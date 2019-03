NKÚ: Stát poskytoval dotace neziskovým organizacím bez přesných informací

Stát neměl podle Nejvyššího kontrolního úřadu přesné informace o dotacích rozdělených nestátním neziskovým organizacím. Týká se to peněz, které ze státního rozpočtu rozděloval v letech 2016 až 2017 Úřad vlády a čtyři ministerstva - pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a zemědělství.. Úřady podle NKÚ při rozdělování dotací nebyly jednotné a nevyměňovaly si průběžně informace o schválených projektech. Kontrola zjistila taky rozdíly v informacích o tom, kolik stát neziskovkám poskytl na dotacích v letech 2015 a 2016. Rozbory financování od Úřadu vlády se lišily od údajů z rozpočtového informačního systému o víc než 3 miliardy korun.

Problémy kontroloři zjistili taky u příjemců dotací. 10 ze 17 kontrolovaných neziskovek porušilo podmínky dotace. Organizace například nedodržely rozpočet projektu, neprovedly aktivity, na které dotaci dostaly, nebo zaplatily z dotace neuznatelné náklady.

V letech 2016 a 2017 rozdal stát téměř 7 tisícům neziskových organizací celkovou částku 26 miliard a 260 milionů korun.

Český zahraniční dluh loni mírně klesl

Zahraniční dluh České republiky loni klesl skoro o 15 miliard korun. Informovala o tom Česká národní banka. Celkem teď české firmy i státní úřady v zahraničí dluží přes čtyři biliony korun. To je přes osmdesát procent hrubého domácího produktu. Na konci loňského roku dluh vzrostl - ve čtvrtém čtvrtletí o 16 miliard.

Většinu zahraničního dluhu tvoří závazky soukromých firem - asi 73 procent. Zbytek jsou dluhy státu a jeho firem.

ŘSD požádá o vyvlastnění pozemků kvůli dostavění dálnice D3

Ředitelství silnic a dálnic požádá o vyvlastnění pozemků, kvůli kterým nemůže dostavět část dálnice D3 u Tábora. Městský soud v Praze už dříve nařídil, aby ŘSD sporné pozemky buď k dálnici připojilo, nebo odškodnilo jejich vlastníky. S připojením majitelé nesouhlasili, ŘSD jim proto navrhlo odškodnění téměř 20 milionů korun. To ale vlastníci pozemků odmítli. O výši odškodného tak teď podle mluvčího ředitelství Jana Rýdla musí rozhodnout soud.

Jihočeská část D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024. Zatím poslední úsek dlouhý přes pět kilometrů otevřelo ŘSD v říjnu 2017.

Důvěra v českou ekonomiku v březnu klesla na 97 bodů

Důvěra v českou ekonomiku v březnu klesla z únorových 98,2 bodu na rovných 97 bodů. Snížila se jak důvěra podnikatelů, tak spotřebitelů. Oznámil to Český statistický úřad. V meziročním srovnání byl pokles důvěry ještě výraznější. U podnikatelů klesla v březnu důvěra v české hospodářství meziměsíčně o jeden bod na 95,5 bodu. Snížila se téměř ve všech odvětvích. Nejvýraznější byl pokles v průmyslu, a to o 1,5 bodu na 91,9 bodu. V obchodu se důvěra snížila o 0,3 bodu na 94,3 bodu a ve vybraných službách o 0,9 bodu na 97,9 bodu. Jedinou výjimkou mezi podnikateli byli stavebníci, jejichž důvěra v ekonomiku naopak stoupla o 1,5 bodu na 107,9 bodu. Důvěra spotřebitelů v tuzemské hospodářství je vyšší než u podnikatelů. Za poslední rok neklesla pod 100 bodů. V březnu ale i důvěra spotřebitelů meziměsíčně klesla. Snížila se o 1,8 bodu na 104,6 bodu.

Muslimská obec vyloučila Kušnarenka kvůli výzvě k vyzbrojení

Ústředí muslimských obcí vypovědělo ze svého středu Leonida Kušnarenka, který jako předseda pražské muslimské obce v polovině března ve videu zveřejněném na svém facebookovém profilu nabídl členům obce pomoc s vyzbrojením. Kušnarenko přestal být předsedou i členem obce. Informaci Deníku N. potvrdil Českému rozhlasu předseda ústředí Muníb Alravi. Podle něho bylo Kušnarenkovo chování nevhodné. Alravi dodal, že o Kušnarenkově odvolání rozhodlo ústředí jednohlasně. Funkci šéfa pražské obce má zatím převzít místopředseda. Kušnarenko na to reagoval tím, že se proti rozhodnutí nebude odvolávat a že chce, aby se situace uklidnila.

Kušnarenko zveřejnil video navádějící k ozbrojování krátce poté, co osmadvacetiletý Australan 15. března postřílel 50 věřících v mešitách v novozélandském městě Christchurch. Od Kušnarenkova vyjádření se následně pražská muslimská obec distancovala. Odsoudil ho i ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

Praha zapůjčí M. Krumlovu Slovanskou epopej, musí ale splnit podmínky

Praha zapůjčí Moravskému Krumlovu Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Podmínkou je, že vytvoří pro dílo vhodné stavebně-technické a klimatické podmínky. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní. Pro obrazy je podle Prahy nutné vytvořit vhodné podmínky, které moravskokrumlovský zámek nyní nenabízí. Praha dlouhodobě hledá místo, kde obrazy vystaví. Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, které Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let. O cyklus obrazů se stará Galerie hlavního města. Podle dokumentu bude mít Moravský Krumlov čas do konce letošního roku, aby splnil požadované podmínky. V případě, že se tak stane, pražští radní by měli do konce ledna příštího roku schválit smlouvu o výpůjčce. Ta by byla na pět let. Rozhodnutí radních ale ještě neznamená, že se epopej do Moravského Krumlova přesune. Jednat o tom musí ještě magistrátní výbor pro kulturu a zastupitelé.

Letiště Praha nabídne v létě přímé spojení do 162 míst, 14 nových

Pražské letiště nabídne v létě přímé spojení do 162 destinací v 54 zemích světa. Do letního letového řádu tak přibude 14 nových míst, například Newark v USA. Zvýší se také počet dopravců. ČTK o tom informovalo Letiště Praha. Letní letový řád začne platit od 31. března. Do Prahy bude v létě létat celkem 69 dopravců, z toho čtyři noví, kterými jsou Air Arabia, SCAT Airlines, SunExpress a United Airlines. Letní letový řád nabídce 16 dálkových destinací, což je nejvíce v novodobé historie pražského letiště. Novinkami mezi nimi bude letiště Newark poblíž New Yorku nebo kazašský Nur-Sultan (dříve Astana). K novým destinacím v nabídce letiště patří například také Casablanka, Florencie nebo Billund. Z tradičních dovolenkových míst, kam čeští turisté dosud jezdí převážně autem, přibude Pescara nebo Zadar. Nejvíce linek z Prahy bude během letošní letní sezony směřovat do Itálie, a to do 17 destinací. Následuje Velká Británie se 16 destinacemi a Španělsko s Řeckem shodně po 12 destinacích.

Soud: Vnučka výtvarníka Milera nemá licenci ke Krtečkovi

Vnučka výtvarníka a autora kresleného Krtečka Zdeňka Milera nemá na pohádkovou postavičku licenci. Podle verdiktu pražského vrchního soudu je totiž smlouva, na základě které Milerová poskytuje práva na výrobu produktů s Krtečkem, neplatná. Odvolací senát tak dal za pravdu správkyni dědictví Krtečkova autora Zdeňka Milera, právničce Mileně Fischerové. Soudy dospěly k závěru, že obsah licenční smlouvy, kterou Milerová uzavřela se svým nemocným dědečkem v září 2011, není dostatečně určitý. Milerová se ale bránila s tím, že obecnou formulaci její dědeček zvolil záměrně, aby vnučka získala licenci v co nejširším rozsahu. Rozsudek je pravomocný, Millerová se ale může dovolat ještě k Nejvyššímu soudu.

V Ománu začala putovní výstava o historii Česka

V parlamentu sultanátu Omán v hlavním městě Maskatu v pondělí začala česká putovní výstava k oslavám 30 let svobody v České republice. Speciální panely s fotografiemi, které ukazují úspěchy a vývoj České republiky, připravil výtvarník a mimo jiné tvůrce loga Občanského fóra Pavel Šťastný. Do Ománu také přivezli organizátoři kopii královské a císařské koruny Karla IV. Výstava o historii země pak bude k vidění třeba v Srbsku nebo Belgii. V Česku bude putovní výstava začátkem května.

Plíšková i Vondroušová postoupily v Miami do osmifinále

Tenistka Karolína Plíšková postoupila po více než dvouapůlhodinovém boji s Francouzkou Cornetovou do osmifinále turnaje v Miami. Pátá nasazená Češka zdolala soupeřku ve třetím kole 6:7, 6:1 a 6:4. O čtvrtfinále se Plíšková střetne s Julií Putincevovou z Kazachstánu, kterou zdolala v prvním utkání sezony na cestě za triumfem na turnaji v Brisbane. Dále jde i Markéta Vondroušová, která vyhrála ve dvou setech nad turnajovou šestnáctkou Belgičankou Mertensovou. V osmifinále nastoupí Vondroušová proti Němce Mariové.

Počasí v úterý

Většinou proměnlivá oblačnost, k večeru od severozápadu místy přeháňky, nad 600 metrů sněhové. Teploty 6 až 10 stupňů Celsia, na horách kolem nuly.