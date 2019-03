Čeští politici odsoudili teroristický útok na Novém Zélandu

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD)odsoudili teroristický útok ve dvou mešitách na Novém Zélandu. Vyjádřili soustrast pozůstalým i všem občanům Nového Zélandu. Podobně se vyjádřili i další politici, například předseda ODS Petr Fiala a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Mezi oběťmi teroristického útoku v mešitách v novozélandském městě Christchurch nejsou podle informací ministerstva zahraničí žádní čeští občané. V cestovatelské databázi DROZD je nyní na Novém Zélandu registrováno 304 Čechů, uvedl na dotaz ČTK mluvčí Černínského paláce Michal Bucháček. Ministerstvo jim rozeslalo varovnou sms zprávu a e-mail s doporučením, aby respektovali pokyny novozélandských úřadů a zejména bezpečnostních složek. Při střelbě ve dvou mešitách ve městě Christchurch zemřelo 49 lidí, dalších 48 osob utrpělo vážná zranění. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová prohlásila, že šlo o dobře plánovaný teroristický útok a bezprecedentní událost.

Hazdra: Většina české společnosti si přála válku s nacisty

Naprostá většina české společnosti si přála válku s nacistickým Německem. Z jejího pohledu měla vyústit v porážku Německa a obnovu Československa, řekl na konferenci v pražském Kolovratském paláci historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Nacistickou okupací v březnu 1939 podle něj byla završena zkáza československého státu, který byl již v té době značně zdecimovaný. "V atmosféře frustrace z výsledku mnichovského rozhodnutí se parlamentní demokracie první republiky stávala definitivně minulostí a země se vydala cestou národní očisty a budování autoritářského systému," řekl Hazdra. Evropa a svět se postupně přibližovaly válečnému konfliktu, jehož rozsah nikdo v roce 1939 nemohl předvídat. "Většina evropských zemí přitom stále doufala, že se válce podaří zabránit a že se Hitlerova expanze přece jen zastaví, avšak opak byl pravdou," doplnil historik.

Tisíce Čechů a Slováků se aktivně zapojily do odboje na domácí půdě i v zahraničí jako součást spojeneckých armád. "Tito stateční lidé tím demonstrovali očividnou odhodlanost postavit se expanzi nacistického režimu, což mělo nezanedbatelný mezinárodněpolitický význam pro dosažení jejich cíle, tedy aby spojenci zařadili obnovení Československa do svých plánů poválečného uspořádání světa. To vůbec nebyla taková samozřejmost, jak se nám dnes může zdát," dodal Hazdra. V době války se podle něj společnost politicky posouvala doleva. "Stále v ní přetrvávaly negativní vzpomínky na mnichovské rozhodnutí a v jejích očích zradu západu. O to mocněji začal působit obdiv k Sovětskému svazu, který se připojil k antinacistické koalici po jistém čase. Mnozí tehdy věřili v proměnu sovětského režimu pod vlivem kontaktu se západními demokraciemi. Tento idealismus brzy zmrazila poválečná realita," uvedl Hazdra. Konference o dějinných souvislostech březnových událostí roku 1939 se koná v Zeleném salonku Kolovratského paláce. Právě tam před 80 lety ve tři hodiny ráno mimořádně zasedala vláda Rudolfa Berana, který ministry seznámil s jednáním prezidenta Emila Háchy v Berlíně. Tam Hácha podepsal pod nátlakem Adolfa Hitlera dokument, v němž svěřil Čechy a Moravu do rukou říše. I když bývá jako datum zahájení okupace zbytků Československa nacistickým Německem označován 15. březen 1939, ve skutečnosti první příslušníci wehrmachtu a jednotek SS překročili státní hranici již vpodvečer předchozího dne na Ostravsku. Tedy v době, kdy Hácha teprve cestoval do Berlína. V Místku přitom narazili na rozsahem nevelký, ale houževnatý odporu skupiny českých vojáků, ve zbytku republiky byl ale průběh okupace z německého hlediska bezproblémový.

Petříček Severní Makedonii podpořil v jednáních s EU

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček navštívil Severní Makedonii. Zdůraznil, že tato balkánská země musí pokračovat v reformních krocích. Její představitele podle tiskové zprávy Černínského paláce ujistil, že Česká republika podporuje zahájení přístupových jednání Severní Makedonie s Evropskou unií. Česká republika uvítala nedávnou historickou dohodu Skopje s Aténami, která vyřešila dlouhotrvající spor o název země a otevřela Severní Makedonii, dříve Makedonii, cestu do EU i NATO.

ČEZ začal stavět teplovod z Temelína do Budějovic

ČEZ začal stavět 26 kilometrů dlouhý horkovod mezi jadernou elektrárnou Temelín a Českými Budějovice. Náklady jsou 1,445 miliardy korun. ČTK to řekl Michal Hrubý, generální ředitel firmy Tenza, která teplovod staví. Práce plánují energetici na necelé dva roky, první dodávky v topné sezoně 2020/2021. Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí městská teplárna z vlastních zdrojů. Díky temelínskému teplu nebude muset Teplárna České Budějovice spálit až 80.000 tun uhlí ročně a nevypustí stejný objem oxidu uhličitého. Plán propojit elektrárnu s krajským městem se poprvé objevil v polovině 80. let 20. století. Projektanti s ním počítali ještě v době, kdy se elektrárna začala v roce 1987 stavět. Počátkem 90. let ale plán částečně zapadl, když se řešilo, že dokončené budou místo čtyř jen dva bloky.

ČR převzala pozemek pro stavbu pavilonu na výstavě Expo v Dubaji

Česká republika ve středu převzala pozemek pro stavbu národního pavilonu na výstavě Expo 2020 v Dubaji. Dvoupatrová budova vznikne podle návrhu českého architektonického studia Formosa AA. Návštěvníci v ní uvidí expozici přestavující zejména české vědecké objevy a inovace. ČTK o tom informovala Lenka Maršálková z Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na Expo 2020. Pavilon by sám měl být výrazným exponátem. V lednu 2020 by do pavilonu měl být nainstalován systém S.A.W.E.R. vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur. Systém vyvíjejí vědci Akademie věd ČR a ČVUT. Součástí je i postup, jak pomocí řas bez chemických hnojiv zkultivovat poušť v zelenou oázu.

Sněmovna se bude zabývat podfinancováním sociálních služeb

O nedostatku peněz na sociální služby bude ve středu 27. března jednat Sněmovna. Prosadili to lidovci. Podle nich krajům na služby pro seniory, postižené a další potřebné a na navýšení výdělků pracovníků schází dvě miliardy korun, takže hrozí propouštění a omezení péče. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před týdnem při interpelacích řekla, že podle zjištění jejího úřadu chybí na sociální služby téměř miliarda. O dofinancování chce jednat s resortem financí. Podílet by se měly i samosprávy, uvedla Maláčová. Jak uvedl lidovecký poslanec Vít Kaňkovký, na jednání Sněmovny dorazí i poskytovatelé služeb.

Policie obvinila 12 cizinců z převaděčství asijských migrantů

Česká policie tento týden zadržela 12 občanů zemí bývalého Sovětského svazu a obvinila je z převaděčství. Stíhaným hrozí až desetileté vězení. ČTK to sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Mezinárodní organizovaná skupina podle něj déle než rok zajišťovala převozy nelegálních migrantů z jihovýchodní Asie. Kriminalisté zjistili celkem 16 případů, při nichž gang převezl nebo se pokusil převézt z Ukrajiny do Česka a dále do Německa celkově stovku běženců z Bangladéše, Srí Lanky a Vietnamu. Gang údajně čítal nejméně 35 členů. Běženci putovali podle mluvčího nejprve letecky do Ruska nebo na Ukrajinu, kde jim gang zajistil stravu a ubytování a další den je přesunul k vnější hranici schengenského prostoru. Odtud se migranti vydali pěšky do Polska, na Slovensko nebo do Maďarska, a to za pomoci maskovaných převaděčů. Po překročení hranice následovala cesta auty do Prahy, odkud běženci po odpočinku pokračovali do Německa.

Studenti po celém světě stávkují za ochranu životního prostředí

Desítky tisíc studentů, ale i dospělých po celém světě stávkují za důslednější ochranu klimatu a snižování emisí. Podle webu FridaysForFuture.org se dnes uskuteční přes 2000 protestů ve 123 zemích. Nejprve do ulic vyšli australští a asijští studenti, k nimž se nyní přidávají jejich kolegové v Africe a Evropě včetně ČR. Hnutí odstartovala 16letá švédská středoškolačka Greta Thunbergová, která nyní stávkuje už třicátý týden v řadě. Nejvíce protestů v Evropě je hlášeno v Itálii (235), Francii (216), Německu (199), Švédsku (176) a Británii (151).

K protestu se připojily stovky pražských studentů. Byli vybaveni transparenty s nápisy jako "Dinosauři si taky mysleli, že mají čas" nebo "Save our planet, save our future" (Zachraňte naši planetu, zachraňte naši budoucnost). Na Malé Straně se shromáždění mladých lidí, tvořené zejména gymnazisty, začalo scházet po osmé hodině a před půl desátou se vydalo na pochod. K akci se vedle pražských studentů přidali také středoškoláci z Ostravy, Olomouce, Liberce a dalších měst, podpořily ji rovněž ekologické organizace Hnutí Duha či Greenpeace a stovka vědců a akademiků.

Čeští vědci připravili databázi vzorků DNA starých až 30.000 let

Databázi více než 1100 vzorků starodávné DNA, které vědci získali z archeologických nálezů starých 2000 až 30.000 let, zpřístupnil na internetu Ústav molekulární genetiky Akademie věd. Vzorky takzvané mitochondriální DNA, která se dědí po mateřské linii a představuje jeden z klasických znaků lidské populační genetiky, pocházejí z 38 zemí na třech kontinentech. Databáze může posloužit například archeologům nebo antropologům. ČTK to oznámila mluvčí Akademie věd ČR Markéta Růžičková. Vzorky náležejí k více než 140 kulturám.

Sport

Fotbalisté pražské Slavie si po 19 letech zahrají v pohárech čtvrtfinále. V domácí odvetě osmifinále Evropské ligy po senzačním obratu porazili nejúspěšnější tým soutěže Sevillu 4:3 po prodloužení a po venkovní remíze 2:2 slaví nečekaný postup. Soupeře pro čtvrtfinále určí Slavii páteční los v Nyonu.

Počasí

Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, nad 700 m sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C.