Babiš navštívil CIA, v Bílém domě ho přivítá Trump

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítá českého premiéra Andreje Babiše. Předseda české vlády s ním chce jednat mimo jiné o možných amerických clech na evropské automobily, o obranné a bezpečnostní spolupráci nebo o situaci v Sýrii, kde česká ambasáda zastupuje i zájmy USA. Babiš je prvním českým premiérem na bilaterální návštěvě v Bílém domě od roku 2011. Chce na Trumpa apelovat, aby ustoupil od myšlenky uvalit cla na automobilovou produkci z EU; podle českého premiéra by takový krok poškodil také českou ekonomiku. Názor zastávaný většinou evropských zemí ve středu podpořili i členové Americké obchodní komory, s nimiž se ministerský předseda sešel. Dalším tématem jednání v Bílého domě by měla být spolupráce v oblasti obrany.

Andrej Babiš v USA navštívil centrálu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a jednal s její ředitelkou Ginou Haspelovou. Oznámil to bez dalších podrobností tiskový odbor úřadu české vlády. Podle diplomatů je Babiš pravděpodobně prvním vysokým představitelem České republiky, který byl do centrály CIA pozván a jednal s jejím vedením. List The New York Times napsal, že k pozvání předsedy vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Premiér se také dohodl na prohloubení spolupráce Marylandské univerzity s českými institucemi v oblasti umělé inteligence. Univerzita už nyní spolupracuje s pražským ČVUT. Podle Babiše by spolupráce s americkou univerzitou mohla pomoci tomu, aby v Česku vzniklo jedno z evropských středisek pro vývoj umělé inteligence. V současnosti se podle Babiše zabývá vývojem umělé inteligence zhruba tisíc českých vědců. Premiér se na Marylandské univerzitě seznámil s projekty autonomního řízení aut, robotů, kteří se sami učí, nebo analýzy zdravotního stavu prostřednictvím skenování obličeje.

ŘSD: Přes sedmdesát kilometrů dálnice D1 letos čeká modernizace

Tento týden začne další pokračování modernizace dálnice D1. Oznámil to šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Od pátku se bude stavět na dvou místech, u Prahy a ve Středních Čechách. Dohromady bude modernizace letos pokračovat na sedmi úsecích dálnice D1 v délce přes sedmdesát kilometrů. Tento týden začnou práce na úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi u Prahy a také modernizace úseku Soutice - Loket na Benešovsku za téměř 1 a půl miliardy korun. Doprava tam bude svedená do zúžených jízdních pruhů.

Počet nových exekucí loni klesl na zhruba půl milionu

Počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o zhruba 106 a půl tisíce na přibližně 505 tisíc, snižuje se tak několikátý rok v řadě. Informovali o tom zástupci Exekutorské komory ČR. Nových exekucí ubývá už několikátý rok v řadě. Stále víc se jich daří taky ukončovat. Vliv na to podle komory má třeba změna advokátního tarifu, růst ekonomiky i možnost exekuce spojovat. Viceprezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík očekává, že dlužníků bude v Česku díky nízké nezaměstnanosti i novým pravidlům pro oddlužení ubývat i letos.

MMR vyhlásí program na dotování výstavby obecních bytů v dubnu

Během dubna vyhlásí ministerstvo pro místní rozvoj program na dotování obecních nájemních bytů, letos budou moct starostové dosáhnout na miliardu korun. V příštím roce počítá ministryně Klára Dostálová (za ANO) s třemi miliardami. První byty by podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška, který program představil novinářům s Dostálovou, mohly být hotovy v polovině příštího roku. Ministryně zdůrazňuje, že jde o dlouhodobý projekt, takže starostové budou mít na přípravu projektů dost času. Sociální byty, kterých by mělo být v projektech pětina, budou moct obce zaplatit z programu celé, tedy ze sta procent. U dostupných bytů se bude dotace státu nižší. Program umožní stavět byty malometrážní i velké o velikosti přes sto metrů pro vícečetné rodiny.

Cílem programu je podle Dostálové vytvoření nájemního bytového fondu v obcích. Pro hlavní město chystá ministerstvo pro místní rozvoj zvláštní program. Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. V kapitole o bytové politice stojí, že norma bude řešit potřeby lidí v nouzi a na okraji společnosti, vytvoří podmínky pro obce a s nájemníky sociálních bytů budou pracovat sociální pracovníci. Radnice budou po investorech moci také požadovat, aby určitý podíl bytového projektu tvořily levné byty.

Soud: Stát nemusí církvi vydat Květnou zahradu v Kroměříži

Stát nemusí církvi vydat kroměřížskou Květnou zahradu zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom Okresní soud v Kroměříži. V zahradě, kterou spravuje Národní památkový ústav (NPÚ), vznikly v minulých letech péčí státu novostavby, které podle rozhodnutí soudkyně Jany Ivánkové zákonné vydání zahrady olomouckému arcibiskupství neumožňují. Rozsudek není pravomocný.

Arcibiskupství tvrdí, že zahrada tvoří celek s kroměřížským zámkem, Podzámeckou zahradou, které při církevních restitucích získalo zpět. I zámek a Podzámecká zahrada figurují na seznamu UNESCO, zapsány na něj byly společně s Květnou zahradou. Podle právního zástupce arcibiskupství Stanislava Hykyše jde o jeden z důkazů funkční souvislosti těchto nemovitostí. Zahrady a zámek podle něj navíc v minulosti měly vždy stejného vlastníka, nejdříve církev, poté stát. Podle soudkyně je však Květná zahrada schopna samostatné existence. Právní zástupce NPÚ Petr Wünsch považuje Květnou zahradu za památku, která na seznamu UNESCO figuruje oprávněně. V případě zámku a Podzámecké zahrady podle něj už méně. NPÚ odmítl Květnou zahradu v restitucích vydat kvůli pochybnostem o splnění zákonných podmínek.

Studie: Češi s minimální mzdou dají za jídlo 19 procent příjmu

Češi pobírající minimální mzdu vydají jen za jídlo skoro 19 procent ze svého čistého příjmu. Zjistila to studie společnosti Picodi, která porovnávala ceny základních potravin v poměru k nejnižšímu výdělku v 52 zemích světa. Česko se umístilo na jednadvacátém místě. Lépe jsou na tom například Poláci, Němci nebo taky Řekové. Podle mluvčího Českého statistického úřadu Tomáše Chrámeckého je minimální mzda v Česku dlouhodobě pod hranicí takzvané příjmové chudoby. Vyjít s příjmem mají podle něj problém třeba samoživitelky. Problém mají i domácnosti jednotlivců starších 65 let, především osamělých žen v důchodu.

Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily

Ceny pohonných hmot v Česku v uplynulém týdnu znovu vzrostly. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která vývoj sleduje. Natural 95 zdražil od minulé středy o 9 haléřů na průměrných 30 korun a 58 haléřů za litr. Cena nafty vzrostla o 13 haléřů na 31 korun a 29 haléřů za jeden litr. Paliva zdražují zhruba dva týdny, předtím čtvrt roku zlevňovala. Nejdražší pohonné hmoty koupí řidiči v Praze, nejlevnější Natural pak natankují v Pardubickém kraji a naftu v jižních Čechách.

HN: Čeští operátoři patří k nejziskovějším v Evropě

Čeští operátoři O2, T-Mobil a Vodafon patří mezi nejziskovější v Evropě. Vyplývá to z analýzy Hospodářských novin. Deník srovnal klíčové finanční ukazatele trojice českých a 13 dalších evropských operátorů, kteří jsou obchodováni na burze, a jejichž hospodářské výsledky jsou tak volně dostupné. Zájem o dění na mobilním trhu zvýšil nedávný výrok ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO), podle níž si za vysokou cenu mobilních dat mohou sami Češi. Jeden z hlavních ukazatelů porovnává poměr zdaněného zisku firmy k jejímu celkovému majetku. V tomto směru je nejúspěšnějším evropským operátorem český podnik O2, který loni zhodnotil své jmění o 36 procent. Česká pobočka Vodafonu zhodnotila předloni svůj kapitál o 17 procent, a je tak čtvrtá nejúspěšnější. T-Mobile v roce 2017 dosáhl návratnosti vlastního jmění 14 procent a ve srovnání mu patří páté místo. Deník upozorňuje, že takovými čísly se nemohou chlubit ani mateřské společnosti obou operátorů. Britský Vodafone svůj kapitál loni zhodnotil o šest procent, Deutsche Telekom o sedm.

Lidé i politici si připomínají 169. výročí narození T. G. Masaryka

Češi si připomínají 169. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Vzpomínkové akce se konají po celé republice. Vrcholní představitelé státu položili věnec k Masarykovu hrobu v Lánech, hodinu po poledni odstartoval od sochy TGM před Pražským hradem Masarykův štafetový běh do Lán.

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Čejkovicích u Hodonína. Stal se profesorem filozofie na univerzitě v Praze a postupně se začal angažovat ve veřejném životě. Od roku 1891 byl poslancem říšské rady a českého zemského sněmu, po vypuknutí první světové války odešel do emigrace a zařadil se mezi hlavní představitele zahraničního odboje usilujícího o vytvoření samostatného československého státu. Prezidentem Masaryka zvolili v nepřítomnosti v listopadu 1918, abdikoval po 17 letech ze zdravotních důvodů. Zemřel v září roku 1937 v Lánech.

Febiofest zahájí Peter Fonda, převezme cenu za přínos kinematografii

Americký herec Peter Fonda známý především z kultovního snímku Bezstarostná jízda zahájí 21. března v Praze filmový festival Febiofest. Držitel dvou Zlatých globů převezme při zahájení 26. ročníku Febiofestu cenu Kristián za celoživotní přínos světové kinematografii. Novinářům to řekli organizátoři festivalu, který přivítá i další významné filmové hosty. Devětasedmdesátiletý Fonda má vedle Zlatých globů na svém kontě také dvě nominace na Oscara, jednu za Bezstarostnou jízdu, druhou za snímek Uleeovo zlato z roku 1997. Oba filmy uvidí diváci Febiofestu, zhlédnout budou moci také snímek Vězeňské blues z roku 1977. Peter Fonda je syn herce Henryho Fondy, bratr herečky Jane Fondové a otec herečky Bridget Fondové.

Kromě Fondy letos cenu Kristián převezme také dánský oscarový režisér Bille August a česká herečka Jiřina Bohdalová. K významným hostům festivalu patří i francouzský herec a režisér Louis Garrel, jehož by měla doprovázet jeho manželka, modelka a herečka Laetitia Casta. Febiofest udělil také stříbrnou pamětní medaili režiséru Jiřímu Menzelovi, na tiskové konferenci ji ve čtvrtek převzala jeho manželka Olga Menzelová.

Vondroušová a Strýcová v Indian Wells postoupily, Siniaková skončila

Česká tenistka Barbora Strýcová vstoupila vítězně do turnaje v Indian Wells. Švýcarku Golubičovou porazila 2:0 na sety, v dalším kole ji čeká světová dvojka, Rumunka Simona Halepová. S ní má 50. hráčka světového žebříčku Strýcová nepříznivou bilanci 1:4. Porazila ji jen v prvním vzájemném duelu v roce 2010. Na turnaji v Indian Wells pokračuje i Markéta Vondroušová, která vyhrála ve dvou setech nad Němkou Siegemundovou a bude hrát s Ruskou Kasatkinovou. Kateřina Siniaková naopak podlehla ukrajinské kvalifikantce Kozlovové 0:2.

Počasí v pátek

Proměnlivá velká oblačnost, odpoledne pravděpodobně s deštěm. Teploty 6 až 11 stupňů Celsia.