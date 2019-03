Prezident ČLK: Premiér odmítá zrušení plateb za státní pojištěnce

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle prezidenta České lékařské komory Milan Kubka odmítá návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na zrušení plateb státu za státní pojištěnce. Novinářům to řekl po jednání šéfů profesních komor s premiérem a několika ministry. Cílem změny je podle ministerstva financí nastavení systému, který nebude závislý na ekonomickém cyklu. Je součástí plánu na zrušení superhrubé mzdy. S návrhem na zrušení na platby za státní pojištence - tedy seniory, nezaměstnané nebo děti, přišla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Babiš to ale podle Milana Kubka nepodporuje. "Pan premiér jednoznačně řekl, že toto prosazovat a podporovat nebude," řekl. Návrh odmítá ministerstvo zdravotnictví i zdravotničtí odborníci. Podle Kubka by systém veřejného zdravotního pojištění destabilizoval. "Pokud je někde problém, tak v tom, že stát platí za státní pojištěnce málo. Za jednoho důchodce, dítě nebo nezaměstnané je to pouze čtvrtina toho, co je odvod z průměrné mzdy," dodal.

Stát letos za svého pojištěnce odvádí 1018 korun měsíčně. Loni to bylo 969 a předloni 920 korun. Meziroční nárůst je asi 3,5 miliardy korun. Celkově letos systém veřejného zdravotního pojištění bude hospodařit podle odhadů asi se 320 miliardami korun. Peníze přerozdělí zdravotní pojišťovny na úhradu zdravotní péče.

Stát chce letos zahájit stavbu 178 kilometrů silnic, nejvíc na D3

Stát chce letos zahájit stavbu 178 kilometrů dálnic a silnic, nejvíc na jihočeské D3. Najednou se na ní bude stavět na 40 kilometrech. Stavět se začne také dálnice D35 a pokračovat budou opravy D1. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Stát je dlouhodobě kritizován kvůli pomalému tempu výstavby, loni bylo otevřeno 26 kilometrů dálnic, z toho ovšem jen čtyři kilometrů nových, zbylou část tvořila rekonstrukce D1. Stavební práce začnou nejdříve na páteřní D1, kde v pátek začnou opravy mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi a rovněž mezi Souticemi a Loktem. Silničáři letos plánují začít rekonstrukci na všech zbývajících opravovaných úsecích dálnice, dohromady jde o sedm úseků o délce 71 kilometrů. Opravy D1 mezi Prahou a Brnem by měly skončit do roku 2021. V současné době je podle ministerstva rozestavěno 187 kilometrů dálnic a silnic první třídy, z čehož 21 kilometrů tvoří opravy D1. Největší část rozestavěných úseků tvoří vedle D3 a D1 karlovarská D6, chomutovská D7, hradecká D11, pokračování D48 nebo ochvat Frýdku-Místku.

Ministerstvo dopravy je dlouhodobě kritizováno, že dálniční výstavba je pomalá. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se hájí, že během jeho více než čtyřletého působení byly stavby obnoveny, přičemž se resort musel vyrovnávat se zastavením výstavby v letech 2010 - 2014. Podle kritiků Česko i tak výrazně zaostává za okolními státy. Podle hlavního ekonoma společnosti CzechFund Lukáše Kovandy měla Česká republika ještě na začátku tisíciletí více dálnic než Maďarsko, to však má v současnosti čtyřnásobně více v přepočtu na obyvatele než Česko

NKÚ: Na rozhodnutí MPO o přidělení evropských dotací žadatelé čekali i rok

Téměř rok čekali zpočátku žadatelé na evropské dotace na podporu výzkumu a vývoje pro inovace. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten mimo jiné zjišťoval, jakým způsobem Ministerstvo průmyslu a obchodu nastavilo pravidla pro rozdělování peněz nebo hodnotilo dopady rozdělené podpory. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se na čerpání evropských peněz negativně podepsala velmi dlouhá doba potřebná na schválení žádosti o dotaci. V roce 2016 žadatelé čekali v průměru 345 dnů na rozhodnutí ministerstva, zda bude předložený projekt podpořen.

V programovém období 2014 až 2020 je na investice z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do výzkumu, vývoje a inovací (OP PIK) pro Česko připraveno téměř celkem 34 miliard 800 milionů korun. Na podzim přitom byly proplaceny projekty za 3,5 miliardy korun, tedy zhruba deset procent z připravených dotací. Dotace jsou určeny zejména pro malé a střední podniky, ale také velké firmy, výzkumné instituce a další subjekty. Loni tento program Evropská komise Česku pozastavila kvůli vysoké chybovosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které za program zodpovídá, pak v listopadu sdělilo, že problémy vyřešilo.

Při srážce vlaků u Ronova se zranilo pět lidí

U Ronova nad Doubravou se v pondělí po poledni srazil osobní vlak s manipulačním vlakem. Podle záchranářů bylo při nehodě zraněno pět lidí. Provoz na trati je přerušený. Na místě zasahují hasiči z Pardubického a Středočeského kraje. Podle Drážní inspekce zatím není příčina nehody jasná. "Tři osoby utrpěly lehká zranění, hlavně naraženiny dolních končetin a hrudníku, byli převezeni do nemocnice v Čáslavi. Dva lidi s těžším zraněním, jeden s frakturou bérce a další s poraněním hlavy byli sanitkou transportováni do krajské nemocnice v Pardubicích," řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Přivolaný vrtulník odletěl prázdný. Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Venduly Horákové ve vlaku cestovalo asi 15 osob. "Některé podle strojvedoucího (samy) odešly," řekla ČTK Horáková. Pžíčiny nehody se vyšetřují. "V tuto chvíli nelze vyloučit, že k nehodě došlo v důsledku lidské chyby," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Počet incidentů na železnici prudce roste, letos jich bylo už 220

Počet mimořádných událostí na železnici v letošním roce strmě roste. Inspektoři za první dva měsíce letošního roku řešili 220 incidentů, což je meziročně o zhruba 26 procent více. Mírně se naopak snížil počet usmrcených a zraněných. Vyplývá to ze statistik Drážní inspekce. Počet mimořádných události v posledních letech roste pravidelně. Zatím poslední incident se stal v pondělí u Ronova nad Doubravou, kde se po poledni srazil osobní vlak s manipulačním vlakem. Podle záchranářů bylo zraněno asi šest lidí. České dráhy uvedly, že není vyloučena lidská chyba.

Počet zaznamenaných incidentů za letošní první dva měsíce je nejvyšší minimálně od roku 2015. V lednu inspekce řešila 111 incidentů, v únoru dalších 109. Jde zejména o přejetí návěstidla na červenou. Těchto prohřešků neustále přibývá, loni se jich podle Drážního úřadu stalo 142, meziročně o 13 procent více.

I přes výrazný nárůst mimořádných událostí je zatím statistika usmrcených a zraněných osob na železnici pozitivnější. Letos na kolejích zemřelo celkem 26 lidí, loni jich bylo za první dva měsíce 29. Mírně se letos snížil také počet zraněných.

MŠMT: Na opravy kolejí a menz mohou vysoké školy dostat 1,5 miliardy

Veřejné vysoké školy mohou získat na modernizaci a rekonstrukce kolejí a menz 1,5 miliardy korun. MŠMT vypsalo dvě dotační výzvy v celkové výši 1,5 miliardy korun. Školy mohou o peníze žádat od března, nejméně 40 procent z nákladů si ale musejí zajistit ze svých zdrojů. Ministerstvo školství to uvedlo na svém webu. „Díky obnově a modernizaci chceme, aby studenti koleje a menzy více využívali a zlepšila se kvalita ubytování," uvedla náměstkyně ekonomické sekce ministerstva Zuzana Matušková. Jedním z cílů rekonstrukcí je podle ní snížit výdaje za energie a provoz budov a zlepšit zázemí těchto zařízení.

V každé ze dvou dotačních výzev je 750 milionů korun. Výzvy jsou součástí programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, který loni schválila vláda. Na program je od loňska do roku 2027 určeno téměř 12,5 miliardy korun, z toho pro koleje a menzy zhruba 2,5 miliardy. Od roku 2020 bude v programu k dispozici ročně 1,7 miliardy Kč, uvedlo ministerstvo.

