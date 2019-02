Ministr Petříček přislíbil v Ženevě další pomoc Jemenu

Na dárcovské konferenci, která se koná v Ženevě, se zatím podařilo získat pro Jemen příslib 2,6 miliardy dolarů (59 miliard korun). OSN letos pro tuto zemi potřebuje čtyři miliardy dolarů. Konference se zúčastnil také český ministr zahraničí Tomáš Petříček a za ČR pro Jemen přislíbil na období 2019 až 2020 téměř 35 milionů korun. "Situace v Jemenu představuje jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě. Česká republika se na tuto oblast zaměřuje dlouhodobě a v tom budeme pokračovat i nadále, a to především formou zdravotnické a potravinové pomoci," sdělil ministr. V Ženevě jednal také se zástupci Mezinárodní organizace práce (ILO) o ochraně pracovníků, dopadu digitalizace, robotizace a umělé inteligence na pracovní trh či podpoře nezávislých zaměstnaneckých odborů v nesvobodných zemích.

Ministr vystoupil také na zasedání Rady OSN pro lidská práva a setkal se se zástupci světových nevládních organizací, které se zabývají lidskými právy. Jednal také s Vysokou komisařkou OSN pro lidská práva Michelle Bacheletovou, kterou seznámil s prioritami České republiky v Radě OSN. Členové rady jsou voleni na tři roky, ČR je členem od letoška do roku 2021. Setkal se také s Čechy pracujícími v mezinárodních organizacích.

Stát bude jednat o vstupu čtvrtého operátora

Stát bude v březnu a dubnu jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje ohledně zavedení čtvrtého operátora na český trh. Na tiskové konferenci při představení vládního návrhu změny zákona o elektronických komunikacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hnutí ANO chce zkrátit dobu přenesení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Tento krok má být možné uskutečnit bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Podobně funguje změna banky. Pokud se v současnosti rozhodne zákazník pro změnu operátora, stávajícímu to musí oznámit předem a deset dní čekat na uvolnění smlouvy. Nyní lidé v případě změny operátora platí stávajícímu 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že by v případě ukončování smlouvy na dobu určitou lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic.

Na tiskové konferenci představili svůj návrh také opoziční Piráti, kteří plánují snížení pokut za přechod k jinému operátorovi z 20 na 5 procent. Změna zákona podle nich usnadní příchod čtvrtého operátora na český trh, který by vedl ke snížení cen. Návrh hnutí ANO označili za vykrádání témat. Vládní návrh zákona by se podle nich kvůli složitější proceduře nestihl projednat před pozimní aukcí frekvenčních pásem. Babiš se na tiskové konferenci ohradil proti tomu, že by Piráti téma řešili jako první. Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následují Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce mluvit s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) o tom, že České dráhy uvažují kvůli rostoucím nákladům o omezení internetového připojení ve vlacích. Dráhy dosud měly od operátorů výjimku, díky které mohli cestující neomezeně stahovat soubory během cesty. Objem spotřebovaných dat byl však vyšší, než všechny strany očekávaly, operátoři tedy výjimku zrušili. Babiš to označil za absurdní příběh. "Pravděpodobně operátoři zjistili, že zkrátka s tím mají nějaký vyšší náklad, tak to zrušili. To je pro jejich image na trhu špatně právě v této chvíli, kdy je velká veřejná debata o tom, že máme jedny z nejdražších dat v Evropě," poznamenal premiér.

Ministryně Nováková zahájila česko-jordánské podnikatelské fórum

Ministryně průmyslu a obchodu České republiky Marta Nováková zahájila v Jordánsku česko-jordánské podnikatelské fórum. Setkání se koná v roce 20. výročí nástupu krále Abdalláha II. na trůn. Ministryně také upozornila, že se fórum koná přesně deset let po Abdalláhově návštěvě České republiky. Tehdy se panovník sešel s prezidentem Václavem Klausem, v ČR byl také v roce 2004. Strategická poloha z Jordánska podle ministryně vždy činila důležitou obchodní spojnici mezi Afrikou, Arabským poloostrovem a dnešním Íránem. Připomenula také, že loni bylo zahájeno přímé letecké spojení mezi Prahou a Ammánem, což umožní posílit hospodářské partnerství.

Nováková zahájila návštěvu Jordánska v pondělí, kdy se sešla s jordánskou ministryní energetiky a minerálních zdrojů Halou Ádil Zavátíovou. V doprovodu české ministryně je 13 podnikatelů, jejichž cestu zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. "Jordánsko má pro náš průmysl obrovský obchodní potenciál, a to nejen jako cílová země, ale také jako obchodní uzel," řekl prezident svazu Jaroslav Hanák. ČR má v září vyslat do Ammánu speciální energetickou obchodní misi, jejímž hlavním cílem by měl být rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce v oblasti solární a větrné energetiky. Na programu cesty Novákové je podle mluvčího jejího úřadu Milana Řepky také setkání s premiérem Umarem Razzázem a s předsedou jordánské komise pro atomovou energii Chálidem Túkánem.

Holub: Tvrdý brexit by mohl snížit růst ekonomiky až pod dvě pct.

Odchod Velké Británie z EU bez dohody, tzv. tvrdý brexit, by mohl snížit růst české ekonomiky až pod dvě procenta. Tvrdý brexit by totiž mohl snížit růst tuzemského hospodářství o 0,7 až 1,4 procentního bodu. Vyplývá to z vyjádření člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba na konferenci věnované brexitu. Důvodem snížení růstu by byl podle něj především propad poptávky po českých exportech v eurozóně.

ČNB v nové únorové prognóze, která s tvrdým brexitem nepočítá, odhaduje letos růst ekonomiky o 2,9 procenta a příští rok o tři procenta.

Průzkum: Na 28 procent českých firem už pocítilo dopady brexitu

Pokles objednávek nebo tržeb vyvolaných situací kolem odchodu Velké Británie z EU pocítilo 28 procent společností. Vyplývá to z průzkumu Bibby Financial Services a Britské obchodní komory mezi českými firmami obchodujícími s Británií. Velcí exportéři se také předzásobují či stahují některé své agendy z ostrovů do kontinentální Evropy. Dovoz z Británie se v posledních měsících propadá. V prosinci klesl již o 35 procent meziročně, za celý rok pak o 16,4 procenta. Český export na ostrovy se loni snížil na úroveň roku 2015, když klesl o 2,5 procenta, uvádí Český statistický úřad. Velká Británie patří mezi klíčové obchodní partnery ČR. V roce 2017 byla pátým největším odbytištěm českého zboží a desátým největším vývozcem na český trh.

EK ukončí omezení, která v ČR platí kvůli africkému moru prasat

Evropská komise v příštích týdnech rozhodne o ukončení všech omezujících opatření, která pro Českou republiku dosud platí kvůli africkému moru prasat. Komise to oznámila poté, co ke kroku získala souhlas zástupců členských zemí EU. "Příklad Česka ukazuje, že pokud jsou správně využity nástroje a strategie vyvinuté na úrovni EU, je možné nákazu kontrolovat a dokonce vymýtit," uvedl podle tiskové zprávy komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukautis poté, co s věcí souhlasili zástupci členských zemí ve stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Komisař ale zároveň upozornil, že choroba se v EU dál vyskytuje - například nyní v Belgii - a tak i přes český úspěch není možné polevit v ostražitosti. Komise konec opatření, jako je prodej divočáků z ČR do ciziny či pečlivější kontroly, navrhla, neboť na českém území nebyl případ zaznamenán od dubna loňského roku.

Taxíky nebudou muset mít taxametr, projedná to vláda

Vozidla taxislužeb už nebudou muset být vybavená taxametrem a střešní svítilnou. Tu by měli mít nadále vozy taxi, které si lidé objednávají přímo na ulici. Řidiči navíc nebudou muset podstupovat zkoušky z místopisu. Navrhuje to novela zákona o silničně dopravě, kterou ve středu projedná vláda. Stát tím chce umožnit větší využití moderních technologií v taxislužbě a zároveň vyrovnat podmínky pro klasické taxislužby a alternativní přepravce. Části řidičů taxi kolem Sdružení českých taxikářů se návrh nelíbí. Podle nich nebyly při sestavování novely zapracovány jejich připomínky a návrh vyvolá chaos. Změny se dotknou desetitisíců řidičů. Jen v Praze podle odhadů působí přes 8000 taxikářů, další skoro 3000 šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Taxify. Města už také nebudou smět stanovovat povinné náležitosti aut, například barvu karoserie nebo minimální rozměry vozidla. Podle úřadů ztěžují tyto podmínky podnikání v taxislužbě.

Sdružení českých taxikářů se návrh nelíbí. Kritizují například zrušení povinnosti mít ve voze taxametr, mobilní aplikace podle nich není dostatečnou zárukou. Loni nespokojení taxikáři uspořádali v Praze několikrát protest proti alternativním přepravcům. Taxikáři dlouhodobě kritizují stát, že nedostatečně vymáhá zákonné podmínky vůči alternativním přepravcům. Podle nich Uber a Taxify porušují zákon, protože jejich řidiči jezdí bez licence, a navíc nemusí splňovat stejné podmínky jako provozovatelé klasických taxislužeb. K těmto povinnostem patří nyní zejména povinný taxametr, označení vozidla a zkoušky z místopisu.

Primátor Hřib: Vzdělání je zásadní formou obrany proti totalitě

Vzdělání jako zásadní linii obrany proti totalitě ve svém projevu na zahájení festivalu Mene Tekel označil pražský primátor Zděněk Hřib (Piráti). Festival, který potrvá do 3. března, je součástí mezinárodního projektu proti totalitě a chce vždy v době výročí komunistického puče připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Letošní téma je pronásledování rodin v době nesvobody, myslím, že můžeme být rádi, že žijeme už 30 let v demokratické a svobodné zemi, uvedl Hřib.

Válečný veterán Emil Boček dostane nejvyšší třídu Řádu bílého lva

Válečný veterán a poslední žijící český pilot RAF Emil Boček obdrží 28. října Řád bílého lva nejvyšší třídy. Prezident Miloš Zeman mu to oznámil v pondělí při oslavě jeho 96. narozenin, řekl ČTK hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Bočkovi už propůjčil Řád bílého lva bývalý prezident Václav Klaus v roce 2010. Bývalý stíhací pilot tehdy dostal řád třetí třídy vojenské skupiny. Zeman by zároveň rád Bočka povýšil do hodnosti armádního generála, což je nejvyšší vojenská hodnost. Boček sloužil nejprve jako mechanik u 312. stíhací perutě a v závěru války od října 1944 se stal pilotem-stíhačem u 310. stíhací perutě. Z domova odešel tajně v 16 letech v roce 1939. Dostal se do Bejrútu a zúčastnil se bojů ve Francii v létě 1940. V září téhož roku ve Velké Británii absolvoval pilotní výcvik a byl přijat k Royal Air Force. Další výcvik prodělal v Kanadě a do konce války měl na kontě 26 operačních letů. Z letectva odešel v roce 1946.

Románu Jaroslava Rudiše se v Německu dostává vřelého přijetí

Nové knize Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta (Winterbergs letzte Reise) se v Německu dostává přijetí, na které čeští autoři nejsou zvyklí. Ještě než Rudiš svůj první německy psaný román stačil osobně představit, byl nominován na prestižní cenu knižního veletrhu v Lipsku a navíc ho velmi příznivě hodnotí i kritici. Nakladatelství Luchterhand tak chystá už jeho třetí vydání, i když se na pultech knihkupectví objevil teprve v pondělí. "Zájem o tu knížku mě překvapil," připouští šestačtyřicetiletý autor, kterého v příštích měsících čeká kolem 40 autorských čtení převážně v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Kolotoč autorských čtení zahájí Rudiš dnes večer v Berlíně, kde bude mít jeho román o železniční cestě dvou mužů střední Evropou knižní premiéru. V Česku se z něho bude poprvé číst 9. března v Brně. Právě tvorbou v obou jazycích je autor, který také žije střídavě mezi Německem a Českem, známý.

Sudetský Němec Wenzel Winterberg, který "je stejně starý jako Československá republika a krematorium v Liberci", se v něm spolu se svým na pivu závislým pečovatelem Janem Krausem vydávají na cestu z Berlína do Sarajeva, při níž se i na zastávkách v Praze, Hradci Králové, Vídni nebo Záhřebu znovu snaží pochopit dějiny střední Evropy. Ve výsledku se v nich ale stále více ztrácejí. Předobrazem knižního Winterberga je Rudišův německý kamarád. Svůj 540stránkový román Rudiš označuje za tragikomický, melancholický nebo také za železniční blues. Jestli cenu skutečně získá, se ukáže 21. března.

Sport

Česká vytrvalkyně Moira Stewartová získala stříbrnou medaili na mistrovství Skotska v krosu. Na šampionátu v rodné zemi svého otce nestačila úřadující republiková šampionka jen na britskou olympioničku a bývalou juniorskou mistryni světa v běhu na 1500 metrů Stephanii Twellovou. Pro Stewartovou byl víkendový závod ve Falkirku součástí přípravy na mistrovství světa v krosu, které se uskuteční 30. března v Aarhusu. Díky třiadvacetileté běžkyni Spartaku Praha 4 bude mít česká atletika mezi krosovou elitou zastoupení po šesti letech.

Počasí

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, na severovýchodě kolem 11 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C, na východě a severovýchodě kolem 4 °C.

Po chladnějším víkendu se znovu oteplilo, na řadě míst republiky převážně v Čechách panovalo jarní počasí. Nejtepleji bylo v pondělív Kopistech na Litoměřicku, kde naměřili 17,3 stupně Celsia. Jen o desetinu méně ukázal teploměr ve stanicích Stříbro na Tachovsku a Žatec na Lounsku. Teplé počasí vydrží ještě do konce února, ve čtvrtek mají maxima dosahovat až 18 stupňů. Se začátkem března se zase mírně ochladí.