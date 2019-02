Babiš na úvod summitu EU a LAS jednal s iráckým prezidentem a navštívil české vojáky

V Egyptě v neděli začal historicky první summit Evropské unie a Ligy arabských států (LAS). Účastní se jej i český premiér Andrej Babiš (ANO). Na úvod summitu se sešel na jednání s iráckým prezidentem Barhamem Sálihem a libanonským premiérem Saadem Harírím. Se Sálihem diskutovali o bezpečnostní situaci, podpoře boje proti Islámskému státu, poválečné rekonstrukci země i vzájemných ekonomických vztazích. Spíše než o konkrétních projektech se ale podle předsedy vlády mluvilo o politice. Naznačil, že konkrétním formám spolupráce budou zasvěcené další bilaterální schůzky.

Ještě před začátkem summitu navštívil Andrej Babiš základnu mezinárodní pozorovací mise MFO nedaleko egyptského letoviska Šarm aš-Šajch. Působí zde také 13 českých vojáků, kteří podle Babiše na Sinajském poloostrově Česku dělají dobré jméno. Premiér taky hovořil o potřebě rozšířit počet transportních letadel CASA ve službách české armády, které slouží i zahraničním misím.

GIBS: Stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů loni ubylo o čtvrtinu

Generální inspekce bezpečnostních sborů loni trestně stíhala na 190 příslušníků bezpečnostních sborů, z toho 116 policistů. Je to o čtvrtinu méně než v roce 2017. Nejčastěji páchali trestné činy v Praze. Vyplývá to z nových statistik inspekce, které má Český rozhlas k dispozici. Podle člena sněmovního bezpečnostního výboru Pavla Žáčka (ODS) je celkový pokles odhalených trestných činů v bezpečnostních sborech způsobený personální nestabilitou GIBS v minulém roce. "GIBS není schopna dovést tyto kauzy do konce. Rozhodně bych si nemyslel, že by se v loňském roce snížila kriminalita nebo věci, které má GIBS vyšetřovat v rámci bezpečnostních sborů," uvedl. Loňské problémy v inspekci připouští i její nový ředitel Radim Dragoun, zároveň ale význam statistik nechce přeceňovat. "Z mého pohledu by bylo spíš lepší, kdyby kauz bylo míň a byly závažnější," dodal.

Z údajů za minulý rok vyplývá, že většinu trestných činů páchali příslušníci bezpečnostních sborů úmyslně a v době, kdy byli mimo službu.

MZ: Některé nemocnice zaměstnávají lékaře ze třetích zemí bez potřebných zkoušek

Ministerstvo zdravotnictví při kontrolách v některých nemocnicích zjistilo, že zaměstnávají lékaře ze zemí mimo Evropskou unii, i když ještě nesložili aprobační zkoušky. Lékaři bez zkoušek jsou v Česku na úrovni mediků, což znamená, že nesmí pracovat samostatně a musí mít neustálý dohled atestovaného lékaře. Na problém dlouhodobě upozorňuje Česká lékařská komora. Podle jejího prezidenta Milana Kubka nemocnice nelegálním zaměstnáváním lékařů-cizinců řeší personální krizi.

Zdravotní pojišťovny to můžou trestat nezaplacením péče. V praxi jde ale problém řešit jen těžko, přiznává náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. "Kdybychom měli postupovat do důsledku, tak v některých případech bychom museli dát podnět k zavření části nemocnice nebo celé nemocnice, což je problém," uvedl.

V Česku pracují stovky lékařů ze zemí mimo unii. Ministerstvo jejich zaměstnávání kontroluje jen na základě podnětů, na plošné kontroly nemá kapacity.

V ČR se podařilo zastavit odliv lidí ze sociálních služeb. Důvodem jsou vyšší platy

V Česku se podařilo zastavit odliv pracovníků ze sociálních služeb. Český rozhlas to zjistil u desítek zřizovatelů domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení po celé republice. Důvodem je podle většiny z nich hlavně výrazné zvýšení platů v posledních dvou letech. Ty narostly v průměru o 6 tisíc korun. Zaměstnanci si teď průměrně vydělají okolo 25 tisíc korun měsíčně. Třeba v sociálních zařízeních Moravskoslezského kraje aktuálně o lidi pečuje 1600 zaměstnanců, zatímco v roce 2016 jich bylo o stovku méně. Díky vyšším platům můžou zřizovatelé poskytovat i další služby, na které zatím neměli dost personálu. Třeba Středočeský kraj se chce víc zaměřit na domácí péči. I přes vyšší platy ale někde dál zaměstnanci stále chybí. Třeba v Ústeckém kraji je to asi třicet lidí.

V Česku roste počet vydaných platebních karet i bankomatů

V Česku jsou stále oblíbenější bezhotovostní platby. Počet vydaných karet loni stoupl zhruba na 11 a tři čtvrtě milionu, to je asi o půl milionu víc než rok předtím. Vyplývá to ze statistik Sdružení pro bankovní karty. Stále víc malých a středních podniků totiž umožňuje bezhotovostní platbu. V Česku roste také obliba placení z mobilního telefonu a v internetových obchodech. Zvýšil se také počet bankomatů. Loni jich bylo skoro 5 a půl tisíce. Oproti předchozímu roku je to nárůst zhruba o osm stovek.

