Soud zamítl Dukovu žalobu na brněnská divadla

Městský soud v Brně zamítl žalobu kardinála Dominika Duky podanou kvůli kontroverzním divadelním hrám na brněnské Centrum experimentálního divadla (CED) a Národní divadlo Brno. Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, žádali omluvu za zásah do svých osobnostních práv. Podle soudce Ondřeje Sekvarda o zásah do práv nešlo. Rozsudek není pravomocný, žalobci se chtějí odvolat. "Oni se cítili uraženi, protože jejich reprezentant církve, ať už to byl Jan Pavel II. nebo Ježíš Kristus, byl zobrazen řekněme pro ně dehonestačně, ale na jejich právech se to neprojevilo. Oni nejsou nijak omezeni v další svojí činnosti praktikování víry," řekl soudce. Doplnil, že kdyby byl ve hře zobrazen Duka nebo Němec, mohli by se domáhat ochrany.

Soudce doplnil, že ve hře šlo o alegorie a nikdo netvrdil, že muž, který v dramatu znásilňuje muslimku, je Ježíš Kristus. Podle něj šlo o symboly. "Nešel bych na ni ani zadarmo, ale není to o tom, že já bych měl posuzovat vkus publika," uvedl mimo jiné soudce Sekvard. Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání. Inscenace loni vyvolaly vlnu negativních reakcí. Některým lidem vadila jejich údajná obscenita a způsob zobrazování křesťanských symbolů. Právní zástupce experimentálního divadla Michal Šalomoun namítal, že žaloba je plná pocitů a úvah, s nimiž lze obtížně polemizovat.

Česko má nadále nejvyšší míru neobsazených pracovních míst v EU

Česká republika měla ve čtvrtém čtvrtletí opět nejvyšší míru neobsazených pracovních míst v Evropské unii. Poměr volných pracovních míst k celkovému počtu pracovních míst se v celé EU zvýšil na 2,3 procenta z 2,2 procenta v předchozích třech měsících. V Česku vzrostl až na 6 procent a byl nejvyšší ze všech zemí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Za Českou republikou jsou dalšími zeměmi s vysokou mírou neobsazenosti Belgie a Německo, kde činila 3,4 procenta. V Rakousku dosáhla 3,1 procenta. Naopak nejnižší je v Řecku, kde činila 0,4 procenta. Pod jedním procentem byla také v Bulharsku, Irsku, Španělsku a v Portugalsku.

Babiš: Stát s podporou pro nákup elektromobilů občany nepočítá

Stát v současnosti neuvažuje o podpoře na nákup elektromobilů pro fyzické osoby. Bude pokračovat ve vypsaných programech pro podnikatele a úřady. Po skončení kolokvia vlády se zástupci automobilového průmyslu to uvedl premiér Andrej Babiš. Řekl, že stát dal 1,2 miliardy korun na rozvoj infrastruktury, zejména výstavby dobíjecích stanic, a dále běží dotační programy za půl miliardy Kč respektive 270 milionů Kč na pořizování elektromobilů a ekologických aut podniky a státními úřady a organizacemi. "Vyrábět v roce 2025 okolo 25 procent aut na elektřinu a v roce 2030 pak 40 procent je velká výzva a doufejme, že to všichni zvládneme. My se k tomu hlásíme, ale je otázka, jestli jsme si to dobře rozmysleli," uvedl premiér s odkazem na rozhodnutí Evropského parlamentu snížit emisní limity do roku 2030 o 37,5 procenta. Premiér připomněl, že Evropa má podíl na celosvětových emisích necelých deset procent a oproti Číně s 20 procenty nebo USA s 16 má mnohem přísnější emisní cíle, což by mohlo negativně dopadnout na konkurenceschopnost průmyslu.

Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Bohdana Wojnara je třeba jednat se státem o další podpoře elektromobility ze strany státního rozpočtu. Nemusí jít přímo o daňové zvýhodnění, ale například o zavedení zrychleného odepisování nebo podporu firemních flotil. Šéfové automobilek se se zástupci vlády, dalších průmyslových oborů a akademickou sférou bavili o plnění 25 opatření, která vzešla z minulého setkání před třemi lety. Aby si lidé v budoucnu začali kupovat vozy na elektrický pohon, musí být podle předsedy představenstva Škody Auto Bernharda Maiera spolehlivé, atraktivní a cenově dostupné. Přechod na elektromobily podle něj nebude možný ze dne na den, ale postupně. A bez pomoci státu při budování infrastruktury, legislativy nebo podpory vzdělávání se to neobejde. Škoda nabídne první vozy na elektrický pohon letos. Česko je na automobilovém průmyslu výrazně závislé. Generuje devět procent HDP a podílí se 26 procenty na celkové průmyslové výrobě. S 1340 vozy na 1000 obyvatel je Česko na prvním místě na světě, když předstihlo i sousední Slovensko.

Ceny průmyslových výrobců v únoru stouply meziročně o 3,6 pct.

Ceny průmyslových výrobců v Česku v únoru meziročně vzrostly o 3,6 procenta. Zvýšily se i ceny v ostatních odvětvích, a to u zemědělských výrobců o 8,2 procenta, stavebních prací o čtyři procenta a služeb pro podniky o 2,4 procenta. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). V meziročním růstu cen průmyslových výrobců se projevilo zejména zdražení energií o 7,3 procenta. Například elektřina a její distribuce stála podniky skoro o desetinu více než loni. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily oproti loňskému únoru o 17,4 procenta. Výrazně, skoro o čtyři pětiny, podražila hlavně zelenina. Brambory zdražily o více než polovinu. Podle Josefa Králíčka z Českého bramborářského svazu by cena brambor nadále růst neměla. V živočišné výrobě ceny naopak klesly, a to o 0,6 procenta. Zlevnila především vejce, meziročně o 12,5 procenta. Nižší byly také ceny skotu a jatečních prasat. Zdražila ale drůbež a mléko.

Lidé hodnotí starost vlády o rodiny s dětmi nejlépe od r. 2004

Starost vlády o sociální situaci rodin s dětmi hodnotí Češi nejlépe od roku 2004, kdy se jich na to Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) poprvé dotazovalo. Jako dostatečnou ji vnímá 56 procent lidí, což je o osm procentních bodů více než v předchozím průzkumu v únoru 2017. V případě konkrétních opatření v rodinné politice 90 procent Čechů souhlasí s podporou pružné pracovní doby nebo částečných úvazků pro rodiče a 88 procent i s provozováním družin u každé základní školy. Čtyři pětiny lidí by také přivítaly snížení daní pro lidi s nezaopatřenými dětmi, vyšší počet mateřských škol, otcovskou dovolenou a zvýšení rodičovského přídavku. Kolem dvou třetin dotázaných se vyslovilo pro společné zdanění manželů, vícerychlostní rodičovskou dovolenou nebo plošné porodné bez ohledu na příjem. S plošnými přídavky na děti souhlasila polovina lidí.

CVVM zjišťovalo mezi lidmi i názor na zavedení obědů zdarma pro děti v mateřských a základních školách, veřejnost v této otázce ale nebyla jednotná. Téměř dvě pětiny se přiklonily k variantě, aby obědy zdarma měly jen děti z chudých rodin, čtvrtina by je zavedla plošně pro všechny a třetina by je nezaváděla.

ERÚ udělil firmě Stabil Energy rekordní pokutu čtyři miliony Kč

Energetický regulační úřad (ERÚ) udělil společnosti Stabil Energy rekordní pokutu čtyři miliony korun za nekalé obchodní praktiky. Jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou za protispotřebitelské chování jednomu konkrétnímu dodavateli. Rozhodnutí je pravomocné. ČTK to dnes sdělil mluvčí ERÚ Michal Kebort. "V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo energetickému zákonu," uvedl radní ERÚ Jan Pokorný. Rozhodnutí úřadu popisující jednotlivá pochybení má přes 70 stran. Firma podle něj mimo jiné používala agresivní obchodní praktiky, když požadovala úhrady za služby, i když neměla uzavřené platné smlouvy.

Podle jednatele Stabil Energy Tomáše Zabloudila se firma proti postupu úřadu bude právně bránit. ERÚ podle něj rozhodnutí založil na zcela nedostatečných důkazech a celou věc dezinterpretoval. Firma tvrdí, že naopak vždy postupovala tak, aby práva spotřebitelů ochránila.

Wikipedie nebude jeden den kvůli změně autorského práva fungovat

Česká verze Wikipedie nebude ve čtvrtek jeden den fungovat. Její editoři tím chtějí protestovat proti chystané celoevropské reformě autorského práva. Nově pojatá ochrana autorských práv se nemá dotknout přímo Wikipedie, podle editorů ale výrazně omezí dostupnost zdrojů, ze kterých čerpají, a bude tak složitější zajistit kvalitu obsahu encyklopedie. ČTK to řekl předseda spolku Wikimedia Česká republika Vojtěch Dostál. Evropský parlament bude o reformě autorského práva hlasovat na přelomu března a dubna. Podle pravidel, na kterých se shodli zástupci zemí EU a Evropského parlamentu, budou online platformy typu Google nebo Facebook potřebovat licenci na autorsky chráněná díla, která uživatelé nahrají. Směrnice má též zajistit nárok autorů či interpretů na podíl z licencování či převodu jejich práv. Nadále bude možné šířit chráněná díla za účelem citací, kritiky, karikatury či parodie. Opatření se nemá dotknout nekomerčních internetových encyklopedií, jako je Wikipedie, vyloučeny jsou také otevřené softwarové platformy jako třeba GitHub.

"Prvotně protestujeme proti té směrnici jako celku a bojíme se o osud internetu," řekl Dostál. "Na internetu, kde budou platit tato pravidla, se budou daleko hůře sdílet informace, a to je pro wikipedisty důležité. Neustále se snaží dohledávat různé zdroje a pokud jich bude méně, tak to bude problém," uvedl. Dobrovolní editoři Wikipedie musí podle něj uvádět zdroje pro tvrzení, která do encyklopedických hesel přidávají. Jsou to často různé knižní publikace, u žhavých témat ale i webové odkazy, například ze zpravodajských serverů nebo jiných webů. Reforma údajně Wikipedii značným způsobem omezí možnost tyto weby citovat. Bez licence budou moci online platformy užívat jen velmi krátké úryvky. "Co pod tyto úryvky spadá, nikdo ale nevysvětlil," podotkl Dostál.

V Praze se konala akce na podporu íránské právničky

Na podporu íránské právničky Nasrín Sotudíové odsouzené v její zemi k 33 rokům vězení a 148 ranám bičem se v Praze před íránským velvyslanectvím konal happening. Skupina zhruba 20 lidí předala ambasádě petici, ve které požadují její okamžité propuštění. Trest byl Sotudíové udělen v prosinci 2018 za její právnickou činnost spojenou s obranou práv žen a snahou o změnu zákona proti povinnému zahalování. Akci pořádaly organizace Amnesty International a Česká ženská lobby.

"Její osud sledujeme už z let 2010 až 2013, kdy byla odsouzena za svou pokojnou činnost spojenou hlavně s povinným nošením pokrývek hlavy a chozením dívek do škol," řekl ČTK Martin Balcar z Amnesty International. Kromě vězení byla odsouzena k 148 ranám bičem. "Je to v podstatě trest smrti. Žádná žena nemůže tolik ran vydržet," řekla Hana Stelzerová z České ženské lobby. Podle Amnesty International jde o nejvyšší trest udělený obránkyni lidských práv za poslední roky. Účastníci happeningu vhodili petici se 6000 podpisy do schránky íránské ambasády. Uvedli, že se tak přidají ke 300.000 podpisům sesbíraných po celém světě, které jsou tento týden předávány íránským ambasádám.

ČTK chce získat od lidí snímky z roku 1989, udělá z nich výstavu

Shromáždit od veřejnosti co nejvíce fotografií z přelomového roku 1989 chce Česká tisková kancelář (ČTK) ve svém projektu Okamžiky sametové revoluce. Pokusí se doplnit obraz významné události novodobých českých dějin pomocí fotografií z archivů kohokoli, kdo tehdejší události zachycoval. Snahou je získat vedle známých záběrů z Václavského náměstí nebo z Letné i snímky z dalších měst i vesnic. Cílem projektu je získat jak fotografie z podzimního dramatického dění roku 1989, tak i z událostí, které byly předzvěstí listopadové revoluce a k nimž patří třeba už srpnové události roku 1988, Palachův týden v lednu 1989, trabanty v letních pražských ulicích, které tam zanechávali lidé utíkající přes město z východního Německa, nebo svatořečení Anežky Přemyslovny v Římě jen pár dní před 17. listopadem.

