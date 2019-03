Mandát k jednání o mýtu jsem si vzal sám, řekl Faltýnek. Sněmovna kauzu nedořešila

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek vysvětloval ve čtvrtek poslancům své stanovisko ke kauze údajného ovlivňování zakázky na nového provozovatele mýta spojené se společností Kapsch a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zopakoval, že do jednání o mýtném tendru vstoupil sám. Rozhodl se tak prý kvůli opakovanému tlaku tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD. Ten údajně hrozil, že odvolá ministra dopravy Dana Ťoka za hnutí ANO. "Nežádal jsem mandát od pana ministra, ani jsem ho po něm nechtěl. Protože jsem cítil, že je potřeba situaci politicky podpořit, zaštítit a řešit," řekl Faltýnek. Podle něj hrozilo, že se v Česku po roce 2016 nebude vůbec vybírat mýto a strane se z něj bezpoplatková zóna. Považoval proto za nutné do situace vstoupit. Faltýnek tvrdí, že se mu podařilo vyjednat zrušení údajně nevýhodných dodatků smlouvy s firmou Kapsch, slevu 1,5 miliardy korun a mohlo se tak zahájit nové výběrové řízení.

Opozice nebyla s Faltýnkovým vysvětlováním spokojena. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury ohrozil schůzkou se zástupcem firmy Kapsch regulérnost výběrového řízení na elektronické dálniční mýtné. Faltýnkovo vysvětlování označil opakovaně za "pohádky ovčí babičky". Pokud by byl tendr zrušen, firma Kapsch by nejspíš získala další prodloužení smlouvy na provozování systému dálničního mýtného, uvedl Stanjura. Podle něj je otázkou, zda Faltýnek jednal vědomě nebo nevědomě. Za vysoce nestandardní postup označil jednání Faltýnka s Rafajem i předseda STAN Petr Gazdík. Faltýnek navíc podle něj prokázal neschopnost ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). "Pan Faltýnek přiznává, že mají neschopného ministra dopravy. Kdyby ho měli schopného, tak není potřeba, aby za něho vyjednával nějaký Faltýnek," řekl.

Sněmovna nakonec debatu nedokončila, opozice bude chtít, aby se k Faltýnkově případu poslanci ještě vrátili. Podle šéfa poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky by debata ve Sněmovně mohla pokračovat za dva týdny. Chvojka také předpokládá, že se věcí bude zabývat pondělní koaliční rada ANO a ČSSD.

Policisté kvůli ovlivňování zakázek zasahovali minulý týden v sídle firmy Kapsch, v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a v bytě Jaroslava Faltýnka. Nikoho ale neobvinili. Faltýnek přiznal, že se scházel se zástupci úřadu i zmíněné společnosti.

Kapsch provozuje mýtný systém v Česku od roku 2007, v tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Kapsch výsledky tendru napadl, ÚOHS nejdříve loni v květnu výběr vítěze tendru zrušil, v záři ale platnost smlouvy potvrdil. Kapsch se obrátil na soud.

Soud EU zamítl žalobu komise na ČR kvůli sporu s Polskem o odpad

Soudní dvůr Evropské unie zamítl žalobu Evropské komise proti České republice za to, že nepřevzala od Polska 20 tisíc tun směsi, kterou Poláci považovali za nebezpečný odpad. Podle českých úřadů zásilka ale obsahovala palivovou směs vyrobenou za použití kalů ze sanace ostravských lagun. Soud o tom informoval v tiskové zprávě. "Komise neprokázala, že je tato směs odpadem, a že se tedy v případě jejího převzetí jednalo o přepravu odpadů, kdy lze v určitých případech požadovat zpětné převzetí," uvedl Soudní dvůr EU.

Na Pardubicku oficiálně začala stavba dalšího úseku dálnice D35

U Opatovic nad Labem oficiálně začala stavba dalšího úseku dálnice D35. Ta má být v budoucnu alternativní trasou k přetížené D1. Dvanáct a půl kilometru dlouhý úsek z Opatovic k obci Časy navazuje na už čtyři roky hotovou část dálnice. Úsek také zahrnuje víc než kilometrovou estakádu přes záplavové území Labe. Kromě mostů počítá se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami a na trase budou i čtyři okružní křižovatky. Stavebníci upraví i několik kilometrů navazujících silnic první až třetí třídy. V soutěži na výstavbu uspělo sdružení firem Strabag, M - Silnice a SMP CZ. Práce vyjdou na víc než 3,4 miliardy korun.

CVVM: Lidé nejvíce věří Ústavnímu soudu, ČNB a ČSÚ

Největší důvěře veřejnosti se mezi vybranými institucemi ČR těší Ústavní soud, Česká národní banka (ČNB) a Český statistický úřad (ČSÚ). Podle průzkumu, který na konci loňského roku provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jim věří téměř dvě třetiny lidí. Ústavnímu soudu vyjádřilo důvěru 64 procent lidí, ČNB a ČSÚ 62 procent. Vnímání Ústavního soudu a ČNB se navíc meziročně zlepšilo. Více než polovina občanů důvěřuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a ombudsmanovi, pod padesátiprocentní hranicí skončil Úřad pro ochranu osobních údajů. U všech institucí ale převládá důvěra nad nedůvěrou.

Průzkum: Situace Romů se zlepšuje, pořád je ale horší než u Čechů

Situace Romů v Česku se ve většině oblastí zlepšila a je lepší než v jiných evropských státech s početnou romskou menšinou. Přesto jsou na tom romští obyvatelé ČR ve srovnání s ostatními stále mnohem hůř, a to ve vzdělávání, práci či bydlení. Ukázaly to průzkumy, které provedla Evropská agentura pro základní práva (FRA). Výsledky v Praze na konferenci o novém programu norských fondů na podporu lidských práv, Romů a prevence násilí na ženách představil Jaroslav Kling z FRA. Agentura srovnávala údaje z let 2011 a 2016 z desítky evropských zemí.

