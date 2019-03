Vedení ODS vyloučilo ze strany poslance Václava Klause mladšího

Vedení ODS vyloučilo ze strany poslance Václava Klause mladšího. Novinářům to po zasedání výkonné rady oznámil předseda občanských demokratů Petr Fiala. Klaus se s ODS podle některých občanských demokratů už déle názorově rozchází. Na zasedání výkonné rady ho špičky ODS nepozvaly. Klaus mladší skončil také v poslaneckém klubu ODS. Jeho vyloučení z nejsilnější opoziční strany podpořili všichni přítomní členové výkonné rady.

Sněmovní frakce ODS se už ve středu distancovala od Klausových slov z předchozího dne, kdy přirovnal schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Klub v usnesení také konstatoval, že Klaus mladší svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Občanští demokraté připomínají jeho zpochybňování české armádní mise v Afghánistánu nebo podporu kandidátovi SPD Ladislavu Jaklovi před loňskými senátními volbami.

Klaus v reakci na vyloučení z ODS uvedl, že se bude snažit nabízet vize, pozitivní program a slíbil, že názory nezmění. K ODS se už nechce vyjadřovat

ODS chce dvě sazby DPH a asignaci části sociálních odvodů

Opoziční ODS se chce vrátit ke dvěma sazbám daně z přidané hodnoty místo nynějších tří - 21 procent, 15 procent a 10 procent. Chce také umožnit lidem, aby posílali procentní bod ze sociálních odvodů na důchody svých rodičů nebo na zdravotní a sociální služby. Programové cíle představili občanští demokraté na konferenci v Praze. ODS prosazuje v daňové oblasti také zavedení paušální daně pro malé živnostníky, s čímž nedávno přišlo i vládní hnutí ANO. Nejsilnější opoziční strana by zrušila daň z nabytí nemovitosti a silniční daň. V reakci na záměry ČSSD zavést sektorovou, respektive bankovní daň občanští demokraté zdůrazňují, že žádné nové daně nechtějí. Podrobnosti o své představě změn v penzích a také program prorodinné politiky chce ODS prezentovat na podzim.

Policie prověřuje případné schvalování teroru na Novém Zélandu

Česká policie v souvislosti s pátečním teroristickým útokem v mešitách na Novém Zélandu prověřuje, zda se někteří lidé především na internetu a sociálních sítích nedopustili schvalování tohoto trestného činu. Všechny aktivity, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, policie pečlivě prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení, uvedl na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Také policejní prezident Jan Švejdar zdůraznil, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti.

Při střelbě ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch zahynulo 49 lidí a další jsou v kritickém stavu. K útoku se přihlásil australský pravicový radikál, který uvedl, že ho k činu vedly protiimigrační motivy. Čin v pátek odsoudili také čeští vládní i opoziční politici. Někteří přitom zdůraznili, že až k takovým činům může vést šíření strachu a nenávisti.

Analýza: Návrhy k dorovnání penzí žen můžou být proti Ústavě

Opatření v důchodovém systému, která ministerstvo práce navrhuje ke srovnání rozdílů v penzích žen a mužů, by nejspíš byla v rozporu s ústavou a pravidly rovného zacházení. Pravděpodobně by se tak po přijetí musela zas rušit. Resort to uvedl ve své analýze. Ženy mají průměrně zhruba o pětinu nižší důchody než muži. Ministerstvo navrhuje ve státním důchodovém pilíři pět možností řešení a dvě další mimo něj. Mezi návrhy je třeba rozdílná valorizace pro ženy a muže či přidání za každé dítě. Úplné srovnání by podle resortu stálo ročně 32 miliard korun navíc. Podle analýzy opatření neodstraňují příčiny, ale důsledky. Za nižší penzi žen ze dvou třetin mohou jejich nižší výdělky.

Starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení na konci loňska pobíralo 2,41 milionu lidí - 948.000 mužů a 1,46 milionu žen. Senioři dostávali v průměru 13.683 korun, seniorky 11.281 korun. Podle některých opozičních politiků by jednání komise mohlo skončit fiaskem a ministryně by si na tématu srovnávání penzí mužů a žen mohla "vylámat zuby".

Ženy v Česku se teprve 17. března dostanou na loňský výdělek mužů

Ženy v Česku se teprve v polovině března dostanou na částku, kterou si loni vydělali muži. K tomu, aby dosáhly na průměrný roční mužský výdělek, musí pracovat přes 14 měsíců. V průměru totiž pobírají zhruba o pětinu méně než muži. Takzvaný den platové rovnosti připadá v ČR na neděli 17. března. ČTK o tom informovala společnost Business & Professional Women ČR (BPW). Česko patří v EU k zemím s největším rozdílem v odměňování žen a mužů.

"Podle zjištění Českého statistického úřadu je nejvyšší platový rozdíl stále mezi ženam​i ​a muži s vysokoškolským vzděláním, v průměru dosahuje ​27,8 procenta," uvedla mluvčí BPW Marie Petrovová. Podotkla, že se výrazně liší i zastoupení žen a mužů ve vedení firem. "Aktuálně je mezi nejvyššími manažery firem pouze sedm procent žen," dodala. Podle údajů ČSÚ medián mezd v loňském posledním čtvrtletí dosáhl u mužů 31.910 korun a u žen 26.490 korun. Mužská částka byla o pětinu vyšší.

GIBS loni obvinila 188 lidí, nejvíce stíhaných bylo v Praze

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni obvinila 188 lidí, o 63 méně než v roce 2017. Nejvíce stíhaných bylo stejně jako v předchozím roce v Praze, nejméně na Pardubicku a na Vysočině. Vyplývá to ze zprávy o činnosti GIBS za rok 2018. Do budoucna si inspekce kromě jiného klade za cíl snížit počet rozpracovaných případů. Nejčastěji byli lidé stíhání kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Trestných činů, kdy příslušníci bezpečnostních sborů použili nepřiměřené násilí při výkonu pravomoci, loni přibylo o 38 na 66 skutků. Obviněno ale bylo o osm lidí méně než předloni, a to 13. Z toho šlo o devět policistů a čtyři příslušníky vězeňské služby.

V loňském roce inspekce zadokumentovala 22 trestných činů, které vykazovaly znaky korupčního jednání. Obviněno bylo 15 osob, tedy o 11 méně než předloni. Nejčastěji šlo podle zprávy například o předávání informací za úplatu či protislužbu, neoprávněné lustrace v informačních systémech nebo ovlivňování řízení v nezákonný prospěch. V oblasti extremismu nebyl v roce 2018 obviněn nikdo, v souvislosti s drogami bylo zahájeno stíhání proti šesti osobám, kvůli domácímu násilí byli obviněni čtyři lidé. "V těchto případech se jedná zejména o selhání jednotlivců, které přímo nesouvisí s plněním služebních úkolů," píše se v dokumentu.

Kromě statistik kriminality se výroční zpráva věnuje také zkouškám spolehlivosti patřící mezi výjimečné kompetence GIBS, kterou nikdo jiný nemůže vykonávat. Při zkouškách se testuje odolnost příslušníků bezpečnostních sborů vůči protiprávnímu jednání. V českém právním řádu existuje tato možnost od roku 2009. Loni inspektoři dokončili 40 zkoušek, v pěti případech odhalili protiprávní jednání.

V Rakousku se vážně zranil 32letý Čech, kterého strhla lavina

Vážné zranění utrpěl v pátek odpoledne 32letý Čech, kterého při túře v oblasti lyžařského střediska Tauplitz v rakouském Štýrsku strhla lavina. Tři další lidé, kteří postiženého doprovázeli, se lavině vyhnuli a utrpěli jen šok, informovala dnes agentura APA s odvoláním na policii. Čtyřčlennou skupinu podle policie tvořily dva manželské páry, které si vyšly s běžkami z Tauplitzalmu na 1890 metrů vysokou horu Rosskogel. Podle průvodců se jedná o nenáročnou túru přes hezká jezera na vrchol s krásným výhledem. V okolí jednoho z jezer, Steirersee, se ale výletníci kvůli špatnému počasí rozhodli vrátit. Muž, který šel v čele skupiny, pak při vstupu na příkrý svah spustil lavinu, která ho s sebou nesla asi 200 metrů, až narazil do stromu a vážně se zranil.

Lipský knižní veletrh nabídne premiéru filmu Uzly a pomeranče

Česko-německo-slovenský koprodukční snímek Uzly a pomeranče režiséra Ivana Pokorného bude mít premiéru 20. března v lipském kině Regina-Palast. Uvedení filmu natočeného podle stejnojmenné knižní předlohy Ivy Procházkové bude součástí doprovodného programu Lipského knižního veletrhu, na kterém je Česká republika letos čestným hostem. ČTK o tom informoval Daniel Maršalík z České televize, která se podílela na výrobě snímku. Román Uzly a pomeranče o nelehkém dospívání byl dosud vydán v pěti jazycích a oceněn literárními cenami v několika evropských zemích.

