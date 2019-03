Babiš: Členství v NATO je v existenčním zájmu Česka

Členství v Severoatlantické alianci je v existenčním zájmu Česka, země této velikosti se sama neubrání. Na konferenci ke 20. výročí českého vstupu do NATO to na Pražském hradě řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval také alianci, aby se ještě víc než nyní zaměřila na boj proti mezinárodnímu terorismu, který považuje za hlavní hrozbu. "Historie 20. století nám ukázala, že země naší velikosti se sama neubrání. Proto je naším existenčním zájmem být členem tohoto obranného spolku," řekl Babiš. Být členem NATO podle něj také znamená, že jsme spolehlivým partnerem, který ctí zásady svobody a demokracie a za kterého jsou partneři připraveni se zasadit. Za chybu označil, že NATO nebylo aktivnější v boji proti takzvanému Islámskému státu v Sýrii a v Iráku. Zopakoval také závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP nejpozději v roce 2024. Premiér připomněl rovněž památku českých vojáků, kteří zahynuli v misi NATO v Afghánistánu.

Severoatlantická aliance nemá zájem o eskalaci vztahu s Ruskem. Aby se ale vzájemný vztah mohl zlepšovat, musí Moskva dodržovat mezinárodní právo a respektovat zahraničněpolitické směřování svých sousedů, uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zároveň upozornil na to, že mezinárodní terorismus zůstává pro alianci hrozbou. Vyslovil se i pro posilování obranné spolupráce v Evropské unii, které ale podle něj musí být chápáno jako posilování evropského pilíře NATO. Posilování obrany je podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) kvůli zhoršené bezpečnostní situaci posledních let nezbytností. Ppoznamenal, že v 90. letech si muselo Česko garantovat svou obranu samo. Příprava na členství a následně samo členství ale podle něj dalo české obraně opět řád. Připomněl českou účast na zahraničních misích, zejména v Afghánistánu, kde působí zhruba 360 českých vojáků. Od roku 2002 se v zemi vystřídalo více než 10.500 vojáků.

Také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODSú uvedl, že Severoatlantická aliance (NATO) je pro Českou republiku zárukou bezpečí. Úvahy o zřízení evropské armády jsou podle něj zcela liché. "My žádné miniNATO nepotřebujeme," zdůraznil. NATO si podle něj nemůže dovolit prohrát bitvu o Velkou Británii jako Evropská unie. Předseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO) poukázal nejen na výši investic do armády, ale hlavně na potřebnost promyšlených akvizic. Připomenul přitom tradice a ambice českého zbrojního průmyslu a nutnost prohlubování výzkumu v tomto oboru. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD)uvedl, že bezpečnostní hrozby současnosti jsou složitější, rafinovanější a nemají hranice. "Žádný stát si s nimi sám neporadí, proto musíme spolupracovat, proto je naše členství v alianci tak důležité," konstatoval. Jako ministr vnitra zdůraznil, že Česko patří mezi nejbezpečnější země, a i díky členství v alianci. Země podle něj nikdy neměla tak silné bezpečnostní garance jako nyní.

Vytvoření plnohodnotné evropské armády je chimérou a mohlo by vzbudit ve Washingtonu dojem, že Evropa Spojené státy nepotřebuje, řekl bývalý ministr zahraničí a obrany Alexandr Vondra. Zdůraznil přitom, že ČR NATO potřebuje víc než kdy dřív, a to kvůli hrozbám islamistického radikalismu, asertivního Ruska i vlivu Číny. Česká republika podle Vondry jakožto středně velká nebo menší země "neokouzlí velikostí armády" či "mohutností bank", proto se před 20 lety v úsilí o členství v NATO profilovala hodnotově. Přesto ale princip něco za něco v mezinárodních vztazích hraje velkou roli, doplnil Vondra a zdůraznil nutnost plnit závazek výdajů dvou procent HDP na obranu.