Po skončení školní docházky hodně romských školáků ve studiu už nepokračuje. V roce 2011 to bylo 72 procent mladých Romů a Romek, v roce 2016 pak 57 procent. U ostatních se podíl za sledované období zvedl z pěti na sedm procent. "Co je v České republice v porovnání s jinými zeměmi asi největší problém, je diskriminace Romů na trhu s bydlením. Ve většině indikátorů jsme viděli zlepšení, tady je zhoršení," podotkl Kling. Podle něj v Česku neexistují údaje a statistiky, díky nimž by bylo možné změřit, jestli přijímaná opatření mají nějaký efekt. Nový dotační program z norských fondů by měl podpořit i sběr a vyhodnocování dat.

Čech dostal na Bermudách 30 let za pašování heroinu

Soud na Bermudách podle místního tisku poslal na 30 let do vězení 49letého Čecha, který se na ostrovy pokusil propašovat 2,9 kilogramu heroinu. Droga by podle úřadů měla na černém trhu hodnotu zhruba deset milionů dolarů (227 milionů Kč). Čech byl zadržen na mezinárodním letišti na Bermudách po příletu z Londýna v září 2017, napsal server royalgazette.com. Celníci v jeho zavazadlech našli schované tři balíčky s drogou.

Na policejním záznamu, který byl přehrán během procesu, obžalovaný podle médií uvedl, že nemá tušení, jak se heroin do jeho kufrů dostal. Dodal, že se v britské metropoli setkal se dvěma muži, kteří mu nabídli, že podpoří jeho uměleckou kariéru, pokud převeze do Londýna z jihoafrického Johannesburgu balíčky se zlatem a diamanty. Čech souhlasil a po návratu mu byl nabídnut let na Bermudy jako "poděkování". Někdo, kdo o sobě prohlašoval, že je člen bermudské vlády, jej údajně poprosil, aby na ostrovy dovezl zlato a diamanty. Čech se domníval, že cennosti jsou schované v podšívce zavazadel, aby se předešlo jejich krádeži.

Orkán Eberhard způsobil Lesům ČR škody za půl miliardy

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) odhadl ztráty na zpeněžení dřeva zničeného orkánem Eberhard na přibližně půl miliardy korun. Orkán ve státních lesích poničil asi milion metrů krychlových dřeva. Představuje to milion stromů. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. Objem zničeného dřeva představuje přibližně osm procent z letos očekávaných celkových těžeb na úrovni 12,5 milionu metrů krychlových. Největší škody Lesy ČR evidují v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Meteorologové opět varují před silným větrem

Silný vítr s nárazy kolem 70 kilometrů za hodinu zasáhne Česko znovu v noci na pátek, přes den zeslábne. S dalšími poryvy větru musejí lidé s výjimkou jižní a střední Moravy počítat znovu od pátečního večera do sobotního rána. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ). Foukat má až do pátečního rána ve všech českých krajích, stejně jako v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Noc z pátku na sobotu bude větrná také na Vysočině a v západní části Jihomoravského kraje.

V zemi panuje větrné počasí už od víkendu. Největší škody i v okolních zemích napáchala v neděli a v pondělí vichřice Eberhard, při níž vítr dosahoval rychlosti 110 až 125 kilometrů za hodinu, na horách i víc. Vítr se sice během týdne do Česka vrátil, ale už s menší intenzitou, až do konce týdne má podle meteorologů dosahovat místy rychlosti zhruba 70 kilometrů v hodině.

Jiří Šalamoun vstoupí do Síně slávy českého designu

Do Síně slávy českého designu vstoupí výtvarník Jiří Šalamoun. Tuto poctu mu udělí organizátoři cen Czech Grand Design, jejichž letošní laureáti budou vyhlášeni 20. března. Uvedením do Síně slávy se oceňuje celoživotní přínos v oboru, a Šalamoun se tak připojí k osobnostem, jako jsou Bořek Šípek, Václav Cigler nebo Jan Kaplický, kteří byli do Síně slávy uvedeni v předchozích letech. ČTK to za pořadatele cen sdělila Barbora Švehlová.

Jiří Šalamoun platí za jednoho z nejvýznamnějších českých ilustrátorů druhé poloviny 20. století. Kresbami ozdobil knihy světových autorů jako Kronika Pickwickova klubu, Poslední Mohykán, Pan Tau a tisíc zázraků, Tracyho tygr nebo Tolkienův Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Pro děti vytvořil nezapomenutelnou postavu Maxipsa Fíka, kterého vídaly v kreslených příbězích v režii Václava Bedřicha. Jiří Šalamoun je prvním ilustrátorem, který vstupuje do Síně slávy Cen Czech Grand Design.

Česká basketbalová federace podala přihlášku na spolupořádání ME v roce 2021

Česká basketbalová federace podala oficiální přihlášku na spolupořádání mistrovství Evropy v roce 2021. Pokud by česká kandidatura uspěla, hrála by se jedna ze čtyř základních skupin v pražské O2 aréně. Zájem o pořádání dopředu oznámilo 13 evropských federací. Uzávěrka pro poslání oficiálních přihlášek vyprší v pátek.

Počasí v pátek

Polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti. Místy srážky, zejména odpoledne, mohou se vyskytnout smíšené. Maximální teploty 7 až 9°C.