Premiér Babiš v Jeruzalémě navštívil památník obětí holokaustu

Premiér Andrej Babiš v Jeruzalémě navštívil památník Jad vašem, kde uctil památku obětí holokaustu. K otázce případného přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma novinářům řekl, že tento krok není na pořadu dne, mimo jiné i vzhledem k zamrzlému mírovému dialogu Izraele s Palestinci. Dodal, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu mu při úterním jednání mimo jiné řekl, že je třeba, aby se EU vrátila k tématu Íránu, který izraelská vláda a USA považují za ohrožení stability regionu.

Premiér s českým velvyslancem Martinem Stropnickým navštívili také rozhlednu Ester v Jeruzalémě, jejímž autorem je český architekt Martin Rajniš a která byla otevřena v listopadu 2017. Podle Stropnického se věž začne do dvou měsíců stěhovat na jiné místo ve městě, na stěhování přispěje místní radnice. V Tel Avivu se Babiš setkal s podnikateli a navštívil Peresovo inovační centrum.

Česko získá z Fondů EHP a Norska do roku 2024 dalších pět miliard

Česko získá z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska do roku 2024 dalších zhruba pět miliard korun. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Od roku 2004 Fondy EHP a Norska podpořily v Česku zhruba tisícovku projektů za zhruba 6 miliard korun. Šlo například o lepší služby v nemocnicích, opravené památky nebo ochranu životního prostředí. Příjemci mohou čerpat dotace z 11 programů. Největší podíl ve třetím programovém období půjde na programy Životní prostředí a Výzkum, po 18 procentech. Následují Kultura (17 procent), Lidská práva (11 procent) a Zdraví (osm procent).

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v lednu stoupla na tři procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu dále stoupla na 3,00 procenta z prosincových 2,91 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Rostoucí sazby přilákaly do bank nejméně klientů za posledních pět let. Do bank si letos v lednu pro hypotéku přišlo 4764 klientů. Meziměsíčně se snížil počet uzavřených hypotečních úvěrů o 1801.

"V letošním lednu hypoteční trh téměř zamrzl. Bylo sjednáno nejméně úvěrů za posledních pět let. Jediné rostoucí veličiny v lednové statistice Hypoindexu jsou průměrná výše úvěru z důvodu nadále rostoucích cen nemovitostí a průměrná úroková sazba," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl. Hypotéky by podle něj nyní nemusely zdražovat tak rychlým tempem jako doposud. Česká národní banka na svých posledních dvou zasedáních nechala úrokové sazby beze změny.

Leden prolomil psychologickou hranici tří procent, což se výrazně podepsalo na chuti lidí půjčovat si na vlastní bydlení. Hypotéky pro ně začaly být jednoduše drahé, doplnil hypoteční specialista společnosti ChytryHonza.cz Daniel Horňák. Klienti tak podle něj zvolili vyčkávací taktiku, zda se nepohnou ceny nemovitostí a úrokové sazby tím správným směrem, tedy dolů.

Petříček pojede na jednání Rady OSN pro lidská práva

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se příští týden zúčastní prvních dnů jednání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), jejímž členem se od letoška na tříleté období stalo i Česko. Česká diplomacie chce v radě věnovat pozornost zemím, které systematicky porušují lidská práva, a zasazovat se o preventivní přístup rady k těmto zemím tak, aby bylo možné zabránit vzniku konfliktů v důsledku porušování práv. Petříček to řekl novinářům.. Ministr zároveň upozornil na to, že česká diplomacie chce prosazovat, aby se rada vyváženě věnovala zemím, kde je přístup k lidským právům problémový, a nezaměřovala se nadproporčně na problémy v Izraeli. Právě přístup rady k Izraeli budil v minulosti kritiku zejména ve Spojených státech, které loni na protest proti fungování UNHRC z tohoto mezinárodního orgánu vystoupily.

Zeman přijal starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě přijal starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2018. Poděkoval jim za jejich práci a vyjádřil přesvědčení, že úspěšné obce, ve kterých se dobře žije, nepostihuje vylidňování venkova. Vyzdvihl také, že v oceněných obcích je bohatý spolkový život. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) při setkání na Hradě uvedla, že Česko se musí snažit pomáhat malým obcím v jejich rozvoji. Ministerstvo má připravené dotační projekty pro obce do 3000 obyvatel. Místopředseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala nicméně upozornil, že starostové malých obcí ze všeho nejvíc potřebují, aby je neobtěžovala zbytečná byrokracie. Podle něj omezení byrokratické zátěže slibují všechny vlády, za posledních 20 let se ale nic nezměnilo.

Soutěž Vesnice roku vyhrálo Dolní Němčí ve Zlínském kraji. Na druhém místě skončil Šumvald z Olomouckého kraje a na třetím Nový Kostel z Karlovarského kraje. Zeman řekl, že jako uznání vítězné vesnici si na slavnostní akci vzal boty vyrobené v Dolním Němčí, které dostal při jiné příležitosti. Hodnotící komise tak vybírala ze 13 finalistů. Hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. O titul se ucházelo 228 obcí.

