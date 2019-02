Poradní tým prezidenta: Prioritami policie je boj proti drogové a finanční kriminalitě

O prioritách policie jednal v sobotu v Lánech poradní tým prezidenta Miloše Zemana za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a policejního prezidenta Jana Švejdara. Hamáček po schůzce uvedl, že policie by se měla zaměřit na boj proti drogám, ekonomické kriminalitě a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zeman podle něj pochválil policejního prezidenta za to, že je Česko jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a ocenil stoupající důvěru veřejnosti v českou policii. Poradní tým prezidenta také podle ministra hovořil o dalším rozvoji policie, investicích do policejních nemovitostí i techniky. "Máme velký problém z hlediska obnovy motorových vozidel u policie, kdy se stále nedaří obnovit vozový park a více než sedmdesát procent vozidel už je za zenitem," uvedl Hamáček.

Poradci prezidenta Zemana se scházejí přibližně jednou měsíčně, naposledy jednali v lednu o zdravotnictví. Poradní tým tvoří třeba kancléř Vratislav Mynář, hlavní poradce prezidenta Martin Nejedlý, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý nebo guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Soutěž ministerstva školství má upozornit na potíže s šikanou

Na potíže se šikanou ve škole má upozornit soutěž Jak se vypořádat se šikanou a kyberšikanou, kterou připravilo ministerstvo školství. Soutěž je určená pro žáky základních a středních škol. Zúčastnit se mohou po natočení videa o tom, jak se dá postupovat proti agresivnímu chování a ubližování některých dětí jiným spolužákům. Své spoty mohou posílat na ministerstvo školství do poloviny května. Vyhlášení vítězných snímků bude na konci školního roku. Úřad to uvedl na svém webu. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec i celý tým.

LN: Kapsch podal žalobu proti postupu ÚOHS v tendru na výběr mýta

Společnost Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém, podala žalobu proti postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v tendru na výběr mýta. Informují o tom Lidové noviny, kterým to potvrdil i samotný antimonopolní úřad. Ministerstvo dopravy uzavřelo loni v září smlouvu na provoz systému s konsorciem firem CzechToll a SkyToll, a to na deset let. ÚOHS výsledky tendru, ve kterém Kapsch skončil druhý, posvětil. Kapsch požádal soud vedle žaloby ještě o vydání předběžného opatření, které by zamezilo plnění smlouvy do doby, než padne rozsudek. Tuto žádost soud v týdnu zamítl. Zároveň ale naznačil, že případ rozhodne přednostně.

CzechToll má od státu za desetiletý kontrakt dostat skoro 11 miliard korun. Alespoň část z toho by chtěl dostat poražený Kapsch. Vítězi tedy nabídl své služby - stávající technologie, softwarové zázemí ale i propracovanou kontrolu, zda projíždějící řidiči nepodvádí. CzechToll se ale k nabídce podle Lidových novin vyjadřovat nechtěl.

V Českých Budějovicích se srazily lokomotivy, jeden strojvedoucí se lehce zranil

Na nádraží v Českých Budějovicích se v sobotu ráno srazily dvě lokomotivy při jejich posunování. Jedna z nich už stála u nástupiště a čekala na připojení k vlakové soupravě. Při nehodě se lehce zranil jeden ze strojvedoucích. Škoda přesahuje dva miliony korun. Příčiny nehody vyšetřuje Drážní inspekce. Podle jejího dosavadního zjištění ale není vyloučena technická závada na lokomotivě. ČTK to sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. V tomto týdnu je to už třetí mimořádná událost na železnici.

Drážní inspekce vyšetřuje hrozící srážku vlaků na hlavní železniční trati mezi Prahou a Plzní. K události došlo v pátek. Expres z Prahy do Mnichova projel u Ejpovic návěstidlo na červenou a vjel do cesty osobnímu vlaku. Strojvedoucí se viděli a stihli včas zastavit. Nikdo se nezranil. V úterý pak jel osobní vlak na Vysočině mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím několik kilometrů bez strojvůdce. Také tato událost se obešla bez zranění.

Každý čtvrtý až pátý odhad nemovitosti neodpovídá prodejní ceně

Až o 10 procent se v posledním roce liší prodejní ceny nemovitostí a odhady jejich hodnoty stanovené bankou. Vychází to z dat společnosti Fincentrum reality. Kdo chce nákup domu nebo bytu financovat hypotékou, musí v takovém případě zaplatit víc peněz z vlastních zdrojů. Může to znamenat navýšení výdajů až o stovky tisíc korun. Taková situace v posledních šesti měsících nastává u každé čtvrté až páté nemovitosti. Nejčastěji nevycházejí odhady u novějších nemovitostí se stářím do 5 let nebo u novostaveb. Podle odborníků je hlavním důvodem rozdílných odhadů rychle rostoucí cena nemovitostí.

