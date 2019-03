Babiš bude ve čtvrtek jednat s Trumpem

O kybernetické bezpečnosti, mezinárodní situaci a o zachování obchodu bez bariér mezi Spojenými státy a Evropskou unií chce jednat premiér Andrej Babiš (ANO) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Premiér na návštěvu Spojených států odletí v úterý, prezident Trump ho přijme v Bílém domě ve čtvrtek. Andrej Babiš hodlá ve Spojených státech jednat také se zástupci vědeckých institucí a s dalšími americkými politiky.

Čeští bezpečnostní experti v čele s bývalým předsedou Vojenského výboru NATO Petrem Pavlem vyzvali, aby se Babiš v USA věnoval zejména bezpečnostním tématům. Kromě kybernetické bezpečnosti zmínili spolupráci při modernizaci české armády a při rozvoji českého obranného průmyslu či dialog o strategickém postoji vůči Rusku a Číně.

Schillerová: Změny systému zdravotního pojištění možná neprojdou

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připouští, že její návrh změnit systém zdravotního pojištění možná neuspěje. Uvedla to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Cílem změn je podle ní nastavení systému, který nebude závislý na ekonomickém cyklu. Ministerstvo financí v pracovním materiálu uvažuje o tom, že po zrušení superhrubé mzdy by stát přestat platit zdravotní pojištění za státní pojištěnce. Pokud její návrh, který označila za pracovní, neprojde, nedává podle ní smysl rušit od roku 2021 superhrubou mzdu. Zrušení superhrubé mzdy označil v pátek za velké riziko předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček.

Bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že TOP 09 přijde s vlastním návrhem, který bude férovější. "Stát dnes za své pojištěnce platí čtyřikrát méně, než odvádí zaměstnanec se zaměstnavatelem z průměrného platu. Navrhujeme snížení zdravotního pojištění a zvýšení plateb státu za důchodce a děti. Zvýší se tak čistá mzda, sníží cena práce a pojistné částky budou férovější," uvedl. Návrh Schillerové by podle něj znamenal další daňovou zátěž pro živnostníky a zaměstnance. Podle Schillerové by zaměstnanci na změnách, které navrhuje, naopak vydělali.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že v příštím roce by penze mohly vzrůst o zhruba 750 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) již dřív uvedla, že navrhne zvýšení v průměru o 900 Kč. Na sjezdu ČSSD v Hradci Králové nová místopředsedkyně ČSSD Maláčová prohlásila, že sociální demokraté budou na 900 korunách trvat.

Příprava na brexit je pro Škodu Auto časem nejistoty v plánování

Příprava na brexit je pro Škodu Auto obdobím pochybností a nejistoty v plánování. Současný vývoj kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie společnost bedlivě sleduje a zkoumá celé spektrum možných dopadů, uvedl na dotaz ČTK mluvčí automobilky Zdeněk Štěpánek. V roce 2018 dodala automobilka na britský trh 74.500 vozů, Spojené království tak bylo celosvětově pátým největším trhem značky.

Bohoslužba za politické vězně dnes ukončí festival Mene Tekel

Bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně dnes v Praze završí mezinárodní festival proti totalitě Mene Tekel. Mši ve svatovítské katedrále povede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Festival Mene Tekel se každoročně koná v době výročí komunistického puče z roku 1948. Organizátoři chtějí připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Podle pořadatelů vznik projektu podnítily nezájem společnosti o osud politických vězňů 50. let a absence výuky o tomto období ve školském systému.

Eva Jiřičná patří k nejvýraznějším českým architektům současnosti

Jednoduché linie, ocel, sklo a střízlivá modernost. A točitá schodiště jakoby plující v prostoru. Projekty architektky Evy Jiřičné mají punc originality a její prosvětlené interiéry vyplňují luxusní obchody, byty i kanceláře po celém světě. 3. března tato zřejmě nejznámější česká architektka současnosti slaví osmdesátiny. Její designérské prodejny jsou na prestižních ulicích Londýna či New Yorku. Pracovala pro značky jako Hugo Boss, Kenzo, Joseph, Vidal Sasoon a také pro mnoho významných kaváren a restaurací. Navrhuje luxusní hotely, soukromé byty i mosty.

V rodné zemi lidé její práci dlouho neznali. Rodačka ze Zlína (3. března 1939) s britským pasem se totiž v roce 1968 stala proti své vůli emigrantkou. Po studiu jí nabídli stáž v Anglii, odjela tam 1. srpna 1968. A pak přišel dopis z velvyslanectví s textem: "Vaše doložka je zrušena a návrat do vlasti z důvodu veřejného zájmu nežádoucí." Její tvorba v ČR zahrnuje mimo jiné moderní Oranžerii (skleník s ocelovým skeletem) u Jeleního příkopu v areálu Pražského hradu, interiéry Tančícího domu na pražském Rašínově nábřeží. Pro rodný Zlín navrhla Kongresové centrum a Univerzitní centrum a Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. V Brně by měl v budoucnu podle jejího návrhu vyrůst nový nejvyšší mrakodrap v zemi, 117 metrový Palác Heršpická.

Sáblíková zajela na vícebojařském MS světový rekord na 3000 m

Rychlobruslařka Martina Sáblíková zajela na mistrovství světa ve víceboji v Calgary světový rekord v závodu na 3000 metrů. Časem 3:53,31 překonala třináct let starý výkon Cindy Klassenové z Kanady o tři setiny sekundy. V polovině šampionátu je trojnásobná olympijská vítězka druhá za obhájkyní titulu Miho Takagiovou z Japonska a dnes bude útočit na jubilejní dvacátou zlatou medaili z mistrovství světa. "Když jsem projela cílem, tak jsem tomu nemohla uvěřit - viděla jsem ten čas, že to tam je, že se to povedlo. Prostě neuvěřitelné!" radovala se Sáblíková, která ještě několik minut po závodu při květinovém ceremoniálu kroutila nevěříce hlavou.

Sáblíková, která před necelým měsícem ovládla v Inzellu závody na 3000 a 5000 metrů na MS na jednotlivých tratích, byla na úvodní pětistovce třináctá, když zaostala jen o desetinu sekundy za svým osobním rekordem. Následnou trojku svěřenkyně trenéra Petra Nováka jednoznačně ovládla a deklasovala konkurenci. Druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska porazila o téměř pět sekund.

Sport - výsledky

Řek Miltiádis Tentóglu vyhrál na halovém mistrovství Evropy v Glasgow dálku letošním nejlepším světovým výkonem 838 cm. V hale se zlepšil o 15 centimetrů a navázal na loňské letní zlato z Berlína. Radek Juška obsadil ve finále sedmé místo výkonem 779 cm. Na medaili přitom bylo potřeba překonat osmimetrovou hranici.

Lyžařka Kateřina Smutná skončila ve Vasova běhu stejně jako loni třetí a ve slavném dálkovém závodu na 90 km klasicky se potřetí prosadila na stupně vítězů. Pětačtyřicetiletý Stanislav Řezáč doběhl v náročných podmínkách ve Švédsku šestý a popatnácté se při svém jednadvacátém startu vešel do elitní desítky.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C.

Na celém území České republiky s výjimkou Zlínského kraje bude v pondělí a v úterý silný vítr. V nárazech bude mít rychlost až 90 kilometrů v hodině. Nejsilnější poryvy meteorologové očekávají zejména v západní polovině Čech v pondělí kolem poledne. Vyplývá z to z varování Českého hydrometeorologického ústavu.