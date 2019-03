Premiér Babiš potvrdil, že ve Spojených státech navštíví CIA

Premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Spojených států potvrdil, že má na programu návštěvu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Dostal pozvání. Mluvit chce o mezinárodním terorismu. Server Aktuálně.cz uvedl, že Babiš centrálu CIA v Langley ve Virginii navštíví ve středu, jednat bude s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou. Největším problémem je podle Babiše šest milionů uprchlíků v Jordánsku, Libanonu a v Turecku, prioritou je také řešení situace v Sýrii. "Zajímá mě, do jaké míry tam budou USA hrát ještě nějakou roli, nebo teritorium opustí," uvedl. V oficiálním programu českého premiéra schůzka v CIA není uvedena. Podle českých diplomatů je to zřejmě poprvé, kdy prezident nebo premiér Česka bude přijat v centrále této zpravodajské služby, uvedl server.

Babiše čeká ve čtvrtek večer SEČ jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, se kterým chce mluvit zejména o kybernetické bezpečnosti, mezinárodní situaci a o zachování obchodu bez bariér mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Babiš bude po osmi letech prvním českým premiérem, který dostal pozvání na bilaterální jednání v Bílém domě. Není vyloučeno, že politici budou diskutovat i o možné dodávce 12 víceúčelových vrtulníků pro českou armádu. Američané patří mezi favority zakázky.

Česká pošta zvýší mzdy o deset procent, sníží počet manažerů

Česká pošta zvýší od dubna tarifní mzdy svých zaměstnanců o deset procent. Za první tři měsíce pak zaměstnanci dostanou mimořádné odměny. Podnik zároveň během roku zredukuje počet zaměstnanců v manažerských a administrativních pozicích o 15 procent, což by mělo přinést úspory až 120 milionů korun ročně. Po mimořádném jednání dozorčí rady to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Současná průměrná mzda zaměstnanců státního podniku je kolem 24.900 korun, o více než 7000 korun nižší než celorepubliková průměrná mzda. Podnik zaměstnává přes 30.000 lidí. Společnost chce pomocí plošného zvýšení mezd zastavit personální fluktuaci v podniku. Loni činila 26 procent, letos se podle odhadů zvýší na 28 procent. Předsedkyně největších poštovních odborů Jindřiška Budweiserová ČTK řekla, že zvýšení mezd bylo nutné.

Podle Hamáčka má Česká pošta problémy mimo jiné kvůli službám, které si u ní objednává stát. Poštu tyto služby ročně stojí až 1,5 miliardy korun, stát na ně ale poskytuje pouze 500 milionů korun. Hamáček proto chce zvýšit státní platby až na 1,5 miliardy korun, což je součástí pozměňovacího návrhu zákona, kterým se nyní zabývají poslanci.

Deník N: ČR nevpustila do země člena delegace ruského ministra

České úřady nepustily do země z bezpečnostních důvodů jednoho člena delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který v pondělí přiletěl na několikadenní návštěvu ČR. Informoval o tom server Deník N. Podle jeho zdrojů je dotyčný několik let na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. České ministerstvo zahraničí podle mluvčího Michala Bucháčka nechtělo věc komentovat. Ruské velvyslanectví v ČR podle agentury TASS incident označilo za nepřátelský projev, který nezůstane bez odpovědi. Nevpuštění Rusa do ČR potvrdily deníku tři vysoce postavené zdroje ve státní správě a ve vládě. Podle nich byl muž po přistání na pražském Letišti Václava Havla a následné pasové kontrole vrácen do Moskvy. Ruští diplomaté si už kvůli tomu stěžovali u náměstka českého ministra zahraničí a šéfa teritoriálního odboru ministerstva zahraničí. Manturov má při návštěvě ČR na programu jednání s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. Zúčastní se slavnostního otevření prostějovského podniku DGPack na výrobu flexibilních obalů.

Policisté potvrdili úmrtí chovatele, ve Zděchově ho napadl lev

Policisté potvrdili úmrtí muže, kterého ve Zděchově na Vsetínsku napadl lev. Stalo se to v kotci uvnitř ve výběhu. Muž choval také lvici. Policisté obě zvířata zastřelili, řekla ČTK policejní mluvčí Lenka Javorková. "Bylo to nezbytně nutné, aby se dostali k muži. Lékař konstatoval smrt, muž je bohužel mrtvý," uvedla Javorková. Policie kvůli napadení člověka lvem kontaktovala také veterináře. Chovatel přivezl tehdy šestiletého lva do valašské obce v létě 2016. Na pozemcích své rodiny postavil bez povolení kotec s oploceným výběhem, na což si delší dobu stěžovali někteří místní. Úřady však muži nedokázaly v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut. Předloni chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu oplocený výběh odstranit. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil. Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. V případu by mohla vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo.

V Česku žije podle údajů ministerstva životního prostředí z loňského července v zájmových chovech mimo zoologické zahrady 49 pum, 44 lvů, 34 rysů, 26 servalů, 20 tygrů, 15 ocelotů a osm levhartů.

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Mohla by částečně zabránit neštěstím, jaké se stalo dnes na Vsetínsku. Vládě chce novelu předložit do konce března, platit by měla od roku 2020. Chovatelé budou muset absolvovat kurz, ministerstvo také chce zákaz "kontaktních" zoo. Tedy zařízení, kde se lidé můžou, obvykle za poplatek, mazlit se zvířaty. Šelmy se také nebudou smět venčit například na vodítku na veřejných místech. Za porušení zákona bude platit až půlmilionová pokuta.

V Brně se srazily dva vlaky, je 22 raněných, škoda je 500.000 Kč

Na hlavním nádraží v Brně se srazily na jedné koleji dva vlaky. Podle mluvčího Dopravní inspekce Martina Drápala bylo zraněno 22 lidí. Mluvčí záchranné služby Michaela Bothová doplnila, že 13 z nich bylo převezeno do nemocnice. Železniční doprava byla kvůli nehodě zastavena zhruba na hodinu, řekla ČTK mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení, alkohol byl u strojvůdců vyloučen. Škoda dosáhla téměř půl milionu korun. Podle záběrů z místa se vlaky srazily na výhybce. Ředitel Českých drah Miroslav Kupec uvedl, že v reakci na střet vlaků v Brně svolává poradu úseku provozu. "Chci výsledky zavedených zpřísněných kontrol strojvedoucích a návrh dalších opatření pro minimalizaci rizika selhání jednotlivců. Pro poškozené cestující na webu zveřejníme kontakt pro uplatnění nároků na odškodné," uvedl Kupec. Podle mluvčí záchranné služby utrpěli cestující při srážce vlaků především odřeniny, zhmožděniny, vykloubení, je tam však také podezření na zlomeniny. Jedna žena zkolabovala po návratu domů zřejmě po prožitém stresu, řekla novinářům mluvčí záchranné služby Bothová. Inspektoři za první dva měsíce roku řešili přes 220 incidentů, což je meziročně zhruba o 26 procent více.

Vedení Českých drah bude ve středu mimořádně jednat o haváriích na železnici. Podnik chce zanalyzovat dosavadní kontroly strojvedoucích a zváží nová bezpečnostní opatření a zpřísnění kontrol.

Nový systém v Ostravě bude řešit náročné úlohy umělé inteligence

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava slavnostně spustilo výpočetní systém za 8,5 milionu korun. Je navržen tak, aby řešil nejnáročnější úlohy z oblasti umělé inteligence. Novinářům to řekl ředitel centra Vít Vondrák. Systém dodala česká společnost M Computers a celý ho zaplatily dotace. "NVIDIA DGX-2 je světově nejvýkonnější počítač pro výpočty umělé inteligence a IT4Innovations je vůbec první institucí ve střední a východní Evropě, kde jsme tento systém instalovali," uvedl viceprezident ze společnosti NVIDIA Serge Palaric.

Schillerová má pomoct najít peníze na výstavu NM o Egyptu

Vláda uložila ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO), aby spolupracovala s ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD) na finančním zabezpečení výstavy Národního muzea o objevech českých egyptologů. Na projekt žádá ministerstvo kultury 50 milionů korun, slibuje, že 30 milionů by se mělo vrátit na tržbách. Výstava věnovaná objevům českých egyptologů v egyptském Abúsíru by měla příští rok v Národním muzeu odstartovat novou éru fungování hlavní budovy na Václavském náměstí po plném dokončení rekonstrukce.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při nedávné návštěvě Egypta pozval na otevření výstavy s názvem Sluneční králové egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího. Egyptská strana nepožaduje výpůjční poplatky. Česko by mělo za zapůjčené artefakty poskytnout státní záruku, protože jinak by komerční pojištění výstavu prodražilo o 100 milionů korun.

Vlajku na podporu Tibetu letos vyvěsí 748 měst a obcí

Vlajku na podporu Tibetu letos vyvěsí nejméně 748 obcí, měst, městských částí nebo krajů a několik desítek škol. ČTK to sdělil spolek Lungta, který akci pořádá. Úřady, školy či instituce tibetskou vlajku vyvěšují 10. března jako symbolické připomenutí protičínského povstání v roce 1959, při kterém zemřelo nejméně 80.000 Tibeťanů. Akce na podporu Tibetu se budou konat v Česku po celý březen. Tibetská vlajka bude letos vlát i na budově pražského magistrátu, a to od 8. do 11. března. Město v uplynulém volebním období pod vedením bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO) vlajku nevyvěšovalo.

