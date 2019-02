Senát zřejmě odmítne zdanění peněžitých náhrad církvím

Senát zřejmě odmítne zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Doporučil mu to jednoznačně jeho hospodářský výbor hlasy opozice, která má v horní komoře většinu. Pokud poslanci senátní veto komunistického návrhu přehlasují zejména hlasy vládní koalice, opoziční senátoři se podle svých vyjádření obrátí na Ústavní soud. Odpůrci novely poukazovali na to, že zdanění náhrad je protiústavní i s ohledem na smlouvy, které stát uzavřel s církvemi v souvislosti s majetkovým vypořádáním. "Byl by porušen princip legitimního očekávání. Někdo, kdo jednou ten majetek ukradl, se ho snaží částečně ukradnout podruhé," uvedl Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21). Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová obhajovala zdanění zejména údajným nadhodnocením finančních náhrad daných zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi, jak byl schválen navzdory obstrukcím levice v roce 2012.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Na českých účtech skončilo 26 milionů Kč z kyberútoku na Maltě

Finanční analytický úřad (FAÚ) zajistil na českých účtech zhruba 26 milionů korun, které údajně pochází z hackerského útoku na maltskou banku Bank of Valletta. Podle ředitele FAÚ Libora Kazdy je vyšetřování teprve na začátku, zatím tedy není jasné, proč si hackeři vybrali účty mimo jiné v Česku. Uvedl to dnes server iDNES.cz. Druhá největší maltská bankovní společnost ve středu kvůli kyberútoku dočasně přerušila svou činnost. Maltský premiér Joseph Muscat uvedl, že hackeři chtěli z banky ukrást 13 milionů eur (zhruba 335 milionů Kč), které se pokusili převést na účty v Británii, Spojených státech, České republice a Hongkongu. Peníze byly vysledovány a banka se snaží podvodné transakce zvrátit.

Ministerstvo navrhne růst starobních penzí v průměru o 900 Kč od ledna

Ministerstvo práce navrhne pro příští rok zvýšení starobních důchodů v průměru o 900 korun. Chystá novelu, která by znovu zvýšila podíl pevné části penze. Novinářům to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Opatření oslabuje zásluhovost a posiluje solidaritu. S návrhem na průměrné přidání o 900 korun přišel před pár týdny premiér Andrej Babiš (ANO). ČSSD záměr podporuje. Důchody se skládají z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný a letos činí 3270 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží výše výdělku a odpracované roky. Podle odborníků patří český systém už nyní k nejsolidárnějším v Evropě.

Ministerstvo plánuje změny dávek na bydlení, dostat je mají jen nemajetní

Dávky na bydlení by se mohly od roku 2021 změnit. Nárok by na ně měli mít jen nemajetní. Jednu ze dvou dávek by mohli získat lidé v bytech, druhou obyvatelé ubytoven. Výše podpory od státu by měla odpovídat obvyklému nájemnému v daném místě. Plánované změny představila na tiskové konferenci ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Novely zákonů chce předložit do několika týdnů. Ministerstvo provádí nyní revizi dávkového systému. Stát nyní potřebným poskytuje dvě dávky na bydlení, a to příspěvek a doplatek. Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Doplatek jako dávku hmotné nouze získají ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí.

Podle plánů ministerstva práce by příspěvek měl putovat do zkolaudovaných bytů a doplatek do nebytových prostor, tedy třeba do ubytoven či chatek. Peníze od státu by dostali jen nemajetní. Zavedl by se "test majetku". Maláčová řekla, že se počítá s četnými výjimkami. "Nebudeme vyžadovat, aby rodiny prodaly auto a senioři chatku," uvedla ministryně. Výše dávek by se nově měla řídit cenovými mapami s obvyklým nájemným. Na služby a energie by stát přispíval podle cen dodavatelů a podle běžné spotřeby. Aby dlouhodobě nezaměstnaní či pachatelé opakovaných přestupků podporu získali, museli by spolupracovat se sociálními pracovníky. Podle ministryně jsou dávky nyní jedinou pomocí, kterou stát v bydlení poskytuje. Poukázala na vysoké ceny bytů i nájmů. "Problém s bydlením zasahuje dnes i střední třídu. Bydlení je v ČR opravdu drahé. Musíme udělat vše pro to, aby stát investoval do výstavby a podporoval družstevnictví," řekla Maláčová. Pro řešení je podle ní podstatný zákon o dostupném bydlení.

V Česku je 1537 starostek, ženu v čele má 24 pct měst a obcí

V Česku je 1537 starostek. Ženu ve svém čele tak má 24 procent z 6336 měst a obcí. Ženy pak tvoří 28 procent osazenstva zastupitelstev. ČTK o tom v tiskové zprávě informoval odbor rovnosti žen a mužů úřadu vlády, který pracuje nyní na analýze o ženách v komunální politice. Česko dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních institucí za nízký podíl žen na rozhodování a jejich malé zastoupení v politice. Ženy tvoří něco přes polovinu obyvatel ČR. V posledních letech představují většinu absolventů vysokých škol. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži.

Podle organizace Fórum 50%, která se zaměřuje na vyrovnané zastoupení žen v politice, se ženský podíl na rozhodování zvedá pomalu. Důvodem bývá to, že strany na kandidátky často zařazují žen méně a dávají jim také méně volitelná místa. "Největší zastoupení žen mají obce v Karlovarském kraji - 33,08 procenta, naopak nejmenší obce v Kraji Vysočina - 18,44 procenta," uvedl vládní odbor. Z 27 statutárních měst má ženu v čele Brno, Jihlava, Karlovy Vary a Třinec. Podle Fóra 50% největší poměr zastupitelek je v malých vsích, nejmenší na magistrátech. Také starostky potvrzují, že čím vyšší jsou politická patra, tím méně žen do nich vystoupá.

CVVM: Z představitelů státu věří lidé nejvíc Zemanovi

Z čelných představitelů státu věří lidé nejvíc prezidentu Miloši Zemanovi a předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Ani jim však nedůvěřuje nadpoloviční většina obyvatel Česka. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného míněné Akademie věd (CVVM). U většiny z třicítky ústavních činitelů zařazených do průzkumu převažuje podíl lidí, kteří jim nevěří. Největší nedůvěru lidé vyjádřili předsedovi poslanců TOP 09 Miroslavu Kalouskovi a premiéru Andreji Babišovi (ANO).

Zemanovi důvěřuje 48 procent lidí. Téměř stejný byl i podíl nedůvěry, který dosáhl 46 procent. Zhruba srovnatelná byla důvěra v Rychetského, kterému věří 46 procent lidí. Předseda Ústavního soudu má ale menší podíl nedůvěry než Zeman. Nevěří mu jen 27 procent lidí. Pouze u dalších dvou ústavních činitelů, předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), byla důvěra lidí v ně vyšší než nedůvěra. Kuberovi věří 38 procent dotázaných a nevěří 27 procent. Schillerové vyjádřilo důvěru 30 procent lidí a nedůvěru 27 procent. U všech ostatních činitelů převažovala nedůvěra.

Kaly z lagun v Ostravě se možná budou spalovat i v cizině

Kaly z ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě se možná budou spalovat i v cizině. Firma AVE CZ, odpadové hospodářství, která je likviduje, hledá další místo kromě Vřesové na Sokolovsku, kde by se upravené kaly daly spálit. Kapacita spalovny ve Vřesové by totiž nemusela stačit. Laguny byly desítky let jednou z největších ekologických zátěží v zemi. Odtěžování kalů po letech problémů skončilo loni v prosinci. Tehdy firma AVE CZ dokončila odtěžení více než 90.000 tun takzvaných nadbilančních kalů, na něž se přišlo až během sanace; už dříve bylo vytěženo 200.000 tun. V Ostravě zůstává okolo 70.000 tun upravených kalů, které už nepáchnou ani jinak nezatěžují okolí. Z lagun zbývá odtěžit takzvanou hlinku, zeminu kontaminovanou ropnými látkami. Sanace dosud stála zhruba 169 milionů korun.

V Česku je odhadem 13 tisíc prostitutek, půlka jsou samoživitelky

V České republice poskytuje placené sexuální služby podle odhadů zhruba 13.000 žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky - samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Vyplývá to z údajů neziskové organizace Rozkoš bez rizika, podle níž je ale údaje třeba brát s rezervou. Sdružení se dlouhodobě snaží bojovat s předsudky o prostituci, kvůli nimž například ženy často neoznámí, že je zákazník znásilnil nebo jim jinak ublížil. "Mnoho žen se nepřizná, že poskytuje sexuální placené služby. Tato práce je pro ženy totiž velké stigma a je spojena s mnoha předsudky. S touto prací se ženy rozhodně nechlubí, většina z nich nemá ve svém okolí někoho, kdo o jejich zdroji obživy ví," uvedla projektová manažerka Rozkoše bez rizika Barbora Pšenicová. Organizace se snaží bourat ve společnosti stereotypy o prostitutkách, a dosáhnout tak respektu k jejich způsobu života. Ženy se pak nebudou bát vystoupit ze své anonymity a začnou hlásit trestné činy, které na nich byly spáchané.

Mnoho žen volí tento způsob obživy kvůli tíživé sociální situaci, kdy se starají o malé děti, mají nedostatek peněz nebo dluhy, nemohou sehnat vhodné zaměstnání nebo mají strach o ztrátu bydlení. Typickou představitelkou je žena kolem 30 let, která je rozvedená, má dvě děti, žije v menším městě. Často totiž má i jinou "obyčejnou" práci a často o sobě pochybuje, uvádí Rozkoš bez rizika.

VZP chce ženě hradit léčebné konopí, rozhodnout musí do 15 dnů

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chce vyhovět pacientce s roztroušenou sklerózou, která v žalobě žádala uhradu léčebného konopí. U pražského městského soudu, který se žalobou zabývá, to řekl právní zástupce pojišťovny. Soud poskytl VZP patnáctidenní lhůtu, ve které může rozhodnutí vydat. Pojišťovna žádost pacientky v minulosti dvakrát zamítla. První žalobu podala žena v květnu 2016. Martina Kafková trpí roztroušenou sklerózou a její stav je velmi vážný, od bolesti jí ulevuje pouze léčebné konopí podávané formou inhalace. Tato léčba však není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a pacientka na léčbu měsíčně vynakládá desítky tisíc korun z vlastních zdrojů. Konopí jí pěstuje její otec. Dcera podle něj potřebuje 180 až 200 gramů měsíčně.

Léčebné konopí legislativa povolila v roce 2013, prvních několik let ale nebylo příliš dostupné. Nyní se mohou pacienti dostat díky lékařskému předpisu k levnějšímu českému a dražšímu zahraničnímu konopí. Loni ho mělo předepsáno průměrně 67 pacientů měsíčně, s průměrnou spotřebou 6,3 gramu. Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Někteří pacienti si stěžují na to, že povolená měsíční dávka není na jejich obtíže dostatečná. Podle dotazníku mezi lékaři, kteří konopí předepisují, asi 63 procent z těch, kdo léčbu ukončili, skončilo z finančních důvodů.

Miroslavu Zikmundovi gratulují k dnešním narozeninám tisíce lidí

Miroslavu Zikmundovi podle jeho blízkých přichází v posledních týdnech desítky dopisů, přání a balíčků denně, probírat se jimi bude několik dalších týdnů. Řada lidí mu také telefonuje či píše přání přes sociální sítě. Lidé se obracejí také na muzeum a Klub H+Z. Jak uvedla členka výboru Klubu Magdalena Preiningerová, reakce jsou také na vysílání radioamatéra Jiřího Krále, který si zaregistroval radioamatérskou značku OL100ZH. Na krátkovlnných pásmech vysílá do celého světa informace o cestovatelích H+Z. "Začal minulý týden vysílat a psal mi, že za dva dny vysílání má 5800 reakcí z celého světa, což je moc pěkné a panu Zikmundovi to udělá radost," řekla Preiningerová.

Na oslavu stých narozenin Miroslava Zikmunda Česká pošta ode dneška prodává příležitostný aršík dvou poštovních známek. Podobiznami cestovatelů uctí také Zikmundova celoživotního přítele Jiřího Hanzelku. Autory výtvarného námětu jsou grafička Eva Hašková a ilustrátor Jan Maget, rytinu vytvořil Václav Fajt. Aršík s nominální hodnotou 90 korun obsahuje známky s postavami cestovatelů. Na pozadí známky je schematicky naznačena trasa výprav Hanzelky a Zikmunda v podobě české trikolory a ilustrace z exotických míst. Zikmund a Hanzelka společně navštívili přes 80 zemí. Ve světě proslavili bývalé Československo a vozy Tatra.

Spisovatel Rudiš má šanci získat cenu knižního veletrhu v Lipsku

Český spisovatel Jaroslav Rudiš je se svým románem Winterbergova poslední cesta (Winterbergs letzte Reise) mezi pěticí nominovaných na letošní cenu knižního veletrhu v Lipsku v kategorii beletrie. Ta patří spolu s cenou udělovanou frankfurtským knižním veletrhem mezi nejprestižnější v Německu. "Byl to pro mě samozřejmě obrovský šok, když jsem se to dozvěděl. S tím se vůbec nedá počítat, že se dostanete mezi pět knížek, které vyberou," řekl ČTK Rudiš v reakci na nominaci svého románu, jenž je prvním, který v němčině napsal. Česky vyjde na podzim příštího roku. "Já jsem o té knize nikdy neuvažoval česky, protože je inspirovaná příběhem jednoho mého německého kamaráda, který jezdí střední Evropou s posledním průvodcem pro Rakousko-Uhersko z roku 1913 a trpí dějinami," poznamenal o muži, kterého sám na cestách někdy doprovází.

Právě nekonečná železniční cesta dvou mužů - pečovatele závislého na pivu a starého sudetského Němce - dějinami střední Evropy je hlavním tématem 540stránkového románu. I když se tyto dějiny muži snaží znovu pochopit, ve výsledku se v nich podle Rudiše stále více ztrácejí. Cena lipského knižního veletrhu se uděluje od roku 2005 a vyzdvihuje knihy, které v daném roce teprve vycházejí. Turnovský rodák Rudiš, který studoval němčinu a historii a žije střídavě v Německu a v Česku, loni získal Cenu literárních domů německojazyčných zemí.

Prodej kytek na Valentýna někde stoupá o více než 300 pct

Prodej květin na svátek svatého Valentýna na některých místech stoupá o více než 300 procent. V Praze má prodej na tento den náskok před ostatními svátky. V Brně a v Chrudimi vede Mezinárodní den žen nebo konec školního roku. Kolem svátku zamilovaných se také zvedá cena kytek, nejvíce u růží. ČTK to sdělil tajemník Svazu květinářů a floristů ČR Tomáš Svoboda.

Lidé na Valentýna často chodí do restaurací, které si pro ně připravily na svátek zamilovaných speciální menu. Největší zájem je podle ředitele průvodce po restauracích Restu.cz Jiřího Moskala o mezinárodní kuchyni, jako je italská, asijská nebo středomořská s útratou mezi 300 a 600 korunami. Valentýnskou nabídku ale podle něj připravily také podniky specializující se na prodej burgerů nebo steaků. Hosté podle něj volí restaurace, které dokážou nabídnout něco mimořádného, co v průběhu roku jinak neochutnají. Svátek sv. Valentýna slaví v ČR šest z deseti lidí, uvádí lednový průzkum agentury Ipsos.

Rybářů je v Česku až 400.000, začíná veletrh

Organizovaných i neorganizovaných rybářů je v ČR mezi 350.000 až 400.000, odhadl pro ČTK při příležitosti zahájení veletrhu For Fishing jednatel Českého rybářského svazu Jan Štípek. Počet rybářů se podle něj dlouhodobě výrazně nemění, samotnému svazu ale loni přibylo 2400 členů, má jich tak skoro 249.000. Rybáři kromě samotného lovu vysazují do řek násady nebo plůdek různých druhů ryb. Loni české vodní toky "zarybnili" za 210 milionů korun. "Pokud se týká druhů, které se nejvíce vysazují, tak nejčastěji je to pro ČR tradiční kapr, následují dravé ryby jako štika, candát, sumec, v pstruhových vodách pak pstruh nebo lipan," dodal Štípek. V řekách však podle něj v posledních desetiletích není tolik úhořů, kvůli zneprůchodnění vodních toků zdymadly a industrializací vod.

Počasí

Oblačno až zataženo, postupně na většině území polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 2°C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 5 °C.