Studie IPR: Poptávku po zaměstnancích v Praze naplňují cizinci

V hlavním městě Praze není dostatek českých občanů na to, aby pokryli požadavky zaměstnavatelů po pracovnících. Většinu poptávky zejména v méně kvalifikovaných pozicích pokrývají cizinci, kterých v metropoli pracuje zhruba 200.000 a tvoří pětinu zaměstnanců. Vyplývá to z analýzy, kterou vypracoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Pražský magistrát si nechal vypracovat i další studii od Sociologického ústavu AV. Podle ní má 82 procent registrovaných cizinců v metropoli středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a magistrát by se měl zaměřit na výuku češtiny.

V Číhošti lidé uctili památku umučeného faráře Toufara

V Číhošti na Havlíčkobrodsku v neděli lidé vzpomínali na pátera Josefa Toufara umučeného komunistickou státní bezpečností. Od jeho smrti v pondělí 25. února uplyne 69 let. Slavnostní bohoslužbě v číhošťském kostele naslouchalo víc než sto lidí. Sloužil ji bývalý dlouholetý vězeňský kaplan ve Valdicích a signatář Charty 77 páter Josef Kordík. Na bohoslužbu navázala beseda v nedalekém hostinci, kde se Josef Toufar čas od času s místními setkával.

Takzvaný číhošťský zázrak se odehrál třetí adventní neděli roku 1949. Při mši se podle svědků několikrát pohnul půlmetrový kříž na hlavním oltáři. Dosud neobjasněný úkaz se později opakoval. O událost se začala zajímat Stb, která Toufara v lednu 1950 zatkla odvezla do Jihlavy a poté do valdické věznice. Po krutém mučení při výsleších Toufar 25. února zemřel.

Projekt Památky žijí láká turisty na méně známá jihočeská místa

Dostat turisty na méně známé památky je cílem česko-rakouského projektu Památky žijí. V jižních Čechách a na Vysočině se do něj zapojilo 13 hradů a zámků. Vznikají přeshraniční stezky od hradu k hradu, na zámku Třeboň bude díky projektu nový orientační systém. Náklady na jihočeskou část tříletého projektu, který skončí letos v prosinci, jsou 295.091 eur (asi 7,5 milionu Kč), dotace z EU je 85 procent. ČTK to řekli ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek a mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová. Hlavní myšlenkou projektu je představit méně známá místa a podpořit i organizaci kulturních akcí. "Cílem je zvýšit počet návštěvníků v památkách a počet přenocování v regionu, řekla manažerka jihočeského veletrhu cestovního ruchu Travelfest Klára Kaštylová.

Z jižních Čech se zapojily zámky a hrady Dačice, Jindřichův Hradec, Kratochvíle, Landštejn, Nové Hrady, Rožmberk, Třeboň, Vimperk, Zvíkov a klášter Zlatá Koruna. Z Vysočiny Jaroměřice nad Rokytnou, Lipnice a Náměšť nad Oslavou. Jsou to památky, kam jezdí méně turistů než na ty nejznámější.

Dokument související s Janem Husem se vydražil za více než sedm milionů

Vzácný dokument z roku 1414 související s církevním reformátorem Janem Husem se na aukci společnosti 1. Art Consulting vydražil za zhruba 7,2 milionu korun. Koupil ho soukromý majitel. Notářský zápis na pergamenovém papíře s pečetí je podle aukční síně jediným exemplářem svého druhu a kromě historické ceny je také důležitým dokladem právní argumentace počátku 15. století. O listinu projevila zájem i Národní knihovna (NK). Dokument se ale podle generálního ředitele NK Martina Kocandy vydražil za více peněz, než mohla knihovna dát.

Notářský instrument z roku 1414 se týká rozhodnutí odebrat právníkovi a kazateli Janovi z Jesenice doktorát kanonického práva a vyhlásit nad ním v souvislosti s Janem Husem ztíženou klatbu. Jan z Jesenice byl Husův přítel a obhájce.

Muzeum v Poděbradech vystavuje filmové figurky a sochy

Muzeum v Poděbradech na Nymbursku láká letos již třetím rokem příznivce filmů na unikátní sbírku soch, figurek a replik filmových postav. Před rokem muzeum otevřelo pobočku i v Praze, v každé z poboček lidé uvidí zhruba 650 exponátů. Každou z poboček navštíví ročně kolem 30 tisíc lidí, řekl ČTK majitel muzea vystupující pod sběratelským jménem Johnny Wolf. Muzeum podle něj nabízí jednu z největších popkulturních sbírek, vlastní zhruba 1300 exponátů. Podle něj jde o jednu z největších sbírek na světě, v Evropě pak unikátní.

V muzeu jsou k vidění nejrůznější filmové postavy, všechny v měřítku od 1:6 až po životní velikost. K vidění je například Terminátor, Vetřelci, Avatar, sošky Disney a další. Své zastoupení tu má také jediná česká postavička - major Zeman ze seriálu 30 případů majora Zemana.

Basketbalisté na závěr kvalifikace MS prohráli ve Francii

Čeští basketbalisté v závěrečném utkání úspěšné kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli 66:82 ve Francii. V konečném pořadí skupiny obsadili třetí místo za druhým Ruskem a dnešním soupeřem, který však měl stejně jako výběr trenéra Ronena Ginzburga účast na šampionátu v Číně jistou už před zápasem. Národní tým si místo na mistrovství světa zajistil už loni v září, na šampionátu se představí poprvé v samostatné historii a poprvé od účasti Československa v roce 1982. Turnaj v Číně se uskuteční 31. srpna do 15. září a soupeře v základní skupině určí české reprezentaci losování, které proběhne 16. března v Šen-čenu.

Počasí v pondělí

Jasno až polojasno, během dne místy až oblačno. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, v Čechách místy až 15, na horách 9 stupňů Celsia.