V Krkonoších kleslo lavinové nebezpečí na první stupeň, v Jeseníkách platí druhý

Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo z druhého na první, tedy nejnižší stupeň z pětibodové škály. Na hřebenech Krkonoš je okolo 230 centimetrů sněhu. "Po mírném oteplení a dešti se opět ochladilo. Na povrchu sněhové pokrývky se vytvořila ledová krusta a sněhová pokrývka se zpevnila," uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše. V Jeseníkách nadále platí druhý lavinový stupeň. V Krkonoších zůstává v platnosti v pátek vydaná výstraha před zledovatělým terénem.

Řadou míst v Česku prošly masopustní průvody

Masopustní veselice ovládly i tento víkend řadu míst v Česku. Tradiční maškarní rej vyšel například z pojizerského Dlaskova statku v Dolánkách v Českém ráji. Na statku, který je typickou ukázkou tradiční lidové architektury Pojizeří, jde o divadlo, které ukazuje, jak se masopust slavil v 19. století. Díky tomu se ale tato tradice postupně vrátila i do řady okolních obcí. Stejně jako v minulosti, také letos průvod koledníků v karnevalových maskách vedený podle tradice Laufrem sledovaly stovky lidí. Fašankovými obyčeji, písněmi, tancem a lidovými maskami ožilo také třeba Národní muzeum v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm. Muzejníci tam připravili tradiční masopustní oslavy.

Masopust je zvyk s pohanskými kořeny, který slavili už staří Řekové, Římané i Slované. Dnes je to období od Tří králů po předvelikonoční postní období, které začíná 40 dní před Velikonocemi takzvanou Popeleční středou. Ta letos připadá na 6. března.

V Praze začala tradiční Matějská pouť, potrvá dva měsíce

V areálu pražského Výstaviště začala v sobotu tradiční Matějská pouť. Potrvá do 22. dubna. Lidé si můžou vybrat ze zhruba stovky atrakcí z Německa, Polska nebo Nizozemska. Kromě adrenalinových kolotočů jsou připravené i klasické atrakce. Letošní novinkou budou Farmářské trhy, které se budou konat každý pátek, sobotu a neděli v areálu Výstaviště. I přes chladné počasí v sobotu na pouť dorazily tisíce lidí.

Kvitová prohrála ve finále turnaje v Dubaji se Švýcarkou Bencicovou

Tenistka Petra Kvitová titul na turnaji v Dubaji nezískala. Česká hráčka prohrála ve finále se Švýcarkou Belindou Bencicovou 3:6, 6:1, 2:6 a v žebříčku WTA se posune na třetí místo. Kvitová letos hrála už třetí finále. V Sydney získala šestadvacátý vavřín v kariéře a před Dubají prohrála v boji o titul i na grandslamovém Australian Open. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová hrála pětatřicáté finále v kariéře a neuspěla teprve podeváté. Dvakrát ve finále po sobě naposledy prohrála v roce 2013 - v dubnu v Katovicích a v srpnu v New Havenu.

Ledecká byla druhá v paralelním obřím slalomu SP v Číně a má malý glóbus

Snowboardistka Ester Ledecká skončila druhá v paralelním obřím slalomu Světového poháru v čínském Secret Garden, kde se v roce 2022 pojede olympijský závod v rámci her v Pekingu. V boji o osmnáctý triumf v seriálu SP v kariéře sice prohrála ve finále s Němkou Ramonou Hofmeisterovou, ale už má jistý malý glóbus za celkové vítězství v disciplíně. Olympijská vítězka na snowboardu i na lyžích Ledecká vede hodnocení obřího slalomu s náskokem 1070,3 bodu před úřadující mistryní světa Němkou Selinou Jörgovou a v této disciplíně už se pojede jen jeden závod ve Scuolu, takže nemůže být předstižena. Za výhru v závodu SP na snowboardu je tisíc bodů.

Počasí v neděli

V Čechách většinou polojasno, na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabé sněžení. Odpoledne od severozápadu ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 2 až 6, v západní polovině Čech 6 až 10 a na horách kolem 2 stupňů Celsia.