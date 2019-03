EU27 se dohodla na odkladu brexitu ve dvou variantách

Lídři 27 zemí Evropské unie ve čtvrtek nevyhověli středeční žádosti britské premiérky Theresy Mayové odložit brexit do 30. června. EU27 připouští dvě varianty: odklad do 22. května pod podmínkou, že příští týden Dolní sněmovna schválí dohodu o podmínkách brexitu, nebo odklad do 12. dubna, což je považováno za mezní datum pro přijetí rozhodnutí, zda se Britové zúčastní květnových evropských voleb. Obě řešení znamenají, že Británie příští pátek nemusí opustit unii bez dohody. Předseda Evropské rady Donald Tusk před novináři potvrdil, že s dosaženou shodou sedmadvacítky souhlasí také britská premiérka. S Mayovou se v průběhu večera kvůli tomu několikrát setkal.

Podle českého premiéra Andreje Babiše se lídři EU27 shodli na velkorysejším řešení ohledně odkladu brexitu, než jak se předpokládalo v původně předloženém návrhu. "Původní návrhy, že do týdne musí být souhlas parlamentu, jinak končíme, se v průběhu debaty ukázaly jako špatné," řekl po jednání novinářům Babiš.

Papež František přijal předsedu Sněmovny Vondráčka

Papež František přijal předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Ten hlavu katolické církve pozval do Česka. Vhodná příležitost pro návštěvu papeže Františka v Česku by byla v roce 2021, na kdy připadá 1100. výročí násilné smrti svaté Ludmily, uvedl předseda Poslanecké sněmovny. Spolu s Vondráčkem přišel na soukromou audienci k papežovi i předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Oba politici do Vatikánu přicestovali, aby si připomněli 1150. výročí úmrtí svatého Cyrila. Ten je pochován v Římě v bazilice svatého Klimenta nedaleko Kolosea. Vondráček mluvil s papežem Františkem o smlouvě s Vatikánem, která je sice dlouhá léta dojednaná, parlament ji ale ještě neschválil. Česko je tak jednou z posledních zemí Evropy, která nemá vztahy s centrem katolického světa upravené dohodou. Parlament smlouvu v roce 2003 neschválil, protože mu připadalo, že je nevýhodná a narušuje rovnoprávnost církví.

Čeští vědci vytvořili přepínač DNA, může pomoci v boji s nemocemi

Čeští vědci vytvořili umělý přepínač DNA, který by do budoucna mohl pomoci třeba v boji s nemocemi. Na cestě k praktickému využití tohoto objevu je ale ještě řada překážek. V tiskové zprávě to oznámil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Vědci připravili chemický přepínač DNA, která je nositelkou genetické informace organismů. V budoucnosti tak možná budou odborníci podle ústavu schopni jednoduchými chemickými reakcemi ovlivňovat vypínání či zapínání genů - konkrétních úseků DNA, a tím i tvorbu proteinů ovlivňujících například rozvoj či léčbu různých nemocí. Přepínač, reagující na světlo, zkoušeli vědci zatím na uměle vytvořené DNA. "Výsledky zatím přinášejí mnohem více otázek než odpovědí, ale otevírají několik nových zajímavých směrů výzkumu," říká jeden z autorů práce Michal Hocek. Výzkum bude podle něj dále pokračovat a v budoucnu by mohl přinést zásadní průlom v chápání aktivace genů.

Důchodová komise rozpracuje společný vyměřovací základ či fiktivní zápočet

Důchodová komise rozpracuje a vypočítá do příštího zasedání 3. května dopady změn důchodového systému v případě zavedení společného vyměřovacího základu partnerů, prodloužení vyloučené doby zápočtu důchodu a zavedení fiktivního vyměřovacího základu pro pečující osoby. Komise se na tom dohodla na zasedání. Z úvah o změnách důchodů, které měly narovnat rozdíly mezi důchody žen a mužů, tak podle členů komise vypadly například varianta jednorázového příspěvku 500 korun za vychované dítě či možnost dětí část svých odvodů nasměrovat do penzí rodičů. Změny se mají týkat až budoucích důchodců.

Podle poslankyně vládního hnutí ANO Radky Maxové nyní komise propočítá dopady vybraných variant změn. Mohou mít různé parametry, otázka je například, z čeho se bude vypočítávat fiktivní vyměřovací základ za léta, po která rodiče pečovali o děti a nevydělávali. Ženy mají v průměru o pětinu nižší penzi než muži. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) senioři na konci loňska dostávali průměrně 13.683 korun, seniorky 11.281 korun. Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži. Právníci ministerstva práce upozornili už předem na to, že pokud by se opatření týkala jen žen, narušily by se zřejmě ústavní zásady rovnosti a úpravy by se pravděpodobně musely záhy zas zrušit.

Toman: V dalších třech letech chceme podpořit obnovu 1215 rybníků

Ministerstvo zemědělství a státní podnik Lesy ČR plánují v následujících třech letech podpořit rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků. Ministerstvo na to chce dát půl miliardy korun ročně, řekl na tiskové konferenci u příležitosti Světového dne vody ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Stát plánuje dávat 80 procent z rozpočtu na obnovu rybníků, zbytek bude ze soukromých peněz. Toman počítá s tím, že se v rámci dotačních titulů postaví nebo obnoví 250 rybníků ročně. "Voda je pro nás absolutní prioritou, do konce volebního období plánujeme rekonstruovat či odbahnit 750 rybníků a malých vodních nádrží, dalších 100 postavíme úplně nových. Lesy ČR plánují ve stejném období 73 nových vodních nádrží a dalších 292 obnoví či opraví. Celkem je to 1215 rybníků za tři roky, dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník," uvedl Toman.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) má ČR za sebou pět suchých let, což je nejsušší období v novodobé historii Československa. Loňský rok pak podle něj byl sušší než rok 1947. "Ten je uváděn jako nejsušší rok, který naši rodiče nebo prarodiče zažili," dodal. Letošní zima podle něj přes zdánlivě bohatou sněhovou nadílku a naplnění vodních nádrží nedokázala překonat sucho v mělkých podzemních vodách například v Polabí nebo v některých částech Moravy. Velké investice se také plánují dát do stavby přehrad, například pod plánovanou Skaličkou v povodí Bečvy pokračují výkupy pozemků.

Při pádu vrtulníku u Slavoňova na Náchodsku zemřeli dva lidé

Při pádu vrtulníku u Slavoňova na Náchodsku zemřeli dva lidé. Vrtulník havaroval uprostřed pole asi 200 metrů od posledního obytného domu v obci. Po dopadu začal hořet. ČTK to řekli zástupci hasičů, obce i policie. Provozovatelem vrtulníku byla firma DSA, která také zajišťuje leteckou záchrannou službu pro Královéhradecký, Liberecký a Ústecký kraj. Zřícený vrtulník nebyl záchranářský. Společnost DSA v prohlášení uvedla, že vrtulník typu Enstrom 480 prováděl výcvikový let na trati Hradec Králové - Nové Město nad Metují a lety v prostoru. "Při příjezdu hasičů stroj hořel plameny. Místní lidé se jej snažili uhasit hasicími přístroji, což nestačilo. Hasiči oheň zlikvidovali vysokotlakým proudem vody," řekla mluvčí. Podle starosty Slavoňova Michala Suchánka stroj kroužil ve větší výšce. "Pak to vzal kolmo dolů," řekl ČTK Suchánek.

Vědci budou zkoumat existenci blesků na Marsu

Vědci z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd budou měřit elektromagnetické pole a zkoumat existenci blesků na Marsu. Modul, který pro tento výzkum navrhli, je součástí evropské sondy ExoMars 2020, která příští rok v červenci poletí na rudou planetu. Paměť modulu bude sloužit k ukládání naměřených dat, které budou přijímány na Zemi.

K testování zasílání dat poslouží projekt Telefonát z Marsu, do kterého zájemci z celého světa mohou mezi 20. březnem a 20. dubnem posílat návrhy na první hlasový vzkaz z Marsu. Jedenáct nejoriginálnějších vzkazů vybere mezinárodní porota. Vybrané nahrávky překonají vzdálenost asi 590 milionů kilometrů. Zvukové nahrávky získané v projektu ověří, zda přístroj na přistávací platformě správně funguje a odesílá data v měřeném pásmu. Vědci po jejich přijetí na Zemi porovnají přijaté nahrávky s jejich podobou před uložením do paměti. "Naše zařízení bude během své devítiměsíční cesty na Mars vystaveno velkým vibracím při startu a přistání, velkým teplotním šokům, radiaci a kosmickému vzduchoprázdnu," uvedl na dotaz ČTK Ondřej Santolík z oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

Výstava ukazuje 50 let práce Jiřičné, i autentické schodiště

Retrospektivní výstava české architektky Evy Jiřičné začala v pražském centru DOX. Představuje její tvorbu za pět desítek let a koná se u příležitosti Jiřičné osmdesátin. Ozdobou výstavy složené z plánů, modelů, filmů i ukázek interiérového designu je původní skleněné schodiště vytvořené pro pařížský obchod. Po jeho krachu bylo 25 let uložené v české firmě na nábytek a uchováno tak před zkázou. Přímá i spirálová skleněná schodiště jsou známým prvkem Jiřičné tvorby. V jejím provedení se z nich stávají sochařská díla. "Toto schodiště bylo v Paříži a bylo navrženo asi před 28 lety. "Já jsem vymyslela, že sklo dáme na plexisklo a mnoho začátečních schodišť bylo tímto způsobem vyrobeno. Plexisklo mělo únosnost takovou, že kdyby sklo prasklo, tak udrží dva lidi na každém schodě," popsala jednu ze svých inovací.

Eva Jiřičná je ve světě nejuznávanější architektkou českého původu. Stala se významnou představitelkou stylu high tech, ale v její tvorbě jsou i ozvěny organické či minimalistické architektury. Dává podobu interiérům i rodinným domům, projektuje veřejné budovy různého zaměření, mezi nimiž lze nalézt knihovnu, hotel, školu, kongresové centrum či dopravní terminál.

