Babiš: Členství v NATO je závazek spoluodpovědnosti za ostatní země

Členství v NATO chápe ČR jako aktivní závazek spoluodpovědnosti za ostatní země. Aliance by měla být schopna čelit novým výzvám jako je kybernetická bezpečnost či dezinformační kampaně. Prohlásil to ve Varšavě český premiér Andrej Babiš na úvod oslav 20. výročí vstupu Česka, Polska a Maďarska do NATO a 15 let slovenského členství v této alianci. Slavnosti spojené s vojenskou přehlídkou se vedle něj účastnili i další premiéři zemí visegrádské čtyřky. "Existují představy, že mají vznikat nějaké nové agentury Evropské unie pro boj s těmito hrozbami. Já si naopak myslím, že tyto věci má také řešit NATO," uvedl Babiš, podle něhož musí být aliance připravena na to, že současné boje se nevedou již jen "tanky a letadly". Všichni předsedové vlád V4 se shodli na tom, že význam NATO ani po 20 letech neklesá.

Česká republika se stala členem NATO 12. března 1999 společně s Maďarskem a Polskem. Do Severoatlantické aliance vstoupily jako první země z bývalého takzvaného východního bloku. Slovensko se stalo členem až v roce 2004.

V Česku připomene výročí členství v alianci slavnost na Pražském hradě, na které se v úterý 12. března potkají prezidenti všech zemí V4.

Hamáček chce od policie prověření úniku informací v kauze kolem Faltýnka

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD se příští týden obrátí na policejní prezidium. V televizi Prima řekl, že bude chtít, aby policie vyšetřila únik informací v v kauze kolem prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a firmy Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém. Do budoucna chce zajistit, aby k podobným únikům nedocházelo, podle něj to komplikuje vyšetřování. Jak informoval už dřív deník Právo, místopředseda hnutí ANO Faltýnek údajně ovlivňoval antimonopolní úřad v kauze zakázky na výběr mýtného. Deník Právo napsal, že získal policejní odposlechy ze dvou schůzek v listopadu 2017. Policejní prezident Jan Švejdar v prohlášení na webu policie popřel, že by odposlechy unikly. V médiích se podle něj objevily jen informace z dokumentů, které dostali i obvinění či obhájci.

Jaroslav Faltýnek už v pátek přiznal, že jednal se zástupci společnosti Kapsch a scházel i se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Řekl ale, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česko nemuselo řešit, co dál s mýtem. Podle něj se díky činnosti skupiny ušetřilo 1,5 miliardy korun.

Pět obviněných v kauze kolem radnice Brno-střed soud poslal do vazby

Městský soud v Brně poslal do vazby pět obviněných v kauze ovlivňování veřejných zakázek na radnici Brno-střed. Je mezi nimi radní této městské části Jiří Švachula z hnutí ANO. Ve vazební cele věznice v Brně-Bohunicích skončil také vedoucí investičního odboru Brna-středu a místostarosta městské části Ivanovice za hnutí ANO Petr Liškutin a tři brněnští podnikatelé.

Celkem policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Vazbu žádali detektivové jen u pěti z nich. Další čtyři muži budou stíhaní na svobodě, dva z nich s kriminalisty spolupracují. Podle státního zástupce Radka Mezlíka se obvinění účastnili systému ovlivňování veřejných zakázek, včetně poskytování úplatků, a fungovali tak jako organizovaná zločinecká skupina.

Česko se potýká se silným větrem, bez elektřiny zůstaly tisíce domácností

Silný vítr přerušil v noci na neděli v celém Česku dodávky proudu pro tisíce odběratelů, shazoval stromy na silnice a tratě a ničil střechy. Hasiči za noc zaznamenali dohromady 368 výjezdů. "Většina byla spojena s pádem stromů na komunikace, železnici, chodníky a jiná veřejná prostranství," uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Přes den se situace stabilizovala, později odpoledne ale vítr začal znovu nabývat na síle. V jižních Čechách dokonce v podvečer vyhlásil E.ON kvůli poruchám způsobeným větrem kalamitní stav. Bez proudu zůstalo témě 12 tisíc domácností.

Meteorologové vydali výstrahu před velmi silným větrem, který hrozí v Česku až do pondělí. Může mít v nárazech rychlost přes 85 kilometrů v hodině, na horách i kolem 125 kilometrů.

Zároveň platí výstraha před nárůstem hladin řek s nízkým stupněm nebezpečí pro Klatovsko, Českobudějovicko, Českokrumlovsko, Prachaticko a Strakonicko do pondělních 13 hodin. Hladiny se podle meteorologů dostanou většinou jen na nejnižší, první stupeň povodňové aktivity, ojediněle na druhý stupeň.

