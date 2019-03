Petříček přivítal porážku Islámského státu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ocenil ty, kteří se podíleli na porážce takzvaného Islámského státu (IS). Boj s terorismem ale podle něj nekončí a Česko chce přispět k ukončení války v Sýrii. Uvedl to na twitteru v reakci na zprávu, že IS byl poražen na posledním zbytku svého území v Sýrii. "Vítám, že byl Daeš poražen. Oceňuji ty, kteří se na tom podíleli. Náš boj s terorismem ale nekončí. Skrze naše diplomatické zastoupení v místě, jednání a koordinaci s partnery chceme přispět k ukončení konfliktu a utrpení lidí v Sýrii, které dopadá na celý region i Evropu," napsal šéf české diplomacie. Česko jako jediná země Evropské unie udržuje diplomatické zastoupení v Sýrii na nejvyšší úrovni.

Prezident Miloš Zeman přijme kandidáta na slovenského prezidenta Maroše Šefčoviče

Setkání, o které podle sdělení hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka požádal slovenský prezidentský kandidát, je naplánováno zhruba na hodinu. Tisková konference se po něm neuskuteční. Místopředsedu Evropské komise Šefčoviče podporuje nejsilnější slovenská vládní strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, Šefčovič se ve druhém kole volby hlavy slovenského státu v sobotu 30. března utká se Zuzanou Čaputovou, která je podle průzkumu agentury Median SK favoritkou voleb.

Demonstrace proti chystané reformě EU o ochraně autorských práv na internetu.

Desítky lidí v Praze a dalších městech se připojily k mezinárodnímu protestu proti směrnici, o které má Evropský parlament hlasovat příští týden. Podle kritiků povede k cenzuře a omezení svobody internetu a poškodí menší média. Sobotní protest v Česku zorganizovala Pirátská strana. Do protestu se zapojila i česká Wikipedie, jejíž zástupci považují chystané změny za závažné, a ve čtvrtek proto na celý den encyklopedii poprvé vypnuli. Směrnici připravují evropské instituce od roku 2016, vyjednávání o obsahu byla složitá a články 11 a 13 od počátku vzbuzovaly kontroverze. Podle Evropské komise mají nová pravidla posílit postavení majitelů autorských práv, hudebníků, herců či mediálních domů, vůči internetovým gigantům typu Google či Facebook. Ty teď vydělávají na poskytování a zprostředkování obsahu, za který nemusí platit žádné poplatky.

Odhalení busty Elišky Junkové

Autoklub slaví letos 115 let od založení a 90 let od otevření domu v Opletalově ulici v Praze, kde dnes byla odhalena busta legendární automobilové závodnice Elišky Junkové. "Jsme rádi, že můžeme poskytnout organizační podporu a být promotérem tohoto krásného seriálu," uvedl prezident Autoklubu Jan Šťovíček. Klub i organizátoři mají společný cíl - propagaci motorismu a veteránismu. "Věřím, že se tím podaří založit tradici, která bude pokračovat i v dalších letech," doplnil. K příležitosti výročí jsou ode dneška v sídle Autoklubu k vidění historické vozy Bugatti a také výstava věnovaná milníkům historie klubu a významným osobnostem českého motorismu, jako jsou Eliška Junková nebo první československý motocyklový mistr světa z roku 1905 Václav Vondřich. Automotoklub také k příležitosti výročí připravil speciální edici plakátů zobrazujících klubový dům a Junkovou s vozem Bugatti.

V Rokycanech se lidé naposledy rozloučili se zpěvačkou Věrou Bílou

Na pohřeb s bohoslužbou a uložením rakve do hrobu na místním hřbitově v Rokycanech dorazily stovky lidí z celého Česka i ze zahraničí. Na celou akci dohlížela policie, pomáhala hlavně řídit provoz. Podle serveru Romea.cz se už ve čtvrtek konala v kostele v Liverpoolu v Anglii za velké účasti rodiny a přátel zádušní mše za zpěvačku. Věra Bílá, která zemřela 12.března ve věku 64 let, byla na přelomu tisíciletí zřejmě nejznámější zpěvačkou z Česka ve světě, proslavila se zejména vystupováním se skupinou Kale. Před lety vyprodala i pařížskou Olympii, s Kale se zařadila mezi hvězdy etnické hudby.

Na Vltavu se po zimní přestávce vrací pražské přívozy

V Praze začíná sezona přívozů. Ode dneška (23.3.)po zimní přestávce znovu jezdí čtyři sezonní linky, třeba na trase mezi Karlínem a Holešovicemi. Tam dopravní podnik využívá novou loď, na kterou se vejde až 12 lidí.

Debakl na úvod evropské kvalifikace

Česká fotbalová reprezentace neúspěšně vstoupila do kvalifikace na Mistrovství Evropy. Ve Wembley prohrála s Anglií 0:5. Hattrickem se v utkání blýskl Raheem Sterling. Nejprve ve 24. minutě otevřel skóre, v závěru první půle vybojoval penaltu, z níž zvýšil Harry Kane, a v 62. a 68. minutě zkompletoval hattrick. V závěru si dal vlastní gól Tomáš Kalas. Trenér Jaroslav Šilhavý označil porážku českých fotbalistů za krutou. Věří, že se hráči z nejvyšší prohry v samostatné historii a z nejhoršího debaklu od roku 1954 otřepou a naopak je posílí. Už v úterý v pražském Edenu nastoupí v přátelském utkání proti Brazílii.

Ledecká je počtvrté v řadě vítězkou SP v paralelních disciplínách

Snowboardistka Ester Ledecká získala v den svých čtyřiadvacátých narozenin velký křišťálový glóbus za triumf ve Světovém poháru. Prestižní seriál v paralelních disciplínách ovládla počtvrté v řadě, což se dosud nikomu nepodařilo. Ve finále sezony v německém Winterbergu udržela Ledecká první místo v celkovém hodnocení díky páté příčce v paralelním slalomu. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu a v lyžařském super-G přidala trofej k malému glóbu, který získala za paralelní obří slalom. "Musím říct, že mám strašnou radost, že jsem závodila na své narozky, protože to se mi povedlo poprvé v životě. Už jsem se na to těšila jak dlouho, tak to je fantastický a měla jsem z toho dobrý pocit," uvedla v nahrávce pro média zprostředkované zastupující agenturou Sport Invest.

Počasí

V Česku bylo v sobotu nezvykle teplo, rekordy přepsala zhruba polovina stanic. Nejvíce, 21,8 stupně, naměřili v Žatci. Teplé počasí podle meteorologů nevydrží dlouho. V neděli bude přes Česko od severozápadu zvolna postupovat studená fronta. V posledním březnovém týdnu budou denní teploty v průměru kolem 11 stupňů Celsia a noční kolem nuly. V dalších týdnech se pak postupně oteplí. Celkově by období od 25. března do 21. dubna mělo být teplotně nadprůměrné a srážkově normální. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu.