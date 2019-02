Babiš bude v Izraeli jednat s Netanjahuem, summit V4 se nekoná

Premiér Andrej Babiš (ANO) odlétá do Izraele, kde ho čeká bilaterální jednání s jeho izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem. Původně se v Jeruzalému měl v úterý konat summit visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a Izraele. Polsko ale svou účast nakonec odřeklo kvůli sporu, který vyvolal Netanjahuův kontroverzní výrok o spolupráci Poláků s nacisty za druhé světové války. Premiéři Maďarska a Slovenska budou mít stejně jako Babiš s předsedou izraelské vlády bilaterální schůzky. Polský premiér Morawiecki svou účast na summitu v neděli odřekl s tím, že ho nahradí šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz. Nakonec polská vláda oznámila, že polská delegace se summitu nezúčastní vůbec. K dalšímu vyostření sporu totiž přispěl výrok nového úřadujícího izraelského ministra zahraničí Jisraela Kace. Ten v neděli podle deníku The Times of Israel izraelské televizi řekl, že "Poláci určitě kolaborovali s nacisty. A jak řekl (bývalý premiér) Jicchak Šamir, sají už antisemitismus s mateřským mlékem".

Babiš řekl, že vrcholná schůzka visegrádských zemí s Izraelem by mohla být v náhradním termínu ve druhém pololetí letošního roku; nyní se uskuteční pouze bilaterální jednání mezi izraelskými představiteli a zbylými visegrádskými státy. Český premiér v rámci cesty, kterou zakončí ve středu v Tel Avivu, navštíví továrnu výrobce sodovkovačů Soda Stream či gigant v oblasti autonomních vozidel Mobileye. Čeká ho také návštěva Českého domu či setkání se zástupci z oblasti bankovnictví, energetického průmyslu, kybernetické bezpečnosti a vojenského průmyslu.

Duka pojede do Vatikánu na summit o zneužívání, sešel se s oběťmi

Větší otevřenost římskokatolické církve v ČR v případech sexuálního zneužívání ze strany duchovních požadují dvě desítky signatářů dopisu kardinálovi Dominiku Dukovi. Napsali mu před summitem předsedů biskupských konferencí v Římě, kde budou společně s papežem Františkem jednat o prevenci takových činů. Signatáři dopisu chtějí, aby tuzemská církev zpřístupnila archivní materiály, pracovala s oběťmi a pachateli a aktivně informovala veřejnost. Summit o ochraně dětí a mladistvých v církvi bude ve Vatikánu od 21. do 24. února a kardinál Duka bude české katolíky zastupovat jako předseda České biskupské konference. "U nás v současné době evidujeme deset případů duchovních, kteří byli od roku 1990 odsouzeni za sexuální delikty nejen s nezletilými. Pan kardinál se s některými oběťmi a jejich rodinami již setkal, na radu psychologů však v soukromí, aby obětem vyjádřil podporu a bolest nad tím, co museli prožít," uvedla mluvčí mluvčí ČBK Monika Klimentová.

V rámci příprav se konal kněžský den v Arcidiecézi pražské a studijní den biskupů a představitelů řeholí, kde se účastníci touto problematikou zabývali a debatovali s odborníky na trestní a kanonické právo, dětskými psychology, terapeuty a zástupci Policie ČR.

Babiš: Inovační strategie má ČR posunout k finální výrobě

Inovační strategie pro období 2019 až 2030 má podle premiéra Andreje Babiše (ANO) posunout Českou republiku k realizaci finálních výrobků a k vytváření přidané hodnoty. Řekl to na tiskové konferenci v pražském Lichtenštejnském paláci. Podle něj má Česko ambici v uvedeném období se posunout do první evropské ligy v žebříčku inovativních zemí. "Chceme se dostat mezi špičku Evropy, mezi státy, jako jsou Švédsko, Dánsko, Švýcarsko či Finsko, které se už před 15 lety rozhodly jít touhle cestou a dnes patří mezi nejvíc prosperující země," poznamenal Babiš. Společně s místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Karlem Havlíčkem materiál již dříve představili v Singapuru, Indii či Thajsku. V plánu to mají také v Izraeli.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala poznamenal, že za posledních pět let hnutí ANO zemi posunulo spíše do minulosti. Podle Fialy strategie opomíjí nutnost jednoduchého a přehledného právního řádu a co nejmenší byrokracie. "V této oblasti vláda hnutí ANO naprosto selhává," napsal v komentáři pro média. Se snížením administrativy naopak podle Havlíčka dokument počítá.

