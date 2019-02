Pokud Petříček nebude místopředsedou ČSSD, zváží odchod z vlády

Pokud březnový sjezd ČSSD nezvolí ministra zahraničí Tomáše Petříčka místopředsedou strany, zváží setrvání ve vládní funkci. Neúspěch na sjezdu by vnímal jako signál, že jeho politika nemá ve straně dostatečnou podporu. Petříček to řekl novinářům. Na sjezdu chce prosazovat moderní levicovou politiku, v případě zvolení místopředsedou by pak chtěl ve vládě razantněji prosazovat priority ČSSD vůči hnutí ANO. Petříček dlouhodobě čelí kritice ze strany prezidenta Miloše Zemana, který na sjezdu ČSSD promluví jako host. Šéf diplomacie ale nepředpokládá, že by vystoupení prezidenta mohlo jeho šance na zvolení nějak ovlivnit. Podle Petříčka by ČSSD neměla usilovat o setrvání ve vládě za každou cenu. "Pokud nebudeme schopni prosazovat svoji politiku, to, co chceme, abychom pro lidi dělali, tak v tu chvíli ta spolupráce možná postrádá smysl," řekl.

Babiš jednal s Netanjahuem o spolupráci v obraně či zdravotnictví

Andrej Babiš v Jeruzalémě jednal se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem mimo jiné o spolupráci v obraně, bezpečnosti či zdravotnictví. O možném přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma prý nehovořili. Český premiér to řekl po schůzce novinářům. K nynějšímu diplomatickému sporu Izraele s Polskem ohledně holokaustu Babiš poznamenal, že si je jistý, že tato otázka se brzy vysvětlí a že obě země budou pokračovat ve spolupráci. Netanjahu i Babiš vyjádřili přesvědčení, že ještě letos se v Česku uskuteční další česko-izraelské mezivládní jednání; to předchozí se konalo v roce 2016 v Jeruzalémě. Na tiskové konferenci český premiér prohlásil, že Izrael považuje za strategického partnera. "Obchod si vede dobře, my tu prodáváme škodovky a tatrovky," uvedl. Později při návštěvě Českého domu doplnil, že Škoda Transportation má zájem prodávat tramvaje do Jeruzaléma. Babiš také řekl, že doufá v dokončení nákupu izraelských radarů ještě letos. Jako další oblasti spolupráce vidí například hospodaření s vodou či zdravotnictví. Izrael podle něj může nabídnout třeba technologie pro úsporné nakládání s vodou, zatímco pro Izrael mohou být přínosné technologie v českém odpadovém hospodářství. S Netanjahuem hovořil český premiér i o spolupráci obou zemí při využití konopí pro lékařské účely. Český premiér ocenil izraelské výsledky ve vědě a výzkumu, mimo jiné v bezpečnosti autonomních vozů. Setkal se se zástupci firmy Mobileye, která se zabývá systémy pro automatizaci řízení automobilů.

V Jeruzalémě se dnes měl původně konat summit takzvané visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) s Izraelem, Varšava ale na poslední chvíli polskou účast zrušila kvůli údajně protipolským výrokům izraelských představitelů. Netanjahu i nový izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac minulý týden hovořili o podílu Poláků na holokaustu. Do Jeruzaléma tak v pondělí přiletěli jen premiéři Česka, Slovenska a Maďarska a summit V4 s Izraelem se změnil v sérii bilaterálních schůzek.

HK: Česká ekonomika by letos měla růst o tři procenta

Pokud nebude ohrožen mezinárodní obchod kvůli brexitu nebo obchodním válkám, měl by růst české ekonomiky v roce 2019 dosáhnout tří procent. Vyplývá to z nejnovější prognózy, kterou novinářům představila Hospodářská komora. Loni podle ní růst HDP zpomalil na 3,1 procenta. "Vývoj ekonomiky v letošním roce je plný nejistot zejména kvůli vývoji v zahraničí. Pro podnikatele je tato situace mimořádně nepřehledná. Hospodářská komora nicméně věří v uklidnění hospodářsko-politických vztahů. Očekává tak v letos růst HDP tři procenta, což odpovídá potenciálu, jež české firmy reálně mají," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. I ty nejpesimističtější varianty scénářů renomovaných institucí počítají jen s mělkým zakolísáním ekonomiky, a to jen krátkodobě, tedy na dobu 12 měsíců. Zatímco krátkodobý výhled je nejistý, dlouhodobé trendy jsou dané a k jejich změně podle komory nedojde.