V Ústí nad Labem a Trmicích začala platit bezdoplatková zóna

Ústí nad Labem a sousední Trmice přestaly novým žadatelům vyplácet doplatky na bydlení. Od pondělí 4. března tam celoplošně platí bezdoplatková zóna. Města tak chtějí zabránit spekulativnímu skupování bytů, které pak majitelé pronajímají za vyšší ceny. Podle opozice i organizace Člověk v tísni ale toto opatření nejvíc poškodí ty nejchudší. Náměstek primátora Tomáš Vlach z ANO naopak tvrdí, že po odstěhování do oblasti s nižšími a běžnějšími nájmy by měl stačit příspěvek na bydlení, o který nepřijdou. Zastupitelka Karolína Žákovská z opozičního PRO! Ústí chce nechat postup magistrátu přezkoumat krajským úřadem a u soudu se domoci zrušení opatření.

Tvůrci Roboauta zvítězili v mezinárodní soutěži v oblasti mobilní konektivity

Tvůrci brněnského projektu Roboauto, který se zabývá různými aspekty vývoje autonomně řízeného auta, se stali v konkurenci 300 týmů vítězi soutěže inovativních firem Rotterdam Unlocked v oblasti mobilní konektivity. Představili koncept vzdáleného řízení vozidla přes mobilní síť, uvedl za tým Martin Králík. V minulosti za projektem stála brněnská IT firma Artin, v současnosti už je Roboauto název samostatné firmy. Vítězství znamená možnost vytvořit pilotní projekt ve spolupráci s KPN, což je největší mobilní operátor v Německu, Francii a Nizozemí. Tým získá přístup i do vývojových laboratoří operátora.

Roboauto je projekt, který vznikl už v roce 2005. Nejprve si vývojáři "hráli" s dětským autíčkem, které osázeli senzory, před dvěma lety již běžné auto jezdilo bez řidiče na vyznačené dráze. Vzhledem k omezenému rozpočtu proti velkým technologickým firmám pracuje tým na vývoji různých dílčích technologií, účastní se výzev a soutěží.

Na Uherskohradišťsku dodnes žijí potomci lidí z Velké Moravy

Na Uherskohradišťsku dodnes žijí potomci lidí z období Velké Moravy. Vyplývá to z unikátního antropologicko-genetického výzkumu, při kterém odborníci před nedávnem odebírali dobrovolníků sliny pro porovnání DNA. Výzkum organizovalo Moravské zemské muzeum, konkrétně jeho Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti. Zástupci muzea výsledky svého zkoumání prezentovali novinářům v Uherském Hradišti. Archeologové porovnávali DNA 340 dnes žijících lidí a 75 vzorků získaných z kosterních pozůstatků ze středověkého pohřebiště v Uherském Hradišti-Sadech. Zjistili, že osmnáct respondentů je téměř jistě potomky lidí z doby Velké Moravy, případně z následujícího období. "Máme bezpečně doloženo, že mezi námi žijí lidé, jejichž předci byli pohřbeni na Sadské výšině od 9. do 13. století," řekl vedoucí Centra slovanské archeologie Luděk Galuška.

Výzkumu se účastnili muži i ženy z vybraných měst a obcí Uherskohradišťska a okolí. Šlo mimo jiné o nositele příjmení, o němž se v obcích traduje, že svým původem sahá hluboko do minulosti.

Sáblíková zajela na pětce světový rekord a ovládla MS ve víceboji

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala popáté v kariéře mistryní světa ve víceboji. V Calgary časem 6:42,01 překonala vlastní světový rekord v závodu na 5000 metrů a navázala tak na výkon ze soboty, kdy vylepšila rekord na trati 3000 metrů. Trojnásobná olympijská vítězka tak získala jubilejní dvacátou zlatou medaili ze světových šampionátů. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se představila na pětce v předposlední rozjížďce a od začátku bylo jasné, že útočí na titul a skvělý čas. "Když jsme sem odjížděli, tak mě nenapadlo, že by to mohlo takhle dopadnout. Samotnou mě to překvapilo," přiznala rychlobruslařka, která se před třemi týdny stala mistryní světa na tratích 3000 a 5000 metrů.

Počasí v úterý

Proměnlivá, odpoledne a večer převážně velká oblačnost, na většině území přeháňky, nad 700 m.n.m. smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na jižní Moravě až 12, na horách kolem +1 stupně Celsia.