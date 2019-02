NKÚ: Dotace do regionálního zdravotnictví rozdělovalo ministerstvo nekoncepčně

Ministerstvo zdravotnictví nekoncepčně rozdělilo víc než 800 milionů korun určených na zlepšení zdravotní péče v regionech - zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj ministerstvo kontrolovalo jen to, jestli jsou žádosti o dotace formálně správně zpracované. Údajně už ale neřešilo, jestli jsou třeba nákupy konkrétních přístrojů nebo například rekonstrukce nezbytné. Ministerstvo chyby uznalo. Teď prý už dotace rozděluje efektivněji.

Nejvyšší kontrolní úřad upozornil třeba i na to, že ministerstvo poskytlo dotaci taky na opravu ubytovny - a to i přesto, že dotace měly být na zlepšování zdravotní péče. V jiných případech rezort prý netrval na tom, aby žádosti byly kompletní nebo aby žadatel o dotaci splnil všechny podmínky, které pro získání peněz splnit měl.

ČSÚ: Důvěra v českou ekonomiku se po třech měsících poklesu mírně zvýšila

Důvěra v českou ekonomiku v únoru meziměsíčně mírně stoupla, a to o 0,2 na 98,2 bodu. Důvěra v hospodářský vývoj vzrostla u podnikatelů, u spotřebitelů naopak ochabla. Naposledy stoupl souhrnný indikátor důvěry loni v říjnu, od té doby meziměsíčně klesal. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s loňským únorem je letos celková důvěra v ekonomiku nižší, meziročně klesla také důvěra podnikatelů i spotřebitelů. "Podnikatelé v průmyslu vnímají lépe svou současnou ekonomickou situaci a také úroveň zahraniční poptávky," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. Růst důvěry statistici zaznamenali také ve vybraných odvětvích služeb, kde podnikatelé v nejbližších měsících očekávají vyšší poptávku, ale i lepší úroveň jejich celkové ekonomické situace. Co se týče důvěry spotřebitelů v ekonomiku, je podle Obsta i přes meziměsíční pokles vysoká. "Přesto únorové šetření naznačilo, že se spotřebitelé více obávají zhoršení celkové ekonomické situace v Česku," dodal.

Zhruba 80 procent vězňů v ČR má problém se splácením dluhů

Čeští vězni mají velké problémy se splácením dluhů. Podle Probační a mediační služby se to týká asi 80 procent lidí, kteří jsou ve výkonu trestu. Aktuálně je za mřížemi přibližně 21 600 lidí a Vezeňská služba mezi nimi eviduje 13 tisíc exekucí. Jde ale pouze o případy, které jí exekutoři nahlásili. Dluhy přitom komplikují návrat vězňů do společnosti a přispívají k recidivě. Ministerstvo spravedlnosti se proto chystá letos opět zvýšit vězňům odměny za práci. Podle návrhu by lidé za nekvalifikovanou práci nově mohli dostávat maximálně 6675 korun hrubého měsíčně. Teď si můžou vydělat 5500 korun.

Nejčastěji dluží odsouzení státu, následují bankovní i nebankovní společnosti, dopravní podniky nebo zdravotní pojišťovny. Uvádí to spolek Lighthouse, který vězňům pomáhá zvládat dluhy. Většinou jde o stovky tisíc korun, ale výjimkou nejsou ani miliony. Běžně tak vězni nestíhají splácet ani úroky. Podle předsedy spolku Petra Schneedörflera by měl stát odsouzeným umožnit, aby věřitelům posílali víc peněz. Například na úkor vlastních nákladů za pobyt na mřízemi.

Veterináři: V ČR je dalších 1164 kg masa, které může být nakažené salmonelou

Z Polska bylo do Česka dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Maso pochází ze stejné šarže a místa jako už dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy odhalily tyto bakterie. Vyjma 50 kilogramů se už veterinářům podařilo všechno maso dohledat, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Informaci o zásilce dostali veterináři systémem evropského rychlého varování RASFF. Podle Vorlíčka v něm bylo, že jde o zásilku masa, ve kterém salmonela zjištěna byla.

V ČR od 21. února platí mimořádná veterinární opatření, hovězí maso z Polska od čtvrtka nesmí být uváděno na trh před kontrolou v akreditované laboratoři na bakterie salmonel. Jak řekl Semerád, nová zásilka přišla do ČR ještě před platností mimořádných opatření.

Jihomoravský kraj odstoupil od smlouvy s dopravcem letecké linky Brno-Mnichov

Jihomoravský kraj odstoupil od smlouvy s britskou společností BMI regional, která zabezpečovala leteckou linku z Brna do Mnichova. V tiskové zprávě to uvedl Jiří Klement z tiskového oddělení kraje. Firma zkrachovala a zrušila přes 20 letů, linka nyní nefunguje. Kraj zároveň hledá přechodného náhradního dopravce, který by mohl spoj ihned zajistit maximálně na sedm měsíců. Zároveň pracuje na výběrovém řízení pro nového dopravce. Kraj firmu finančně podporoval, proto bude po ní požadovat zpět peníze za část února. Mělo by to být do dvou milionů korun.

Praha zavede MHD zdarma v době smogu

V době smogu bude v Praze jezdit městská hromadná doprava zdarma. Rozhodli o tom radní hlavního města. Prahu jeden den bezplatné jízdy vyjde na zhruba 5 milionů korun. Město chce díky opatření nalákat co nejvíc řidičů aut do vozů MHD. Město připravuje i další opatření ke zlepšení ovzduší, připravuje například vyhlášku, která by měla zakázat topení uhlím a obecně regulovat topení tuhými palivy. Novinářům to řekl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Lidem, kteří by kvůli vyhlášce museli vyměnit kotel, mohou pomoci tzv. kotlíkové dotace. Pražský magistrát o boji se znečištěním z dopravy mluví delší dobu. V minulosti se objevil návrh na takzvanou nízkoemisní zónu v oblasti vymezené zhruba vnitřním okruhem, kam by nemohly starší vozy s vyššími emisemi. Z plánu sešlo kvůli odporu některých městských částí. Podle Hlubučka se stávající vedení chce k plánu vrátit, ale je potřeba změnit nařízení vlády. Magistrát hodlá prověřit také možnost zpoplatnění vjezdu do centra.

Bezplatnou jízdu MHD v době smogu zkoušela na přelomu let 2010 a 2011 i Ostrava. Nakonec město opatření zrušilo. Podle studie totiž v té době ze silnic ubyly 3 procenta aut. Za Akci smog Ostrava zaplatila celkem 23 milionů korun.

Lidé se naposledy rozloučili s kameramanem Milotou, přišla i manželka Vlasta Chramostová

Ve velké obřadní síni strašnického krematoria se v pondělí lidé naposledy rozloučili s kameramanem a signatářem Charty 77 Stanislavem Milotou, který před týdnem podlehl těžkému zápalu plic. Bylo mu 85 let. Na pohřbu byla i Milotova manželka Vlasta Chramostová. Dorazili herci Ondřej Pavelka, Petra Špalková, Jiřina Bohdalová a Jan Potměšil, divadelní režisér Daniel Špinar, scenárista Petr Jarchovský nebo filmový střihač Jan Matllach. Signatáře Charty 77 Milotu, který je oceňován i za nekompromisní občanské postoje, na poslední cestě doprovodili také disident a spisovatel Petr Placák, předseda a zakladatele spolku Šalamoun John Bok, bratr bývalého prezidenta Václava Havla Ivan, předseda ústavního soudu Pavel Rychetský nebo politik Jan Ruml. Rozloučení trvalo asi 40 minut, smuteční řeč pronesl Brabec, Chramostová na závěr všem přítomným poděkovala. Dvaadevádesátiletá herečka se s manželem rozloučila kyticí 57 růží, které symbolizovaly počet let jejich společného života.

Milota, který natočil například Spalovače mrtvol, jako samostatný kameraman debutoval v roce 1963 filmem Na laně. Několik krátkých filmů natočil s režisérem Vladimírem Sísem, s režisérem Jánem Roháčem udělal v roce 1965 Recitál Jiří Suchý - Jiří Šlitr. V roce 1968 dokumentoval okupaci Československa a o půl roku později pak pohřeb Jana Palacha. Za normalizace nemohl točit. Se svou ženou které režim také znemožňoval společenské angažmá, organizoval bytové divadlo. Stal se signatářem Charty 77. Kvůli potížím se zrakem se po roce 1989 k práci kameramana nevrátil. Před třemi lety dostal Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii.

Festival vína v Táboře nabídne přes padesát degustací vín

V Táboře byl v pondělí zahájen nejdelší Festival vína a gastronomie ve střední Evropě. Potrvá více než dva měsíce, během kterých nabídne přes padesát setkání s vinaři a sommeliéry, chybět nebude ani kultura. 11. ročník akce hlavní pozornost věnuje Velkopavlovické vinařské oblasti. Návštěvníci ale podle ředitele festivalu Jiřího Blafky ochutnají i vína z dalších regionů včetně zahraničních, jako jesou třeba Wachau, Kamptal nebo Štýrsko v sousedním Rakousku. Festivalová novinka - degustace ve sklepeních historického centra - nabídnou setkání s moravskými vinaři, kteří zvítězili v soutěži Vinař roku.

Moravská manufaktura zrestaurovala vzácný gobelín z roku 1700

Restaurátoři z Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku dokončili renovaci vzácného gobelínu z období kolem roku 1700. Práce nazvaná Armida a Rinaldo pochází z proslulé dílny v belgických Antverpách. Na obnově díla o rozměrech 330 krát 205 centimetrů pracovali zaměstnanci dílny zhruba rok. Od úterý bude součástí jedné z největších sbírek gobelínů v České republice v zámku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku.

Manufaktura ve Valašském Meziříčí se kromě restaurování historických děl zabývá také ručním tkaním klasických gobelínů, originálních koberců a uměleckých tapiserií. Založena byla v roce 1898. Po listopadu 1989 byla více než rok uzavřena, neboť patřila Ústředí uměleckých řemesel a při privatizaci přišla na řadu jako jedno z posledních středisek. Po obnovení činnosti v roce 1993 má na svém kontě mimo jiné obnovu řady staletých gobelínů a tapiserií.

Počasí na úterý

Polojasno až oblačno, na severovýchodě přechodně až zataženo a teploty 12 až 16°C, na severovýchodě kolem 11, na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia.