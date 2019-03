Čistý zisk ČEZ klesl meziročně téměř o polovinu, na 10,5 miliardy

Energetické společnosti ČEZ meziročně klesl čistý zisk skoro o polovinu na 10,5 miliardy korun, což je nejméně od roku 2003. Vyplývá to z údajů, které firma zveřejnila. Výsledky byly horší než odhady analytiků. Propad ovlivnil hlavně prodej akcií za 7,5 miliardy korun ropné a plynárenské společnosti MOL. O šest procent se ČEZu naopak zvýšily výnosy, které se vyšplhaly na 185 miliard korun. V letošním roce ČEZ předpokládá zvýšení zisku EBITDA na 57 až 59 miliard korun a růst čistého zisku na 17 až 19 miliard korun.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí 70 procent akcií.

Ministr zahraničí Petříček otevřel český konzulát v Manchesteru

Ministr zahraničí Tomáš Petříček otevřel český generální konzulát v Manchesteru, který má pomoci českým občanům i firmám v nejisté době odchodu Británie z Evropské unie. Druhé české diplomatické zastoupení v Británii bude podle něho přínosem pro krajany žijící v severní Anglii. Zároveň má pomoci českým společnostem udržet se na britském trhu i po brexitu. Právě Manchester a okolí je důležitou průmyslovou oblastí, kde sídlí vědecká a inovativní centra. Ministr uvedl, že kolem odchodu panuje velká nejistota a unijní země včetně Česka čekají na další krok vlády v Londýně.

V Británii žije odhadem okolo 100.000 Čechů. Londýnskému velvyslanectví odlehčí konzulát například při vyřizování žádostí o české občanství u potomků českých přistěhovalců, kteří se obávají, že přijdou o některá svá práva po odchodu Británie z EU. České občanství jim zajistí například jednodušší cestování po unijních zemích. Podle generálního konzula Iva Losmana budou moci lidé vyřizovat v Manchesteru například cestovní pasy či matriční dokumenty. Londýn také už nebude jediným místem, kde půjde na dálku vhodit hlas při českých volbách. Podle Petříčka bude mít konzulát na starosti severní Anglii, Skotsko a Severní Irsko. Nové diplomatické zastoupení má zejména zpočátku vyřizovat dotazy českých občanů o tom, jak to bude s jejich statusem po brexitu.

Vlastníci lesů chtějí 5 miliard na obnovu porostů zničených kůrovcem

Vlastníci lesů chtějí od státu na příští rok pět miliard korun. Peníze by měly sloužit na obnovů porostů po kůrovcové kalamitě. Řekl to předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů František Kučera. Letos majitelé dostanou celkem přes jednu miliardu korun. Příští rok potřebují podle Kučery víc, protože jinak prý nebudou moct lesy obnovovat. Cena dřeva rychle klesá, loni metr krychlový opracovaného smrku stál 2200 korun, teď to je asi 900 korun. Majitelé se totiž kvůli kůrovci často lesů zbavují. Stav lesů je teď nejhorší za posledních 250 let. Kůrovcová kalamita zasáhla asi třetinu českých porostů. Vlastníci lesů už dříve uvedli, že podporu požadují poprvé od revoluce v roce 1989.

Odborníci upozorňují, že případné velké odumření stromů kvůli kůrovci může mít dopad na vodní režim Česka. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Vít Šrámek. Mohla by se podle něj kazit i kvalita vody, ve které by mohly být větší koncentrace těžkých kovů. Současně by se zvětšily teplota a odpar vody.

V Česku roste počet stížností na inkasní agentury

Češi si stále častěji stěžují na inkasní agentury a jejich praktiky. Vyplývá to z dat spotřebitelského centra dTest. Největším problémem je podle vedoucího právního oddělení centra Lukáše Zeleného neetické nebo nepřiměřené vymáhání pohledávek od online seznamek nebo společností, které se zaměřují na zprostředkování energií. Spotřebitele podle něj obtěžují časté telefonáty, emaily nebo návštěvy doma či u zaměstnavatele. "Stěžují si také na vymáhání částek, které buď z pohledu spotřebitele vůbec neexistují, nebo vymáhání výše neodpovídá," dodává zelený.

V Česku neexistuje komplexní dohled nad inkasními agenturami. Kontroluje je Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, ale každá instituce se zaměřuje jen na určitou část trhu. Zároveň je kontroluje i Asociace inkasních agentur, která sdružuje 27 firem. Ta prověřuje stížnosti a případně uděluje pokuty. Asociace v minulých letech žádala několik resortů o příparvu zákona o inkasních agenturách, například i kvůli tomu aby mohla být stanovená nejvyšší částka za vymahací poplatky. Bezúspěšně. V roce 2017 zpracovali inkasní společnosti pohledávky za 27 miliard korun. průměrná výše dluhu byla podle Asociace inkasních agentur přes 21 a půl tisíce korun.

Průzkum: Většina zaměstnanců by přivítala osobní volno v pracovní době

Většina českých zaměstnanců by vedle hojně diskutované zkrácené pracovní doby přivítala osobní volno přímo v pracovní době. Třetina dotázaných by hodinu volna strávila aktivně, nejčastěji sportem nebo procházkou. Podobný počet lidí by preferoval klid a odpočinek. Pětina by volno využila k práci, aby mohla jít dříve domů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty. Podle průzkumu by jen 22 procent lidí v nabídnuté hodině osobního volna pracovalo, aby mohlo jít dříve domů. Výjimečně by pak ve volnu zaměstnanci pracovali proto, že je práce baví.

CVVM: Čechy nejvíce trápí korupce a hospodářská kriminalita

Za nejpalčivější problémy země považují Češi korupci a hospodářskou kriminalitu. Lidé naopak nejvíce chválí nabídku zboží a služeb, kulturu a míru nezaměstnanosti. Spokojenost významně převažuje u 16 z celkem 29 zkoumaných oblastí veřejného života. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Korupci kritizuje 60 procent dotázaných, hospodářskou kriminalitu 49 procent. Přistěhovalectví považuje za problém 42 procent české veřejnosti. V této oblasti se ale situace v posledních letech lepší. V roce 2017 považovalo přistěhovalectví za problém 61 procent lidí. Podobně se lepší i pohled na bezpečnost občanů a obecnou kriminalitu. Před dvěma lety tuto oblast považovalo za problém 35 procent dotázaných, nyní se podíl snížil na 22 procent. Zvyšuje se naopak spokojenost s celkovou náladou ve společnosti, ačkoliv stále mírně převažují kritické hlasy. Spokojeno s ní je 27 procent lidí, nespokojeno 30 procent. Odpověď "tak napůl" zvolilo 42 procent Čechů.

Ovocnáři z Mendelovy univerzity vyšlechtili novou odrůdu meruněk

Novou odrůdu meruněk odolnou proti nejčastější nemoci tohoto ovoce vyšlechtili ovocnáři z Mendelovy univerzity v Brně. Odrůda Sophinka, jak ji pojmenovali, je odolná vůči virové šarce švestky, což je nejrozšířenější virové onemocnění meruněk v Evropě. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě. "Proces šlechtění je velmi náročný zejména na čas potřebný k získání nové odrůdy s přidanou hodnotou a na znalosti dědičnosti požadovaných znaků meruněk. Vyšlechtit standardní odrůdu včetně registrace trvá nejméně 15 let. V případě rezistentních odrůd je to i více," uvedl Tomáš Nečas z Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty. S křížením vědci začali už v roce 1984. Registrací nové odrůdy skončila třetí etapa šlechtění meruněk na Zahradnické fakultě v Lednici, před Sophinkou fakulta registrovala v roce 2017 ještě tři odrůdy.

Meruňky patří dlouhodobě k nejoblíbenějšímu ovoci pěstovanému v České republice, pěstuje se jich přes 60 odrůd. Šlechtění se přitom věnují pouze na třech místech včetně Zahradnické fakulty v Lednici.

