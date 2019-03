Oba finalisté volby prezidenta v SR jsou proevropští, zní z Česka

Do finále volby slovenského prezidenta postoupili podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) kandidáti, u nichž je záruka, že budou bojovat proti extremismu a nenávisti. Čeští politici si všímají také toho, že oba finalisté jsou proevropští. Vítězství právničky Zuzany Čaputové v nynějším prvním kole vesměs očekávali. Čaputová dostala asi dvě pětiny hlasů, druhý postupující, místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič přibližně polovinu jejího zisku.

"Stále v tom vidím velkou spojitost s vraždou novináře Jána Kuciaka, protože Slovensko chce změnu a vládní garnitura Směru mu to momentálně nenabízí," řekl ČTK místopředseda sněmovního zahraničního výboru za ANO Jaroslav Bžoch. Soudí, že Čaputová se stane prezidentskou, neboť Šefčovičovi, byť je podle něho také dobrým kandidátem, je vyčítáno, že nepůsobí na Slovensku. "Je dobře, že Slovensko má oba kandidáty, kteří jsou spíše proevropští než euroskeptičtí," uvedl Bžoch. Úspěch Čaputové vnímá lídr evropské kandidátky ODS Jan Zahradil jako potvrzení širšího evropského trendu, kdy upadá důvěra v dosavadní stranicko-politické struktury a hledají se lidé zvenku.

Volby v 31 obcích vyhrála místní sdružení, účast 70 procent

Nová zastupitelstva si v sobotu vybrali obyvatelé 31 českých a moravských obcí ve 13 krajích. Ve volbách zvítězila místní uskupení či sdružení nezávislých kandidátů. Volební účast dosáhla v průměru 70,12 procenta, informoval ČTK mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jan Cieslar. Lidé museli k volbám tam, kde po řádných komunálních volbách loni na podzim klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovený počet, nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Mešno na Rokycansku, kde si cestu do volební místnosti našlo 91,78 procenta voličů. Nejmenší zájem o hlasování naopak projevili voliči v obci Tis na Havlíčkobrodsku, kde o složení zastupitelstva rozhodlo 46,42 procenta z nich.

Zemanův expertní tým odmítl nejvyšší soudcovskou radu

Poradní tým prezidenta Miloše Zemana za účasti ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) a bývalé ministryně spravedlnosti Marie Benešové na jednání na zámku v Lánech odmítl myšlenku nejvyšší soudcovské rady. Na twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Expertní tým podle něj rovněž kritizoval pomalost soudců a státních zástupců. Vytvoření nejvyšší soudní rady požaduje již několik let marně Soudcovská unie. Rada by podle dřívějších plánů soudců měla převzít část kompetencí ministerstva spravedlnosti, spravovat soudnictví nezávisle na prioritách jednotlivých ministrů a reprezentovat justici vůči exekutivě a parlamentu.

Pomalost české justice a přílišnou délku soudních řízení prezident Zeman opakovaně kritizuje. Ze statistik za rok 2017 vyplývá, že například u Krajského soudu v Ústí nad Labem trvá civilní řízení průměrně déle než šest let, celorepublikový průměr pak přesáhl tři roky.

Brabec by chtěl založit takzvanou uhelnou komisi po vzoru Německa

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by chtěl po vzoru Německa iniciovat v České republice založení takzvané uhelné komise. Debatovat by měla o možnosti přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie a jádro. Ministr to dnes řekl v České televizi (ČT) v pořadu Otázky Václava Moravce. "Mně se ten německý model líbí. Abychom si řekli, jaké jsou reálné možnosti České republiky v možná ještě rychlejším přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje a na jádro. Jen na obnovitelných zdrojích samozřejmě zůstat nemůžeme, takovou pozici nemáme," dodal.

Podle Brabce "doba uhelná" v České republice skončí kolem roku 2040, řekl v ČT. Výrazně dřívější termín by podle něj měl dramatické důsledky. V ČR se v roce 2017 nejvíce elektřiny vyrobilo v hnědouhelných elektrárnách (42 procent), na jaderné elektrárny připadala třetina. Následovaly obnovitelné zdroje energie (celkem 11 procent), černé uhlí (pět procent) a zemní plyn (čtyři procenta).

