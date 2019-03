Premiér Babiš pozval do Česka kongresmany se vztahem k ČR

Premiér Andrej Babiš pozval do Česka členy skupiny přátel ČR v americkém Kongresu. Řekl to novinářům na závěr své návštěvy Spojených států s tím, že návštěva by se mohla uskutečnit po květnových evropských volbách. Babiš se s členy skupiny setkal v pátek v rámci svého programu v Kongresu. Skupinu přátel ČR tvoří podle Babiše 12 kongresmanů z řad republikánů i demokratů. "Jsou to zástupci států, kde žije česká komunita," řekl premiér. Tito zákonodárci podle něj mohou být spojenci pro Česko v případě, že se bude snažit prosazovat ve Spojených státech své zájmy.

Babiš se v Kongresu setkal také s vůdcem republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym. Po schůzkách v Kongresu jednal také se zástupci významných amerických židovských organizací. Podle něj se debata vedla mimo jiné o českém členství v Radě OSN pro lidská práva.

Odpoledne místního času Babiš u Pentagonu uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září 2001. Po pietě měl možnost krátce hovořit s americkým ministrem obrany Patrickem Shanahanem, se kterým debatoval o společném boji českých a amerických vojáků proti mezinárodnímu terorismu, ale také o možnosti spolupráce při modernizaci české armády.

Česká republika si v úterý připomene 20 let od vstupu do NATO

Česká republika si v úterý připomene 20 let od svého vstupu do Severoatlantické aliance. Do Prahy přijedou zástupci spojeneckých zemí včetně prezidentů Slovenska, Polska a Maďarska. Potkají se na Pražském hradě při ceremonii připomínající rozšíření NATO. Na stejném místě se bude konat bezpečnostní konference Naše bezpečnost není samozřejmost, kterou pořádá organizace Jagello 2000, na níž vystoupí na ní mimo jiné bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, a večer budou v Černínském paláci prvně udělovány medaile za zásluhy o diplomacii.

Česká republika vstoupila na NATO společně s Polskem a Maďarskem 12. března 1999. Byly prvními zeměmi z někdejšího východního bloku, které alianční řady rozšířily. O pět let později byly do Severoatlantické aliance přibrány další státy střední a východní Evropy včetně Slovenska.

Pacient ve vinohradské nemocnici postřelil dva lidi, byl obviněn z pokusu o vraždu

Policisté obvinili 74letého pacienta pražské nemocnice Královské Vinohrady z vraždy ve stadiu pokusu. Muž v noci na sobotu postřelil dva lidi, kteří s ním leželi na jednom pokoji. Jeden z nich zůstává v kritickém stavu. Útočníka odzbrojily zdravotní sestry. Vyšetřovatelé potvrdili, že střílel z legálně držené zbraně. Po sdělení obvinění dál zůstává v nemocnici pod dozorem policie. Podle vedení nemocnice jde o jediný případ střelby za poslední desítky let. Zpřísnění bezpečnostních opatření ale vedení nemocnice neplánuje.

V noci na sobotu se v Praze střílelo i na jiném místě. V Rostovské ulici ve Vršovicích opilý muž po předchozí hádce postřelil tři lidi brokovnicí. Zranění ale nebyla vážná, řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Ondřej Franěk. Také v tomto případě byl útočník zadržen. U sebe měl kromě brokovnice i pistoli. Obě zbraně vlastnil legálně.

Policie ukončila zásah na radnici Brno-střed, pro pět obviněných chce žalobce vazbu

Kriminalisté v sobotu ráno ukončili razii na radnici Brno-střed. Vyšetřování tam vedli už od čtvrtka. V noci na pátek obvinili policisté devět lidí z údajného ovlivňování veřejných zakázek a úplatkářství. Pro pět z nich požaduje státní zastupitelství vazbu. Podle některých médií je mezi zadrženými také radní Jiří Švachula (ANO), který má na starosti investice. Zbylé obviněné policie propustila a jsou stíháni na svobodě. Úřad městské části Brna-střed bude od pondělka znovu plně v provozu. V pondělí také mimořádně zasednou radní Brna-střed. V dalších dnech pak i kontrolní výbor a zastupitelstvo. Vedení města chce řízením investičního odboru dočasně pověřit tajemníka a následně začne hloubková kontrola dosud otevřených zakázek.

Policisté zasahovali ve čtvrtek a pátek na několika místech v Česku ve dvou různých případech. Druhé vyšetřování se týkalo zřejmě provozu mýtného. Kriminalisté prověřovali mimo jiné i schůzky mezi zástupci firmy Kapsch, místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem.

