a Vyšehrad. Organizace UNESCO loni v červenci vyjádřila znepokojení nad projekty zástavby v ochranném pásmu památkové rezervace a okolí i nad nedostatkem předpisů omezujících výškovou zástavbu, která může změnit ráz rezervace.

Analýza: Češi nejraději podnikají bez společníků

Češi nejraději podnikají sami bez společníků. Dvě třetiny obchodních společností v ČR mají pouze jednoho vlastníka. Trendem posledních let je rostoucí individualizace a postupný nárůst počtu společností, které mají pouze jednoho majitele. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. V ČR existuje v současnosti 518 tisíc obchodních společností. Téměř 313 tisíc jich má jednoho majitele, 179 tisíc dva a více majitelů a u 26 tisíc vlastníka nelze dohledat. Mezi společnostmi, které mají dva a více vlastníků, přitom dominují firmy se dvěma vlastníky. Těch je v ČR téměř 125 tisíc, zatímco firem s více vlastníky je 55 tisíc. Největší podíl společností s jedním vlastníkem se nachází v Praze a v Jihomoravském kraji, kde tento podíl dosahuje dvou třetin (66 procent). Naopak v Karlovarském kraji má jednoho vlastníka pouze 53 procent firem a v Pardubickém kraji 58 procent.

V Praze začala demolice budov Transgasu ze 70. let

Demontáží střešní krytiny začala demolice budov Transgasu na pražské Vinohradské třídě. Objekty ze 70. let jsou už zcela prázdné. Demolice má být dokončena na podzim. Na dotaz ČTK to uvedl Jakub Verner ze společnosti HB Reavis, která budovy vlastní. Společnost na začátku února oznámila, že plánuje Transgas nebo už prázdný pozemek prodat i s developerským projektem, který tam připravuje. O komplex projevilo zájem i hlavní město, které chtělo budovy zachovat a přestěhovat do nich až 500 magistrátních úředníků. Zástupci metropole a majitele se však nedohodli na ceně.

Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky stojí kousek od Václavského náměstí. Je dílem týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický. Záměr bourat soubor objektů vyvolal debaty o architektuře z doby socialismu, jež má své zastánce i kritiky. Zastánci budovy ji hodnotí jako ukázku stylově syntetické architektury 70. let, spojující prvky brutalismu, technicismu a postmoderny, ale také na českém území ojedinělou realizaci postmoderního urbanismu.

Blesk.cz: Zemřel extravagantní zpěvák a tanečník Daniel Nekonečný

Ve věku 52 letech zemřel zpěvák, showman, tanečník a herec Daniel Nekonečný, napsal Blesk.cz. Podle serveru byl nalezen v bytě v pražských Řeporyjích bez známek života. Daniel Nekonečný se narodil 29. června 1966 v Boskovicích jako Daniel Konečný. Byl lídrem vibrační kapely Šum svistu, do povědomí veřejnosti se dostal zejména svým extravagantním vystupováním i oblečením. Hrál ve filmech Eliška má ráda divočinu nebo Jak se krotí krokodýli, objevil se také v televizním filmu Historky od krbu.

Záchranáři se psy cvičí v Krkonoších vyprošťování lidí z lavin

Horští záchranáři z celé republiky obsadili boudu Klínovku v Krkonoších. Se svými psy tam absolvují čtyřdenní asistenční lavinový kurz. Účastní se ho 30 členů horské služby a 15 psů. Výcvik probíhá ve dvou lokalitách - v okolí Klínovky a poblíž Výrovky. Tam už jsou připravené záhraby, kam se shovají figuranti a psi je budou vyhledávat. Sněhové podmínky pro výcvik lavinových psů jsou podle horských záchranářů velmi dobré, v těchto místech jsou až 4 metry sněhu.

V Krkonoších spadnou každoročně až desítky menších lavin, většina z nich se obejde bez zranění. V minulých letech byl v horách dosažen nejvýše čtvrtý stupeň. Jedna z nejmohutnějších lavin v novodobé historii Krkonoš sjela v únoru 2015 do Modrého dolu. Lavina zasáhla plochu 20 hektarů, na délku měřila 1106 metrů, délka odtrhu byla 506 metrů a dokonce vyjela do protisvahu.

Plíšková a Vondroušová postoupily v Miami do čtvrtfinále, zahrají si proti sobě

Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová postoupily do čtvrtfinále tenisového turnaje v Miami, v němž nastoupí proti sobě. Pátá nasazená Plíšková otočila ve čtvrtém kole zápas s Julií Putincevovou z Kazachstánu a zvítězila 2:6, 6:3, 7:5. Vondroušová potvrdila výbornou formu vítězstvím nad Němkou Tatjanou Mariaovou a ani ve čtvrtém utkání nad Floridě neztratila set. Mezi nejlepší osmičkou je i Petra Kvitová.

Počasí ve středu

Zataženo až oblačno, přechodně polojasno. V Čechách zpočátku místy přeháňky nebo občas déšť. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen vyjímečně. Teploty 7 až 11 stupňů Celsia, na horách kolem jednoho stupně.