"Kdo bude vyčkávat s investicemi, tomu brzy dojde dech a hrozí, že své konkurenty již nedoběhne," dodal Dlouhý. Komora upozornila na to, že výrazně vzrostl počet firem, které letos zvažují odložit uskutečnění svých investičních rozhodnutí. Odklad významných investic, zejména do automatizace, by ale pro firmy mohl znamenat větší problémy než potenciální hrozby zahraničního vývoje.

Petříček bude v USA usilovat o pozvání Babiše i Zemana

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) bude tento týden při své cestě do Spojených států usilovat o pozvání pro premiéra Andreje Babiše (ANO) i pro prezidenta Miloše Zemana do Bílého domu. Jako reálnější ale vidí, že by pozvání dostal premiér Babiš. Petříček chce v USA jednat také o kybernetické bezpečnosti. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v prosinci varoval před výrobky čínské komunikační společnosti Huawei, o jejich rizicích dlouhodobě mluví i Spojené státy. Český ministr bude v USA jednat také o energetice, spolupráci v inovacích a podnikání nebo o transatlantické vazbě. Setká se rovněž s českými krajany.

Babiš při návštěvě Izraele řekl, že Petříčka nepověřoval, aby mu setkání s Trumpem dojednal. "Určitě pan Petříček nemá za úkol něco dojednávat. Pokud jsou nějaké schůzky, tak si je dojednávám sám," řekl novinářům. Lidové noviny v první polovině února napsaly, že Babiš po cestě do USA netouží. Podle deníku je důvodem nejistota premiéra, jaká by byla reakce Hradu na takovou cestu.

Senátor Valenta převádí svůj majetek do svěřenského fondu

Senátor a miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky) převádí svůj majetek do svěřenského fondu. ČTK řekl, že se pro převod rozhodl kvůli dědickému uspořádání majetku. "Tato možnost, kterou nabízí zákon, je optimální v případě, kdy majitel společností chce, aby vybudované firmy a majetek zůstaly zachovány jako celek i do budoucna a nebyly atomizovány," řekl Valenta. Valentovi patří například loterijní společnost Synot Tip a většinový podíl ve firmě Our Media, pod níž spadají portály Parlamentní listy, regionální televize, Nakladatelství Olympia nebo slovenský deník Pravda včetně jeho internetové verze. Valenta podotkl, že důvodem převedení majetku do svěřenského fondu není zákon o střetu zájmů, který zakázal vrcholným politikům vlastnit média a přinesl i další omezení ohledně jejich podnikání. V loňském žebříčku 80 nejbohatších Čechů, který zveřejnil časopis Forbes, patřilo Valentovi 51. místo s majetkem 4,4 miliardy korun.

Příslušníci bezpečnostních sborů by si mohli snáz přivydělávat

Pro příslušníky bezpečnostních sborů by mělo být jednodušší přivydělávat si například pedagogickou činností nebo činností v odborových organizacích. Návrh, kterým ministerstvo vnitra reagovalo na zrušení části služebního zákona Ústavním soudem, schválila vláda, řekl na tiskové konferenci vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle dřívějšího ustanovení zákona o služebním poměru nemohli příslušníci sborů provozovat jinou výdělečnou činnost.

Souhlas nadřízeného tak nebude potřeba například v případě, kdy bude chtít vykonávat znaleckou a tlumočnickou činnost pro soud nebo správní úřad, vědeckou a pedagogickou činnost nebo činnost vykonávanou v odborové organizaci, jejímž je příslušník členem. K dalším druhům výdělečné činnosti, které v zákoně uvedeny nejsou, bude stále potřeba souhlas ředitele. Může ho udělit v případě, že činnost nemůže vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby.