Česko zasáhne silný vítr, na horách může mít vítr sílu orkánu

V celém Česku bude silně foukat až do pondělního poledne. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli ráno sice nejprve vítr zeslábne, ale odpoledne se vrátí s ještě větší silou. Nejsilnější bude podle meteorologů v noci z neděle na pondělí, kdy může na horách vítr dosáhnout v nárazech rychlosti až 125 kilometrů za hodinu, což odpovídá síle orkánu. V pondělí již bude zřejmě vítr slábnout.

V ČR je už 230 lidí nakažených spalničkami

Už 230 nemocných spalničkami evidují hygienici od začátku roku v celé zemi. Nejvíc nemocných je v Praze, přes třicet případů je v Plzeňském, Pardubickém nebo Moravskoslezském kraji. Hygienici upozorňuji, aby lidé, kteří mají podezření na spalničky, zůstali doma a kontaktovali lékaře telefonicky.

Sdružení praktických lékařů se obává nedostatku vakcíny proti spalničkám. Ministerstvo zdravotnictví totiž nedávno kvůli spalničkové epidemii vyzvalo nemocnice k plošnému očkování zdravotníků. Jediným dovozcem těchto vakcín do Česka je společnost Glaxosmithkline. Ta proto připustila, že dovoz může mít výpadek. Státní ústav pro kontrolu léčiv ale ujišťuje, že vakcín je zatím dostatek.

ČD vypravily legendární Stříbrný šíp, připomněl prezidenta Masaryka

Z Prahy v sobotu vyjel unikátní motorový vlak Stříbrný šíp. Lidé se s ním mohli svézt do Stochova a pak dál do Lán na akci Den s T.G Masarykem. Vůz z roku 1939 vypravily České dráhy k příležitosti oslav narozenin prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Den s T.G Masarykem se v Lánech koná vždy nejbližší víkend od 7. března, kdy se Masaryk narodil. Jízdenky na vlak byly několik dnů vyprodané.

Historický motorový vůz vyrobil podnik ČKD Praha na konci 30. let v jediném provedení. Červeno-stříbrný motorový vlak měl konkurovat modelu Slovenská strela z dílen Tatry Kopřivnice. Stříbrný šíp měl být původně nasazený na dálkové tratě. Po válce se už výroba neobnovila a jediný kus pak jezdil na lokálkách.

Ve věku 88 let zemřela česká herečka Aťka Janoušková

Ve věku nedožitých 89 let zemřela známá česká herečka Aťka Janoušková. O jejím úmrtí informoval Český rozhlas její spolupracovník Lubomír Zemanec. Zahrála si v řadě filmů, například Ať žijí duchové nebo i ve Formanově Amadeovi a dalších. Nesmrtelný je její dabing dětských pořadů, hlas propůjčila například Včelce Máje nebo Příběhům včelích medvídků. Aťka Janoušková měla po celý život dětský hlas a měřila jen 120 centimetrů. Kromě účinkování v estrádách a dabování kreslených filmů natočila také několik úspěšných písní.

Ledecká skončila druhá v paralelním obřím slalomu SP ve Švýcarsku

Snowboardistka Ester Ledecká skončila druhá v paralelním obřím slalomu ve Scuolu a má na dosah čtvrtý celkový triumf v pořadí paralelních disciplín. Olympijská vítězka ze snowboardu i lyží prohrála ve Švýcarsku až ve finále s ruskou závodnicí Milenou Bykovovou. Kvůli možnosti vyhrát křišťálový glóbus ve snowboardingu se Ledecká nezúčastnila lyžařského Světového poháru ve Špindlerově Mlýně a díky druhému místu má na kontě 5450 bodů. Před Rakušankou Sabine Schöffmannovou zvýšila náskok na 460 bodů, třetí Selina Jörgová z Německa ztrácí 630 bodů. Před závěrem snowboardingové sezony se Ledecká postaví ještě na lyže. Od pondělí bude jezdit tréninky sjezdu na finále Světového poháru v andorrském středisku Soldeu, kde pojede sjezd 13. března.

Počasí v neděli

Zataženo až oblačno, zpočátku na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Od západu občasný déšť nebo přeháňky. Na horách srážky vydatnější - na severu smíšené nebo sněhové. Ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na jihu a jihovýchodě až 12 a na horách kolem 5 stupňů Celsia.

V příštích týdnech se v Česku oproti předchozím rekordně teplým dnům zřejmě značně ochladí. Zatímco tento týden rtuť stoupla místy nad 20 stupňů, příští týden se stěží dostane nad deset stupňů Celsia. V noci pak teploty hlavně v příštím týdnu spadnou zřejmě pod bod mrazu. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).