Iva Procházková v roce 1983 s rodinou emigrovala a usadila se v Rakousku a posléze v tehdy západním Německu. Tam s manželem Ivanem Pokorným rozvíjela divadelní projekty a věnovala se i literární tvorbě pro dospělé a dětské čtenáře. Po roce 1989 začala publikovat také v Československu a později Česku. Je autorku bezmála třicítky knih vydaných dosud v 16 jazycích.

Milan Kundera narozeniny neslaví, říká jeho brněnský přítel Uhde

Světoznámý spisovatel Milan Kundera, kterému 1. dubna bude 90 let, podle svého brněnského kolegy a přítele Milana Uhdeho narozeniny od mládí moc neslaví. Uhde mu proto blahopřát nebude, rád by jej ale někdy znovu navštívil v Paříži, kde Kundera od roku 1975 žije. Francie se stala jeho druhou vlastí, své poslední knihy psal ve francouzštině. Na dalším díle už Kundera podle Uhdeho nepracuje. Ačkoli se Kundera do veřejného života v Česku nezapojuje a k dění ve vlasti se nevyjadřuje, nikdy ho události v rodném městě nepřestaly zajímat. "Některé situace ho dokonce zaujaly natolik, že mi zatelefonoval a ptal se mě, co to je, co si o tom myslím a tak dále," řekl Uhde zpravodajce ČTK.

Autor románů jako Nesmrtelnost, Žert nebo Nesnesitelná lehkost bytí má v rodné zemi skupinu přátel, se kterými udržuje kontakty. Dramatik, spisovatel a někdejší politik Uhde mezi ně patří. S Kunderou si pravidelně telefonují, osobně se viděli naposledy před dvěma lety. Tehdy Uhde i s manželkou vyrazil do Paříže, aby s Kunderovými strávili čtyři dny.

Český Cirk La Putyka vystupuje až do srpna v Berlíně

Vystoupení českého souboru Cirk La Putyka mají až do srpna možnost zhlédnout obyvatelé německé metropole. Ve známém berlínském divadle a varieté Chamäleon odehraje uskupení téměř 180krát představení nazvané Vzpomínky bláznů (Memories of Fools). Úspěšnou premiéru si kus o snech a fantastické cestě do vesmíru odbyl tento týden.

"Je to hrozně zajímavá zkušenost, v Čechách se tohle vlastně vůbec nepraktikuje hrát 180 představení v řadě. Je to úplně jiný způsob práce, než známe my," poznamenal režisér Rosťa Novák. V Berlíně je to naopak zvykem, a divadlo Chamäleon tak má standardně v programu - až na drobné výjimky - celých šest měsíců jen jediné představení. Náročnému rytmu se muselo přizpůsobit i představení, v němž se kombinují akrobatické prvky nového cirkusu s divadlem, tancem nebo kouzelnickým vystoupením. Vystupování před německým publikem podle Nováka má i další specifika. Velká část diváků například od podobného představení, kterému se zatím dostává dobrých kritik, očekává jen akrobacii, což ale není styl Cirku La Putyka, pro který hraje zásadní roli i příběh. Představení českého souboru tak vedle akrobacie může zaujmout i způsobem vyprávění, výraznými kostýmy, svéráznými postavami nebo krátkými videoprostřihy.

Čeští skauti zažívají nejdelší svobodnou éru v historii

Čeští skauti zažívají nejdelší éru svobodného fungování v historii. V minulém století hnutí zakázali nejdříve nacisté, pak dvakrát komunisté. Naposledy byl skauting obnoven po listopadu 1989, v pondělí 18. března od té doby uplyne přesně 10.699 dní. Skauti spočítali, že do tohoto data bylo nejdelším svobodným obdobím mezi založením skautingu v českých zemích v roce 1911 a prvním zákazem nacisty v roce 1940, které trvalo o den méně. Přes tři zákazy, jeden nacistický a dva komunistické, u nás skauting stále funguje a v posledních letech se mu nesmírně daří. Od roku 2006 počet členů Junáka neustále roste a podle sčítání z minulého roku přesáhl 60.000. Skauting vznikl roku 1907 v Anglii, zásluhou učitele A.B. Svojsíka se ještě za dob Rakouska-Uherska dostal do českých zemí. K její popularitě přispěl spisovatel a dlouholetý skautský vedoucí Jaroslav Foglar. Dějiny českého skautingu odrážejí pohnutou historii země ve 20. století.

Praha o víkendu slaví svátek patrona Irska, sv. Patrika

Praha stejně jako další světové metropole slaví o víkendu svátek irského patrona, svatého Patrika, který připadá na 17. března. Akce nazvaná Tour sv. Patrika zahrnuje koncerty, kulturní vystoupení, workshopy a irskou gastronomii a v neděli ji završí průvod, který projde ulicemi hlavního města. Slavit se bude i v klubech, barech a irských hospodách dalších měst Česka, které nabídnou svým hostům tradiční zelené pivo, whisky nebo speciální menu.

V Praze oslavy začnou v sobotu na smíchovské náplavce, kde budou moci návštěvníci street food festivalu ochutnat tradiční i méně známé irské speciality. Hlavní program oslav bude podle zástupců organizátorů ale v Holešovické tržnici, kde bude vystoupení irských komiků a několika hudebních skupin. Při příležitosti dne svatého Patrika, kdy se Irové po celém světě oblékají do zelené barvy a podávají se zelené pokrmy a pivo, pak bude večer symbolicky v zelené barvě nasvícen Tančící dům nebo petřínská rozhledna. Svatý Patrik podle legendy obrátil v pátém století Iry na křesťanství.

Samková podruhé vyhrála Světový pohár snowboardcrossařek

Mistryně světa Eva Samková získala podruhé v kariéře křišťálový glóbus za triumf v celkovém hodnocení Světového poháru ve snowboardcrossu. Ve finále ve švýcarském Veysonnaz korunovala životní sezonu třináctým vítězným závodem v seriálu. Samková bojovala o celkový titul s Lindsey Jacobellisovou, s níž měla před finále shodně 3400 bodů. Jistotu glóbu získala pětadvacetiletá Češka už před finále, neboť Američanka se do něj nedostala. Ziskem křišťálového glóbu navázala na své předloňské celkové vítězství v SP.

"Je to skvělý, je to skvělý! Jsem ráda, že to vyšlo. Tohle je nejlepší zakončení, co mohlo být. Lindsey mi to trošku ulehčila, ale i tak to byl těžký závod, protože holky jezdí skvěle. Tahle sezona je skvělá, nebyla jsem hůř než třetí. Opravdu sezona, jak má být," řekla Samková v nahrávce pro média. Samková v této sezoně SP vyhrála tři závody, jednou dojela druhá a jednou třetí. Navíc se v americkém Solitude stala poprvé světovou šampionkou.

Sport - výsledky

Česká štafeta biatlonistů se blýskla na mistrovství světa čtvrtým místem. Ve švédském Östersundu sice rozjeli zkušení Michal Šlesingr a Ondřej Moravec závod na čtrnácté pozici, ale výborně běžící i střílející Tomáš Krupčík a finišman Michal Krčmář tým vytáhli o deset míst výše. Na bronzovou ruskou sestavu nakonec Čechům chybělo necelých 17 vteřin. Z vítězství se radovala favorizovaná norská štafeta, jejíž finišman Johannes Bö slaví v Östersundu již čtvrtou zlatou medaili. Před druhými Němci měli Norové náskok téměř čtyřiceti vteřin, třetí Rusové už zaostali o více než minutu. Čeští biatlonisté zajeli výborně, což se před nimi nepovedlo ženám. Ty musely na čtyři trestné okruhy a skončily až patnácté.

Čeští basketbalisté budou hrát na mistrovství světa v Číně v základní skupině E v Šanghaji s obhájci titulu Spojenými státy americkými, Tureckem a Japonskem. Rozhodl o tom los v Šen-čenu. Na světovém šampionátu se Češi představí premiérově v samostatné historii a poprvé od účasti Československa v roce 1982. Turnaj se bude hrát od 31. srpna do 16. září.

Počasí

Zataženo až oblačno s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C. V neděli se do Česka znovu vrátí silný vítr, v nárazech dosáhne rychlosti okolo 70 km/h. Výstraha se netýká Zlínského a většiny Jihomoravského kraje.

Uplynulá zima byla podle meteorologů bohatá na srážky a čtvrtá nejteplejší za posledních deset let. Během prosince, ledna a února spadlo na území republiky o čtvrtinu víc srážek, než bývá v tomto období obvyklé. Na doplnění deficitu zásob zejména podzemních vod to ale nestačilo. Průměrná teplota vzduchu během meteorologické zimy 2018/2019 dosáhla 0,4 stupně Celsia, což je o 1,7 stupně víc než normál z let 1981 až 2010. Teplé měsíce byly prosinec a únor, zatímco leden hodnotí meteorologové jako teplotně normální.