Pamětníci: Před dvaceti lety nebyl vstup ČR do NATO předem jistý

Po dvaceti letech českého členství v NATO se zdá vstup země do západního vojenského spojenectví v březnu 1999 jako logický a nevyhnutelný krok, podle pamětníků však věc tehdy nebyla tak jednoznačná. Španěl Jorge Domecq, někdejší ředitel kanceláře tehdejšího generálního tajemníka NATO Javiera Solany, a bývalý alianční mluvčí Jamie Shea se shodují na klíčové roli, kterou hrála americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, připomínají i dlouhodobé úsilí českého prezidenta Václava Havla a diplomatů, jako byl následný český velvyslanec u NATO Karel Kovanda. "Před dvaceti lety to byla doba, kdy jsme naprosto změnili podobu NATO. Vstoupily tři země, které byly po řadu let zcela odříznuty od Evropy, změnili jsme velitelskou strukturu, která byla adaptována na zahraniční mise," vzpomíná Domecq, nynější šéf Evropské obranné agentury (EDA). Mezi zástupci postkomunistických zemí byl Havel podle Shea jednoznačně nejpřesvědčivějším politikem s jasným morálním profilem i výraznými komunikačními schopnostmi. "Dnes se to bere jako daná věc, ale v té době panovala v určitých kruzích v USA i v západní Evropě vůči rozšíření značná skepse," připomíná Shea. Zmiňováno bylo, že bude třeba bránit území států, jejichž armády nejsou často na dostatečné úrovni a tedy pro alianci nemají přidanou hodnotu, panovaly také obavy z možné negativní ruské reakce. Havlova jasná připomínka toho, že samy středoevropské státy si návrat do euroatlantického prostoru přejí, tak byla pro podporu rozšíření podle někdejšího mluvčího NATO velmi významná.

V rozhovoru se zpravodajem ČTK Domecq také připomněl, že jen krátce po vstupu trojice středoevropských států zahájilo NATO svou desítky dní trvající leteckou kampaň kvůli Kosovu. Operace, která byla pro mnohé v Evropě šokem, podle něj ukázala, že noví členové musí umět přijmout odpovědnost za společné rozhodování. "Myslím, že Česko chápalo, jak by bylo krátce po vstupu komplikované zůstat mimo společné úsilí," míní Domecq. "Asi to nebyl úplně ten scénář, který si v Praze při vstupu představovali," vzpomíná někdejší mluvčí NATO Shea, který se nyní věnuje akademické dráze. A pamatuji si, že Česko patřilo mezi země, které s tím měly větší problémy," připomíná někdejší šéf Solanovy kanceláře.

Bez proudu zůstávají po vichřici ještě tisíce zákazníků

Přes 6000 odběratelů společnosti ČEZ nadále zůstává bez proudu po vichřici, která v neděli a v noci na pondělí zasáhla většinu Česka. Kvůli velkému množství poruch na vedení trvá v osmi okresech na severu Česka kalamitní stav, informovala ráno mluvčí společnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová. Stovku zákazníků bez elektřiny hlásí distribuční společnost E.ON, která už odvolala kalamitní stav ve všech třech krajích, ve kterých působí. Kvůli následkům vichřice vyhlásil ČEZ v noci z neděle na pondělí kalamitní stav v deseti krajích. V pondělí večer se ale situaci podařilo zlepšit natolik, že v převážné většině krajů byl kalamitní stav zrušen. Distribuční společnost E.ON měla dnes ráno bez proudu pouze 100 odběratelů. Firma už v pondělí večer odvolala kalamitní stav na jižní Moravě a na Vysočině. Česko zasáhl velmi silný vítr, který lámal stromy, trhal střechy a komplikoval dopravu. V pondělí ráno bylo v celém Česku bez proudu kolem 315.000 odběratelů.

Bourárna v Praze zahájila provoz před schválením, hrozí jí pokuta

Veterináři spolu s policií a celníky odhalili v pražských Štěrboholech nepovolenou bourárnu masa. Provozovatel dokázal prokázat původ masa, neměl ale povolení k provozu. O to sice před časem zažádal, ale ještě jej nedostal. ČTK to sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Ve skladu bylo přes 2,5 tuny hovězího masa a provozovateli hrozí až 50milionová pokuta. Většinou je však řádově nižší. Nejde o jediný případ nelegálního zpracovávání masa v Praze v poslední době. Veterináři v únoru informovali, že jedna bourárna fungovala na Bohdalci. Spolu s policií a celníky na místě zajistili téměř 1200 kilogramů hovězího masa, které však na rozdíl od aktuálního případu bylo bez dokladů a značení.

Počasí

Oblačno až polojasno, ojediněle sněhové nebo smíšené přeháňky. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.

V noci na středu se do části republiky vrátí silný vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu. Má být tedy slabší než vichřice Eberhard, která v neděli a pondělí způsobila nejen v Česku velké škody. Foukat má ve středu hlavně v západní polovině Čech, na severu Moravy a ve Slezsku, během večera pak vítr zeslábne, uvádí aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).