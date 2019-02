Zeman na schůzce s kolegy z NATO obhajoval misi v Afghánistánu

Český prezident Miloš Zeman při schůzce s kolegy z dalších osmi členských zemí NATO ze střední a východní Evropy obhajoval alianční misi v Afghánistánu. Na twitteru to uvedl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, který se setkání účastnil. Podle Zemana by opuštění Afghánistánu vedlo k vytvoření inkubátorů nových teroristů. Misi NATO v této asijské zemi český prezident označil za skutečné činy, za něž se někdy platí ta nejvyšší cena, kterou jsou lidské životy. Od května 2007, kdy zemřel první z nich, zahynulo v Afghánistánu 14 českých vojáků; celkové statistiky uvádějí přes 3500 zahraničních vojáků, kteří v Afghánistánu padli, z toho více než 2400 Američanů. Prezident se podle Jindráka také vyslovil proti rozdělování NATO na východní či jiná křídla, NATO musí podle něj zůstat celistvé a jednotné.

EK upozornila, že v ČR se prohlubují rozdíly mezi regiony

Pokračující růst české ekonomiky nabízí příležitost k prohloubení strukturálních reforem, vzkázala do Prahy Evropská komise (EK). V letošní pravidelné analýze hospodářské a sociální situace České republiky také upozornila, že data ukazující na malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země. Česká republika by se proto měla zaměřit na investice do vzdělávání; růstový potenciál i zaostalejších částí země by měly podpořit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí.

"Evropská komise opět pojmenovala problémy, o nichž se v ČR už delší dobu hovoří a jsou chronického rázu," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Zkušenost z Německa podle něj ukazuje, že například vysokorychlostní železnice zlepšuje dostupnost odlehlejších oblastí, čímž přispívá k jejich ekonomickému rozvoji, zmírňuje napětí mezi městem a venkovem a tlumí tedy i politickou polarizaci.

Žádostí Britů o české občanství přibývá

Přibývá Britů, kteří se dlouhodobě usazují v Česku. Potvrzují to statistiky ministerstva vnitra. Větší zájem je podle něj o přechodný pobyt i o české občanství. Zatímco v roce 2013 žádalo o povolení k dočasnému pobytu 70 Britů, loni už jich bylo přes 240. Přibylo taky žádostí o české občanství. Jak uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška, v roce 20015 jich bylo 5, v roce 2016 už 19, a v posledních dvou letech je žádostí každý rok kolem čtyřiceti. Celkem má v současnosti v Česku trvalý pobyt přes dva tisíce Britů, a dalších zhruba pět tisíc tu žije přechodně. I v případě takzvaného tvrdého brexitu by měli mít Britové v Česku stejná práva, jako kdyby byli občany unie. Potřebný zákon včera schválil Senát, teď se čeká na podpis prezidenta.

Majetkový úřad by kvůli úřední čtvrti stěhoval 9773 zaměstnanců

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) by kvůli vybudování úřednické čtvrti v Letňanech přestěhoval ze 70 budov 9773 zaměstnanců. Za nájem těchto budov by ročně ušetřil 175 milionů korun a za provoz a údržbu 273 milionů korun. Majetkový úřad na webu zveřejnil kompletní seznam pražských budov, ze kterých by se měli pracovníci do Letňan stěhovat. Upozornily na to Deník N a server E15.cz.

O výstavbě velkého areálu pro úředníky v Letňanech mluví premiér Andrej Babiš (ANO) delší dobu. Současný stav je podle něj pro stát neekonomický a desetimiliardová investice do nového areálu by se vrátila za pět let. Premiér se kvůli plánu sešel s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem (Piráti), který dosud stavbu úřednického areálu odmítal.

Finanční správa má dle ÚS zadržovat jen spornou část odpočtu DPH

Finanční správa by měla zadržovat jen tu část nadměrného odpočtu DPH, jež zůstává sporná. Zadržování zbytku je porušením vlastnického práva, plyne z nálezu Ústavního soudu (ÚS). Vyhověl stížnosti pražské firmy Kovové profily, kterou finanční správa podezírala z účasti na daňovém karuselu. Firma poukazovala na způsob vedení kontrol, údajné průtahy a neúčelné úkony. Několik daňových kontrol začalo v prvních měsících roku 2015, trvaly několik let.

ÚS podle nálezu nemůže přehodnocovat závěry nižších soudů ohledně rychlosti a hospodárnosti postupu správce daně. Zabýval se tedy jen zadržováním nádměrného odpočtu DPH. "Ačkoli daňový řád neuvádí možnost částečného rozhodnutí o výši daňové povinnosti, takové rozhodnutí není v intencích daňového řádu nemožné; právě naopak, je s ohledem na ústavně zakotvenou ochranu vlastnického práva jedinou ústavně konformní možností postupu správce daně," rozhodl ÚS.

Česká pošta od července rozšíří placení kartou na všechny pobočky

Česká pošta rozšíří od letošního července placení za vybrané služby platebními kartami VISA a MasterCard na všechny pobočky. Nyní tuto možnost nabízí 750 pošt. Uvedl to mluvčí pošty Matyáš Vitík. Česká pošta provozuje kolem 3200 poboček. Na poskytování finančních služeb dlouhodobě spolupracuje s ČSOB. V současnosti podnik instaluje nové terminály na pobočky, které jimi dosud vybaveny nebyly, a rovněž obměňuje přístroje. "Česká pošta nezavádí žádnou technologickou novinku, ale dorovnává resty z minulosti. Pro mě je důležité, aby zákazníci měli k dispozici služby, které odpovídají dnešní době. A mezi ně platba kartou patří," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Řetězec Primark otevře v Praze obchod, zřejmě v Květinovém domě

Oděvní značka Primark otevře v příštích letech v centru Prahy svůj první obchod. Řetězec již podepsal nájemní smlouvu. Obchod bude podobné velikosti jako prodejny řetězce v Británii či Německu. ČTK to řekl partner realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček. Podle serveru iHNED.cz by prodejna měla být v projektu Květinový dům, který se staví na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Primark letos otevře obchod i ve slovinské metropoli Lublani a plánuje prodejnu i ve Varšavě. Podle Korbáčka existuje na českém trhu příležitost pro koncept Primarku, který je založen na prodeji módního zboží za velmi nízké ceny.

Operace kyčle se za 50 let příliš nezměnila, říká ortoped Čech

Operace endoprotézy kyčle se za uplynulých 50 let příliš nezměnila, říká ortoped Oldřich Čech, který provedl první totální endoprotézu kyčelního kloubu v Československu v roce 1969. Pacientka s ní žila přes 30 let, měla ji ze Švýcarska. Čech se podílel i na vývoji českého typu kloubní protézy, kterou vyráběli v Poldi Kladno. Řekl to na tiskové konferenci k výročí operace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podle odhadů lékařů se těchto operací v Česku udělá kolem 18.000 za rok. Oldřich Čech, který se narodil v roce 1928, operoval do svých 75 let. Odhaduje, že endoprotéz voperoval kolem 7000. Zkušenosti načerpal na ortopedické klinice ve švýcarském městě Saint Gallen.

Zemřel divadelní a filmový herec Jiří Pecha, bylo mu 74 let

Zemřel divadelní a filmový herec Jiří Pecha, bylo mu 74 let. Měl dlouhodobé zdravotní obtíže. ČTK ji potvrdila mluvčí divadla Husa na provázku Alžběta Nagyová. Na budově divadla už visí černý prapor. Právě v brněnském "Provázku", kde působil od přelomu 60. a 70. let minulého století až do penze, se třebíčský rodák Pecha proslavil. Vytvořil úspěšnou hereckou dvojici s Boleslavem Polívkou. Ztvárnil také množství filmových rolí, třeba v Baladě pro banditu, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Zapomenutém světle nebo pohádce Lotrando a Zubejda.

K vrcholům Pechova divadelního herectví patřila titulní role v Shakespearově dramatu Král Lear a v komediální hříčce Babička podle Boženy Němcové - fetišistická revue, za niž před lety dostal speciální Cenu Alfréda Radoka za "mužský herecký výkon v ženské roli". Když Pechovi v roce 1997 řekli, že má hrát postavu babičky Boženy Němcové, myslel si, že se dramaturg Petr Oslzlý s režisérem Ivem Krobotem zbláznili. Inscenace se ale nakonec stala kultem s velkým počtem repríz.

Budova Národního muzea se otevře i s kupolí a odpočinkovou zónou

Vyhlídku z kupole, návštěvu nově zastřešené dvorany s odpočinkovou zónou od března nabídne historická budova Národního muzea v Praze. Otevře se po měsíční přestávce, během níž se v budově prováděly provozní zkoušky technologií a údržba. ČTK to oznámila mluvčí muzea Kristina Kvapilová. Historická budova na Václavském náměstí je v únoru zavřená, předchozí částečné zpřístupnění od 28. října do konce ledna využilo podle mluvčí zhruba 350.000 lidí.

Od března se v budově znovu otevře Česko-slovenská a Slovensko-česká výstava o společném životě Čechů a Slováků v jednom státě a také expozice dvou stovek nejvýznamnějších předmětů ze sbírek Národního muzea. Návštěvníci si znovu budou moci prohlédnout i opravené historické interiéry včetně Panteonu. "Novinkou je bezbariérovost objektu. Poprvé bude navíc veřejnosti umožněn i vstup do kupole," uvedla Kvapilová. V červnu 2019 se v historické budově otevře výstava o československých letcích ve Velké Británii s názvem Rytíři nebes. Na léto se připravuje výstava Tutanchámon.

Ptákem roku v Česku je hrdlička divoká, symbol lásky

Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká, tradiční symbol lásky a víry. Udělením titulu tomuto pestrému tažnému holoubkovi chce Česká společnost ornitologická (ČSO) upozornit veřejnost na ubývání vhodného životního prostředí pro hrdličky v důsledku intenzivního hospodaření. Hrdliček divokých žije v Česku podle odhadu ornitologů 40.000 až 80.000 párů. Na rozdíl od hrdličky zahradní, kterou lze v zimě často vidět na krmítkách, tráví jejich divocí příbuzní zimu na jižním okraji Sahary. Na evropská hnízdiště se vrací obvykle v dubnu.

Počasí

Jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.