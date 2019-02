Spotřebitelské ceny v lednu zrychlily růst na 2,5 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 2,5 procenta z prosincových dvou procent. Zdražovalo zejména bydlení, alkohol nebo tabák. Ve srovnání s loňským lednem naopak zlevnily některé potraviny a nealkoholické nápoje. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o procento. Nájemné bylo proti loňskému lednu letos dražší o 3,8 procenta, vodné a stočné o 2,6 procenta, elektřina o 8,2 procenta a teplo a teplá voda o 3,8 procenta.

"Inflace bude posilovat i nadále. Ukazuje se, že ceny potravin už dosáhly v listopadu svého dna a letos u nich bude zřejmě převažovat tendence k růstu. Pomalu také končí zlevňování pohonných hmot. Tyto faktory navíc doplní i další zdražování energií," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Celníci zadrželi v letadlech z Číny tři tuny látky na výrobu drog

Pražští celníci zadrželi v letadlech z Číny ve dvou zásilkách tři tuny látky na výrobu drog. Zásilky byly označeny jako celulóza, ale prohlídka odhalila, že o celulózu nejde. ČTK to řekla mluvčí pražského celního úřadu Ivana Kurková. Podle ní se nalezená látka používá k výrobě amfetaminů, ke kterým patří například droga zvaná speed. Ředitel pražského celního úřadu Josef Vachtl řekl České televizi (ČT), že z látky by bylo možné vyrobit drogu za víc než miliardu korun. Podezřelá látka se do Česka dostala ve dvou stejně velkých zásilkách po 1,5 tuny. "Nacházela se tam bílá sypká látka," uvedla Kurková. "Zatím jsme žádný takový případ nezaznamenali, je to novinka," dodala. Objem nalezené látky je podle celníků mimořádný.

Novela EET prošla ve Sněmovně na osmý pokus prvním čtením

Sněmovna na osmý pokus dokončila první čtení vládní novely zákona o evidenci tržeb (EET). Projednávání začalo v září. Dnešní krok neznamená schválení předlohy, ale její posunutí do druhého čtení. Rozpravu provázely rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, naopak poslanci ANO evidenci tržeb hájili. Některé opoziční strany si vysloužily kritiku za obstrukce. Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Rozšiřuje evidenci na další odvětví, která jí dosud nepodléhala, půjde třeba o služby řemeslníků. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu. Do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty přesouvá například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

Platební bilance skončila loni přebytkem 38,2 miliardy Kč

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, za loňský rok skončil podle předběžných údajů v přebytku 38,2 miliardy korun. Je to zhruba o 16 miliard méně než o rok dříve. Přebytkový byl popáté za sebou. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Až do roku 2013 byla platební bilance ČR vždy schodková. "Příznivě na běžný účet působila slabší koruna i lepší bilance zahraničního obchodu v závěru minulého roku. Nicméně v tomto roce očekáváme, že koruna posílí a přebytek zahraničního obchodu dále mírně poklesne," sdělil ČTK analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. Za celý letošní rok by podle něj měl přebytek běžného účtu činit zhruba 30 miliard korun.

Hřib: Nabídka premiéra k Letňanům je nekompletní

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) obdržel nabídku Andreje Babiše (ANO) ohledně pozemků v Letňanech, kam chce premiér umístit 10.000 státních úředníků. Babiš uvedl, že je o požadavcích Prahy ochoten jednat, nicméně výměny nemovitostí musí být podle zákona cenově vyrovnané a není možné, aby Praha obdržela majetek ve výrazně větší hodnotě, než předá státu. Hřib v reakci uvedl, že nabídka je nekompletní, protože premiér nedodal požadovaný seznam budov, které by měli úředníci v metropoli opustit. Ve veřejném zájmu jsou podle něj možné bezúplatné převody. "Seznam jsme bohužel stále neobdrželi, a tím pádem nejsme schopni posoudit dopady stěhovaní úřadů na chod a rozvoj hlavního města," uvedl primátor v reakci na premiérův dopis. Město podle primátora nepotřebuje další prázdné budovy. Nechápe, proč stát informace tají.

ANO a ČSSD odmítly jednat ve Sněmovně o českém řidiči ve Francii

Vládní ANO a ČSSD zablokovaly snahu KDU-ČSL a ODS projednat ve Sněmovně případ českého řidiče Jiřího Sagana, který byl ve Francii odsouzen za to, že v jeho kamionu úřady loni našly skupinu Iráčanů. Lidovci a občanští demokraté navrhovali, aby Sněmovna vyzvala vládu k poskytnutí pomoci řidiči, který tvrdí, že o migrantech převážených v chladicím voze nevěděl. Běženci údajně do návěsu vnikli, když spal. Česká diplomacie podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyčerpala veškeré možnosti v soudním procesu. Místopředseda poslanců ANO Roman Kubíček zdůvodnil veto mimořádného projednání řidičova případu absencí premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury je jediným vysvětlením postoje vládních poslanců k Saganovu případu to, že mu nechtějí pomoct. Václav Klaus (ODS) prohlásil, že Francouzi nutí české řidiče pracovat za minimální mzdu. "ČR se má zastat řidiče v případě, kde je mnoho důvodných pochybností, jak to probíhalo. My leckterého pašeráka drog taháme do České republiky, abychom ho zbavili těžkých podmínek v některých zemích, a v tomto případě bychom měli konat také," poznamenal Klaus.

CVVM: Hospodářskou úroveň ČR hodnotí kladně nejvíc lidí za 23 let

Hospodářskou úroveň Česka hodnotí kladně nejvíc lidí za posledních 23 let, a to zhruba čtyři pětiny obyvatel republiky. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM). Češi hodnotili i ekonomickou úroveň devíti dalších evropských zemí, hlavně ze Střední Evropy. Česko je v žebříčku třetí za Německem a Rakouskem, na poslední příčce skončilo Rumunsko. Za dobrou označilo hospodářskou úroveň Česka 78 procent dotázaných, opačný názor má 20 procent lidí.

Zproštění Sáňky v kauze knihy Základy tauhídu je definitivní

Zproštění bývalého předsedy pražské muslimské obce Vladimíra Sáňky v kauze šíření českého překladu knihy Základy tauhídu - Islámský koncept boha je definitivní. Podle justiční databáze InfoSoud zamítl Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který se zproštěním nesouhlasil. Zeman v dovolání zejména argumentoval pro posouzení salafismu jako hnutí ve smyslu trestního zákoníku. Znalci dříve dospěli k závěru, že nejde o hnutí, ale spíše o teologický směr konzervativního islámu. Sáňka obžalobu dlouhodobě odmítal. Případ souvisí s razií tehdejšího protimafiánského útvaru v pražských muslimských centrech v roce 2014. Obvodní soud pro Prahu 1 Sáňku poprvé zprostil obžaloby v roce 2016. Rozsudek však zrušil odvolací soud a vrátil případ k dalšímu dokazování. Vznikl revizní posudek. Druhý zprošťující verdikt už Městský soud v Praze potvrdil.

Od začátku roku zemřelo v kvůli chřipce přes 30 lidí

Do konce minulého týdne zemřelo od začátku letošního roku 31 pacientů hospitalizovaných s chřipkou, za týden se počet zdvojnásobil. Do nemocnic jich s vážných průběhem nemoci na jednotky intenzivní péče muselo celkem 184. Vyplývá to z informací Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu. Minulou sezonu podle statistik zemřelo kvůli chřipce zhruba 260 lidí. Každoročně dávají lékaři do souvislosti s chřipkou zhruba 1500 až 2000 úmrtí. "Ve vyspělé zemi je chřipka jediným infekčním onemocněním, které se projeví na datech celkové úmrtnosti. Jde rozhodně o předčasná úmrtí," řekl k tomu před začátkem letošní chřipkové sezony vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Ve věku 76 let zemřel filatelista Ludvík Pytlíček

Ve věku 76 let zemřel filatelista Ludvík Pytlíček ze Semil, donedávna majitel zřejmě největší sbírky známek v Česku. Informuje o tom server Blesk.cz. Pytlíčkovu sbírku zahraniční pojišťovny oceňovaly na více než 100 milionů korun. Předloni se ji ale rozhodl postupně rozprodat, protože jeho děti filatelistický koníček nezdědily. Pytlíček skončil před Vánocemi v jedné z pražských nemocnic poté, co byl nalezen nedaleko svého domu v bezvědomí. Do své smrti se už sběratel z bezvědomí neprobral, příčinou úmrtí byla cévní mozková příhoda.

Pytlíčkova sbírka známek z let 1918-1939 čítala 5000 listů, získala řadu ocenění na mezinárodních výstavách. Jeho nejvzácnější známku, zeleně žilkovanou čtyřkorunu s černým převráceným přetiskem Pošta Československá 1919, získal loni v březnu nový majitel v aukci za 7,8 milionu korun. První pětina Pytlíčkovy sbírky se o rok dříve prodala za více než deset milionů korun. Pytlíček patřil do nejprestižnějšího světového klubu majitelů filatelistických rarit Club 100 de Monte Carlo de l ́Elité de la Philatelie, jehož členkou je mimo jiné i anglická královna.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem +2 °C, Jeseníky a Beskydy kolem -1 °C.