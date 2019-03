Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v únoru klesla pod tři procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v únoru nepatrně klesla na 2,99 procenta z lednových tří procent. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Zájem o hypotéky byl podobný jako v lednu. Hypotéku si jsednalo 4961 klientů. Před rokem bylo sjednáno 7446 hypoték. "Stejně jako v lednu ani v únoru nepřekročil počet hypotečních úvěrů hranici 5000. Prozatím se alespoň stabilizovaly úrokové sazby a nyní jsme se po období jejich zvyšování dočkali u některých bank i zlevnění. Další vývoj sazeb bude záviset na krocích České národní banky," popsal vývoj na hypotečním trhu hlavní analytik společnosti Fincentra Josef Rajdl.

"Přestože úrokové sazby přestaly růst, hypoteční trh skutečně zamrzl. Ukazuje se, že tři negativní vlivy, tedy regulace ČNB, vysoké ceny nemovitostí a vyšší úrokové sazby, si vybírají svou daň," řekl ČTK Milan Voldřich z Raiffeisenbank. Předpokládá, že k oživení trhu dojde, ale pravděpodobně bude letos propad v prodejích hypoték hlubší než odhadovaných 20 procent. U úrokových sazeb nyní neočekává další růst, sazba podle něj zůstane mírně pod třemi procenty. "Banky ve snaze nalákat nové klienty snižují sazby, na počtech klientů to ale významně znát není," upozornil hypoteční specialista poradenské firmy ChytryHonza.cz Daniel Horňák. Lidé si půjčují menší částky. Po říjnovém zpřísnění podmínek se podle něj noví klienti rekrutují z těch, kteří vlastní zdroje mají nebo je v rodině seženou.

V pražské MHD by mohly být všechny autobusové zastávky na znamení

V pražské MHD by mohly být všechny autobusové zastávky na znamení. Změna by přinesla finanční úspory, zrychlení dopravy nebo zvýšení počtu spojů. Rovněž by se snížil hluk a emise z rozjíždějících se autobusů. Nevýhodou by naopak bylo, že by lidé nemohli dobíhat spoje a nemohli by stát v neprůhledném přístřešku. Stejně tak by mohlo být problémem pro seniory či matky s kočárky stisknout včas tlačítko ve starším voze, kde jich je nižší počet. Vyplývá to z dokumentu, který vypracovala organizace Ropid, jež plánuje pražskou MHD. V Praze je 2342 zastávek, z nichž je 1384 na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají. Zavedení všech zastávek na znamení by přineslo roční úsporu až pět milionů korun. Každé zastavení a rozjezd autobusu vyjde podle materiálu na jednu korunu. Kdy a zda budou všechny zastávky na znamení, Ropid ani vedení města nerozhodly.

Herget: Zahraniční návštěvníci by měli jezdit do ČR na delší dobu

Zahraniční turisté by měli do Česka jezdit na více dní než nyní, řekl ČTK nový ředitel státní agentury na podporu turismu CzechTourism Jan Herget. V současnosti turisté ze zahraničí v Česku stráví v průměru zhruba tři dny. Prostor Herget vidí také v podpoře agroturistiky. Agentura se má podle něj snažit, aby cizinci nejezdili jenom do Prahy, ale také do regionů. Pro Prahu si podporu představuje pouze v zimní části sezony, kdy tolik turistů do ČR nemíří. V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo rekordních 21,3 milionu hostů, což bylo o 6,4 procenta více než předloni. Počet domácích a zahraničních hostů byl téměř vyrovnaný.

Jan Herget neplánuje zvyšovat počet zahraničních zastoupení, naopak se hodlá více zaměřit na potenciál portálu Kudyznudy.cz. Šetřit chce i na tisku brožur, řekl v rozhovoru s ČTK. Agentura má nyní zhruba 20 zahraničních zastoupení, například v Rusku, Jižní Koreji nebo v Číně. CzechTourism má 69 tabulkových míst, snižovat je ale Herget nechce. "Na to, jakou agendu spravujeme, jsme rádi, že to zvládáme," dodal. Odborníci, jež agentura na veletrhy a tisk brožur má, dostanou podle něj širší záběr. Základním cílem agentury je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.

Dnes nastává rovnodennost a začíná tak astronomické jaro

Začíná astronomické jaro. Zhruba hodinu před půlnocí stane střed slunečního kotouče přesně nad zemským rovníkem a nastane jarní rovnodennost. Noc a den budou tedy přibližně stejně dlouhé. Od tohoto okamžiku se den bude prodlužovat až do letního slunovratu, který připadá na 21. června. Z hlediska stavu vegetace přišlo letos jaro do Česka dříve než obvykle. Nástup jara bývá tradičně problematickým obdobím pro alergiky. Množství pylu ve vzduchu je v současnosti díky chladnějšímu počasí stále spíše malé.

Počasí

Jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.