Rudiš nakonec cenu v Lisku nezískal, uspěla Němka Stellingová

Český spisovatel Jaroslav Rudiš nakonec prestižní cenu lipského knižního veletrhu nezískal. Z pěti nominovaných v kategorii beletrie uspěla Němka Anke Stellingová s knihou Ovečky v suchu (Schäfchen im Trockenen). Šestačtyřicetiletý Rudiš byl nominován za svůj první německy psaný román Winterbergova poslední cesta (Winterbergs letzte Reise). Turnovský rodák se po česko-německém autorovi Janu Faktorovi stal teprve druhým Čechem nominovaným na cenu knižní přehlídky, která se v kategoriích beletrie, literatura faktu/esejistika a překlad uděluje od roku 2005 a je spojena s odměnou 20.000 eur (513.000 korun).

"Pro mě je ta nominace obrovský úspěch, nečekaný úspěch, že jsem se tam dostal s mým prvním německým románem. To je prostě bomba," poznamenal Rudiš. Román českého autora Winterbergova poslední cesta vypráví o nekonečné železniční cestě dvou mužů - pečovatele závislého na pivu a starého sudetského Němce - dějinami střední Evropy. I když se tyto dějiny muži snaží znovu pochopit, ve výsledku se v nich podle Rudiše stále více ztrácejí. V Německu se Rudišově 540stránkové knize dostalo vřelého přijetí. Rudiš, který studoval němčinu a historii a žije střídavě v Německu a v Česku, už loni získal Cenu literárních domů německojazyčných zemí.

Febiofest ocenil za přínos kinematografii Bohdalovou a Fondu

V pražském Obecním domě začal 26. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest, který v Praze potrvá do 29. března. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) na jeho slavnostním zahájení předal cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii herečce Jiřině Bohdalové. Druhého Kristiána převzali za amerického herce Petera Fondu, který se nemohl osobně dostavit kvůli zdravotním problémům, ředitel distribuční společnost Bontonfilm Martin Palán a dabér Zdeněk Mahdal. Součástí slavnostního zahájení festivalu byla česká premiéra filmu Davida Loweryho Gentleman s pistolí, nejnovějšího snímku s Robertem Redfordem.

Román Tučkové získává v Německu příznivé recenze, ona je nečte

I když se románu Vyhnání Gerty Schnirch dostává v Německu převážně pozitivních hodnocení, jeho autorka Kateřina Tučková je nečte. Nechce totiž, aby jí do výsledku letité práce někdo mluvil, a také se trochu bojí případného zklamání. Řekla to ČTK na lipském knižním veletrhu, kde svůj román, který vyšel v Německu koncem loňského roku pod názvem Gerta, das deutsche Mädchen, představuje zdejšímu publiku. "Díky knižnímu veletrhu vyšla řada zpráv i rozhovorů, které jsem dávala. Vyšly i nějaké recenze, a protože mi to nakladatel vždycky posílá s nějakým 'hurá' a 'jupí', tak mám pocit, že jsou dobré. Ale upřímně je nečtu, protože bych to musela luštit se slovníkem a případně bych riskovala nějaké zklamání," říká s úsměvem osmatřicetiletá spisovatelka.

Kdyby svůj postoj změnila, tak zjistí, že román, za který v Česku už v roce 2010 získala cenu Magnesia Litera, němečtí kritici hodnotí mimo jiné jako knihu, "která se hodí k překonání německého nezájmu o literaturu sousední země"; jeho autorku pak jako "vlajkovou loď mladé české literatury". Vyzdvihují především to, že se Tučková nebojí složitého historického tématu, konkrétně vyhnání Němců z Brna na konci května 1945, při němž zemřelo na 1700 lidí. Přestože od těchto událostí uplynulo už téměř 75 let, jsou v Česku a Německu podle Tučkové nadále vnímány velmi odlišně. Zatímco v Česku přicházeli na její čtení převážně lidé, kteří si chtěli doplnit "střípky znalostí" o událostech, o nichž se v zemi dlouho kriticky nemluvilo, v Německu je navštěvovali lidé s úplně jiným očekáváním. "Zvláště ti starší přicházeli často nostalgicky naladěni a chtěli si popovídat, zavzpomínat na místa, ze kterých museli odejít. Někdy přinášeli staré fotografie nebo nejrůznější upomínky na to místo a ptali se mě, jak to tam dnes vypadá," vzpomíná.

Aktuálně: Zeman koupil pozemek za 2,5 milionu Kč pozemek v Lánech

Prezident Miloš Zeman koupil spolu se svou ženou Ivanou za 2,5 milionu korun pozemek v Lánech na Kladensku. Parcela o rozloze téměř 1000 metrů čtverečních je nedaleko zámku, který je letním sídlem české hlavy státu. Podle serveru Aktuálně.cz jsou na místě již připraveny přípojky sítí pro budoucí stavbu domu, do něhož by se Zeman měl po skončení svého mandátu nastěhovat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nepotvrdil, že se Zeman plánuje v budoucnu v Lánech zabydlet: "Jde o soukromou záležitost, tudíž z mé strany nezazní žádné vyjádření," řekl serveru.

Počasí

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, v Čechách ojediněle až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.