Nároky na vojenské schopnosti ČR budou v příštích letech stoupat

Nároky na vojenské schopnosti České republiky budou v příštích letech růst. Předpokládá to Dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2035, který bude v pondělí schvalovat vláda. Nahradí Bílou knihu pro obranu z roku 2011. Dokument očekává, že se bude i nadále měnit bezpečnostní prostředí, bude složitější. Hrozbu přímého útoku na české území ale považuje za nízkou. České ozbrojené síly musí být rychlé a flexibilní, připravené působit v různém geografickém i kulturním prostředí. Za největší riziko ozbrojeného konfliktu v Evropě výhled označuje "hluboké krize ve vztazích evropských států s Ruskem", za které může otevřená ruská agrese vůči některým státům.

Ministerstvo obrany do roku 2024 rozhodne, zda armádě pořídí bojové vrtulníky nebo je nahradí drony. Uvádí to Dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2035, který má ČTK k dispozici. V pondělí ho projedná vláda, nedávno ho schválila Bezpečnostní rada státu. Dokument také uvádí, že do roku 2025 bude rozhodnuto, zda si i nadále bude Česko pronajímat gripeny či si pořídí vlastní stíhací letouny a jestli se jejich počet nezvýší.

Na poli na Novojičínsku byly nalezeny ostatky německého vojáka

Na poli u Bílova na Novojičínsku byly nalezeny kosterní ostatky německého vojáka, který padl ve druhé světové válce. Jeho výbava byla kompletně zachovaná včetně vojenských známek, bude tak zřejmě možné zjistit totožnost mrtvého. ČTK to řekli archeolog Petr Rataj z opavského pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR a policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Rataj řekl, že ostatky našel na poli člověk, který tam s detektorem hledal právě pozůstatky z druhé světové války. Nález ohlásil policii, která pak kontaktovala archeology.

Ostatky padlých vojáků se podle Rataje v Moravskoslezském kraji nacházejí zejména na Opavsku, kde se za války odehrávala razantní Ostravská operace. V okolí Bílova a Bílovce na Novojičínsku se ale také hodně bojovalo.

Ve zlínské nemocnici se 29 lidí nakazilo salmonelózou

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně se objevila salmonelóza. O případu již dříve informovala média. Mluvčí nemocnice Egon Havrlant dnes ČTK řekl, že nemocnice okamžitě zavedla zvýšený hygienický režim, dekontaminovala se také nemocniční kuchyně před zahájením přípravy jídel. "Od pátku jsme zaznamenali zažívací potíže u 17 žen hospitalizovaných na gynekologicko-porodnickém oddělení, dvou pacientů urologie a čtyř pacientů dětského oddělení. Stejné potíže se v pátek projevily také u čtyř našich zaměstnanců, kteří zůstali doma, během soboty přibyli ještě další dva," uvedl Havrlant. Zdroj nákazy podle něj není známý, podle krajské hygieny šlo pravděpodobně o kuře s rýží, které se podávalo ve čtvrtek na oběd.

Filmové kanceláře nabízejí místa v ČR filmařům, je jich 11

Regionální filmové kanceláře, ale i jednotlivé lokace, města a obce mohou soutěžit o titul Film friendly. Iniciativa, kterou zaštiťuje Česká filmová komise, má povzbudit regionální subjekty při jejich spolupráci s filmovými štáby, šířit povědomí o přínosech audiovizuální produkce, ale také upozornit filmaře na aktivní a vstřícné lokace, města i celé regiony. Loni cenu dostal za rok 2017 Ústecký kraj, jehož filmová kancelář asistovala například u zrodu celovečerních filmů Úsměvy smutných mužů (režie Dan Svátek), Jan Palach (Robert Sedláček) a Hastrman (Ondřej Havelka) a televizních seriálů Most! (Jan Prušinovský) a Rapl II (Jan Pachl).

