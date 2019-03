Babiš zahájí návštěvu USA jednáním o vědecké spolupráci

Jednáním v Americké obchodní komoře a návštěvou Marylandské univerzity zahájí český premiér Andrej Babiš třídenní návštěvu Spojených států. Jednání v obchodní komoře se budou účastnit i zástupci společnosti Bell Helicopter, která je mezi zájemci o dodávku 12 víceúčelových vrtulníků pro českou armádu. V první den návštěvy se Babiš chce věnovat tématům vědecké spolupráce mezi Českem a USA. Ve čtvrtek se setká v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš před odletem do USA novinářům sdělil, že do programu je zařazena i návštěva centrály americké Ústřední zpravodajské služby v Langley u Washingtonu.

Duka kvůli zneužívání podal trestní oznámení na neznámé pachatele

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka podal trestní oznámení na neznámé pachatele sexuálních trestních činů. Učinil tak v reakci na informace, které zazněly v pořadu České televize, kde údajné oběti takových činů vypovídaly. Duka chce zároveň prostřednictvím zákonodárců iniciovat novelu trestního zákoníku, která by zakotvila povinnost oznámit trestný čin znásilnění, sexuálního nátlaku a pohlavního zneužití u osob mladších 16 let. ČTK to řekl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Ve Vatikánu se předminulý týden konal summit o ochraně nezletilých. Papež František slíbil, že církev nebude sexuální skandály zamlčovat, zastane se obětí a vyvine veškeré úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud. Závazné závěry nebo závěrečný dokument z fóra nevzešly. Kardinál Duka po skončení summitu uvedl v italské televizi Sky TG24, že kolem sexuálního zneužívání v církvi jde také trochu o hysterii a že provinilí kněží tvoří "promile" z celého kléru. "V rozhovoru s italskou televizí Sky jsem skutečně řekl slova o částečné hysterii, která se ovšem týkala způsobu medializace značně problematické kauzy jedné dospělé osoby," uvedl Duka v prohlášení. Detailněji se k této kauze nechce vyjadřovat, aby tuto osobu nepoškodil.

Průzkum: Víc než pětina dospělých poskytuje péči svým blízkým

Víc než pětina dospělých v Česku pečuje o své blízké, kteří potřebují nějaké opatrování. Péči příbuzným tak poskytují téměř dva miliony lidí. Zhruba 400.000 z nich tomu věnuje v průměru 37 hodin týdně, většinou jsou to ženy. Ukázal to průzkum, který provedl Fond dalšího vzdělávání (FDV) s agenturou PPM Factum. Odpovídalo 1253 lidí nad 18 let. Výsledky v Senátu na konferenci o neformální péči představila Hana Geissler z FDV. Podle odborníků se stárnutím společnosti bude takzvaná neformální péče rodiny a přátel stále víc potřeba.

Dalších 600.000 dospělých patří do skupiny "uhoněných, ustaraných dětí". V průměru se péči věnují 16 hodin týdně. S člověkem, jemuž pomáhají, nebydlí. Jako "výpomoc stárnoucím rodičům" funguje 300.000 osob. Průměrně to dělají 14 hodin týdně. "Péče dopadá stejně na bohaté i chudé, na všechny společenské třídy," poznamenala Geissler. Celkem 85 dotázaných si myslí, že by se tématu domácí péče zákonodárci a politici měli víc věnovat. O lidech, kteří se současně starají o děti i své rodiče, sociologové mluví jako o sendvičové generaci. Podle místopředsedkyně Senátu Miluše Horské si pečující zaslouží systém podpory, který by zahrnoval finanční, odborné i morální hledisko.

Primářka: Vzhledem k teplému počasí je možné očekávat klíšťata

Vzhledem k teplému počasí je možné očekávat první výskyt klíšťat, řekla novinářům primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocní Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová. Loni se od klíšťat nakazilo encefalitidou 712 lidí, za tři roky se počet nakažených zdvojnásobil. Česko každoročně mívá spolu s pobaltskými zeměmi jedny z nejvyšších počtů nakažených encefalitidou v Evropě. "V jiných evropských zemích reaguje místní populace na nárůst počtu nemocných zvýšeným zájmem o očkování," dodala Roháčová. V Německo je očkovaných asi 43 procent lidí, v Rakousku 85 procent.

Příběhy úspěšných Ukrajinců v ČR představí projekt Mezi Vámi

Ukrajinci v Česku nejsou pouze stavební dělníci, zámečníci nebo uklízečky. Naopak zde vykonávají prestižní povolání jako operní zpěvák, baletka Národního divadla, lékařka, módní návrhářka nebo třeba bankéř. Představit příběhy těchto úspěšných Ukrajinců je cílem nového projektu a doprovodné knihy Mezi Vámi: Ukrajinci jak je neznáte. Projekt představili ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitelka projektu Larysa Halyšyčová.

Cílem projektu je změnit stereotypní pohled české společnosti na imigranty z Ukrajiny a ukázat, jak významnou měrou přispívají k rozvoji vědy, kultury či sportu v Česku. Doprovodná kniha k projektu představí 30 rozhovorů s Ukrajinci, kteří v ČR dlouhodobě pracují v umění, vědě, sportu, byznysu a medicíně. Kniha obsahuje rozhovory například s módní návrhářkou Natali Ruden, sólistkou baletního souboru Národního divadla v Praze Ivankou Radou Illyenko nebo malířem Alexandrem Oniščenkem. "Vybírali jsme jen z těch, kteří patří do takzvané mladší migrační vlny, tedy přijeli sem v 90. letech minulého století nebo během posledních pár let. Snažili jsme se představit co nejvíce profesí," řekla Halyšyčová. Ukrajinci v současné době tvoří 22 procent z celkového počtu cizinců v České republice a jsou nejpočetnější skupinu imigrantů.

Publikace: Mezi Čechy a Němci přetrvávají zbytky železné opony

Navzdory oficiálně velmi dobrým vztahům přetrvávají mezi Čechy a Němci 30 let po pádu železné opony různé bariéry. Jejich příčinou jsou mimo jiné nerovnosti v příjmech a v kupní síle, nezájem o jazyk druhého národa a o poznání jeho země a kultury či názorové rozdíly mezi občany obou států. Vyplývá to z publikace Česko-německé vztahy v číslech, kterou novinářům představili zástupci Česko-německého fondu budoucnosti a Asociace pro mezinárodní otázky.

Podle spoluautorky Hany Rydza je problémem především jazyková bariéra. Na polovině základních škol v ČR se sice vyučuje němčina jako cizí jazyk, ale většinou jako druhý jazyk, tedy až od osmé třídy. "Když se podíváme na čísla, tak němčinu si jako první jazyk zvolí 0,9 procenta žáků a 99 procent si vybere angličtinu," řekla. Počet Němců, kteří se učí česky, je zřejmě tak malý, že je úřady ve svých statistikách ani neregistrují, dodala. Jedna z autorek publikace Zuzana Lizcová doplnila, že Češi ani Němci kromě jiného nevnímají zemi svého protějšku většinou jako turistický cíl. Ke sbližování obou národů nepřispívá podle odbornic ani to, že mezi oběma zeměmi přetrvávají značné sociální rozdíly.

V Praze dnes začíná festival filmů o lidských právech Jeden svět

V Pražské křižovatce-kostele sv. Anny dnes začíná 21. ročník festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Úvodní řeč přednese premiér tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä. Během slavnostního večera udělí Člověk v tísni cenu Homo Homini za rok 2018 nikaragujské farmářce Francisce Ramírezové za její soustavné úsilí v obhajobě základních lidských práv v Nikaragui. Součástí programu bude projekce zahajovacího filmu festivalu Jeden svět Bohové z Molenbeeku, který uvede režisérka Reeta Huhtanenová.

Jeden svět se v Praze bude konat od 6. do 17. března. Jedenáctý ročník přehlídky nabídne 117 dokumentů z 51 zemí. Z metropole se akce přesune do dalších 35 měst v Česku a také do Bruselu. Pro jednadvacátý ročník zvolili organizátoři téma Bezpečná blízkost. Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové. Dorazí přes 140 hostů z Česka i ciziny.

Sport

Běžkyně na lyžích Petra Hynčicová získala na světové zimní univerziádě v Krasnojarsku první české zlato. Ve finále sprintu volnou technikou za sebou nechala čtyři domácí Rusky. Čtyřiadvacetiletá liberecká závodnice, která krátce před univerziádou startovala i na mistrovství světa v Seefeldu, zvítězila s náskokem osmi desetin sekundy. V Krasnojarsku se tak studentka coloradské univerzity postarala o druhou českou medaili, tou první bylo nedělní stříbro Tomáše Klinského v superobřím slalomu.

Počasí

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C, na Šumavě kolem 9 °C.