Katolická elita bude na krizovém summitu řešit zneužívání dětí

Téměř dvě stovky elitních katolických duchovních z celého světa budou od čtvrtka ve Vatikánu hledat odpověď na otázku, jak zabránit sexuálnímu zneužívání v církvi. Problém, který v posledních letech zásadně poškodil pověst církve čítající přes 1,3 miliardy věřících, bude jediným tématem bezprecedentního čtyřdenního summitu svolaného papežem Františkem. Vystoupí na něm i některé oběti, které požadují přijetí konkrétních kroků k nápravě minulých hříchů. Kritické hlasy však tvrdí, že jednání přichází příliš pozdě a vyřeší pramálo. České katolíky bude zastupovat předseda České biskupské konference (ČBK) kardinál Dominik Duka. "U nás v současné době evidujeme deset případů duchovních, kteří byli od roku 1990 odsouzeni za sexuální delikty nejen s nezletilými. Pan kardinál se s některými oběťmi a jejich rodinami již setkal," řekla ČTK mluvčí ČBK Monika Klimentová.

Biskupství brněnské odvolalo Jana Rozka z funkce církevního soudce za to, že i bez podpory církve založil iniciativu na pomoc obětem sexuálního zneužití duchovními. Píše o tom Mladá fronta Dnes (MfD). Dekret podepsal biskup Vojtěch Cirkle. Mluvčí biskupství Martina Jandlová listu řekla, že Rozkovy veřejné aktivity nejsou slučitelné s úřadem soudce, který musí být nestranný. Rozek působil jako církevní soudce v Brně tři roky. Počátkem února založil organizaci Pro čistou církev, která nabízí pomoc obětem sexuálního zneužívání duchovními i obětem dalších nemorálních činů. Do iniciativy se zapojili psychologové, právníci i policista. Rozek neúspěšně hledal pro svůj projekt podporu katolických špiček. Přesto ho rozjel a odezvou podle deníku bylo odvolání z funkce církevního soudce. Rozek tvrdí, že cílem není škodit církvi, ale věnovat se tématům, která jsou stěžejní i pro papeže Františka.

V Česku přibývá výrazně vysokoškoláků, a to hlavně mezi ženami

V Česku výrazně přibývá vysokoškoláků, a to hlavně mezi ženami. Ženy také častěji než muži ovládají víc než dva cizí jazyky. Stále ale vydělávají citelně méně než muži. Jejich mediánový výdělek byl v roce 2017 nižší o víc než 4500 korun. Největší rozdíly v odměňování jsou právě mezi muži a ženami s vysokou školou, ale také mezi vyučenými. Vyplývá to ze srovnání údajů z let 2010 a 2017, které na tiskové konferenci představil Český statistický úřad (ČSÚ). "Je potřeba si uvědomit, že je tu segregace na trhu práce," podotkl Marek Řezanka z ČSÚ. Ženy obvykle pracují v oborech s nižšími výdělky. Málo jich je také ve vedoucích pozicích. Do výše výdělku se promítá pracovní pauza kvůli rodičovské a péči o děti.

Od roku 2010 do roku 2017 přibylo 270.000 vysokoškolaček a 164.000 vysokoškoláků. Ve věku do 35 let má vysokou školu pětina žen a 27 procent mužů. Podíl ve prospěch mužů se začíná otáčet u lidí po pětapadesátce. Ve věku nad 65 let má titul 17 procent mužů a osm procent žen. Zatímco lidí s vysokoškolským vzděláním přibývá, osob se základním vzděláním a vyučených ubylo. Počet mužů s výučním listem bez maturity klesl od roku 2010 do roku 2017 o 139.000. "To jsou vlastně vyučení řemeslníci. Nejde posuzovat jen pozitivně, že tu máme vyšší podíly vysokoškolsky vzdělaných osob. Může tu být velký nedostatek odborně vyučených lidí. Vidíme, že ubývají - u mužů je to opravdu enormní hodnota," uvedl Marek Řezanka za statistického úřadu.

Nejméně dvěma cizími jazyky v Česku mluví něco přes 30 procent mužů a téměř dvě pětiny žen. ČR je tak zhruba na průměru EU. Slováci jsou na tom podle statistik výrazně lépe. Podle Řezanky může být důvodem to, že na Slovensku se bere jako cizí řeč i čeština, zatímco v Česku se slovenština mezi cizí jazyky nepočítá.

