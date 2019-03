NATO má otevřené dveře, přijetí ČR bylo důležité, míní Albrightová

Severoatlantická aliance musí mít otevřené dveře pro další členy, nové země však do paktu mohou vstupovat až ve chvíli, kdy jsou připravené, řekla ČTK bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Do Prahy přijela na oslavy 20. výročí vstupu Česka do NATO. "Byla jsem velmi ráda, že se to stalo a já jsem (za působení prezidenta Billa Clintona) podepsala ty dokumenty. NATO je největší a nejdůležitější aliance na světě," uvedla žena, která se o přistoupení Česka, Polska a Maďarska do NATO velmi zasadila. Albrightová nechce komentovat aktuální českou politickou scénu. "Už nerozumím české politice," říká s úsměvem. "Já jsem byla jedna z těch, kteří byli hrdí na to, když tu byl Václav Havel a lidé po celém světě si mysleli, že najednou je to zase zlatá země, kde lidé rozumějí lidským právům a rozumějí, jak mají pracovat dohromady," uvedla. "Teď mě některé věci, které se ale dějí všude, dělají moc smutnou a já jsem se opravdu rozhodla, že nerozumím české politice," říká.

O setkání českého premiéra Andreje Babiše (ANO) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem říká, že důležitý je především fakt, že se schůzka uskutečnila. "Protože žádný český prezident ani premiér se s americkým prezidentem (Trumpem) nesetkali. Nevím, co z toho bude, ale je to důležité, takhle se diplomacie dělá," uvedla.

Počet míst bez elektřiny klesá, kalamitní stav trvá

Počet míst, kde stále nebyla obnovena dodávka elektřiny po silném nočním větru, klesá, kolem poledne jich je asi 90.000. Kalamitní stav kvůli výpadkům proudu ale přes zlepšení stavu nadále platí ve většině Česka. Vyplývá to z vyjádření distributorů na dotaz ČTK. Distribuční společnost ČEZ kolem 12:30 evidovala 70.000 odběrných míst bez elektřiny, v noci to bylo na 350.000. Pokles počtu domácností bez proudu hlásí také další distributor E.ON, a to z ranních 75.000 asi na 20.000 kolem poledne. "Nejhorší situace je v jižních Čechách, kde stále máme 35 poruch na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny je tu 10.600 domácností. Nejvíce zasaženými regiony jsou Českokrumlovsko, Prachaticko, Písecko a Jindřichohradecko. Na Vysočině evidujeme v současné době 23 poruch na vedení vysokého napětí, které omezují asi 6500 domácností. Nejvíce je zasaženo Jihlavsko," doplnila po 12:00 mluvčí E.ON Martina Slavíková.

Hasiči v Česku vyjížděli od nedělního odpoledne do pondělních 10:00 k více než 3600 zásahů spojených se silným větrem. Většinou odstraňovali spadlé stromy a větve nebo zajišťovali utržené střechy, informovala mluvčí hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Průměrně hasiči vyjíždějí ke 163 technickým zásahům denně. Například v Železnici na Jičínsku spadl uvolněný plech ze střechy na osobní vůz, v Solnici na Rychnovsku hasiči zajišťovali odtrženou střechu kravína. Střecha skončila v sousedním areálu, kde poškodila jiný objekt. Ve Vamberku uvolnil vítr plechovou střechu i se solárními panely. V Olomouci na nádraží se utrhla větší část střechy z drážního objektu a spadla do kolejiště. Noční vichřice v olomoucké zoo poškodila některé ubikace a výběhy, uteklo osm jelenů sika a daňků. Spadlé stromy blokují cesty. Zoo je zatím zavřená.

Problémy na železnici kvůli stromům popadaným na koleje i troleje trvají, zablokované zůstávají některé úseky páteřních tras i desítky regionálních tratí. Problémy mají vlaky mezi Prahou a Českými Budějovicemi a dál do Rakouska, mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, na trati Rumburk - Dolní Poustevna a na dalších místech napříč republikou. Vlaky zřejmě celý den nepojedou ani na jihočeské trati mezi Táborem a Bechyní, která se v roce 1903 stala první elektrifikovanou tratí v někdejším Rakousku-Uhersku.

Vichřice Eberhard poničila v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) podle prvních předběžných odhadů asi jeden milion metrů krychlových dřeva. Kalamitní dřevo zřejmě ještě více zahltí trh se dřevem, který je v celé střední Evropě pod velkým tlakem dřeva z kůrovcové kalamity.

ČT: Faltýnek sám navrhne mýtný tendr jako mimořádný bod Sněmovny

Údajné ovlivňování mýtného tendru navrhne první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek sám jako mimořádný bod jednání Sněmovny. Chce vysvětlit svoji roli v kauze, uvedla Česká televize (ČT). Počítá s tím, že vystoupí a bude připraven odpovědět na dotazy poslanců a vysvětlit svoji roli v případu. O žádném ovlivňování podle něho nemůže být ani řeč. Policie minulý týden zasahovala na antimonopolním úřadu a v sídle firmy Kapsch, která provozuje v Česku mýtný systém. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že policie podezřívá předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal. Faltýnek uvedl, že s představiteli firmy i s ÚOHS jednal o mýtném systému z pověření koaliční rady pro dopravu. Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česko nemuselo řešit co dál s mýtem.

