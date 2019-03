Zemřel válečný veterán generál Milan Píka, bylo mu 96 let

Ve věku 96 let zemřel ve středu v Bratislavě válečný veterán, český a slovenský generál Milan Píka. Za druhé světové války působil v britském královském letectvu (RAF). Za odbojovou činnost obdržel Československý válečný kříž 1939 a další československá i zahraniční vyznamenání. V souvislosti s nespravedlivým stíháním svého otce Heliodora Píky byl v roce 1949 propuštěn z armády a měl problémy s úřady. Stejně jako jeho otec i on byl zatčený a uvězněný komunistickým režimem. V roce 1970 byl morálně rehabilitován, v roce 1990 povýšen do hodnosti plukovníka a v roce 2014 podle českého ministerstva obrany jmenován do hodnosti brigádního generála.

Počet obyvatel v Česku loni vzrostl na 10,65 milionu

Česká republika má víc obyvatel. Jejich počet loni vzrostl o 40 tisíc na 10 milionů a 650 tisíc. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Podle něj je důvodem růstu hlavně migrace, kdy do země přišlo rekordní množství cizinců. Do ČR ze zahraničí přišlo 58.148 lidí, vystěhovalo se jich 19.519. Loni se také zvýšil počet sňatků. Manželství uzavřelo téměř 54 500 párů, to je nejvíc za posledních 11 let. Naopak klesl počet narozených dětí. Celkem se loni narodilo 114.036 dětí, což je meziročně o 369 méně. Podíl dětí narozených mimo manželství byl 48,5 procenta, o rok dříve to bylo 49 procent. Je to poprvé od roku 1988 kdy se tento podíl v meziročním srovnání snížil.

Volby do Evropského parlamentu budou ČR stát až 754 milionů

Květnové volby do Evropského parlamentu přijdou státní pokladnu až 754 milionů korun. Uvedlo to ministerstvo financí. Částka je zhruba o 250 milionů vyšší než při eurovolbách před pěti lety. Důvodem je hlavně zvýšení odměn členů volebních komisí, ale i cena za distribuci a tisk hlasovacích lístků. Ty budou větší, aby je lidé nemuseli otáčet. Na odměnách volebním komisařům stát zaplatí o 100 milionů víc než v roce 2014. Nedávno je totiž zvýšil z 1300 na 1800 korun. Ceny za tisk, kompletaci a distribuci hlasovacích lístků se zvýšily o 37 milionů korun.

Strany a hnutí dostávají od státu příspěvěk na úhradu volebních nákladů podle počtů získaných hlasů. Ministerstvo financí si na to letos vyhradilo téměř 126 milionů korun. Nejspíš ale celou částku nevyčerpá. Účast v evropských volbách totiž bývá nízká. Před pěti lety se pohybovala kolem 18 procent. Stát tak stranám tehdy vyplatil jen zhruba 42 milionů.

Turecké ministerstvo odsoudilo výroky Zemana, prezident na nich trvá

Turecké ministerstvo zahraničí v oficiálním prohlášení ostře odsoudilo výroky prezidenta Miloše Zemana, že Turecko je faktickým spojencem teroristického uskupení Islámský stát (IS). Podle turecké diplomacie byla Zemanova vyjádření lživá a urážlivá. Informovala o tom místní média. "Nepřijímáme a ostře odsuzujeme výroky českého prezidenta Miloše Zemana, které jsou plné lží a urážek vůči naší zemi a našemu prezidentovi," uvedl mluvčí ministerstva Hami Aksoy v prohlášení.

Zeman v úterý při návštěvě Karlovarského kraje na dotaz, proč Turecko útočí na Kurdy, kteří bojují s islamisty, uvedl, že Ankara je faktickým spojencem IS. Podle něj Turecko zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu, jako vývoz ropy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle českého prezidenta vsadil na islamizaci země.

Na prohlášení tureckého ministerstva zahraničí ve čtvrtek Miloš Zeman reagoval slovy, že z minulosti existují důkazy o ekonomické výměně mezi Tureckem a teroristickým uskupením Islámský stát (IS). Dodal, že jde o fakt a proti faktům se neprotestuje. Uvedl, že v roce 2015 se mluvilo o tom, že Turecko odebírá od IS za zvýhodněnou cenu ropné produkty. "Dokonce to došlo tak daleko, že v tom roce 2015 americké letouny bombardovaly kolonu cisteren, která směřovala právě k tureckým hranicím, což je makavý důkaz toho, že tato řekněme ekonomická výměna existovala," prohlásil Zeman.

MZV vyzvalo ruského velvyslance k nápravě situace kolem bytů

Ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Upozornilo ho na problémy s využíváním některých nemovitostí v Česku ruskou ambasádou a na protiprávní chování jednoho z pracovníků velvyslanectví. Česká diplomacie požádala ruskou stranu o rychlou nápravu, sdělil ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček.

Server Deník N dříve informoval, že důvodem pro předvolání velvyslance bylo ruské nakládání s byty, které Česko vlastní a ruská ambasáda je na základě mezivládních dohod využívá. Podle serveru by velvyslanectví mělo využívat byty pro své diplomaty, ale pronajímá je třetím osobám, což je v rozporu s mezivládními dohodami. Kritizovaným pracovníkem ambasády je podle serveru nižší diplomatický pracovník Alexandr Těrentěv, který údajně při pronájmu bytů postupuje nestandardně.

ČSÚ: Desetina domácností dává za bydlení 40 procent svých příjmů

Téměř desetina českých domácností platí za bydlení včetně energií více než 40 procent ze svých čistých příjmů. Zhruba dvě třetiny z nich přitom bydlí v pronajatém bytě a největší skupinu mezi nimi tvoří osamělé důchodkyně. Vyplývá to z šetření Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách domácností. Celkově podíl čistých peněžních příjmů, které domácnosti dávají na bydlení, se během posledních pěti let postupně snižoval. Důvodem je rychlejší růst příjmů. Loni podíl výdajů na bydlení na čistých příjmech činil celkově 15,9 procenta, tedy v průměru 5706 korun měsíčně na domácnost. V případě vlastního domu to bylo 11,7 procenta, vlastního bytu 14,7 procenta a u nájmu 30 procent příjmů domácnosti. Ve vlastním domě loni podle ČSÚ bydlelo zhruba 39 procent Čechů, ve vlastním bytě zhruba 29 procent lidí. Družstevní byt má osm procent Čechů a v nájmu bydlí 19 procent lidí.

V ČR stoupl podíl lidí ohrožených chudobou, v EU ale patří k nejnižším

Podle údajů Českého statistického úřadu zhruba každému jedenáctému člověku v Česku hrozí příjmová chudoba. Takzvaná měsíční hranice ohrožení se liší podle složení domácnosti. Například u jednotlivce je to skoro 12 tisíc, v případě rodiny s dvěma dětmi pak přes 25 tisíc korun. Nejohroženější skupinou jsou nezaměstnaní. Od roku 2014 pak podle údajů statistiků klesá takzvaná míra materiální deprivace. Loni byla pod třemi procenty. Číslo udává podíl osob, které si nemůžou dovolit některé náklady. "Patří mezi ně neočekáváný výdaj ve výši 10 tisíc 700 korun, týdenní dovolená pro všechny členy rodiny nebo třeba automobil," popisuje Simona Měřínská z Českého statistického úřadu.

Ceny pohoných hmot v Česku v uplynulém týdnu opět rostly

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdenu znovu podražily, tentokrát o haléře. Cena benzinu Natural 95 stoupla o šest haléřů na 30,75 koruny za litr a nafta je dražší o čtyři haléře, řidiči ji nyní v průměru tankují za 31,47 koruny za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Paliva zdražují od poloviny února. Předtím maopak čtvrt roku zlevňovala. Nejdražší pohonné hmoty jsou v Praze a na Vysočině. Nejlevněji pak řidiči natankují benzin v Ústeckém a naftu v Jihočeském kraji.

EK: Děčínský jez není možné kompenzovat v zahraničí

Česko nemůže nahradit ekologické škody plánovaného jezu na Labi v Děčíně investicemi v Německu. Deníku Právo to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO s tím, že žádost zamítla Evropská komise. Škody na ekosystému řeky a jejího okolí chtělo Česko kompenzovat v zahraničí proto, že by byly tak velké, že se u nás nahradit nedají.

Jez u Děčína by měl podle rejdařů zlepšit splavnost Labe pro nákladní lodě. Ta je kvůli suchu a nízké hladině dlouhodobě špatná. Ekologové ale kromě škod argumentují i tím, že Němci už dále po proudu úpravy neplánují. Stavba by tak podle nich stejně byla zbytečná.

Bez vyřešení kompenzací za škody stavbu nepovolí ministerstvo životního prostředí. Ředitelství vodních cest dřív odhadovalo, že bude jez hotový v roce 2021. Teď se jedná o tom, že by se mohl začít stavět v roce 2023.

Greenpeace: Vzorky vody z Labe a Vltavy obsahovaly mikroplasty

Devět z deseti vzorků vody z Vltavy a Labe obsahovalo mikroplasty. Loni v září je odebrala organizace Greenpeace v Praze, Ústí nad Labem a Hřensku na Děčínsku. Nejvíce mikroplastů bylo ve vodě odebrané poblíž výpusti čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem-Neštěmicích. ČTK to řekl Lukáš Hrábek z Greenpeace. Většina vzorků obsahovala mezi jedním a čtyřmi syntetickými vlákny nebo fragmenty. Zhruba polovina z nich byly mikroplasty, zbytek byla většinou průmyslově upravená celulózová vlákna. V litrovém vzorku odebraném v Neštěmicích bylo 18 kusů. Průměrná koncentrace 3,7 mikroplastových částic na litr koresponduje podle Greenpeace s výsledky podobných studí ze zahraničí.

NHL zahájí sezonu v Praze, v O2 areně se utkají Philadelphia a Chicago

Hokejisté Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks zahájí sezonu NHL v Praze. Utkají se 4. října v O2 areně. Návrat nejlepší ligy světa do české metropole oficiálně potvrdilo vedení soutěže na svém twitterovém účtu. Kluby NHL zavítají do Prahy potřetí v historii. V dresu Philadelphie Flyers nastupují brankář Michal Neuvirth, obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček. Na farmě v AHL bojuje o šanci v prvním týmu David Kaše. Do kádru Chicago Blackhawks patří útočník David Kämpf.

Počasí v pátek

Jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů Celsia.