NKÚ: Ministerstvu práce se nedaří plnit cíle v sociálních službách

Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) se nedaří dotáhnout plánované změny, které mají zlepšit úroveň sociálních služeb. Vyplývá to z výsledků prověrky, které zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj se na tom do velké míry podepisuje dosud nepřijatá novela zákona o sociálních službách. Nejpozději v roce 2017 mělo být splněno 17 opatření, v době kontroly se resortu 14 z nich nepodařilo dosáhnout. MPSV v reakci uvedlo, že je pro něj zajištění kvalitních sociálních služeb zásadní, zavázalo se předložit novelu do konce roku.

Mezi 17 opatřeními, které měly být splněny, bylo například zvýšení podpory neformálním pečovatelům, legislativní vymezení kvality sociálních služeb nebo stanovení odborné způsobilosti zaměstnanců v sociálních službách. Připravovaná novela zákona o sociálních službách, která má mimo jiné sladit právní úpravu s dosavadní praxí či stabilizovat financování sociálních služeb, měla podle NKÚ nabýt účinnosti původně už v dubnu 2017. Dosud ale přijata nebyla. Stále přetrvávajícím problémem je podle úřadu také nedostatek sociálních pracovníků. Ministerstvo oponuje, že nedostatek sociálních pracovníků je reflexí stavu českého trhu práce. "Za poslední tři roky se zvýšily platy sociálních pracovníků cca o 35 procent. Díky tomu se počet sociálních pracovníků stabilizoval a nyní nedochází k úbytku," reagovalo MPSV.

Praha začne jednat s Mašínovou o exhumaci ostatků její matky

Pražský magistrát změnil původně zamítavý postoj a začne jednat se Zdenou Mašínovou o exhumaci ostatků její matky Zdeny na Ďáblickém hřbitově. Jeho zástupce například zajímá, zda zná přesné místo uložení ostatků. ČTK to řekl předseda TOP 09 a pražský zastupitel Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu. Magistrát původně exhumaci odmítl s tím, že není možná bez prověření možností, jak by proces probíhal. Zjišťovat se bude také, kolik ostatků je v dané šachtě uloženo a kolika z nich by se případná exhumace ostatků Zdeny Mašínové starší dotkla. "Musíme nejdříve zjistit konkrétní fakta, pak teprve lze přijmout další rozhodnutí. Teď se obrátíme na paní Mašínovou a začneme jednat," řekl Pospíšil.

Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde v roce 1956 zemřela. Pohřbena byla do hromadného hrobu v Praze-Ďáblicích.

Babiš: Na ZŠ by měl přibýt nový povinný předmět Technika

V rozvrhu dětí základních škol možná přibude nový předmět, ve kterém by se děti měly učit praktickým technickým dovednostem. Nový předmět by měl být povinný. Na potřebě jeho zavedení se domluvil premiér Andrej Babiš s ministrem školství Robertem Plagou (oba ANO) a dalšími zástupci vlády a podnikatelů. Babiš to řekl na tiskové konferenci k představení inovační strategie ČR v letech 2019 až 2030. "Žáci chodili v minulosti na dílny a pozemky, teď takový předmět není a je jednoznačné, že my ho potřebujeme," řekl Babiš s tím, že české firmy potřebují řemeslníky. Podle místopředsedy rady pro výzkum Karla Havlíčka se na předmětu technika pracuje poslední rok. "Není to klasický předmět dílny a pozemky, ale je to moderně pojatý předmět, který splňuje požadavky na moderní technologie," uvedl.

Obraz Mikuláše Medka se prodal v USA za 930.000 dolarů

Za 930.000 dolarů (asi 21,14 milionu Kč) se yyxv aukční síni Myers na Floridě prodal obraz českého malíře Mikuláše Medka nazvaný Akce II (Vlna). Vyplývá to z internetových stránek aukční síně, která původně jako odhadní cenu uváděla sto až dvěstě tisíc dolarů (tedy maximálně 4,6 milionu Kč). Obraz, na němž nahá žena společně s další postavou namotává do klubka vlnu, namaloval Medek v roce 1956 a podle dostupných informací dosud nikdy nebyl veřejně vystaven.

Přes půlstoletí o tomto obraze o rozměrech asi 130x162 centimetrů nebyly žádné zprávy, uvedl tento týden internetový server Art+, který se specializuje na trh s uměním. Dílo zakoupila asi v 60. letech minulého století u Medka v ateliéru americká lékařka Joan Harteová, která ho odvezla do USA. Malířova rodina o osudech obrazu nic nevěděla, ale měla ho dokumentovaný na černobílé fotografii. "Obraz Akce II (Vlna) je výjimečný také tím, že je jedním ze dvou, na kterém se objevuje postava modré barvy, ostatní Medkovy figury jsou vždy červené. Druhý obraz s modrou postavou se jmenuje Akce I (Vajíčko) a zakoupili ho kdysi Češi, kteří později emigrovali do Ameriky," upřesnila Adéla Procházková, vnučka Mikuláše Medka.

Mikuláš Medek (1926-1974) byl vnukem impresionistického malíře Antonína Slavíčka a sám začínal jako surrealista. Jeho dvě raná surrealistická plátna se před pár lety prodala v aukcích za více než 10 milionů korun.

Ve věku 85 let zemřel kameraman Stanislav Milota

Ve věku 85 let zemřel český kameraman a signatář Charty 77 Stanislav Milota. Manžel herečky Vlasty Chramostové podlehl zápalu plic v pražské nemocnici na Karlově náměstí. ČTK to řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Před třemi lety Milota dostal Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. V roce 1969 natáčel pohřeb Jana Palacha. Jeho posledním celovečerním filmem byl Spalovač mrtvol, kde hrála i Chramostová. Za normalizace byl propuštěn z barrandovského studia a nemohl dále točit. Se svou ženou organizoval bytové divadlo. Postihla ho částečná ztráta zraku, takže se ke své původní profesi nevrátil. Po roce 1989 působil i jako vedoucí kanceláře sekretariátu prezidenta Václava Havla.

Noc kostelů bude letos 24. května, loni přišlo půl milionu lidí

Noc kostelů, která se těší velkému zájmu nejen věřících, se letos uskuteční v pátek 24. května. Uvádí to web České biskupské konference. V loňském roce, kdy se konal jubilejní desátý ročník, se v ČR do Noci kostelů zapojilo 1515 kostelů a modliteben, do kterých přišlo bezmála půl milionu návštěvníků. Připraveno bylo více než 7500 programů pro všechny skupiny návštěvníků. Pražská arcidiecéze například uvádí, že se v jejím regionu zapojí přes 300 kostelů. Ostravsko-opavská diecéze chystá poutní cesta po kostelech arcibiskupa Rudolfa Jana, jehož výročí se letos slaví. Povede po kostelech, které arcibiskup založil, obnovil, opravil nebo má nějakou jinou spojitost s jeho osobou. Poutnické pasy chystá většina českých a moravských diecézí.

Na příchozí během Noci kostelů vždy čekají komentované prohlídky jindy nedostupných památek v nezvyklou dobu, koncerty, divadelní představení, výstavy či workshopy. Lidé se mohou podívat do sakristií, klášterních zahrad, zvonic a krypt, vystoupat do věží nebo si zkusit zahrát na varhany. Noc kostelů se těší velké oblibě a kromě ČR a Rakouska, kde tato myšlenka v roce 2005 vznikla, se koná také na Slovensku, v Estonsku a v roce 2016 se k ní připojilo Švýcarsko.

Vamberecká krajka míří na seznam lidové kultury ČR

Královéhradecký kraj podá do 28. února žádost na ministerstvo kultury o zapsání vamberecké krajky na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Nominaci schválila krajská rada. Ještě letos by měl o žádosti rozhodnout ministr kultury. "Tradice krajkářství na Vamberecku je významnou a hlavně nepřerušenou součástí místní lidové tradice od poloviny 17. století. Je naší povinností zajistit, aby se paličkování nejen uchovalo pro další generace, ale aby se také dál rozvíjelo," řekla ČTK náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (Východočeši). Podle vedení kraje jde o další krok na cestě k zapsání této přes 400 let přetrvávající tradice na seznam UNESCO.

Historie krajkářství na Vamberecku sahá až do 17. století, kdy podorlické panství získal císařský generál Kašpar z Grambu. Jeho manželka Magdaléna Grambová pocházela z belgických Flander a zavedla mezi zdejším obyvatelstvem paličkování jako robotní povinnost. Krajkami se zdobily ženské i mužské oděvy a v 19. století se obliba takzvaných vláčkových krajek z Vamberecka rozšířila i na lidové kroje. V roce 1889 vznikla ve Vamberku První česká odborná škola krajkářská.

Sport

Biatlonisté Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Markéta Davidová a Eva Puskarčíková skončili šestí ve smíšené štafetě na Světovém poháru v americkém Soldier Hollow. Tomáš Krupčík a Veronika Vítková obsadili ve smíšené štafetě dvojic po špatné střelbě až 17. místo. Závod dvojic vyhrála poprvé Itálie díky páru Lukas Hofer, Dorothea Wiererová. Smíšenou štafetu ovládlo stejně jako v Pokljuce kvarteto Francie.

Česká tenistka Kateřina Siniaková si na turnaji v Dubaji připsala první vítězství v hlavní soutěži na okruhu WTA v sezoně. Chorvatku Petru Martičovou v úvodním kole zdolala 6:4, 6:3 a její další soupeřkou bude Petra Kvitová, která má jako druhá nasazená hráčka na úvod volný los.

Počasí

Ojediněle mlhy, i mrznoucí, večer postupně i nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v Čechách a ve Slezsku až 15 °C, při celodenní mlze kolem 3 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.