Letošního vítěze opět vyhlásí na festivalu v Karlových Varech. Uzávěrka soutěže je 28. března. Vlastní filmové kanceláře má v Česku 11 regionů. Filmové kanceláře začaly vznikat v roce 2011, souvisejí se systémem filmových pobídek pro zahraniční štáby, jejich přínos ale podle organizátorů může být i pro domácí cestovní ruch. Loni v Česku vznikalo 40 zahraničních seriálů a filmů. Podmínkou pro přidělení dotace z nadačního fondu Praha ve filmu je to, aby metropole ve filmu znázorňovala skutečně hlavní město České republiky. V minulých dvou letech magistrát rozdělil 24,6 milionu korun mezi 19 českých a zahraničních filmů.

Vítězem Jednoho světa je dokument o uprchlíkovi Kamenné srdce

Vítězným filmem letošního festivalu dokumentů o lidských právech Jeden svět se stal snímek Kamenné srdce o afghánském uprchlíkovi ve Francii. Cenu za nejlepší režii má film Odložený případ tvůrce Madse Brüggera o tragické smrti generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda. Nejlepším českým dokumentem je Dobrá smrt režiséra Tomáše Krupy o nemocné ženě, která se rozhodla pro asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku. ČTK o tom informovala mluvčí festivalu Gabriela Gálová. Přehlídka v Praze končí, přesouvá se do dalších 35 měst v Česku a také do Bruselu.

Pro jedenadvacátý ročník zvolili pořadatelé téma Bezpečná blízkost. Snímky se týkaly určení identity, a to u jednotlivce i skupiny. V programu bylo 117 dokumentů z 51 zemí. Vítězný film Kamenné srdce režisérů Claire Billetové a Oliviera Jobarda zaznamenává příběh afghánského uprchlíka, který po osmi letech získal azyl ve Francii. Podmínky ale nemá ideální a také roste nedorozumění se zbytkem rodiny, která zůstala ve vlasti. Podle poroty plynutí a tempo snímku udržují diváka soustředěného od začátku do konce.

Zvláštní cena hlavní poroty připadla scénickému experimentu Rekonstrukce Utøyi, který se pokouší zprostředkovat zážitek z útoku na norský letní tábor v roce 2011. Snímek ocenila i regionální porota. Studentská porota vybrala nizozemský film #FollowMe, v němž se reportér snaží získat co nejvíc sledujících na instagramu a prozkoumává způsoby, jak se toho dá docílit. Odhaluje systém podvádění s falešnými profily a internetovými roboty.

Bílá labuť má 80 let, svého času byla nejmodernější v ČR

Původně zájezdní hostinec a pivovar a později i proslulý šantán a jeden z prvních pražských kabaretů stávaly kdysi na místě v pražské ulici Na Poříčí, kde byl před 80 lety, 18. března 1939, otevřen obchodní dům Bílá labuť. Až do roku 1975, kdy byly otevřeny další domy - Kotva a Máj, byl tento funkcionalistický palác ze skla a železobetonu největším a nejmodernějším obchodním domem v Praze. Bílá labuť je dnes odleskem své dřívější slávy.

Při svém otevření v roce 1939 vzbudila tato stavba architektů Josefa Kittricha a Josefa Hrubého pozornost, neboť byla vybavena i řadou v Čechách tehdy nevídaných vymožeností: například eskalátory, vytápěním vedeným ve stropě nebo klimatizací. Pyšnila se dokonce i evropskými unikáty - pokladní potrubní poštou či automatizovaným (skluzovým) sběrem odpadu. Neobvyklé bylo i reklamní osvětlení, jemuž dominovala neonová osmimetrová otáčející se labuť.

Sport

Jedničky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou deblový titul v Indian Wells nezískaly, Mertensové se Sabalenkovou podlehly ve finále 3:6 a 2:6.

Nejznámější český bojovník MMA Karlos Vémola uspěl při premiéře v organizaci Oktagon. Na galavečeru smíšených bojových sportů v Ostravě porazil Poláka Pawla Brandyse již v prvním kole. Hlavní zápas obstaral šampion velterové váhy David Kozma a v pětikolové bitvě udolal na body Slováka Samuela Kristofiče.

Počasí

Skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, na západě 13 až 16 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.