Zemanovi k výročí inaugurace zazpívá francouzská legenda Mathieu

Prezident Miloš Zeman se svými příznivci oslaví výročí inaugurace koncertem šansoniérky Mireille Mathieu. Prezidentskému páru a jejich až 1000 hostům zazpívá francouzská legenda v neděli odpoledne ve Španělském sále Pražského hradu. ČTK to řekl hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Pro veřejnost bude Mathieu koncertovat v pátek a v sobotu v Kongresovém centru, oba koncerty jsou vyprodané. Idea koncertu podle Ovčáčka vznikla loni v červnu, kdy se Zeman a jeho manželka setkali s francouzskou zpěvačkou na Pražském hradě. Mathieu zavítá do Prahy v rámci evropského turné Made in France.

FN Ostrava má robotický systém pro rehabilitaci chůze

Fakultní nemocnice Ostrava má nový robotický systém pro rehabilitaci chůze. Nový lokomat za 13 milionů korun patří k nejnovějším typům a nemocnice je teprve druhým zdravotnickým zařízením v zemi s obdobným systémem. Novinářům to řekla přednostka Kliniky léčebné rehabilitace Irina Chmelová. Podle ní se bude přístroj využívat u široké škály pacientů, nejprve jen u těch hospitalizovaných. "Rehabilitace jako obor se velmi často stará o pacienty, kteří mají problém s chůzí, se stojem. Těch důvodů k těmto problémům může být celá řada. Může se stát, že má pacient úraz páteře a ochrne, může se stát, že má úraz hlavy a ztrácí schopnost samostatného stoje a chůze nebo dostane mozkovou mrtvici a ochrne na polovinu těla," řekla přednostka. Pracovníci se s přístrojem nyní učí pracovat. Přístroj výrazně usnadní i práci fyzioterapeutů. Oproti běžným systémům, kdy je při ošetření imobilního pacienta zapotřebí až čtyř fyzioterapeutů, nyní stačí dva, u lehčích případů dokonce jeden člověk. "Dříve bylo možné s pacientem ujít jen několik desítek metrů, u robotické terapie se bavíme o stovkách metrů," doplnila přednostka.

V Česku počtvrté po sobě stoupl prodej audioknih, loni o 16,2 pct

V Česku čtvrtým rokem po sobě rostl prodej audioknih a mluveného slova, vyplývá z informací Asociace vydavatelů audioknih (AVA). Loni za ně lidé utratili 148,4 milionu korun, což bylo meziročně o 16,2 procenta víc. Prodej na nosičích nadále převažuje nad digitálním. Asociace také uvedla, že loni na rozdíl od předchozích let vyšlo více audioknih od českých a slovenských autorů než od zahraničních. Nových titulů loni členové asociace vydali 282, což je téměř o pětinu víc než v roce 2017. Nejprodávanější audioknihou včetně dříve vydaných byl loni světový bestseller Počátek od amerického spisovatele Dana Browna v podání herce a moderátora Martina Slámy.

Zhoršení prospěchu dítěte může signalizovat nadužívání internetu

Zhoršení prospěchu, bolest hlavy nebo poruchy spánku mohou u dítěte signalizovat nadužívání internetu. Mobily a počítače hodně ale užívají i rodiče. Odborníci to řekli novinářům po skončení konference Hrozí našim dětem digitální demence?, na níž se sešli učitelé, lékaři, zástupci rodičů, ale i policie. "Měla jsem v ordinaci i děti, které vyhrožovaly rodičům, že vyskočí z okna, když jim rodiče mobil seberou," řekla senátorka Alena Dernerová (Severočeši.cz), místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Přímo závislost jako psychiatrická diagnóza se podle psycholožky Zuzany Pavelcové týká jen malého množství z nich. Děti podle ní především trápí stresující prostředí, ve kterém žijí, a které na ně vyvíjí tlak jak ze škol, tak z rodiny. "Je potřeba podpořit nejen jejich digitální gramotnost, ale i emoční inteligenci a odolnost tak, aby byly schopny ten tlak ustát," dodala. Debata se vedla také o mobilech ve školách, jejichž případný zákaz rozděluje i odbornou veřejnost. Odborníci z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2015 uvedli, že až pět procent dětí v Česku je závislých na hraní počítačových her, chytrých telefonech či sociálních sítích, případně má s jejich používáním vážný problém.

Tradičními průvody maškar skončí masopust

Tradičními průvody maškar dnes v Praze skončí masopust. Rej masek se za hudebního doprovodu prožene Břevnovem a Dolními Počernicemi. Maškary dnes projdou také ulicemi Vinohrad a Žižkova, čímž vyvrcholí čtyřdenní 26. ročník Žižkovského masopustu. Masopust tradičně začíná svátkem Tří králů a pokračuje až k Popeleční středě, která letos vychází na 6. března, kdy začne období půstu před Velikonocemi. Písemné zmínky o masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Průvody se chystají také například v Českém Krumlově, Ostravě, Brně, Táboře nebo Českých Budějovicích.

Počasí

Proměnlivá, odpoledne a večer převážně velká oblačnost, na většině území přeháňky, nad 700 m smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na jižní Moravě až 12 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C.