Kantar CZ: Volby by vyhrálo s velkým náskokem ANO

Sněmovní volby by podle aktuálního průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO, a to s 31 procenty hlasů. Do sněmovny by se dostalo sedm politických stran a uskupení. Na druhém místě by byli Piráti se sedmnácti a půl procenty, třetí zůstává ODS s dvanácti procenty. Hnutí SPD by volilo 9 a půl procenta lidí, ČSSD má 6 a půl procenta, komunisté by oslovili 6 procent voličů a Starostové a nezávislí 5 procent. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny jsou KDU-ČSL se čtyřmi a půl porcenty a TOP 09 se čtyřmi procenty. Průzkum udělala společnost Kantar na přelomu února a března a zúčastnilo se ho 890 respondentů.

Sedm stovek úřadů obcí, měst a krajů vyvěsí tibetskou vlajku

Při akci Vlajka pro Tibet vyvěsí přes sedm stovek měst, městských částí a obcí tibetskou vlajku při příležitosti 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Do akce se v poslední dnech zapojují i některé další úřady nebo desítky škol. Uvedl to spolek Lungta, který v Česku vydává Tibetské listy. V neděli odpoledne se také konalo před čínským velvyslanectvím v Praze shromáždění Hlas pro Tibet proti násilné převýchově tibetských dětí čínským režimem.

Česko se ke světové akci na podporu Tibetu aktivně připojilo poprvé v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice.

Před čínskou ambasádou se konal happening na podporu Tibetu

Před čínským velvyslanectvím v Praze se v neděli sešly přes dvě stovky lidí, aby si v rámci akce Hlas pro Tibet připomněli uplynutí 60 let od tibetského povstání proti čínské okupaci. Shromáždění bylo součástí kampaně Vlajka pro Tibet pořádané Spolkem Lungta, ke které se připojily organizace Amnesty International a Češi Tibet podporují. Účastníci happeningu zároveň protestovali proti násilné převýchově tibetských dětí čínským režimem. Promluvit přišel mimo jiné bývalý předseda Strany zelených Martin Bursík a zastupitelka hlavního města Prahy Hana Marvanová.

Víkendová návštěvnost skiareálů byla kvůli větru a dešti slabší

Víkendová návštěvnost lyžařských středisek v Česku byla o víkendu kvůli větru a dešti slabší než obvykle. Na řadě sjezdovek se přitom i po mimořádně teplém týdnu stále drží až kolem metru sněhu. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli skiareálů. Podle některých z nich jde z pohledu návštěvnosti o nejhorší víkend sezony. Třeba na Špičáku na Šumavě je podle člena tamní horské služby Ladislava Vybírala stále asi 120 centimetrů sněhu a na Jezerní hoře dokonce až dva metry. Kvůli špatnému počasí byl však nakonec zájem lyžařů o víkendu velmi slabý, uvedl Vybíral. Některé areály proto částečně zastavily vleky a lanovky. Silný vítr již v sobotu zastavil část lanovek v Krušných horách. Navíc pomalu končí jarní prázdniny v Česku i Německu, a na horách tak není moc turistů. Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších posílil víkendovou návštěvnost Světový pohár žen ve sjezdovém lyžování, který se konal v pátek a sobotu. Kromě diváků poháru do střediska přijelo za víkend asi 10.000 lidí. Zhruba stejný počet lidí dorazil i do SkiResortu Černá hora - Pec. V Beskydech už některé níže položené areály ukončily kvůli malé vrstvě sněhu provoz, ale ve vyšších polohách jsou pořád sněhu desítky centimetrů.

Karolína Plíšková je v Indian Wells v 3. kole, Kvitová vypadla

Pátá nasazená Karolína Plíšková postoupila na tenisovém turnaji v Indian Wells do 3. kola po obratu v zápase s Japonkou Misaki Doiovou. Nad 121. hráčkou světa zvítězila 6:7, 6:1, 6:1. Naopak Petra Kvitová v utkání s Američankou Venus Williamsovou vedení neudržela a v 2. kole s turnajem rozloučila. Třetí nasazená podlehla bývalé světové jedničce 6:4, 5:7, 4:6.

Počasí v pondělí

Oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Místy, během dne na většině území sněhové přeháňky, v polohách pod 400 metrů i smíšené nebo dešťové. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 2 až 6, na jihovýchodě až 8 a na horách kolem -2 stupňů Celsia.