Exministr Vondruška dostal roční podmínku kvůli voucherům

Obvodní soud pro Prahu 2 uložil bývalému ministrovi pro místní rozvoj Rostislavu Vondruškovi roční podmíněný trest s odkladem 2,5 roku za to, že podle obžaloby použil dárkové poukazy zaplacené státní agenturou CzechTourism pro své soukromé účely nebo je rozdal známým. Někdejší politik má také uhradit škodu ve výši zhruba 149.000 korun. Rozhodnutí není pravomocné. Státní zástupce i Vondruška si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda se proti verdiktu odvolají.

Vondruška podle soudce Milana Rossiho jako generální ředitel agentury CzechTourism, kterou vedl s krátkou přestávkou mezi lety 2004 a 2014, nakoupil dárkové poukazy na víkendové wellness pobyty v českých hotelech za téměř 600.000 korun. Pouze část z nich však použil k účelu, ke kterému měly sloužit - k podpoře českého turismu. Některé vouchery uplatnil sám, jiné rozdal svým známým a přátelům. Soudce uvedl, že lidé často pohlížejí na takovéto jednání jako na běžnou praxi, soud ale nemůže tolerovat podobné zacházení s finančními prostředky státu. Bývalý šéf státní agentury pro podporu turismu jakoukoli vinu odmítá. "Existovala řádná evidence nakoupených a vydaných voucherů," uvedl. Policie ji podle něj ale od následného vedení CzechTourismu nedostala. Bývalý ministr si myslí, že šlo o cílený útok na jeho osobu.

Ministerstva do konce roku navrhnou, co bude s kojeneckými ústavy

Ministerstva zdravotnictví a práce by měla do konce roku připravit návrh, jak Česko naloží s kojeneckými ústavy. Jejich počet by se měl snížit. Reforma péče o nejmenší děti by se pak měla provést příští rok. Novinářům to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V Česku funguje 27 dětských domovů a center pro děti do tří let a podle loňských plánů jich mělo zůstat sedm. Do dětských domovů se předloni podle zdravotnických statistik dostalo 1490 chlapců a děvčat, kterým nebyly ještě ani tři roky. "Chceme, aby tady kojenecké ústavy byly jen pro ty, kteří mají zdravotní problém, který je zásadního rázu," řekl náměstek. Čím víc podle něj bude pěstounů a adoptivních rodičů, tím víc ústavů se uvolní. V nich by mohla pak vzniknout například centra služeb pro lidi s autismem a jejich rodiny, dodal Prymula.

Z lázní mizí ruští investoři, jejich byty jsou ale neprodejné

Z lázeňských měst se dál stahují ruští investoři. Zůstávají po nich neprodejné drahé byty, uvádí ze zkušenosti realitní kancelář M&M Reality v Karlových Varech nebo Mariánských Lázních. Města ale s prázdnými byty v centru nic dělat nemohou, zjistila ČTK.Ruští investoři ještě asi před deseti lety vyhledávali byty v původní staré zástavbě i v novostavbách a neváhali si připlatit statisíce oproti běžným cenám nemovitostí v těchto městech. Luxusní byty ale není komu prodat, uvedla Lucie Bulvasová z mariánskolázeňské pobočky M&M Reality. Podíl neprodejných "ležáků" patřících rusky hovořícím majitelům na realitním trhu v Mariánských Lázních je zhruba 30 procent. V Karlových Varech to může být až polovina bytů.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by byty po ruských investorech mohli postupně kupovat arabští návštěvníci, kterých v lázeňských městech přibývá. "Rusové si stanovili za byty moc peněz a nikdo jim je za to nechce dát. A nikdo z Karlových Varů na to nemá," dodala Pfeffer Ferklová.