Jednání Jaroslava Faltýnka s účastníky soutěže v mýtném tendru bylo krajně nestandardní, řekl novinářům ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Podle něj Faltýnek ani nikdo jiný do dopravní politiky ministerstva nezasahoval. Současná kauza kolem Kapsche pak podle něj vysvětluje chování firmy vloni na jaře, kdy cítil z její strany tlak, aby nepokračoval ve své funkci. Ťok uvedl, že Faltýnka k jakémukoliv jednání s Kapschem nebo ÚOHS o mýtném tendru nevyzval a nebylo to ani úlohou dopravní koaliční rady. Ta řešila rozšíření mýtného systému na nové úseky. Zasahování Faltýnka do mýtného tendru v rozhovoru pro Mladou frontu a Lidové noviny zkritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj není vhodné, aby suploval roli ministra dopravy.

Ministerstvo chce častější ukládání peněžitých trestů

České soudy podle ministerstva spravedlnosti stále dostatečně neukládají peněžité tresty. Úřad proto připravil novely trestního zákoníku a trestního řádu, které mají ukládání této sankce podpořit. Návrh zákonné úpravy předložil počátkem března Legislativní radě vlády, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Peněžité tresty mají podle něj nahrazovat zejména krátkodobé tresty vězení, mohou ale pomoci i v boji se závažnou hospodářskou kriminalitou. Ministerstvo navrhuje, aby soudy nově po nezaplacení peněžité sankce přeměnily trest na trest vězení podle předem daného přepočtu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na počátku loňského roku uvedl, že by se jedna denní sazba přepočítala na dva dny za mřížemi. Soudy by tak neměly teprve určovat, jaký bude náhradní trest odnětí svobody. Zároveň by již nemělo být možné změnit peněžitou sankci na jiný alternativní trest. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

"Problematiku nízkého ukládání peněžitých trestů lze považovat za dlouhodobé a významné téma na poli českého trestního práva," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Podle ministerstva uložily soudy předloni přes 8000 peněžitých trestů, což je 14,6 procenta z počtu odsouzených. Například v Německu však peněžité sankce tvoří 80 procent uložených trestů a v Maďarsku téměř polovinu.

Sklárna v Květné získala zakázku pro lichtenštejnského prince

Sklárna v Květné na Uherskohradišťsku získala unikátní zakázku pro dědičného prince Aloise z Lichtenštejna, který v Lichtenštejnském knížectví vykonává funkci hlavy státu. Sklárna, jejímž vlastníkem je od loňska společnost Cerva Bohemia, do Lichtenštejnska dodá 350 celobroušených nápojových sklenic. Hodnota objednávky činí zhruba 150.000 korun, řekl ČTK ředitel sklárny Marek Mikláš. "Je to pro nás prestižní zakázka. Ne vůči penězům ani kusům, ale z historického hlediska, protože kníže Lichtenštejn založil naši sklárnu v Květné roku 1794. Zakázku budeme expedovat poslední týden v dubnu. Budou to vzácné sklenice na audience. Není to obyčejný nápojový set," uvedl Mikláš. V minulosti už sklárna dodala do Lichtenštějnského knížectví nápojové sety na likéry, víno nebo šampaňské.

Sklárna v Květné, která je částí obce Strání, vyváží své výrobky do 58 zemí. Více než polovina její produkce směřuje do Rakouska, odkud se sklo dále expeduje do celého světa. K dostání je ve většině evropských zemí, ale také například v USA nebo Číně.

Týden mozku ukáže, jak zlepšit paměť a zbavit se fobií

V rámci festivalu Týden mozku se návštěvníci mohou naučit, jak se oklamáním mozku zbavit fobií nebo jak si zlepšit paměť. Festival, který začíná v Akademii věd ČR, nabízí přednášky odborníků na neurologii, experimentální medicínu a technologie, workshopy, pokusy a hlavolamy. V pořadí 21. ročník probíhá od 11. do 17. března. Jedním z řečníků bude zakladatel festivalu neurovědec Josef Syka z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který se zaměří na sluchový systém mozku a jeho zkoumání. Cyril Höschl z Národního ústavu duševního zdraví vysvětlí syndrom vyhoření a příčiny různé vnímavosti vůči stresu. Jaroslav Hlinka z Ústavu informatiky AV ČR představí možnosti využití a úskalí analýzy dat z různých metod zobrazování mozkové aktivity.

V rámci doprovodného programu si návštěvníci mohou poslechnout příběh Michaely Švejdové, která prožila cévní mozkovou příhodu. Naskytne se také možnost vyzkoušet si pohyb, vnímání a orientaci člověka po prožité příhodě. O víkendu je možné navštívit Mozkohernu obsahující přístroj Mindball na změření mozkových vln nebo létající míček na přístroji Mindflex, který je možné ovládat vlastní koncentrací. Festival Týden mozku je součástí Brain Awareness Week, celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech ve výzkumu mozku.

Odbornice: Paměť se začíná zhoršovat po 25 letech, pomůže trénink

Paměť se začíná zhoršovat už po pětadvacátém roce věku, problémy může působit v padesáti. Pomůže proti nim trénink paměti, jehož národní týden začal jako součást celosvětové akce Brain Awareness Week. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging připravil více než 400 přednášek. Novinářům to řekla její předsedkyně Dana Steinová. "Když jdete do lednice a zapomenete, pro co jdete, nebo když si nejste jistí, jestli jste zamknuli byt nebo před odchodem vypnuli žehličku, tak to není problém s pamětí," uvedla. Jde podle ní jen o nesoustředěnost, která se rovněž dá tréninkem odstranit. Mozek podle ní zdaleka není tak dokonalý nástroj, jak se mnozí domnívají. "Není naprogramovaný k tomu, aby přijímal tolik informací. Dokonce se tomu brání," dodala. Pomocí paměťových technik, jako jsou například mnemotechnické pomůcky, si podle Steinové může každý zapamatovat bez velké námahy to, co mnozí považují za nezapamatovatelné. Na téma tréninku paměti chce upozornit Národní týden trénování paměti.

Chovy se budou muset hlásit od tří fen, schválila vláda

Pravidla pro chov psů se zpřísní, lidé budou muset hlásit veterinářům chovy od tří fen. Novinku obsahuje novela veterinárního zákona, kterou schválila vláda. Zpřísňování se zavádí kvůli takzvaným množírnám, tedy místům, kde žijí psi nebo další zvířata za účelem zisku z jejich prodeje. Často zde žijí ve špatných životních podmínkách. Oznamovat chov nebudou muset útulky pro zvířata, hotely a penziony pro zvířata, ozbrojené nebo bezpečností sbory, chovatelé loveckých psů nebo chovatelé vodících nebo asistenčních psů. Novela také zavádí možnost chovu hmyzu pro lidskou spotřebu nebo na výrobu bílkovinných produktů.

Mnoha jihočeským včelařům uhynuly všechny včely, bude málo medu

V některých částech Jihočeského kraje hynou tuto zimu ve velkém včelstva. Někteří včelaři přišli o všechny včely. Příčinami mohou být loňské horké léto, varroáza i viróza. V jižních Čechách bude letos méně medu. ČTK to řekli jednatel českobudějovické organizace Českého svazu včelařů Stanislav Pokorný a včelař Stanislav Augustin, který léčí i včelstva jiných včelařů. V okrese České Budějovice zazimovali včelaři asi 12.000 včelstev. Na jarních veterinárních kontrolách se jich objevilo méně než 10.000, přičemž běžný úbytek včel je podle Pokorného do deseti procent. "Včelstva nebyla schopna naklást dostatek dlouhověkých zimních včel, protože varroáza byla na takové úrovni, že tomu bránila. A kvůli horku se těžko použily některé léčivé prostředky, protože by mohlo dojít k předávkování," řekl Pokorný.

Pokud je ve včelstvu více roztočů, sají včelám z těla látky důležité pro přezimování. Včelaři také v horku mohli mít podle Pokorného strach dát do úlů ochranné formidolové desky, aby se včely nepředávkovaly. Rostliny v horku nedokázaly produkovat dostatek nektaru a včely nenasbíraly dost pylu, aby udělaly výživu pro dlouhověké včely. Včelar Stanislav Augustin měl 31 včelstev a zbyla mu tři. V podobné situaci byl před dvěma lety, kdy mu z 50 včelstev zbyla dvě. V ČR bylo loni podle ČSÚ 632.000 včelstev. Včely chová na 58.500 včelařů. Medu loni včelaři vyprodukovali nejméně za poslední čtyři roky - 8992 tun.

Na Sněžce dosáhl vítr síly orkánu, v nárazech měl i 206,6 km

Na Sněžce dosáhl vítr v noci na pondělí síly orkánu. V nárazech měl i 206,6 kilometru v hodině, na nedaleké hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů přes 110 kilometrů v hodině. ČTK to řekl Martin Stráník z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Hradci Králové. Ráno se kvůli silnému větru nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku, přes den by měl vítr slábnout. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině.

Na Sněžce vlivem silného větru byly přerušeny dodávky elektrického proudu. "Večer nebylo možné z baráku vylézt, jaký byl vítr. Vypadla elektřina. V neděli mezi 21:00 a 22:00 dosahoval vítr v nárazem 195 kilometrů v hodině. I když je vítr poměrně silný, škody na objektu nepředpokládáme. Takový vítr není nic, co bychom neznali. Přesto si myslím, že letos je to asi nejvíce, co na Sněžce foukalo," řekl ČTK správce poštovny Dalibor Blaha.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Během dne na většině území sněhové přeháňky, v polohách pod 400 m i smíšené nebo dešťové. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na jihovýchodě až 8 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C.