Nejlepší snímky se stanou součástí venkovní výstavy, která se představí na přelomu července a srpna 2019 na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, v listopadu bude instalována v Praze. "Smyslem projektu není opakovat známé věci, ale dostat do toho příběh a připomenout i regionální a lokální události. Druhý aspekt je, že bychom o případný získaný materiál rádi obohatili náš fotoarchiv," řekl šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch. Projekt volně navazuje na výstavu Okamžiky století, kterou ČTK loni připravila ze svého fotografického archivu ke stému výročí založení Československa.

Ministr podepsal nominaci vánočních ozdob na seznam UNESCO

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) podepsal nominaci ruční výroby vánočních ozdob z foukaných skleněných perel na zapsání na seznam nehmotného kulturního dědictví Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Ministr to uvedl na twitteru. Komise UNESCO o zápisu tradičních českých vánočních ozdob ze skleněných perliček rozhodovala na podzim, ale zápis na seznam nepřidala. Česko dosud u UNESCO uspělo s šesti nominacemi na zápis do seznamu nehmotného dědictví. Nominace nyní bude předána sekretariátu UNESCO k dalšímu řízení, dodal Staněk a popřál nominaci "hodně štěstí na této trnité cestě".

Vánoční ozdoby z dutých skleněných perliček vyrábějí v Poniklé na Semilsku už více než sto let. Firma Rautis je dnes jediným výrobcem na světě. Manufaktura zaměstnává pět desítek lidí a funguje na stejném místě od roku 1902. Sklárna nabízí přes 20.000 vzorů, některé pocházejí z počátku minulého století. Největší zájem je o tradiční vzory zejména hvězdy. Návštěvníkům sklárna nabízí komentované prohlídky, které si předloni vyslechlo přes 13.500 lidí. Unikátní výroba je od roku 2015 na národním seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury.

Divadlem roku 2018 je podle kritiků pražské Divadlo pod Palmovkou

Ceny divadelní kritiky za rok 2018 mají své vítěze. Divadlem roku se stalo pražské Divadlo pod Palmovkou. Vytvořilo i nejlepší loňskou inscenaci, a to Shakespearovu hru Něco za něco. Ocenění za nejlepší herecký výkon získala Pavla Gajdošíková za svou Maryšu v ostravském Divadle Petra Bezruče a Saša Rašilov za roli Mefista v Národním divadle. Nejlepší poprvé uvedenou českou hrou je Elegance molekuly autora Petra Zelenky v jeho režii v Dejvickém divadle. O cenách divadelní kritiky (dříve Ceny Alfréda Radoka) rozhodují kritičky a kritici v anketě časopisu Svět a divadlo. O vítězích jich teď hlasovalo 80. Letos se konal už 27. ročník.

Festival Dny frankofonie nabídne výstavu konžských umělců

Dvacátý ročník festivalu Dny frankofonie nabídne výstavu konžských umělců, projekce krátkometrážních filmů z frankofonních zemí nebo ochutnávku frankofonních specialit. Program vyzdvihující rozmanitost frankofonního světa představí Francouzský institut, Černínský palác, Českém centrum a Vysoká škola ekonomická ode dneška do 22. března v Praze. Festival se koná také v Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Ostravě a dalších městech.

Výstava Congo kitoko představí konžské umělce malující speciální technikou portrétní malby přímo na látky zakoupené na trhu. Malíři se nechali inspirovat nejen městským prostředím, ale také předměty souvisejícími s tradičním životním stylem v Demokratické republice Kongo. Diskuse na VŠE se zaměří na aktuální ekonomické výzvy Francie, Maroka a Švýcarska, vztahy s Českou republikou a konkurenceschopnost podniků těchto zemí na českém trhu. Součástí programu bude i hra Hledání pokladu, v rámci které budou čeští studenti objevovat rozličná frankofonní místa v Praze. V další soutěži budou moct poměřit svůj talent se svými básněmi ve francouzštině.

Počasí

Oblačno až zataženo a zpočátku na východě místy občasný déšť, nad 800 m slabé sněžení. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C.

Krkonošská horská služba vydala upozornění před zledovatělým terénem na hřebenech hor. V Krkonoších i nadále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech Krkonoš je okolo 240 centimetrů sněhu. Za poslední dny napadlo na ledovou krustu za silného jižního až západního větru asi 70 centimetrů sněhu. "Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení," uvedla horská služba. Místy hrozí laviny velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu.