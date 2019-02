Premiér Andrej Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO

Premiér Andrej Babiš podle očekávání obhájil pozici předsedy hnutí ANO. Získal hlasy 206 z 238 delegátů přítomných na sněmu. Neměl protikandidáta. V projevu zkritizoval papalášství, které se podle něj v hnutí začíná projevovat. Jako příklad uvedl registrační značky na autech nebo luxusní superby. Řekl také, že vidí někdy snahu o privatizaci krajských organizací. V projevu také slíbil zrušení superhrubé mzdy, snížení daní zaměstnancům, důležitá je podle něj také revize sociálních dávek či omezení počtu kontrol podnikatelů. Pochválil Maďarsko a jeho nový plán na zvýšení porodnosti. "Neříkám, že půjdeme identickou cestou, ale je to správný postup ke zvyšování porodnosti," poznamenal.

Podle Babiše se někteří členové ANO zajímají o volby pouze tehdy, když v nich sami kandidují, a nepracují pro hnutí jako celek. "Nezakládáme nové buňky, stále máme problém s příjímáním nových a schopných lidí. V některých krajích vidíme snahu o privatizaci krajských organizací, nebo třeba kumulace funkcí je obrovský problém," poznamenal. Vyzval členy, aby se věnovali práci pro lidi a snažili se o dobré jméno hnutí. V energetice odmítl energetický mix založený podle německého vzoru na obnovitelných zdrojích. "My máme jádro a to chceme nadále rozvíjet a obnovovat," řekl. Česko se podle něj neobejde bez výstavby jaderných bloků.

Lídrem hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu bude podle očekávání současná europoslankyně Dita Charanzová. Výbor hnutí to jednoznačně podpořil, řekl na celostátním sněmu předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Doufá v to, že hnutí eurovolby vyhraje. Charanzová měla podporu i z řady krajských sněmů. Květnové volby do EP považuje Babiš za nejdůležitější v historii EU, ovlivní podle něj budoucnost unie. "Evropský parlament je důležitý, ale na druhou stranu tam nikdy nebudeme mít zásadní vliv. Má 751 poslanců, z toho Česká republika má 21," poznamenal. Postěžoval si na to, že přesto nebojují všichni čeští europoslanci společně za národní zájmy.

Fiala: V ANO je zřejmá závislost na Babišovi, strana je levicová

V hnutí ANO je zřejmá závislost členů na Andreji Babišovi, míní předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala. V reakci na opětovné zvolení Babiše předsedou uvedl, že z ANO se stala levicová strana. Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka se z Babiše stal politický Jekyll a Hyde a sekunduje mu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Rádoby přívětivou tvář ukazují na stranických akcích, kde slibují úlevy živnostníkům, paušální daň, mluví o nízkých a stabilních daních. Druhá jejich mnohem méně přívětivá tvář řádí na vládě a ve Sněmovně, kde Babišovo hnutí ANO jen před pár dny protlačilo spolu s komunisty a socialisty do dalších čtení rozšíření administrativní zátěže na další skupiny podnikatelů v podobě třetí a čtvrté vlny EET, nebo zrušení karenční doby, které podnikatele poškodí," poznamenal v tiskové zprávě.

Opoziční politiky takříkajíc nadzdvihlo i Babišovo tvrzení, že má představu o malém a levném státu, který nikoho neotravuje a který se musí vžít do malého živnostníka, aby věděl, co ho trápí. "Souhlasím s ním, jen nerozumím tomu, proč uplynulých pět let dělal ve funkci ministra financí a premiéra pravý opak," napsal na twitteru předseda ODS a místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala.

MF: Celkový majetek státu v roce 2017 stoupl na 5,2 bilionu Kč

Celkový majetek České republiky byl ke konci roku 2017 5,2 bilionu korun, meziročně stoupl o 1,3 procenta. Na celkové sumě se nejvíce podílejí stavby a pozemky za 2,9 bilionu korun. Vyplývá to z nejnovější konsolidované účetní závěrky České republiky, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Česko jako účetní celek tak předloni vykázalo zisk zhruba 181 miliard korun, meziročně o 43 procent více.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako by se jednalo o jednu ekonomickou jednotku. Zahrnuto v tom je 18.138 jednotek, tedy ministerstva a další úřady, kraje, obce, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou.

Města a obce zatím moc nestojí o vládní program Výstavba na byty

Města a obce v Česku zatím příliš nestojí o dotace na sociální byty z chystaného vládního programu Výstavba. Podle řady starostů není připravovaná státní podpora dostatečná a spoluúčast státu by měla být vyšší, nastavení navíc není výhodné pro malé obce. Žádost o peníze zvažují spíš větší města. ČTK to řekli starostové z vybraných obcí a měst ve všech krajích. Podle odborníků na sociální problematiku a pracovníků organizací na pomoc lidem v tísni vládní dotační program bytovou nouzi v Česku nevyřeší a chudým nepomůže. Potřeba je systém sociálního či dostupného bydlení s podporou sociálních pracovníků.

Vláda Andreje Babiše (ANO) se v programovém prohlášení zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. Od záměru upustila a místo něj zvolila program Výstavba s dotacemi pro obce. Letos by v něm měla být miliarda. Jeden z pěti bytů má uhradit stát, na zbývající čtyři by si radnice měla vzít úvěr. Podle starosty Hudlic na Berounsku Pavla Hubeného (KSČM) jsou menší obce už teď po výstavbě vodovodů a dalších věcí zadlužené a nemohou si brát další úvěry. Zejména malé obce by byly raději, kdyby jim stát podpořil dotacemi budování infrastruktury pro rodinné domky a obcím výhodně poskytl pozemky.

Zástupci některých měst a obcí naopak považují dotační program za krok správným směrem a za lepší řešení než zákon o sociálním bydlení. Peníze z programu se bude na nové byty snažit získat Praha. "Pro první rok tam není ani nijak vysoká částka, uvidíme, kolik peněz to bude v následujících letech," řekl radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Podle něj by víc než dotační program pomohl zákon o sociálním bydlení. Žádost o dotaci zváží také Ústí nad Labem, Most, Jihlava nebo Olomouc.

Zamrazilová: Vládě se podaří splnit plánovaný schodek rozpočtu

Vládě se podaří v letošním roce splnit plánovaný schodek rozpočtu 40 miliard korun, ale nebude to jednoduché. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekla předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Skončí ale podle ní série let, kdy rozpočet skončil lépe, než byl plánován. Úspory v provozu státu se musí začít hledat okamžitě, dodala.

"Rozpočet asi letos neskončí v krásných kladných číslech, ale schodek 40 miliard Kč se podaří splnit," souhlasil člen rozpočtového výboru Sněmovny Jiří Dolejš (KSČM). Předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura (ODS) připomněl, že letos odpadnou loňské mimořádné rozpočtové příjmy 30 miliard Kč. Hlavní rizika vývoje české ekonomiky podle Zamrazilové přicházejí ze zahraničí, jde zejména o takzvaný tvrdý brexit a zpomalení německého hospodářství.

Průměrný nájem v Praze loni vzrostl o tři procenta na 340 Kč/m2

Průměrné nájemné bez poplatků v Praze na konci loňského roku meziročně vzrostlo o tři procenta na 340 korun za metr čtvereční. Za poslední dva roky stouplo téměř o pětinu. Nejvíce se za poslední rok zvýšilo v Praze 7 (o 11,4 procenta), naopak v Praze 2 o 2,3 procenta kleslo. Vyplývá to z údajů developerské společnosti Trigema, které má ČTK k dispozici. "V tomto roce lze navíc očekávat, že může přijít další zdražování, které bude způsobeno pnutím na trhu s novým i starším bydlením. To naznačuje mimo jiné fakt, že se počet bytů určených k nájemnímu bydlení v posledních dvou letech snížil o třetinu," uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. Zlepšení situace podle něj může nastat tehdy, když se na trhu objeví větší počet nových bytů.

Vláda projedná koncepci vodní dopravy včetně stavby jezu u Děčína

Stavba vodního jezu u Děčína je součástí Koncepce vodní dopravy do roku 2023, kterou v pondělí dostane k projednání vláda. Ministerstvo dopravy ji prosazuje jakožto klíčový prvek pro další rozvoj tuzemské vodní dopravy i přes negativní ekologické dopady projektu na okolní krajinu. Jez by měl výrazně zvýšit splavnost Labe v úseku, který je podstatnou část roku pro lodě uzavřen. Jeho stavbu si dlouhodobě přejí rejdaři.

Ekologové upozorňují, že stavba by byla protiprávní a Česku by hrozily sankce od Evropské unie. Stát se proto pokouší vyjednat u Evropské komise možnost, že by negativní dopady stavby na krajinu kompenzoval v zahraničí. Česko by tak investovalo do ekologie v cizině. Odpověď zatím státní orgány od komise, zda je takové řešení možné, nedostaly.

CzechTourism: Kampaň ČR v newyorském metru oslovila 10 mil. lidí

Reklamní prezentace České republiky v newyorském metru oslovila na konci loňského roku celkem deset milionů pasažérů. ČTK to sdělila agentura CzechTourism. Agentura a Letiště Praha si od kampaně slibují nárůst počtu amerických turistů v Česku. Kromě stanice newyorského metra na 5. avenue a 53. ulici se Česko prezentovalo ve vlacích napříč 27 linkami metra. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové není častým zvykem, aby se evropské destinace prezentovaly v americké metropoli v takovém rozsahu. Jde o první marketingovou spolupráci projektu TouchPoint, iniciovaného Letištěm Praha. Do New Yorku má Praha přímé letecké spoje.

Kampaň je postavena na sdělení, že to nejlepší návštěvníci uvidí až v momentě, kdy Prahu a Středočeský kraj zažijí na vlastní kůži. Na více než deseti vizuálech z ikonických míst ČR jsou části fotografie záměrně nerozeznatelné a doplněné pouze krátkým motivačním textem vybízejícím nejen k prohlížení fotografií, ale především k návštěvě destinace. Českou republiky navštíví každoročně přes půl milionu turistů ze Spojených států, což je řadí na páté místo na žebříčku zahraničních turistů.

Aerolinky Flybmi, které létaly i z Brna do Mnichova, zkrachovaly

Britské regionální aerolinky Flybmi, které provozovaly pravidelné linky i z Brna do Mnichova, zkrachovaly a s okamžitou platností zrušily všechny lety. Aerolinky Flybmi létaly se 17 stroji do 25 evropských měst. Mezi Brnem a Mnichovem provozovaly 11 letů týdně. Loni uskutečnily na 29.000 letů a přepravily 522.000 cestujících. Náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá (ANO) ČTK řekla, že je to pro kraj překvapení.

Osm aut do 3000 korun se pokusí objet Českou republiku

Osm aut a zhruba 14 lidí se na přelomu února a března pokusí objet po hranicích celou Českou republiku. Všechna auta musí být zakoupena maximálně za 3000 korun, účastníci pak mají pouze další tisícikorunu na opravy před cestou a během ní. Takzvaná Expedice Scrab je inspirovaná britským pořadem Top Gear, řekl ČTK pořadatel Janis Chadzopulos. Účastníci šestého ročníku expedice odstartují v neděli 24. února z Prahy, vydají se k hranicím, po kterých následně objedou celou republiku. Konec je plánovaný opět v Praze, a to v sobotu 2. března. Pro účastníky expedice je připravený doprovodný program, například návštěvy muzeí, závody na speciálních tratích nebo návštěva akvaparku. Ne vždy se všem autům zadaří a dojedou do cíle.

Ledecká skončila v druhém závodu SP v Pchjongčchangu třetí

Ester Ledecká skončila v druhém paralelním obřím slalomu Světového poháru na snowboardu v Pchjongčchangu třetí. Z vítězství se radovala Němka Ramona Hofmeisterová. Ledecká se udržela v čele hodnocení disciplíny a celkově už je v SP druhá. V sobotu si Ledecká v Phoenix Parku, kde se před rokem stala v této disciplíně olympijskou vítězkou, připsala sedmnáctý triumf v pohárovém seriálu. I teď se zdálo, že třiadvacetiletá česká hvězda míří jasně za výhrou. Chyba ale přišla v semifinále. Světový pohár se nyní přesune do Číny.

Další výsledky ze sportu:

Poslední individuální závod před mistrovstvím světa se českým biatlonistkám vydařil. Ve stíhacím závodu na Světovém poháru v Soldier Hollow si díky bezchybné střelbě Veronika Vítková i Markéta Davidová výrazně polepšily: Vítková doběhla devátá a Davidová se posunula oproti sprintu o dvacet míst na dvanáctou příčku. Vyhrála Němka Denise Herrmannová.

Českou skokanku na lyžích Zdenku Pešatovou museli po pádu v závodě Světového poháru v Oberstdorfu odnést z prostoru doskočiště na nosítkách. Se zdravotníky komunikovala a vyšetření v nemocnici zranění neodhalilo. Dvacetiletá Pešatová si po dopadu zavadila lyží o stojnou nohu a tvrdě upadla na zmrzlý sníh. Po karambolu zůstala ležet a na pomoc jí museli přispěchat zdravotníci.

Počasí

Jasno, postupně polojasno. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v Čechách a ve Slezsku až 15 °C.