Stadničtí neuspěli ve sporu o kapli s hrobkou ve Vranově nad Dyjí

Potomci polského šlechtického rodu Stadnických s konečnou platností neuspěli ve sporu o zámeckou kapli s hrobkou ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku. Jejich stížnost odmítl Ústavní soud. Předmětem stejného soudního sporu byl také obraz šlechtičny Heleny Mniszkové z roku 1852, ani ten však rodina nedostane. Stadničtí v minulosti neúspěšně nárokovali vydání celého vranovského zámku, který nyní patří státu. Jde o vrcholnou ukázku baroka na Moravě a jednu z hlavních turistických atrakcí Znojemska. Kaple s podzemní hrobkou je součástí zámeckého areálu. Justice proto nové žalobě podané v roce 2013 nevyhověla - existuje totiž takzvaná překážka věci rozsouzené, jinými slovy, justice už jednou problém řešila a vyřešila.

Stadničtí neuspěli ani s odkazem na starší nález Ústavního soudu v kauze schwarzenberské rodinné hrobky v Domaníně u Třeboně. Soud v minulosti rozhodl, že by se měla hrobka vrátit dědicům hlubocké větve šlechtického rodu Schwarzenbergů. Jako pietní místo rodiny prý nikdy neměla být zestátněna. Okresní soud ve Znojmě ovšem v případě vranovské kaple s hrobkou poukázal na to, že nejde o rodinné pohřebiště. Ze všech polských vlastníků vranovského velkostatku, tedy rodů Mniszků a Stadnických, je v hrobce pohřbena jako jediná Helena Mniszková. Ústavní soud následnou stížnost 24 potomků rodu označil za zjevně neopodstatněnou. Nacisté zámek i velkostatek zabavili Adamu Stadnickému a prodali jej německému baronu Gebhardu von der Wense-Mörse. Po druhé světové válce zámek převzal stát, později jej také zpřístupnil veřejnosti.

Zahraniční štáby v ČR loni utratily 5 mld. Kč

Zahraniční filmové štáby strávily loni v českých lokacích a v ateliérech přes 1000 natáčecích dnů a jejich útrata se vyšplhala k pěti miliardám korun. Výroba seriálů měla na celkovém objemu zahraniční produkce podíl kolem 65 procent, jejich produkce v ČR v roce 2018 během 500 natáčecích dnů utratily téměř 3,2 miliardy korun. Česká filmová komise ve své bilanční tiskové zprávě uvedla, že uplynulý rok byl od zavedení pobídek v roce 2010 jedním z nejsilnějších co do počtu a útraty zahraničních projektů natáčených v ČR. Vznikalo tu 40 zahraničních seriálů a filmů. Česká filmová komise, která je součástí Státního fondu kinematografie, ale upozorňuje na to, že příjmy i uplatnění českých tvůrců mohou klesat, pokud se podíl státu na pobídkách brzy nezvýší. "Se svou dvacetiprocentní pobídkou je ČR na jedné z posledních pozic v Evropě," uvádí komise.

Piráti navrhnou první krok k regulaci prostituce - zrušit úmluvu

Opoziční Piráti s podporou nevládních organizací, které pomáhají ženám, chtějí otevřít diskusi o regulaci prostituce. Nejprve navrhnou Sněmovně zrušit úmluvu z roku 1950, podle které prostituce neexistuje. Mezinárodní smlouva, ke které ve své době přistoupily země východního bloku, je podle Pirátů překonaná a nahrazená sedmi dalšími smlouvami. Obecně by podle předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka měla být prostituce regulovaná, neměla by však obsahovat stigmatizaci prostitutek nucenou registrací. Ke zrušení mezinárodní úmluvy získali Piráti podle Michálka zástupce čtyř nejsilnějších poslaneckých klubů. Z maďarských dat odhadli, že by zdanění prostituce vyneslo miliardu korun ročně.

V Česku poskytuje placené sexuální služby podle odhadů Rozkoše bez rizika zhruba 13.000 žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Vyplývá to z údajů neziskové organizace, podle níž je ale třeba brát je s rezervou.

Valašskomeziříčská manufaktura zrestaurovala gobelín z roku 1700

Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku dokončila restaurování vzácného gobelínu z období kolem roku 1700. Práce nazvaná Armida a Rinaldo pochází z proslulé dílny v belgických Antverpách. Příští týden se vrátí na zámek v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku, kde bude součástí expozice gobelínů, jedné z největších sbírek v České republice. ČTK to řekl ředitel manufaktury Jan Timotej Strýček.

Na obnově gobelínu pracovali zaměstnanci dílny zhruba rok. Zobrazuje výjev z básně Torquata Tassa, jednoho z nejvýznamnějších představitelů italské renesance. Gobelínu dominuje vyobrazení kočáru letícího vzduchem, který táhnou Pegasové a řídí Amorci. Dílo o rozměrech 330 krát 205 centimetrů je podle ředitele utkáno technikou, která umožňuje velmi jemné prokreslení figur, výrazu tváří nebo vegetace.

Počasí

Převážně oblačno. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.