Hamáček prosadil svou představu vedení ČSSD i nové stanovy

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček povede ČSSD další dva roky v tandemu s novým statutárním místopředsedou Romanem Onderkou. Na dvoudenním stranickém sjezdu v Hradci Králové neměli ve volbě vedení protikandidáty. Za revoluční změnu označil Hamáček přijetí nových stanov, které mají usnadnit řízení ČSSD. K nejočekávanějším sjezdovým událostem patřilo páteční vystoupení prezidenta Miloše Zemana, který v minulosti dovedl sociální demokracii do vlády a později se se stranou ve zlém rozešel. V pátek uvedl, že bude ČSSD volit v evropských volbách.

Delegáti na závěr sjezdu jednoznačně schválili stranický manifest. Je v něm mino jiné i to, že ČSSD hodlá prosazovat zkrácení pracovní doby při zachování mzdy a podporuje zvyšování podílů občanů na rozhodování. Ve sjezdové debatě obecně zaznívalo vymezování vůči hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, byť je s ním ČSSD ve vládě. Hamáček zopakoval, že ANO zatím společný vládní program plní, pohrozil ale možným odchodem z kabinetu, pokud by se Babišovo hnutí sbližovalo s pravicí. Současné průzkumy ČSSD přisuzují zhruba 5 až 12 procent hlasů. Hamáček soudí, že sociální demokracie si nejhorším obdobím od roku 1989 už prošla.

Pavel: Členství v NATO umožnilo české armádě učit se od spojenců

Členství v NATO umožnilo české armádě těžit ze sdílených poznatků o úspěších i neúspěších spojenců. Českým vojákům pomohla k získání zkušeností o obraně také účast na vojenských misích aliance. U příležitosti 20. výročí vstupu Česka do NATO to ČTK řekl někdejší předseda Vojenského výboru NATO a bývalý náčelník generálního štábu české armády Petr Pavel. Za zlomové okamžiky ve dvacetiletém vývoji armády během členství v Severoatlantické alianci považuje Pavel profesionalizaci armády, která měla zásadní vliv na podobu armády i na její vnímání veřejností, a účast v misích.

Pokud by ČR do aliance nevstoupila, snížil by se podle Pavla tlak na obranné výdaje, a naopak zvýšil na neutralitu. "Zmínky o neutralitě ve vztahu k ČR vnímám jako scestné a nebezpečné," zdůraznil. Poznamenal, že neutralita je podmíněna uznáním ostatních zemí. Neutralitu v případě České republiky, přes kterou ve středu Evropy vedou komunikační trasy, označil za iluzi. Poukázal například na Rakousko, Finsko či Švédsko, které s NATO úzce spolupracují, protože si uvědomují, že z případného konfliktu by nebyly vyňaty.

Eurostat: ČR má v EU nejnižší rozdíly v příjmu bohatých a chudých

Česko je v Evropské unii zemí s nejnižšími příjmovými rozdíly. Příjem pětiny nejbohatších je 3,4krát vyšší než příjem pětiny nejchudších. V osmadvacítce dosahuje rozdíl v průměru pětinásobku. Česká republika je také státem s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení, které hrozí zhruba 12 procentům obyvatel. V unii se to týká průměrně 22 procent lidí. Vyplývá to z aktuálních zpráv Evropské komise o situaci v členských státech a z údajů Eurostatu. Obě instituce vycházejí z dat za rok 2017.

Podle zprávy Evropské komise příjmová nerovnost zůstává v Česku nízká a od roku 2005 se příliš nemění. Důvodem jsou spíš nivelizované výdělky než přerozdělování. Česko se v žebříčku o příčku pro stát s nejnižšími příjmovými nerovnostmi dělí se Slovinskem, kde se příjmy pětiny nejbohatších a nejchudších také liší 3,4krát. S 3,5násobným rozdílem následuje Slovensko a Finsko. Nejvyšší rozdíl panuje v Bulharsku, a to více než osminásobný.

Nejmenší nerovnosti dosahuje Česko i v příjmech lidí nad 65 let. Pětina nejchudších seniorů má 2,4krát méně než pětina nejbohatších. Penzisté a penzistky v Česku mají téměř celý svůj příjem z důchodu z veřejného důchodového systému. Ten tak podle odborníků patří k nejsolidárnějším. Ministryně práce Jana Maláčová nyní navrhuje míru solidarity ještě zvýšit. Stejně jako v ČR jsou na tom i senioři na Slovensku, kde se příjmy pětiny nejbohatších a nejchudších lidí nad 65 let liší 2,4krát. Nejvyšší je rozdíl v seniorských částkách v Portugalsku, dosahuje 5,4násobku. V Řecku je to 4,2násobek, v Rakousku 3,7násobek a v Nizozemsku trojnásobek. Nízké rozdíly v příjmech přispívají podle expertů na sociální problematiku k soudržnosti a ke klidu ve společnosti.

Mezinárodně hledaného vraha zadržela policie v Praze

Policie zadržela v pátek v Praze osmatřicetiletého cizince, na kterého vydaly tři země zatykače kvůli podezřením z vražd. "Zadržený cizinec byl v mezinárodním pátrání na základě evropských zatýkacích rozkazů vydaných maďarskými a nizozemskými justičními orgány a dále na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu vydaného justičními orgány Srbska," uvedla mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová. Ve všech případech šlo o vraždy střelnou zbraní. Policistům se podařilo muže překvapit a zákrok byl rychlý a razantní. Následně kriminalisté zjistili, že disponoval padělanými doklady a dvěma střelnými zbraněmi, municí a tlumičem. Rovněž používal maskovací prostředky, aby změnil vzhled.

Na Smíchově projel rychlík návěstidlo, nikdo se nezranil

V Praze na Smíchově projel v sobotu ráno rychlík návěstidlo na červenou. Souprava bez cestujících zastavila zhruba tři desítky metrů od jiného vlaku. Při události nebyl nikdo zraněn. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podle webu Českých drah byla železniční doprava mezi Smíchovem a hlavním nádražím zhruba od 9:00 do 12:00 úplně zastavena.

Za poslední dva týdny řeší Drážní inspekce už několik mimořádných události. V úterý 19. února jel osobní vlak mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím téměř šest kilometrů bez strojvůdce. Vlak, ve kterém bylo 11 cestujících, nakonec zastavil sám a nikomu se nic nestalo. V pátek 22. února projel v Ejpovicích za Plzní na červenou rychlík do Mnichova. Souprava vjela na jinou trať a strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe. Ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn. V sobotu 23. února se v Českých Budějovicích srazily dvě posunovací lokomotivy. Jeden strojvedoucí byl lehce zraněn. Tento týden ve středu se v Havlíčkově Brodě střetl nákladní vlak s lokomotivou. Vlaky nevykolejily, nikdo se nezranil.

Ministr Toman se ve středu setká s eurokomisařem kvůli polskému masu

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ve středu setká v Bruselu s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem. Měli by jednat o požadavcích Evropské komise na ukončení mimořádných kontrol polského hovězího masa. Od minulého čtvrtka jej musí firmy nechat zkontrolovat na salmonelu před uvedením na trh. Toman o cestě do Bruselu řekl ČTK na sjezdu sociální demokracie v Hradci Králové. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil kvůli tomuto tématu dnes komisi interpeloval.

Právě eurokomisař Andriukaitis o ukončení opatření požádal, podle komise měla skončit tento týden. Česko požadavek zamítlo, v příštím týdnu by tak měly jednat členské státy EU o nařízení konce opatření. Pokud by je následně stát neukončil, mohly by následovat sankce. Zesílené kontroly Státní veterinární správy (SVS) nejsou podle Tomana zamířené jenom na Polsko, ale celkově na dovážené potraviny.

Za první dva měsíce se v Česku nakazilo spalničkami 170 lidí

Za první dva měsíce letošního roku se v Česku nakazilo spalničkami 170 lidí, z toho 76 v Praze. Loni bylo v zemi za celý rok 203 nemocných. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu. Nejvíc nemocných je ve věku 35 až 44 let, a to 46. Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které může mít závažné komplikace. Odborníci spojují nárůst počtu případů s odmítáním očkování. Proočkovanost populace klesla pod úroveň, kdy se nemoc nešíří a chráněni jsou i neočkovaní. Bez nákazy jsou jen Karlovarský a Olomoucký kraj a Vysočina.

V Nepomuku plastika ukáže, jak zřejmě vypadal Jan Nepomucký

V Nepomuku na jižním Plzeňsku odhalí 19. března pravděpodobnou podobu jednoho z nejslavnějších českých světců, místního rodáka Jana Nepomuckého. Tvář světce, od jehož svatořečení uplyne právě 19. března 290 let, zrekonstruovali na základě kopie jeho lebky vytištěné na 3D tiskárně antropologové z Brna. V nepomuckém Svatojánském muzeu bude odhalena bronzová plastika, která zachytí dosud neznámou Janovu podobu, řekl ČTK koordinátor kultury a cestovního ruchu v Nepomuku a manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík.

Jan z Pomuka, dnes nazývaný Jan Nepomucký, se narodil mezi lety 1340 až 1350 a zemřel mučednickou smrtí v roce 1393. Jeho kult se objevil během 17. století a svatořečen byl až roku 1729. Z barokního období pochází jeho dosud zobrazovaný vzhled. V té době ale Janovu skutečnou tvář nemohl už nikdo znát a používaná podoba je idealizovaná, řekl Motejzík.

Hrad Veveří hostí dvoudenní slavnosti moravského uzeného

Opéct si špekáček, ochutnat různé uzeniny nebo víno mohli návštěvníci hradu Veveří u Brněnské přehrady, kde začal sedmý ročník dvoudenních slavností moravského uzeného a vína. Největší odvážlivci vyzkoušeli soutěž v pojídání prasečích oušek. Vyhrál Jaroslav Němec, který je známý pojídáním různých věcí, řekl ČTK za pořadatele akce Pavel Pichler. Letošní novinkou je také soutěž o nejlepší domácí uzené. Nechybí ani anketa o krále uzenářů. Slavnosti loni i předloni navštívilo kolem 4000 lidí.

Sport

Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála v Baqueiře podvanácté závod SP a před finále sezony se dotáhla na vedoucí Lindsey Jacobellisovou z USA.

Koulař Tomáš Staněk vybojoval na halovém mistrovství Evropy v Glasgow bronz svým nejlepším letošním výkonem 21,25 metru. Dál poslali kouli jen Polák Michal Haratyk a Němec David Storl, oba k tomu také museli přepsat evropské tabulky. Mistr Evropy z Berlína Haratyk se postaral o nejlepší letošní evropský výkon 21,65 hned v první sérii.

Počasí

Oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.

Příští týden bude nadprůměrně teplý. Denní maxima se budou pohybovat mezi 6 a 13 stupni Celsia, ojediněle se ale mohou dostat i na 18 stupňů. Navazující tři březnové týdny bude kolem deseti stupňů.