Na přelomu března a dubna začne demolice budov Transgasu v Praze

Demolice komplexu budov Transgas na pražské Vinohradské třídě začne na přelomu března a dubna. Řekl to Jakub Verner ze společnosti HB Reavis, která stavbu vlastní. Demoliční práce budou trvat několik měsíců. Majitel Transgasu už na začátku února oznámil, že chce budovy nebo prázdný pozemek prodat. Jestli se před prodejem stihne stavba zbourat nebo ne, závisí na nabídkách a rychlosti jednání. Plánované bourání budov ze 70. let vyvolalo kritiku části odborníků i veřejnosti. Zastánci budovy ji hodnotí jako ukázku stylově syntetické architektury 70. let, spojující prvky brutalismu, technicismu a postmoderny, ale také na českém území ojedinělou realizaci postmoderního urbanismu.

Antropologové představili pravděpodobnou podobu Jana Nepomuckého

Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku představili bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka, ve světě nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Od jeho svatořečení uplynulo právě v úterý 290 let. Odhaduje se, že na celém světě existuje na 66.000 zpodobnění Jana Nepomuckého, vycházejí ale z barokní doby, kdy světcův kult začal a jeho skutečnou podobu už nikdo nemohl znát, řekl manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík. Tvář, kterou rekonstruovali antropologové, se tomuto zobrazení nepodobá. S až 70procentní jistotou měl světec krátkou lebku, relativně podlouhlý obličej s užším nosem, očima blízko u sebe a s krátce střiženými vlasy s vyholenou tonzurou a bezvousou tváří, řekla novinářům antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea, která se na rekonstrukci s kolegou Ondřejem Bílkem podílela. "Je to možná jediná podoba, kdy Jan Nepomucký nemá vousy," uvedla. Podle odborníků kněz v 14. století svým účesem dával najevo svůj církevní stav. Pěstění vlasů a vousů, jak znázorňují Janovy obrazy a sochy, by bylo považováno spíše za jakousi marnotratnost, domnívá se Vaníčková. Světcovu pravděpodobnou podobu rekonstruovali podle rozsáhlé dokumentace kosterních pozůstatků, kterou v 70. letech 20. století pořídil antropolog Emanuel Vlček. Dostat se ke originálním ostatkům ve Svatovítské katedrále není možné.

Peter Fonda ze zdravotních důvodů zrušil účast na Febiofestu

Americký herec Peter Fonda, který měl být hostem 26. ročníku Mezinárodního filmového festivalu - Febiofest, dnes ze zdravotních důvodů zrušil svoji plánovanou návštěvu České republiky. Zprávu festivalu předal jeho agent a poté potvrdila i jeho manželka. ČTK o tom za organizátory informovala Gabriela Vágner. V rámci festivalu měl Peter Fonda naplánovaný masterclass pro veřejnost, který se ruší. Neuskuteční se ani setkání s novináři, které se mělo konat ve středu. První akcí festivalu tak bude jeho slavnostní zahájení 21. března v pražském Obecním domě. Festival zahájí nejnovější snímek herecké legendy Roberta Redforda s názvem Gentleman s pistolí. "Nicméně diváci si Fondovy filmy užijí, projekce filmů Bezstarostná jízda, Uleeovo zlato a Vězeňské blues se uskuteční v plánovaných termínech. Peteru Fondovi bude také předáno ocenění Kristián za celoživotní přínos kinematografii v zastoupení," uvedla Vagner.

Českým fotbalistou roku 2018 se stal gólman Vaclík

Českým Fotbalistou roku 2018 je gólman Tomáš Vaclík. Brankář španělské Sevilly vyhrál tradiční anketu i díky tomu, že se dokázal prosadit v jedné z nejkvalitnějších ligových soutěží Evropy. "Nikdy jsem ani nedoufal, že bych toto ocenění mohl získat. Moc to pro mě znamená a strašně moc si toho vážím," přiznal po převzetí ocenění Vaclík. Trenérem roku je kouč plzeňské Viktorie Pavel Vrba, talentem David Lischka z Jablonce, který musel v zimě přerušit kariéru kvůli potížím se srdcem. Mezi ženami byla nejlepší Kateřina Svitková ze Slavie, do síně slávy vstoupil vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský.

Počasí ve středu

Jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C a na horách kolem 2 stupňů Celsia.