Čtyřlístek i Jaroslav Němeček slaví výročí a chystají nový film

Spolu s dětským komiksem Čtyřlístek letos oslaví své výročí i jeho autor, ilustrátor Jaroslav Němeček. Ke svým 75. narozeninám, které připadají na 20. února, nechystá žádné velké akce. Nebude ale chybět na plese naplánovaném na 23. února v severočeských Doksech, které se staly předobrazem čtyřlístkovských Třeskoprsk. Němeček to řekl v rozhovoru pro ČTK. Výročí 50 let od vzniku komiksu připomenou výstavy i nový film Velké dobrodružství Čtyřlístku. Postavičky kocoura Myšpulína, prasátka Bobíka, zajíčka Pindi a psí slečny Fifinky se letos na začátku dubna opět objeví na filmovém plátně. Na rozdíl od předchozího snímku Čtyřlístek ve službách krále vyráběného pomocí 3D technologie, která se potom převáděla do 2D, budou hlavní hrdinové na filmové plátno přeneseni tradiční kresbou. Režie filmu se ujal Michal Žabka. "Lidé jsou zvyklí, že takhle vypadá Čtyřlístek. Příběh doprovázejí krásné písničky a všechno je tam nádherné. Taky jsme na tom dělali tři roky," řekl Němeček.

První číslo Čtyřlístku vytvořil Němeček v roce 1969 společně se svou manželkou Lucií na jejich chalupě u Doks na Českolipsku. Náklad 30.000 kusů byl rozebrán, a tak pokračovali dalšími díly. Od sedmého dílu příběhy začala psát Ljuba Štíplová, která zemřela v roce 2009. Po roce 1990 příběhy psali i další spolupracovníci. "Jednou za rok je oslovíme, aby přinesli námět, a z nich vybereme ty nejlepší. Není to jednoduché, člověk bývá unavený, ale musíme to ještě alespoň sto let vydržet," prohlásil Němeček. Čtyřlístek vychází dvacetkrát za rok. Unikátnost Čtyřlístku spočívá v tom, že od roku 1969 oslovuje již několikátou čtenářskou generaci.

Do kin přijde film natočený v 50. letech v Tibetu českými filmaři

Po více než 60 letech od svého vzniku se do českých kin dostane film Cesta vede do Tibetu. V roce 1953 ho v Tibetu natočili režisér Vladimír Sís a kameraman Josef Vaniš. Film získal několik cen, ale v tehdejším Československu ho pak cenzura zakázala. V digitální podobě má premiéru v pražském kině Lucerna, kam přijde i syn režiséra filmu David Sís. Vladimír Sís zemřel v roce 2001.

Sís s Vanišem se v letech 1953 až 1955 vysláni Československým armádním filmem zúčastnili natáčení čínsko-československého dokumentárního filmu o stavbě velehorské silnice. V té době již byl Tibet několik let okupován Čínou, která jej v roce 1951 prohlásila za svou autonomní oblast, čínská armáda však teprve začínala ničit tisíce tibetských klášterů. Čeští filmaři proto ještě některé z nich zaznamenali. Číňané zničili většinu z 6254 klášterů, zachovalo se jich pouze 13. Kvůli neshodám s čínskými filmaři vznikly nakonec tři verze filmu, a to pro Československo, pro Čínu a pro festivaly. V roce 1955 snímek získal ocenění na festivalech v Benátkách a v Karlových Varech, avšak teprve v roce 1956 povolila cenzura jeho uvedení v kinech. Na konci 50. let bylo promítání opět zakázáno.

Festival jeden svět se zaměří na identitu, nabídne 117 dokumentů

Určení identity člověka i skupiny spojuje snímky letošního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět, který se v Praze bude konat od 6. do 17. března. Jedenáctý ročník přehlídky nabídne 117 dokumentů z 51 zemí. Z metropole se akce přesune do dalších 35 měst v Česku a také do Bruselu. Pro jednadvacátý ročník zvolili pořadatelé téma Bezpečná blízkost. Přehlídku zahájí snímek Bohové z Molenbeeku. Identitu představuje na dětství tří malých kamarádů z bruselské čtvrti, kde žijí muslimové. S dalšími 11 dokumenty ho diváci uvidí v hlavní soutěži. V programu jsou pak i další dvě soutěžní sekce, a to s filmy o porušování lidských práv ve světě Máte právo vědět a českých snímků. Mezi nimi je třeba nový díl Českého žurnálu Bratři Okamurové. Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové. Dorazí přes 140 hostů z Česka i ciziny.

Počasí

Jasno,ráno kolem nuly, nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.