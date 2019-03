Čeští europoslanci: Kolem brexitu pokračuje chaos a politikaření

Druhé hlasování britských poslanců o brexitové dohodě sledovali i čeští členové Evropského parlamentu (EP), kteří po další masivní porážce premiérky Theresy Mayové hovoří o chaosu a selhání předsedkyně britské vlády. Například podle Pavla Svobody (KDU-ČSL) by mohl britský parlament příště zkusit hlasovat o zrušení brexitu, Kateřina Konečná (KSČM) se nyní ptá, zda je Česká republika připravena na odchod Británie z Evropské unie bez dohody. "Chaos brexitu bohužel po dnešním druhém odmítnutí dohody o podmínkách odchodu v britském parlamentu pokračuje. Nedovolme nikdy něco podobného v naší zemi," napsal na twitter další z českých europoslanců Jiří Pospíšil (TOP09).

Britští poslanci by měli ve středu a ve čtvrtek hlasovat o variantách brexitu bez dohody a odkladu vystoupení z EU. Na variantu britského odchodu z unie bez dohody se Česko, podobně jako další členské země EU, připravuje již několik měsíců. Schválen už je například zákon, který by zajistil zachování práv Britů žijících v ČR do konce příštího roku.

České firmy, které se aktivně připravují na odluku Velké Británie od EU, hledají alternativní dodavatele, odběratele i zaměstnance na starém kontinentu. Firmy se začaly také předzásobovat alespoň na tři až čtyři měsíce dopředu. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory mezi jejími členy. Plánovaným termínem brexitu je 29. březen. Stále ale není jasná jeho forma, ani to, zda Británie na konci tohoto měsíce EU skutečně opustí. Některé firmy už také informovaly své odběratele v Británii o tom, že kvůli pravděpodobným problémům s dodávkami nebudou schopné garantovat dohodnuté termíny.

TOP 09 navrhne generála Pavla na vyznamenání Řádem bílého lva

Poslanci TOP 09 navrhnou armádního generála Petra Pavla na státní vyznamenání. Sněmovna by návrh na udělení Řádu bílého lva měla projednat začátkem června. Novinářům to při příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO řekli zástupci vedení strany. Pavel byl od června 2015 do června 2018 předsedou Vojenského výboru Severoatlantické aliance, tedy jejím nejvyšším důstojníkem. "ČR je plnohodnotný člen NATO. Generál Petr Pavel zastával mezi lety 2015 až 2018 nejvyšší vojenskou funkci NATO, kterou je možné v této organizaci zastávat, a to jako první voják ze zemí bývalé Varšavské smlouvy. Za jeho úspěšnou misi by měl být vyznamenán vysokým státním vyznamenáním," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Dva boeingy mířící do Prahy musely přistát v Ankaře a Tunisu

Dvě letadla typu Boeing 737 MAX 8 české společnosti Smartwings, která v úterý večer mířila do Prahy, musela přistát v Tunisu a turecké Ankaře. ČTK to řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Během letu totiž obě letadla zastihlo rozhodnutí Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) o uzavření vzdušného prostoru nad kontinentem pro tento typ letadel kvůli obavám o bezpečnost. Přepravce pro cestující poslal letadla jiného typu. První letoun, který letěl z Kapverdských ostrovů, byl odkloněn do Tunisu. Druhý boeing z Dubaje skončil v Ankaře. Smartwings zajistil cestujícím ubytování v hotelu, do Česka mají podle mluvčí dorazit náhradním spojem během dneška. Celkem měla společnost Smartwings v době, kdy začalo platit rozhodnutí o zastavení provozu letadel typu Boeing 737 MAX 8, ve vzduchy čtyři tyto stroje. Další spoje z Reykjavíku na Kanárské ostrovy a z Tenerife do Tel Avivu dorazily podle plánu, dodala Dufková. Společnost vlastní dohromady sedm boeingů stejného typu, který v neděli havaroval v Etiopii. Ve své flotile má dalších 40 letadel jiného typu.

V ČR přibývá lidí ze Slovenska, za 12 let se počet zdvojnásobil

V Česku postupně přibývá Slováků a Slovenek. Tvoří pětinu cizinců, kteří v zemi pobývají. Na konci ledna jich v ČR žilo téměř 116.900. Od začátku roku 2007 se jejich počet téměř zdvojnásobil. České instituce a podniky předloni zaměstnávaly přes 177.000 lidí ze Slovenska. Ti tak tvořili téměř dvě pětiny zahraničních zaměstnanců v ČR. Na českých vysokých školách studovalo v roce 2017 kolem 21.500 slovenských studentů, jejich podíl roste. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Lidé ze Slovenska se i 26 let po rozdělení společného státu mohou v Česku cítit jako ve vlasti. Na celém českém území mohou s úřady, ve školách či u soudů ústně i písemně dál komunikovat ve své mateřštině. Zaručuje jim to Evropská charta regionálních a menšinových jazyků, která v ČR platí od března 2007. Podle statistik v Česku letos v lednu žilo 116.875 lidí ze Slovenska, z nich 50.449 trvale. Podle zjištění statistického úřadu v Česku žijí hlavně mladší lidé ze Slovenska, převážně třicátníci. Často tu zůstávají po vysoké škole. Třetina slovenských pracovních sil má vysokoškolský titul. Ze skupin cizinců vydělávají nejvíc a nejvíc jich je mezi řídícími pracovníky a specialisty.

Sněmovna odmítla senátní úpravy daňového balíčku

Dodávky tepla a chladu budou spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty až od příštího roku. Rozhodla tak Sněmovna, když stvrdila svoji podobu vládního daňového balíčku. Odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl snížit DPH na teplo a chlad už od letošního 1. července. Senátoři chtěli také snížit DPH na vybrané služby řemeslníků a na točené pivo na deset procent už nyní, zatímco vláda s tím počítá až v novele zákona o elektronické evidenci tržeb. Tato novela však ve Sněmovně prošla teprve prvním čtením.

Česko je proti plánu na pravidla pro domácí pálení alkoholu

Mezi státy, které se na jednání ministrů financí zemí EU postavily proti plánu uvolnit pravidla pro domácí pálení alkoholu, byla i Česká republika. Podle ministryně financí Aleny Schillerové byly důvodem parametry plánu tak, jak je k jednání předložilo rumunské předsednictví EU, i to, že systém fungující v Česku je nastaven jinak. Ke změnám je v daňové oblasti potřeba jednomyslný souhlas všech států bloku. Kromě Česka dávalo své výhrady najevo Bulharsko, a diplomaté upozornili, že se nesouhlasně z různých důvodů ozvaly také další země, kvůli malým vinařům například Itálie. Možnost pálit alkohol přímo doma podpořili zástupci zemí jako je Slovensko nebo Rakousko

Ministryně Schillerová připomněla, že v Česku platí systém pěstitelských pálenic s daňovou úlevou a omezením na maximálně 30 litrů stoprocentního alkoholu. "Pro mě bylo nepřekonatelné to, aby vlastně bylo takzvané domácí pálení bez daňové zátěže. A dokonce tam byla čerstvě navržena až částka 175 litrů," upozornila ČTK ministryně. Právě o množství, které by bylo možné doma vypálit, se na ministerské radě diskutovalo.

Deset procent ledvin k transplantaci je od živých dárců

Méně než deset procent ledvin k transplantaci loni bylo od živých dárců. Z celkem 508 transplantovaných to bylo 47. Podle odborníků by jich mělo být víc, protože jsou většinou kvalitnější než od mrtvých. Chtějí proto podporovat dárcovství mezi příbuznými i od altruistických dárců, řekli zástupci České nefrologické společnosti a dialyzačních středisek na tiskové konferenci ke Světovému dni ledvin. "ČR je z pohledu transplantologie na špici v Evropě. Máme velmi dobře rozvinutý program od zemřelých dárců. Rozvinuté země mají program darování od žijících daleko větší," řekl přednosta Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Ondřej Viklický. V Česku bylo loni transplantováno 508 ledvin, v Německu zhruba polovina.

Na téměř každého pacienta se selháváním ledvin je podle Viklického potřeba se dívat jako na možného příjemce transplantované ledviny. Do dialyzačních středisek jich v Česku chodí na čištění krve přístrojem, který nahrazuje funkci ledvin, asi 7000. Do střediska musejí docházet na čtyři až šest hodin třikrát týdně. Zdravotní pojišťovny vydávají na léčbu onemocnění ledvin miliardy korun ročně. Průměrné náklady jednoho pacienta byly asi 550.000 korun.

Sport

Karolína Plíšková postoupila na turnaji v Indian Wells do čtvrtfinále. Pátá nasazená tenistka zdolala Estonku Anett Kontaveitovou 7:6, 4:6, 6:2 a její další soupeřkou bude Belinda Bencicová. Švýcarka vyřadila světovou jedničku a obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou z Japonska hladce 6:3, 6:1. Plíšková si v Kalifornii zahraje mezi osmičkou nejlepších počtvrté v řadě. S Bencicovou na okruhu WTA ještě nikdy neutkala, obě se ale dobře znají.

Markéta Vondroušová porazila na tenisovém turnaji v Indian Wells světovou dvojku Simonu Halepovou z Rumunska a postoupila do čtvrtfinále. Bývalou první hráčku světového žebříčku zdolala devatenáctiletá česká tenistka 6:2, 3:6, 6:2 a na turnaji, označovaném jako "pátý grandslam" překonala svůj loňský výsledek.

Počasí

Polojasno, až oblačno. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr.