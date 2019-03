Spalničkami letos onemocní až tisíc lidí, odhaduje ministr Vojtěch

Počet případů onemocnění spalničkami by mohl vzrůst až na tisícovku. V České televizi to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V letošním roce se spalničkami nakazilo již 366 lidí. Jen za poslední týden přibylo šest desítek případů. Vláda má v pondělí projednávat návrh zákona, který počítá s odškodněním od státu v případech, kdy po očkování zemře dítě nebo bude závažně poškozeno. Podle ministra Vojtěcha může zákon „otupit hrany“ a přinést záruky těm, kteří se obávají, že pokud jejich rodiny očkování poškodí na zdraví, nechá je stát v potížích. Poslanec ODS Bohuslav Svoboda řekl, že jeho strana návrh zákona podpoří, stejně se vyjádřila i bývalá poslankyně a stínová ministryně KSČM pro zdravotnictví Soňa Marková.

Zájem Čechů o cesty do Británie neklesá

Čeští turisté se změn v souvislosti s brexitem neobávají - o cesty do Velké Británie mají pořád stejně velký zájem. Vyplývá to z údajů Asociace cestovních kanceláří. Klesá naopak zájem Britů o dovolené v Česku.

Až 50 milionů stromů plánují letos vysadit lesníci ve státních lesích

Lesníci v Česku pokračují v likvidaci kůrovcové kalamity. Letos chtějí jen ve státních lesích vysadit o 10 procent víc stromů než v loňském roce. Smrkové porosty by měly postupně nahradit smíšené lesy. Nejhorší situace je podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové v níže položených oblastech se smrkovými porosty. Nejvíce zasaženou oblastí je Severní Morava a Vysočina. Suchem trpí i další dřeviny jako borovice a jasany.

Roadmovie Všechno bude nejlepším filmem loňského roku

Snímek mladého slovinského režiséra Olma Omerzua, ve kterém ztvárnili hlavní role začínající mladí herci Tomáš Mrvík a Jan František Uher, při galavečeru v pražském Rudolfinu získalo celkem šest cen Český lev, mimo jiné i za režii a herce ve vedlejších rolích. Bodovala také temná fantaskní romance Hastrman. Film režiséra Ondřeje Havelky se dočkal ocenění ve čtyřech kategoriích, mimo jiné i za nejlepšího herce v hlavní roli pro Karla Dobrého nebo za nejlepší kameru. Nejlepší herečkou v hlavní roli se stala Jenovéfa Boková za výkon v intimním dramatu Chvilky. Během slavnostního večera byly předány také dvě ceny za televizní tvorbu. Nejlepším televizním filmem nebo minisérií byla vyhlášena Dukla 61 a nejlepším dramatickým televizním seriálem Dabing Street. Oba jsou z produkce České televize. Do síně slávy uvedla Česká filmová a televizní akademie režisérku Věru Plívovou- Šimkovou.

Hlavní lyžařské areály zůstávají v provozu

Tisíce lyžařů během víkendu využily dostatečné sněhové pokrývky. V Krkonoších, Orlických i Krušných horách stále fungují vleky a k dispozici jsou i běžkařské areály. V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn by měla sezona pokračovat nejméně do 7. dubna. Podle informací ČTK budou od pondělí mimo provoz některé vleky, mimo provoz bude i černá sjezdovka na Medvědíně. Areály Horní Mísečky a Medvědín pojedou do neděle 31. března. Část Svatého Petra a Hromovka by měly být návštěvníkům k dispozici do 7. dubna, případně až do 14. dubna.

Dakarští účastníci se popáté sešli v Sosnové na Českolipsku

Přes dvě desítky kamionů, automobilů, čtyřkolek i motocyklů, které mají za sebou účast na Rallye Dakar, se sjely do Sosnové u České Lípy na pátý ročník exhibičního dakarského setkání. Kromě soudobých vozidel měli fanoušci možnost si prohlédnout v akci historické kamiony, Liaz z roku 1985, Tatru 6x6 z Dakaru 1986 i závodní tatrovku s označením Puma, se kterou Karel Loprais vyhrál v roce 2001 pošesté Rallye Dakar.

Kvitová v Miami v osmifinále

Světová dvojka Petra Kvitová postoupila do osmifinále tenisového turnaje v Miami. Po třísetové bitvě porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 6:4, 3:6, 6:4. Další soupeřkou české tenistky bude Francouzka Caroline Garciaová. Kvitová má šanci se probojovat do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou, k tomu ovšem potřebuje v Miami postoupit do finále.

Počasí

V pondělí bude oblačno, zpočátku jen ojediněle, od severozápadu pak na většině území přeháňky, nad 500 m postupně sněhové. V Čechách se čekají ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na jižní Moravě až 13 a na horách kolem 0 °C. Foukat má mírný, přes den čerstvý západní až severozápadní vítr.