Babiš ocenil konkrétní jednání s Trumpem

Jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem bylo konkrétní, prezident USA má na Česko skvělé vzpomínky. Babiš to řekl po ukončení rozhovorů v Bílém domě na besedě s českými novináři. Premiér pozval Trumpovu dceru Ivanku na návštěvu Prahy a zopakoval i pozvání prezidenta Miloše Zemana adresované Trumpovi. V Bílém domě se podle premiéra debatovalo o kybernetických hrozbách, o energetice a plynovodech. Krátce se státníci zabývali projektem modernizace českých jaderných elektráren, nákupem víceúčelových vrtulníků pro českou armádu a případným dovozem amerického zkapalněného plynu. Politici ve společném prohlášení podpořili svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny stejně, jako pokračování sankcí proti Rusku. Ke středečnímu jednání s představiteli americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) se odmítl vyjádřit. Babiš byl od roku 2011 prvním českým premiérem, kterého americký prezident přijal ve svém washingtonském sídle. Jednání, k němuž se později připojily delegace, trvalo zhruba osmdesát minut.

Babiš se u Trumpa zasazoval, že by USA neměly zavádět cla na dovoz evropských automobilů, čímž Bílý dům hrozí. To by poškodilo českou ekonomiku, upozornil premiér, a proto podle svých slov apeloval, aby USA a EU "našly řešení výhodné pro obě strany" a aby nedošlo ke střetu mezi USA a EU s dopadem na ČR. Prezident Trump si prý stěžoval, že z jednání s EU "nemá dobrý pocit". Pokrok naopak zaznamenal v obchodním jednání s Čínou. Na problémy migrace mají Babiš a Trump stejný názor.

Premiér se také dohodl na prohloubení spolupráce Marylandské univerzity s českými institucemi v oblasti umělé inteligence. Univerzita už nyní spolupracuje s pražským ČVUT. Podle Babiše by spolupráce s americkou univerzitou mohla pomoci tomu, aby v Česku vzniklo jedno z evropských středisek pro vývoj umělé inteligence. V současnosti se zabývá vývojem umělé inteligence zhruba tisíc českých vědců. Premiér se na Marylandské univerzitě seznámil s projekty autonomního řízení aut, robotů, kteří se sami učí, nebo analýzy zdravotního stavu prostřednictvím skenování obličeje.

Stejně jako před 11 lety George Bush mladší, i současný americký prezident Donald Trump dostal od českého premiéra střelnou zbraň. Andrej Babiš přivezl vzácnou jubilejní pistoli CZ 75 z dílen České zbrojovky v Uherském Brodě. První dáma Spojených států Melania Trumpová pak dostala náušnice z českého granátu. Pistole věnovaná Trumpovi je jednou ze sta, které Česká zbrojovka vyrobila k loňskému výročí vzniku Československa. Každý kus ze série Republika má jako výrobní číslo jeden rok z období od vzniku samostatného státu Čechů s Slováků. Ten, který Babiš předal americkému prezidentovi, podle médií nese označení CSR-1946 a odkazuje tedy i na Trumpův rok narození.

Návštěvu premiér zakončil položením věnce u památníku Tomáše Garrigua Masaryka ve Washingtonu. Od narození prvního československého prezidenta ve čtvrtek uplynulo 169 let. Babiš při slavnostním ceremoniálu, kterému přihlížely tři desítky českých krajanů, připomněl Masarykův humanistický odkaz.

Nezaměstnanost v ČR v únoru klesla na 3,2 procenta

Nezaměstnanost v únoru po dvouměsíčním růstu klesla na 3,2 procenta z lednových 3,3 procenta. Bez práce bylo 241.417 lidí, což je nejnižší únorová hodnota od roku 1997. Počet volných pracovních míst vzrostl na 333.111. Oznámil to Úřad práce ČR. Vývoj na trhu práce odpovídá podle generální ředitelky úřadu práce Kateřiny Sadílkové dlouhodobé situaci i ročnímu období. Začínají sezonní práce zejména ve stavebnictví, gastronomii, zemědělství, lesnictví nebo cestovním ruchu. "Zároveň v horských střediscích stále trvá zimní turistická sezóna. V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost s největší pravděpodobností i nadále klesat," uvedl Sadílková.

Nejnižší nezaměstnanost zůstává v Praze, kde podíl lidí bez práce činí 1,9 procenta. Naopak nejvyšší je znovu v Moravskoslezském kraji, a to 4,8 procenta. Mezi okresy je na tom nejlépe Praha - východ s nezaměstnaností 1,2 procenta a Rychnov nad Kněžnou s 1,4 procenta. Na opačném konci je okres Karviná s mírou nezaměstnanosti 7,1 procenta a Znojemsko se 6,6 procenta. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Průměrný věk nezaměstnaných činil v únoru 43,1 roku. Mezi evidovanými bylo 87.988 lidí nad 50 let, což představuje na celkové nezaměstnanosti více než třetinový podíl.

Průměrná mzda v Česku se ve 4. čtvrtletí zvýšila na 33.840 korun

Průměrná mzda v Česku v loňském čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,9 procenta na 33.840 korun. Reálně po zohlednění růstu spotřebitelských cen se měsíční výdělek zvýšil o 4,7 procenta. Za celý rok 2018 stoupla průměrná mzda meziročně o 8,1 procenta na 31.885 korun. Reálně to byl nárůst o 5,9 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad. Čtvrtletní výsledek je horší, než očekávali analytici. Za poslední tři měsíce roku předpokládali proti předchozímu čtvrtletí mírné zpomalení růstu mezd pod osm procent. Za celý loňský rok výsledek odpovídá očekávání, ekonomové předpovídali reálný nárůst průměrné mzdy zhruba o šest procent. "Je to sice slabší výsledek, než se čekalo, ale stále jde o silné tempo. Utažený trh práce, zvyšování minimální mzdy a zvyšování platů ve veřejné sféře stále tlačí na růst mezd," řekl ČTK analytik Cyrrusu Michal Brožka. V souladu se zpomalováním ekonomického růstu ale očekává, že tempo růstu platů bude letos zvolna brzdit. Průměrná mzda v Česku se nepřetržitě zvyšuje od začátku roku 2014. Podle analytiků je za tím dobrá kondice ekonomiky a tlak na růst mezd v důsledku nedostatku lidí na trhu práce. Dalším důvodem je zvyšování platů ve veřejné sféře. Zhruba dvě třetiny zaměstnanců ale na průměrnou mzdu nedosáhnou. Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze překonala 40.000 korun, ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla na 41.851 Kč. V Praze přetrvává nejrychlejší růst počtu zaměstnanců. Hlavní město zaměstnává zhruba pětinu pracujících v Česku.

Nevpuštění člena ruské delegace do ČR je podle Zemana provokace

Český prezident Miloš Zeman pokládá nevpuštění člena ruské delegace do Česka za hloupou provokaci. Může to narušit hospodářskou spolupráci, uvedl Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. České úřady podle serveru Deník N nepustily do Česka muže z delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který v pondělí přiletěl na návštěvu ČR. Podle serveru je zmíněný člen delegace na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. "Já to pokládám za dost hloupou provokaci, protože vím, že ruská delegace dokonce uvažovala, že se otočí a vrátí se zpátky," řekl Zeman.

Prezident dále uvedl, že považuje iniciativu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) uspořádat v Praze konferenci o celosvětovém odzbrojování za amatérismus a výstřel od boku. Vadí mu především to, že šéf české diplomacie tento nápad nejdřív nekonzultoval s ním, ve vládě ani v sociální demokracii. Petříček by podle Mladé fronty DNES (MfD) chtěl v Česku uspořádat konferenci o celosvětovém odzbrojování, na kterou by rád dostal i amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a pokud možno i jejich čínský protějšek Si Ťin-pchinga. Zeman připustil, že konference by byla skvělou reklamou pro Prahu. Řekl také, že má dobré vztahy s ruským i čínským prezidentem a doufá v to, že po setkání v Bílém domě bude mít dobré vztahy s Trumpem premiér Andrej Babiš (ANO).

Po razii na radnici Brna-středu bylo v noci obviněno devět lidí

Kriminalisté obvinili devět lidí v souvislosti se čtvrteční razii na radnici městské části Brno-střed. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obvinění padla z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Policisté ve čtvrtek zasahovali v úřadu od časných ranních hodin zhruba do dnešních 3:00, poté podle tajemníka úřadu Petra Štiky práci přerušili.

Národní centrála od čtvrtečního rána zasahovala na vícero místech v zemi ve dvou oddělených případech. Detektivové přišli do pražského sídla firmy Kapsch, která provozuje mýtný systém v Česku, bytu ředitele Kapsch, sídla antimonopolního úřadu (ÚOHS) v Brně, k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi a v Prostějově k vlivnému sportovnímu manažerovi Miroslavu Černoškovi. Policie podezřívá podle serveru Novinky.cz předsedu ÚOHS Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe z korupce. Podezření souvisí se zakázkou ministerstva dopravy na výběr mýtného.

Vondráček se omluvil za večírek ve Sněmovně, odstoupit nehodlá

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) se omluvil lidem, jichž se dotklo, že při rozlučkové akci před minulými volbami hrál na kytaru a zpíval na předsednickém pultu v tehdy opravovaném jednacím sálu. K omluvě ho vyzval premiéra a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Poslankyni ODS a bývalé předsedkyni dolní komory Miroslavě Němcové, která ho vyzvala podobně jako šéf TOP 09 Jiří Pospíšil k rezignaci, je připraven omluvit se osobně. K výzvám k odstoupení ale Vondráček uvedl, že jedna věc je zbožné přání nebo politický boj, druhá věc je realita. Šlo podle něho o rozlučku s končícími poslanci. Odehrála se v říjnu 2017. Vondráček, jak popsal, zahrál tři písně společně s Miloslavem Janulíkem (ANO).

Radnice a školy v Česku začnou s vyvěšováním tibetských vlajek

Úřady a školy v Česku začnou dnes s vyvěšováním tibetských vlajek. Zavlají na stovkách radnic a desítkách škol. Připomínají oběti povstání, které v Tibetu v roce 1959 potlačili čínští vojáci. Vlajky na podporu lidských práv v Tibetu vyvěsí také vedení pěti krajů, po čtyřech letech se do akce zapojí pražský magistrát. Vyplývá to ze zjištění ČTK a webu spolku Lungta, který v Česku vydává Tibetské listy. Před čínským velvyslanectvím v Praze se v neděli uskuteční shromáždění Hlas pro Tibet proti násilné převýchově tibetských dětí čínským režimem. V sobotu by měla tibetská vlajka zavlát na střeše České poštovny na Sněžce, kam ji vynese výprava senátorů, poslanců a starostů.

Za týden v Praze přibylo 14 případů spalniček, letos už 86

Za týden v Praze přibylo 14 nových případů spalniček. Od začátku roku je už 86 potvrzených případů. Na webu o tom informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Loni v metropoli onemocnělo 103 lidí za celý rok, byla vyhlášena epidemie. Ministr zdravotnictví vyhlásil povinné očkování zdravotníků některých oddělení ve státních nemocnicích. Podle hygieniků je nejvíc nemocných ve věku 30 až 49 let, mezi nimi je 34 případů. Mladá fronta Dnes informovala o sílící epidemii na Ukrajině, kde onemocnělo od začátku roku už přes 20.000 lidí. Státní zdravotní ústav minulý týden informoval, že ze 170 případů v ČR od začátku roku bylo deset případů zavlečených z Ukrajiny.

Odborníci se domnívají, že za šířením spalniček v Česku je také pokles proočkovanosti kvůli odmítání očkování. Mezi devětadvaceti dětmi a mladými do 19 let, u nichž byla potvrzena nákaza spalničkami, nebylo 21 očkovaných. Někteří lidé se ale ze zdravotních důvodů nechat očkovat nemohou. Nákaza se objevila v osmi krajích. V celém Česku bylo loni 207 případů, letos do konce února 170.

V Praze dnes zazpívá šansoniérka Mathieuová

Do Prahy znovu přijede zazpívat francouzská šansoniérka Mireille Mathieuová. Dnes a v sobotu vystoupí v Kongresovém centru Praha, v neděli na oslavě výročí inaugurace zazpívá prezidentovi Miloši Zemanovi na Pražském hradě. Mathieuová zavítá do Prahy v rámci evropského turné Made in France. Zpěvačka vyprodala oba dva veřejné koncerty. Poprvé se na českém území představila v roce 1967 na počátku své kariéry, naposledy koncertovala předloni, kdy na jeden z koncertů přišla i první dáma Ivana Zemanová. Po úmrtí Charlese Aznavoura je Mathieuová jednou z posledních žijících zástupkyň slavného francouzského šansonu.

Sport

Fotbalisté Slavie nečekaně remizovali v úvodním osmifinále Evropské ligy v Seville 2:2 a vytvořili si příznivou pozici do domácí odvety za týden. Všechny branky padly už v první půli.

Čeští biatlonisté zahájili světový šampionát v Östersundu šestým místem ve smíšené štafetě. Čtveřice Veronika Vítková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář potřebovala jen tři náhradní náboje, což bylo nejméně z celého startovního pole. Přesto Češi ztratili téměř dvě minuty na vítězné Nory. Od medaile je dělilo 42 sekund.

Počasí

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.