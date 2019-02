ČR přispěje do aliančního projektu vyšší připravenosti praporem

Česká armáda by měla přispívat do aliančního projektu vyšší připravenosti pozemní jednotkou o velikosti praporu, tedy asi 800 vojáky a zhruba 200 kusy techniky. Na setkání s novináři to řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata. Vojáci nyní analyzují své možnosti. O projektu ve středu a ve čtvrtek jednali v Bruselu za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) ministři obrany zemí NATO. Zástupci zemí NATO se shodli, že do roku 2021 spustí koncept označovaný jako "4x30", který znamená, že aliance bude mít připravených k akci do 30 dnů od vydání rozkazu 30 mechanizovaných praporů, 30 letek a 30 bojových plavidel. Zástupci ministerstva obrany a armády poznamenali, že NATO nemá v tomto ohledu problém se zajištěním námořních a vzdušných sil, zaktivování a přesun pozemních sil je ale logisticky náročnější.

Růst české ekonomiky loni zpomalil na 3,0 procenta

Růst české ekonomiky loni zpomalil na 3,0 procenta ze 4,5 procenta v roce 2017. Za samotné čtvrté čtvrtletí roku 2018 stoupl tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 2,9 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu vývoje ekonomiky, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). K růstu hospodářství podle statistiků značně přispěla domácí poptávka. Posílení české ekonomiky za celý loňský rok i poslední čtvrtletí roku překonalo odhady analytiků. Odborníci oslovení ČTK totiž předpokládali, že HDP za celý rok vzrostl o 2,8 procenta a za čtvrté čtvrtletí o 2,4 procenta.

Filip má s Babišem probrat výhrady KSČM k zahraniční politice

Předseda komunistů Vojtěch Filip chce příští týden na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) probrat postoj vlády k technologiím Huawei, nespokojenost komunistů s některými kroky ministerstva zahraničí či opravami dálnice D1. Širší vedení KSČM mu také uložilo, aby vyjednal termín společného zasedání vedení komunistů a hnutí ANO, na kterém by strany mimo jiné probraly plány pro legislativní práci na příští půlrok. Filip to řekl novinářům po jednání stranického grémia.

Spekuluje se o tom, že si komunisté přejí odchod ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Obecně Filip uvedl, že hnutí ANO dohodu o toleranci kabinetu komunisty v základních sedmi bodech plní. Ministerstvu dopravy komunisté vyčítají snahy o privatizaci části Českých drah či problémy s opravou dálnic. Petříček podle nich pochybil ve vztahu k Venezuele či kroky na Ukrajině. Uznání prozatimního prezidenta Venezuely českou vládou Filip přirovnal k tomu, že by se za premiéra prohlásil on sám. Petříček se vůči kritice z KSČM ohradil. I když podpořila vládu, nemůže mluvit do zahraniční politiky či politického a bezpečnostního ukotvení, řekl ministr.

Komunisté budou požadovat, aby plánovaný schodek státního rozpočtu na rok 2020 nepřekročil 30 miliard korun. Pokud nebude požadavek splněn, hrozí, že komunisté nepodpoří návrh zákona o státním rozpočtu, doplnil Filip. Ministerstvo financí počítá se 40 miliardami, ministryně Alena Schillerová (za ANO) částku na začátku února označila za nepřekročitelné číslo.

Křetínského CMI koupila časopisy Lagardére ve Francii za 1,3 mld.

Společnost Czech Media Invest (CMI), kterou spoluvlastní český miliardář Daniel Křetínský, dokončila nákup francouzských časopisů mediální skupiny Lagardére za 52 milionů eur (zhruba 1,34 miliardy Kč). Součástí koupě je licence na značku módního magazínu Elle pro Francii. Skupina Lagardére ale dále zůstává vlastníkem mezinárodní značky Elle. Oznámil to v tiskové zprávě člen představenstva CMI Daniel Častvaj. CMI koupila většinu titulů, které dosud ve Francii Lagardére vydával.

CMI již loni koupila francouzský týdeník Marianne a 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde od francouzského bankéře Matthieu Pigasse, spolumajitele francouzského deníku Le Monde. CMI v minulém roce také od Lagardére koupila rozhlasové stanice v Česku, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. Byly mezi nimi třeba tuzemské stanice Frekvence 1 a Evropa 2.

Pošta bude cenu balíků namísto hmotnosti určovat podle velikosti

Česká pošta od března změní výpočet ceny posílaných balíků, namísto hmotnosti se bude nově určovat podle velikosti. ČTK to sdělil Ivo Vysoudil z tiskového oddělení společnosti. Z ceníků zveřejněných na webu pošty vyplývá, že u služby Balík Na poštu bude nově zaslání nejmenšího balíku do 35 centimetrů stát 109 korun. Dosud lidé za poslání nejlehčího balíku do dvou kilogramů v rámci stejné služby zaplatili 108 korun. Poslání nejtěžšího balíku do 50 kilogramů stálo doposud u zmiňované služby 239 korun, nově bude pošta za největší balík do 240 centimetrů účtovat 339 korun. U balíků do zahraničí prozatím zůstává cena podle váhových kategorií," řekl ČTK Vysoudil.

Cestopisem roku je Transsibiřská Odysea Iny Píšové

Hlavní cenu za cestopis roku při udílení Ceny Hanzelky a Zikmunda na zámku v Dobříši získala kniha Transsibiřská Odysea autorky Iny Píšové z nakladatelství Radioservis. V kategorii cestopisná fotografie roku zvítězil Petr Vydra se snímkem Čekání na příliv, cenu za nejlepší instagramovou fotku z cest obdržel Marcel Konečný za snímek Madagaskar. Nejpůjčovanějším cestopisem v knihovnách vyhlásil Svaz knihovníků titul Už nikdy pěšky po Gruzii a Arménii Ladislava Zibury. V kategorii rozhlasových reportáží ze Zápisníku zahraničních zpravodajů byl nejúspěšnější Jan Šmíd s reportáží Jak vzniká francouzské foie gras?

Ceny Hanzelky a Zikmunda se předávaly poprvé v den stých narozenin cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda. Ceremoniál se konal v Zrcadlovém sále dobříšského zámku, kde Zikmund s Jiřím Hanzelkou v roce 1951 psali své knihy po návratu z první velké cesty do světa. Součástí večera bylo i symbolické předání 36 knih, které Zikmund zachránil před zkázou, když komunisté likvidovali zámeckou knihovnu. Vzácné cestopisy ze začátku minulého století se vrátily po 68 letech zpět do rukou současného majitele zámku Jerome Colloredo-Mannsfelda.

Na Výstavišti začíná výstava o animačním studiu Pixar

Na holešovickém Výstavišti v Praze začíná putovní výstava mapující historii a současnost animačního studia Pixar. Potrvá do 26. května. Studio vytvořilo dvacítku úspěšných celovečerních filmů, například Hledá se Nemo, Úžasňákovi, Příběh hraček, Auta nebo Coco. Expozici v minulosti zhlédly miliony návštěvníků v dalších zemích světa. Výstava návštěvníkům ukáže stovky originálních skic slavných postav, které znají z pláten kin. Projdou historií studia, které vzniklo roku 1979, a zjistí, jaké to je tvořit animovaný film.

V historii studia Pixar lze najít i českou stopu - Jana Pinkavu. V jeho rukou vznikl slavný animovaný krysák z filmu Ratatouille, který získal Oscara za nejlepší animovaný film roku, stejně jako čtyřminutová Geriho hra, rovněž oscarová. Inspirací mu byly animované filmy Jiřího Trnky. Americký animátor a režisér českého původu ve studiu působil 15 let, odešel koncem roku 2006.

Známky se Zikmundem a Hanzelkou jsou nejvyšší v české historii

Známky s podobiznami cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, které ve čtvrtek u příležitosti stých Zikmundových narozenin vydala Česká pošta, jsou nejvyšší v historii české známkové tvorby. Novinářům to ve Zlíně řekl vedoucí oddělení známkové tvorby České pošty Břetislav Janík. Známky jsou široké 30 a vysoké 88 milimetrů. Celý aršík se dvěma známkami je největší v historii, má rozměry 203 krát 153 milimetrů. Aršík je výjimečný tím, že poprvé byla použita technologie ocelotisku z plochy na německém stroji Heim. Známka je tak téměř vysoká jako je výška klasické poštovní obálky. Aršík s nominální hodnotou 90 korun obsahuje známky s postavami cestovatelů. Na pozadí je schematicky naznačena trasa výprav Hanzelky a Zikmunda v podobě české trikolory a ilustrace z exotických míst. Autory výtvarného námětu jsou grafička Eva Hašková a ilustrátor Jan Maget, rytinu vytvořil Václav Fajt. Aršík vyšel nákladem 45.000 kusů, podle Janíka se dá očekávat, že bude brzy vyprodán. Výjimečné je, že je na známce žijící člověk. Na známkách se většinou objevují jen osobnosti, které už zemřely. Pravidlo se nevztahuje na prezidenty. V Česku byly v minulosti tři další výjimky. Na známce se ještě za svého života objevil kosmonaut Vladimír Remek, gymnastka Věra Čáslavská a po překvapivém triumfu hokejového týmu na olympiádě v Naganu i brankář Dominik Hašek.

Sport

Fotbalisté pražské Slavie remizovali v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s belgickým Genkem bez branek. Souboj lídrů domácích soutěží byl v Edenu vyrovnaný a každý z týmů jednou trefil tyč. Odveta se hraje za týden na soupeřově půdě. Fotbalisté Plzně zdolali Dinamo Záhřeb po obratu 2:1. Oba domácí góly vstřelil obránce Luděk Pernica, který ve druhém poločase odpověděl na vedoucí branku Daniho Olma z 41. minuty. Úřadující čeští mistři doma v EL zvítězili poosmé za sebou a sérii bez porážky natáhli na devět soutěžních utkání. Odveta v chorvatské metropoli se hraje za týden.

Výkonný výbor hokejového svazu rozhodl o tom, že od příští sezony bude z extraligy přímo sestupovat nejhorší tým základní části do první ligy. Ruší se tak dosavadní model čtyřčlenné baráže, kterou hrály dva týmy z nejvyšší soutěže a finalisté play off první ligy. Do extraligy bude od sezony 2019/20 postupovat vítěz finále play off první ligy. "Přímé postupy a sestupy považuji za sportovně nejspravedlivější," uvedl prezident hokejového svazu Tomáš Král v tiskové zprávě.

Počasí

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, v Čechách místy 12 °C, v 1000 m na horách kolem 7, v Beskydech kolem 4 °C.