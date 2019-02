Vláda schválila zjednodušení pravidel pro přechod mezi mobilními operátory

Vláda schválila návrh změny zákona o elektronických komunikacích, který má přinést zkrácení doby převedení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Také pokuty za předčasné ukončení smlouvy s mobilním operátorem by se měly snížit. Podle novely nebudou muset zákazníci při změně kontaktovat svého nynějšího operátora, přechod bude zajišťovat ten nový. Vláda pověřila premiéra Andreje Babiše (ANO), který kabinetu návrh předložil, aby vypracoval konečné znění vládního návrhu, a ministryni průmyslu Martu Novákovou (za ANO), aby návrh odůvodnila.

Podle Pirátů vláda při projednávání změn pravidel pro mobilní operátory obešla běžný legislativní proces, když návrh zákona neprošel připomínkovým řízením. Hnutí ANO, které návrh předložilo, také nedodrželo dřívější dohodu s Piráty a ODS o společném postupu, sdělil ČTK poslanec Martin Jiránek (Piráti). Změny na mobilním trhu, které povedou k větší konkurenci a k poklesu cen, ale Piráti vítají.

Piráti v úterý představili vlastní návrh, který problematiku řešil podobně, s jeho oficiálním podáním ale chtěli počkat do konce týdne, aby mohli zapracovat případné připomínky ANO a ODS.

Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.

Evropská komise: V ČR se prohlubují rozdíly mezi regiony

Pokračující růst českého hospodářství nabízí příležitost k prohloubení strukturálních reforem, vzkázala do Prahy Evropská komise. V letošní pravidelné analýze hospodářské a sociální situace ČR také upozornila, že data ukazující na malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země. Podle EK by se Česká republika měla zaměřit na investice do vzdělávání a zvyšování kvalifikací a na rozvoj domácích inovací; růstový potenciál i zaostalejších částí země by měly podpořit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí. Doporučení plánuje komise zveřejnit později na jaře.

Allianz: Česko má čtvrtou nejstabilnější ekonomiku v EU

Česká republika má po Německu, Nizozemsku a Slovinsku čtvrtou nejstabilnější ekonomiku v EU. Vyplývá to z letošního výzkumu Allianz Euro Monitor, který každoročně hodnotí stabilitu a zdraví ekonomik eurozóny a dalších zemí EU na základě dvaceti ukazatelů ve čtyřech hlavních oblastech, jimiž jsou rozpočtová udržitelnost, konkurenceschopnost, zaměstnanost a produktivita a zahraniční dluh. Česko získalo na stupnici od jedničky do deseti 7,8 bodu. Loni byla ČR v žebříčku na prvním místě. "ČR pokračuje ve stabilním a velice silném růstu, v důsledku čehož vykazuje jen nízkou úroveň makroekonomické nerovnováhy," uvedla studie

Za nezákonnou vazbu nebo trestní stíhání stát loni vyplatil přes 77 milionů korun

Stát loni odškodnil kvůli nezákonné vazbě nebo trestnímu stíhání přes 1200 lidí. Ministerstvo spravedlnosti jim odeslalo víc než 77 milionů korun, každý tak dostal průměrně 63 tisíc korun. To je nejvyšší částka za posledních šest let. Resort peníze vyplácí na základě soudních rozhodnutí i v rámci mimosoudních dohod. Podle ředitele odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti Jakuba Severy se ale nedá přesně říct, v kolika případech šlo o justiční omyly - tedy o situace, kdy pravomocně odsouzený člověk nastoupil do vězení a následně byl kvůli nevině propuštěný.Resort spravedlnosti a Soudcovská unie odhadují ale maximálně jednotky případů ročně.

Pražská agentura GSA by po svém rozšíření mohla zaměstnat až 700 lidí

Evropská agentura GSA sídlící v Praze by po svém rozšíření mohla zaměstnat až 700 lidí. Mohly by se také zvýšit příjmy do státního rozpočtu. Uvedl to vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Karel Dobeš. V současnosti GSA zaměstnává kolem 200 lidí a od roku 2012 odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun. V noci na středu se v Bruselu dohodli zástupci europarlamentu, členských zemí EU a Evropské komise na rozšíření pražské agentury GSA. Dosud je pověřena řízením navigačního systému Galileo a je jedinou agenturou EU sídlící v ČR. Agentura by nově měla sdružit řízení provozu kosmických programů EU. Zároveň by se měla přejmenovat na Agenturu pro vesmírný program. Úterní dohodu musí nyní potvrdit členské státy EU a plénum Evropského parlamentu. Podle poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského (ODS) se rozšířením zvýší prestiž České republiky a Prahy. Mohlo by to podle něj také přinést další zakázky pro české firmy i příležitosti pro tuzemskou vědu a výzkum.

Pravidla pro alternativní taxislužby se zjednoduší, schválila vláda

Pravidla pro alternativní taxislužby se zjednoduší. Vyplývá to z novely silničního zákona, kterou schválila vláda. Vozidla taxislužeb už nebudou muset mít taxametr a střešní svítilnou. Součástí novely je i to, že řidiči nebudou muset mít zkoušky z místopisu. Stát chce změnou zákona umožnit větší využití moderních technologií a zároveň srovnat podmínky mezi klasickými a alternativními taxislužbami. Proti návrhu se postavilo Sdružení taxikářů, podle kterých návrh vyvolá chaos. Novelu teď projednají poslanci.

Odborníci: Kůrovcové škody se letos zvýší o polovinu na 30 miliard

Škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou letos dosáhnou 30 miliard korun, odhaduje think tank Czech forest. ČTK to sdělil za think tank Jan Příhoda. Loni měla být v lesích škoda za 20 miliard korun, letos se tak zvýší o polovinu. Kvůli kalamitě se spojili zpracovatelé dřeva i lesníci, ve čtvrtek chtějí zveřejnit podrobnosti v tzv. Lesnické výzvě adresované státu. Vlastníci lesů se podle think tanku už dostali do existenčních problémů, nemají peníze na další boj s kalamitou a zalesňování ploch, kde kůrovec stromy zničil. Skoro polovinu lesů v ČR vlastní stát.

Loňskou škodu vypočítali odborníci podle odhadů Lesní ochranné služby a dalších lesnických subjektů, napadeného dříví mělo být mezi 18 až 20 miliony kubických metrů.

V průmyslových oblastech budou smíšené česko-polsko-slovenské policejní hlídky

V průmyslových oblastech by měly dohlížet na pořádek smíšené česko-polsko-slovenské policejní hlídky, jako tomu bylo loni na Mladoboleslavsku. Tento pilotní projekt se osvědčil, řekl novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). O pokračování spolupráce jedná s polskými a slovenskými ministry vnitra. Několik desítek zahraničních policistů by mělo působit nejen v Mladé Boleslavi, ale i v Kvasinách či Plzni. Hamáček ve středu se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) podepsali memorandum o spolupráci při řešení problémů se zahraničními dělníky v průmyslových zónách. S jejich kriminalitou se ve středních Čechách potýká podle policie hlavně Mladá Boleslav a její okolí. Pracují tam tisíce cizinců, především ve firmách spojených s automobilovým průmyslem, a to nejen ve Škodě Auto, ale také v dodavatelských firmách.

Investice do nemovitostí v Česku loni klesly skoro o třetinu

Objem investic do nemovitostí v Česku loni meziročně klesl o 30 procent na 2,62 miliardy eur (přibližně 67,2 miliardy Kč). Nižší byl také počet transakcí, a to o 27 procent. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Colliers International, podle které pokles souvisí s nedostatkem kvalitních nemovitostí na prodej. Do nákupu nemovitostí v Česku loni investovaly firmy ze 13 zemí. Největšími investory ale byly české subjekty s 62procentním podílem na objemu investic a se 77 procenty všech transakcí. "Česká republika má zdaleka největší podíl lokálních investorů ze všech zemí středoevropského regionu, což potvrzuje velkou důvěru v trh ze strany místních kupců," uvedl ředitel investičního oddělení Colliers International pro Česko a Slovensko Andy Thompson.

V ČR roste zájem o dřevostavby, dodavatelé jsou na hranici kapacit

Spolu s rostoucím stavebnictvím v České republice se zvyšuje i zájem o dřevostavby. Jejich dodavatelé jsou na hranici svých kapacit, obvykle jsou vytížení nejméně půl roku dopředu. ČTK to na Stavebním veletrhu v Brně řekla ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) Lenka Trandová. Statistický úřad zveřejní data za loňský rok až v dubnu, členové asociace ale loni postavili o 17 procent více dřevostaveb než v roce 2017. "Pokračuje obliba takzvaných bungalovů oproti patrových stavbám, bungalovů bylo mezi dokončenými stavbami 62 procent," uvedla Trandová.

Stavebnictví v České republice loni rostlo rychleji než v roce 2017, růst ze zrychlil na 8,4 procenta z 3,3 procenta o rok dříve. Podle analytiků ale stavebnictví v loňském roce dostoupilo vrcholu.

ZOO Dvůr Králové chystá pavilon žiraf a expozici Madagaskaru a Konga

ZOO Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku letos hodlá otevřít nový pavilon žiraf a expozici Madagaskar a Kongo. Připravuje také přestavbu pavilonu vodní světy. Nejnákladnější investicí v zoo je oprava mostu přes vodní nádrž v Africkém safari. Celkové výdaje na tyto investice by měly přesáhnout 60 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Zoo, která patří kraji, je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo 524.000 lidí. Finančně nejnáročnějším projektem je oprava mostu v areálu safari za asi 27 milionů korun. Oprava by měla být hotova do zahájení hlavní letní sezony.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, zeber a nosorožců. Populární je africké safari o rozloze asi 30 hektarů, v němž lidé auty či autobusy projíždějí mezi stovkami volně žijících zvířat. Největší stáda z kopytníků tvoří antilopy, zebry, pakoně. Část trasy autosafari vede i přes výběh lvů.

Plzeňská zoo se zapojila do programu navrácení zubrů do Ázerbájdžánu

Plzeňská zoologická zahrada se zapojila do mezinárodního projektu zaměřeného na návrat zubrů na Kavkaz, do oblasti jejich původního výskytu v severovýchodním Ázerbájdžánu. Ze západu Čech odcestoval téměř tříletý samec do zoo Tierpark Berlín, kde se shromažďují zvířata také ze zahrad v Bratislavě a v Lipsku. Druhá skupina zvířat pro repatriaci se tvoří ve Francii, kam putují zubři ze Švýcarska a Španělska, sdělil ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba. Zubra evropského plzeňská zoo chová především pro posílení populace v lidské péči. Z přírody totiž tento živočišný druh zmizel již v polovině 18. století a zachránit se je podařilo jen díky jedincům chovaným v zajetí.

Počasí ve čtvrtek

Jasno až polojasno, k večeru od severozápadu až severu přibývání oblačnosti, později v Čechách ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C.