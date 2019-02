Bílý dům potvrdil březnovou schůzku Trumpa s Babišem

Úřad prezidenta Spojených států potvrdil nadcházející návštěvu předsedy české vlády Andreje Babiše ve Washingtonu. Uskuteční se 7. března. Prezident USA a předseda české vlády budou podle prohlášení Bílého domu jednat o posílení dvoustranných vztahů, o potřebě společně čelit globálním výzvám, včetně problémů kybernetické a energetické bezpečnosti, a o vzájemném obchodu. Prohlášení připomnělo, že Babišova návštěva se uskuteční u příležitosti 30. výročí "sametové revoluce" a 20. výročí členství ČR v Severoatlantické alianci.

O pozvání českého premiéra do Bílého domu informoval Babiše v úterý americký velvyslanec v Česku Stephen King. Podle Babiše je pozvání vyvrcholením vztahů mezi Českou republikou a USA, ministerstvo zahraničí to označilo za úspěch české diplomacie s tím, že o agendě bude ve Washingtonu při své nynější návštěvě jednat šéf diplomacie Tomáš Petříček.

Česko začalo kontrolovat veškeré hovězí maso dovezené z Polska

Veškeré hovězí maso z Polska musí od čtvrtka projít kontrolou v certifikované laboratoři. Dokud nebudou výsledky testů, maso nebude smět na český trh. Opatření oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. Stát tak reaguje na to, že veterináři našli 700 kilogramů polského hovězího se salmonelou. Dostalo se do pěti míst v republice. Ve dvou jihomoravských podnicích pak zákazníci snědli skoro 22 kilogramů. Zjistila to Státní veterinární správa. Podle informací od odběratelů maso prošlo tepelnou úpravou, a bakterie se tak zničily. Lidem by proto neměly hrozit zdravotní problémy. Do podniků v Brně a v Pohořelicích se dostalo 229 kilogramů závadného hovězího, nesnědené maso majitelé vrátili dodavateli.

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowský ke kritice polského masa v České republice řekl, že každá záminka je dobrá k obvinění Varšavy, že má špatné potraviny. Jde podle něj o konkurenční boj. Polská strana považuje kontroly za vydírání a chce je Česku oplatit kontrolami piva.

Benzin v ČR znovu zlevnil, stojí nejméně od listopadu 2017, nafta mírně zdražila

Benzin u čerpacích stanic v Česku dál zlevňuje a stojí nejméně od listopadu 2017. Řidiči teď za něj zaplatí průměrně 30 korun a 37 haléřů. Naopak nafta mírně zdražila na 30,96. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Nejdražší pohonné hmoty dál zůstávají v Praze. Naopak nejlevnější benzin lidé natankují u čerpacích stanic v Královéhradeckém kraji, za naftu pak nejméně zaplatí v Jihočeském kraji.

Benzin v Česku zlevňuje od počátku loňského listopadu, když se v říjnu průměrná cena vyšplhala na téměř čtyřleté maximum 33 korun a 80 haléřů.

Babiš: Smlouva s ČEZ kvůli stavbě bloku je pro stát lepší než vládní garance

Pro stát bude lepší uzavřít s energetickou společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní garance. Na konferenci k budoucnosti jaderné energetiky v Česku to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Stát tak podle něj získá větší kontrolu nad výstavbou a možnost jednat v případě, že se změní parametry trhu, či přebrat stavbu od ČEZ, kdyby hrozilo zvýšení nákladů. Garance by podle Babiše byla bianco šekem. Pro ČEZ je nyní podle něj nutné neprodleně spustit zahajovací etapu příprav, tedy získat povolení k umístění stavby a zorganizovat výběrové řízení. "Preferencí je moderní jaderný zdroj 3,5 generace," dodal. Vláda podle něho sleduje projekty ve světě, zejména ty, které se zpozdily.

V Česku loni stoupla spotřeba elektřiny na rekordních 73,9 terawatthodiny

V Česku loni stoupla spotřeba i výroba elektřiny. Podle údajů Energetického regulačního úřadu narostla spotřeba o dvě desetiny procenta na rekordních téměř 74 terawatthodiny. Výroba elektřiny pak vzrostla o víc jak jedno procento na 88 terawatthodiny. Na produkci elektřiny v Česku se tradičně nejvíc podílely uhelné elektrárny. Stoupla ale i výroba z jaderných a fotovoltaických elektráren. Naopak oproti roku 2017 loni klesl vývoz i dovoz elektřiny.

Brabec: Kůrovcová kalamita bude pokračovat, těžba se zdvojnásobí

Kůrovcová kalamita bude letos pokračovat, těžba napadeného dřeva se proti loňsku nejspíš zvýší více než dvojnásobně. Při diskusi Institutu pro politiku a společnost to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Upozornil, že ke kalamitě přispívá dlouhotrvající sucho, které podle něj letos nezmírní ani nadbytek sněhu na horách. Loni se vytěžilo v důsledku kůrovcové kalamity přes 18 milionů metrů krychlových dřeva. "Letos odhadujeme, že by se kůrovcová těžba mohla zvýšit na 30 až 50 milionů kubíků. To je šílené číslo, protože roční těžba byla v České republice kolem 18 až 19 milionů kubíků všeho dřeva," řekl Brabec. Upozornil, že k problémům s kůrovcem přispívá sucho. To podle něj bude pokračovat i letos. Právě dlouhotrvající sucho má podle odborníků přímý vliv na rozšiřování kůrovce v krajině.

Badatelé: Liberecké zoo letos není 100, ale 115 let

Liberecká městská zoo je starší, než se dosud oficiálně uvádělo. Letos původně chtěla nejstarší zoo v republice slavit 100 let od svého vzniku, její historie je ale ještě o 15 let delší. Mylný dojem podle badatelů vyvolalo záměrné zkreslování nejstarší historie v brožurách, které vytvářel prvorepublikový ředitel zoo Erich Sluwa. Za rok založení označoval rok 1919. Badatelé ale nyní objevili zakládací dokument z roku 1904. Ředitel zoo David Nejedlo přiznal, že původně nechtěli opustit myšlenku letošních oslav 100 let. "Měli jsme připravený příběh o budování koncepční zoo 100 let, ale postupně pod tíhou nových informací jsme si řekli, že se vrátíme ke svým kořenům," řekl.

Z pohledu zoo se v roce 1919 nic významného neudálo, řekl novinářům Julius Jankovič z libereckého spolku Rodokmen, jež se zoo spolupracuje na vzniku knihy k jejímu výročí. Sluwa podle něj chtěl vytvořit zoo s jiným konceptem než jeho předchůdci, proto rok 1919 uváděl jako vznik té "pravé" zoo.

Cenu Asociace českých kameramanů získal Dvořák za Duklu 61 a Sysel za film Toman

Asociace českých kameramanů ve středu v pražském kině Lucerna ocenila nejlepší kameramanská díla. Cenu si odnesl Tomáš Sysel za snímek z období třetí republiky Toman a Marek Dvořák za televizní film Dukla 61 o důlním neštěstí, při kterém na začátku 60. let zemřelo víc než 100 horníků. Porota ocenila i studenta FAMU Tomáše Šťastného, cenu za celoživotní dílo letos získal Miroslav Fojtík, který za svou kariéru natočil stovky reportáží a dokumentárních filmů. Přítomní taky uctili minutou ticha památku kameramana Stanislava Miloty, který zemřel v pondělí.

Počasí v pátek

Oblačno až zataženo, na většině území déšť, na horách sněžení. Teploty 8 až 12 stupňů, na severu a východě Čech místy jen kolem 6, na horách nejčastěji 3 stupně Celsia.